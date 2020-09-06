Чем восхищает и чем раздражает «Довод» Кристофера Нолана

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Крупным планом

ПодкастЧем восхищает и чем раздражает «Довод» Кристофера Нолана

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Настолько ли сложный для понимания «Довод»? Что вообще в нем происходит? Почему фильм слабее предыдущих картин Кристофера Нолана? Как в нем работает саунд-дизайн? Почему «Довод» обязательно надо смотреть на большом экране? И осталось ли в сложной сценарной конструкции Кристофера Нолана место для человеческой истории?

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор КиноПоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов спорят о мнимых загадках и эффектных экшен-сценах «Довода», который вышел в российский прокат 3 сентября.

Подкаст можно послушать прямо здесь (пользователям Safari рекомендуем воспользоваться ссылками для прослушивания подкаста в других сервисах).

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. Выпуски всех наших подкастов можно послушать в YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

В этом выпуске ведущие советуют три фильма, даже более запутанные, чем «Довод»:

  • «Детонатор» (2004, реж. Шейн Каррут производственная драма об изобретении машины времени, снятая нарочито буднично и без попыток увлечь зрителя экшен-сценами или популярным объяснением сложных технических терминов;
  • «Время» (2006, реж. Ким Ки Дук устроенная как лента Мебиуса мелодрама о девушке, решившей ради любимого сделать пластическую операцию.

В следующем выпуске мы обсудим диснеевский ремейк классического мультфильма «Мулан», который выходит в прокат 10 сентября.

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