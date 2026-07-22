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Что смотреть дома: новый «Универ», «Эйфория 3», «Грызня 2», «К себе нежно»

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Подростки «Эйфории» выпустились из школы, а студенты «Универа» вернулись в общагу. Карина Разумовская учит относиться к себе нежно, а Стивен Грэм сажает на цепь. Студентка с лицом Эль Фаннинг остается с младенцем без денег и партнера, а к Венику возвращается жена. Оскар Айзек и Кэри Маллиган разыгрывают новый сезон «Грызни», а японцы переделывают «Грань будущего» в виде аниме. А еще спорт: UFC, РПЛ, Кубок Испании и Серия А. Каждый четверг мы рассказываем о главных премьерах недели на российских и зарубежных стримингах.

Главные премьеры

Антистресс недели: «К себе нежно»

Карина Разумовская в экранизации заботливого бестселлера

Где смотреть: Кинопоиск

Надя (Разумовская) — хирург-оториноларинголог, которая помогает людям слышать, видеть и чувствовать. Однако к 40 годам она осознаёт, что сама перестала прислушиваться к себе. Чтобы снова этому научиться, Наде предстоит пройти шесть уроков нежности — своего рода курс повышения квалификации в собственной жизни. Фильм по мотивам одноименного бестселлера Ольги Примаченко. Режиссером стал Иван Китаев, работавший над «Бывшими». На втором плане — Артём Ткаченко, Пелагея Невзорова и Ольга Медынич. В числе ближайших референсов авторы называют «Дневник Бриджит Джонс».

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Подробнее о фильме:

Семья недели: «Папины дочки. Новые», 5-й сезон

Клан Васнецовых разрастается

Где смотреть: START

Продолжение ситкома и его полнометражного сиквела «Мама вернулась». После двухлетнего отсутствия Даша (Анастасия Сиваева) наконец-то снова дома, но за это время Веник (Филипп Бледный) отвык от жены, а повзрослевшие девочки стали слишком самостоятельными. Тем временем Боря (Алексей Демидов) и Галина Сергеевна (Лиза Арзамасова) готовятся стать родителями, Диана (Ева Смирнова), Лиза (Вита Корниенко) и Арина (Полина Айнутдинова) пытаются нащупать свое место в изменившейся семейной иерархии, Соня же (Полина Денисова) переезжает в Петербург, несмотря на неодобрение Веника.

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Студенты недели: «Универ. 15 лет спустя»

Неунывающая сага о вечных взрослении и учебе

Где смотреть: «Иви», Premier

Герои «Универа» повзрослели и столкнулись с разными жизненными перипетиями. Антону пришлось отказаться от холостяцкой жизни ради 15-летней дочери. Майкл и Варя развелись, но Майкл всеми силами пытается вернуть бывшую жену. Валя и Маша едва не расстались из-за финансовых трудностей. А неожиданное возвращение Кузи, ставшего успешным бизнесменом, окончательно спутало карты: он надеялся вернуть Машу, но все же ушел из ее жизни насовсем.

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Школьники недели: «Эйфория», 3-й сезон

Героини скандального хита пускаются во все тяжкие

Где смотреть: HBO Max

Действие продолжения развернется через 5 лет после событий второго сезона, все персонажи живут своей жизнью. Ру Беннет (Зендея) перевозит наркотики через границу с Мексикой, чтобы отработать долги. Кэсси (Сидни Суини) вышла замуж за Нэйта (Джейкоб Элорди) и зарабатывает на OnlyFans, а Джулс (Хантер Шафер) стала содержанкой в Нью-Йорке. Лекси (Мод Апатоу) устроилась ассистенткой на площадку мыльной оперы Warner Bros., Мэдди (Алекса Деми) стала актерским агентом. Эрик Дэйн, Марта Келли и Колман Доминго также вернулись к своим ролям. Новых героев сыграют Даррел Бритт-Гибсон («Прослушка»), Адевале Акинойе-Агбаже («Остаться в живых»), Наташа Лионн («Покерфейс») и Шэрон Стоун («Основной инстинкт»). Шоураннер Сэм Левинсон пообещал зрителям фильм-нуар, однако западные критики третий и, вероятно, финальный сезон «Эйфории» раскритиковали в пух и прах. Его рейтинг на Rotten Tomatoes составляет всего 44%.

Подробнее о фильме:

Вражда недели: «Грызня», 2-й сезон

Растущий ком неприятностей с Оскаром Айзеком и Кэри Маллиган

Где смотреть: Netflix

Мрачная комедия A24 возвращается в формате антологии. История Дэнни и Эми (Али Вон и Стивен Ян) завершена, второй сезон расскажет о новых героях, переживающих эмоциональный срыв схожей силы. На этот раз в центре внимания — молодая пара (Чарльз Мелтон и Кейли Спейни), которая застает ссору их начальника (Айзек) с его женой (Маллиган). Вскоре между героями начинается опасная игра в замкнутом и токсичном мире элитного загородного клуба, принадлежащего корейскому миллиардеру (вероятно, роль сыграет звезда «Паразитов» Сон Кан-хо). Создатель сериала Ли Сон-джин остается шоураннером, одну из ролей исполнила Юн Ё-джон, получившая «Оскар» за «Минари». Второй сезон будет состоять из восьми эпизодов. Их поставили Ли Сон-джин, Джейк Шрейер (соавтор первого сезона и «Громовержцев*») и Китао Сакурай.

Другие новинки

Социальный эксперимент недели: «На цепи»

Воспитательный триллер с отцом из «Переходного возраста»

Где смотреть: Кинопоиск, «Иви», Okko

Супружеская пара похищает 19-летнего хулигана Томми и запирает его в своем доме, чтобы перевоспитать жестокими методами. Главные роли исполнили Стивен Грэм («Переходный возраст»), Андреа Райзборо («Мэнди») и Энсон Бун («Гангстерленд»). Режиссером триллера выступил Ян Комаса, номинант на «Оскар» за «Тело Христово». В продюсерах — польский классик Ежи Сколимовский и обладатель «Оскара» Джереми Томас. Критики оценили «На цепи» на 96% «свежести» на Rotten Tomatoes. Обозреватели сравнивают кино с ранними фильмами Йоргоса Лантимоса и называют «отбитым».

«На цепи» доступен для покупки в онлайн-кинотеатре Кинопоиска.

Зоопарк недели: «Красавица»

Бегемотиха и звездный каст в симпатичном кино для школьников младших классов

Где смотреть: Кинопоиск, Okko

Фильм о работниках Ленинградского зоосада, которые в блокаду отказывали себе во всем, но спасали животных от голодной смерти, в частности бегемотиху по кличке Красавица, тигренка, северного оленя и обезьян. В центре сюжета — старшина Николай Светлов (Слава Копейкин), которого после тяжелой контузии распределяют в зоосад. В основу легли реальные события. Режиссер и сценарист Антон Богданов стремился снять фильм о спасении человечности внутри себя, а не кино «про войну и немцев». Кроме Копейкина, главные роли сыграли Юлия Пересильд, Стася Милославская, Виктор Сухоруков и Иван Добронравов. Для кино был построен действующий гиппопотам-аниматроник в натуральную величину.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в мультиподписке Яндекс Плюс.

Подробнее о фильме:

Джеки Чан недели: «Охота за тенью»

Захватывающий боевик о большом переполохе в Макао

Где смотреть: Кинопоиск, «Иви», Okko, Wink, «КИОН»

Шестой совместный фильм Джеки Чана и Тони Люн Ка-Фая, впервые встретившихся на «Острове огня». Вольный ремейк гонконгского «Ока небесного» снял Ларри Ян, заявивший о себе «Кунг-фу жеребцом». В Макао банда высокотехнологичных воров крадет ключ от криптокошелька на 10 млн гонконгских долларов. К расследованию привлекают вышедшего на пенсию детектива Вон Так-Чуна (Чан), который среди прочих будет обучать дочь покойного напарника Хэ Цюго (Чжан Цзыфэн из «Землетрясения»). Тони Люн частично повторил свою роль из оригинального фильма — хитроумного преступника, за которым полиция гоняется уже несколько десятилетий.

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Детектив недели: «Частная жизнь»

Черная комедия с Джоди Фостер во Франции

Где смотреть: Кинопоиск, Wink

Фостер уже снималась во французских фильмах (см. «Долгая помолвка» Жан-Пьера Жёне, «Чужой кровью» Клода Шаброля), однако в черной комедии Ребекки Злотовски американка впервые играет главную роль на французском языке. По сюжету психоаналитик, чья клиентка покончила с собой, приходит к выводу, что в смерти виновата дочь погибшей. Вместе с бывшим мужем героиня начинает собственное расследование. «Злотовски умело соблюдает баланс претенциозности детективного триллера с легким юмором, который делает из „Частной жизни“ необязательное, но приятное кино», — писал Кинопоиск о картине. Премьера прошла в Каннах, а произношение Фостер так поразило французов, что они номинировали ее на премию «Люмьер».

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в мультиподписке Яндекс Плюс.

Похмелье недели: «Шары вверх»

«Тупой и еще тупее» с Марком Уолбергом и Полом Уолтером Хаузером

Где смотреть: Amazon Prime

Режиссер культовых комедий 1990-х и 2000-х Питер Фаррелли, получивший два «Оскара» за «Зеленую книгу», продолжает карьеру комедиографа. В этот раз без помощи брата Бобби, зато со сценарием Ретта Риза и Пола Верника («Добро пожаловать в Zомбилэнд», «Дэдпул»). Брэд (Уолберг) и Элайджа (Хаузер) — маркетологи-соперники, которым пришла светлая идея сделать бренд презервативов спонсором Чемпионата мира по футболу в Бразилии. На празднике спорта их пьяный дебош спровоцировал международный скандал, и теперь дуэту нужно постараться, чтобы покинуть страну живыми. На втором плане — Саша Барон Коэн, Эрик Андре, Бенджамин Брэтт, Даниэла Мелшиор и Молли Шеннон.

Бизнес-план недели: «У Марго проблемы с деньгами», сериал

Драмеди о борьбе с долгами, где снялись Эль Фаннинг, Ник Офферман и Мишель Пфайффер

Где смотреть: Apple TV

Восьмисерийный сериал A24 и шоураннера Дэвида Э. Келли («Большая маленькая ложь»), экранизация одноименного романа Рут Торп. Сериал рассказывает о студентке и начинающей писательнице Марго Миллет (Фаннинг), которая остается с младенцем на руках после краткосрочных отношений с женатым преподавателем (Майкл Ангарано). Она решает оставить ребенка, вопреки советам окружающих, но понятия не имеет, где взять деньги на его содержание. Оказавшись на грани выселения из-за долгов, Марго переезжает к отцу (Офферман), а затем создает аккаунт на OnlyFans. Неожиданную помощь она получает от папы — бывшего рестлера, чьи советы о работе с аудиторией стремительно делают девушку популярной. Пфайффер сыграла мать Марго, а Николь Кидман — медиатора колледжа.

Подробнее о сериале:

Аниме недели: «Все, что тебе нужно, — это убивать»

«Грань будущего», но без Тома Круза и с эффектным визуалом

Где смотреть: Amazon Prime

Фантастический боевик по мотивам ранобэ Хироси Сакурадзаки, который уже успели адаптировать в Голливуде. Теперь за дело взялась STUDIO 4°C, известная самобытными проектами вроде «Игры разума», «Железобетона», «Детей моря» и «ЧаО». В будущем Земля подвергается инопланетному вторжению, в борьбе с которым не помогают даже экзоскелеты. Рита Вратарски — новобранец японских сил самообороны, которая оказывается во временной петле, благодаря чему оттачивает боевые навыки и лучше понимает неприятеля. Премьера состоялась на Международном анимационном фестивале в Анси, где также показали и наградили «ЧаО».

Исландия недели: «Любовь, которая остается»

Скандинавская брачная история с каннским призом «Пальмовая собака»

Где смотреть: Amazon Prime

Пятый фильм исландского адепта реализма и второй, где каннское жюри отмечает четырехлапых артистов (в этот раз собаку Панду). Отношения концептуальной художницы Анны (Сага Гардарсдоттир) и рыбака Магнуса (Сверрир Гуднасон), неделями пропадающего в море, рушатся на глазах. Пара решает развестись, и следующий год становится очень непростым для их троих детей и домашней питомицы. Фильм прошел несколько тише, чем «Зимние братья» и «Белый, белый день», но традиционно удостоился хорошей прессы.

Легенда недели: «Паша Техник. За кем стоит андеграунд»

Портрет звезды подполья и мемов

Где смотреть: Okko — с 17 апреля

Документальный триптих о культовой фигуре для отечественной музыки и интернет-культуры. О том, как Павел Ивлев прошел путь от рэп-андеграунда до героя скандалов и мемов, расскажет музыкальный критик Даня Порнорэп (Даниил Башта), написавший сценарий. Фильм охватит четверть века жизни Техника, в нем будут показаны уникальные кадры из личных архивов, эксклюзивные интервью и безумная анимация в стиле титульного героя. Режиссер — Владислав Кузнецов («Общак. Главная ОПГ России», «Быть Цыганом»).

Что еще смотреть на Кинопоиске

Фильм на выходные: «Эддингтон»

Самый странный фильм Ари Астера

Рубрика «Фильм на выходные»! Каждую субботу мы хотим вместе с вами смотреть классные фильмы, которые есть в мультиподписке Яндекс Плюс, и обсуждать их в Telegram-канале «Кинопоиск: фильмы и сериалы». Выбор этой недели — ковидный вестерн с Педро Паскалем и Хоакином Фениксом.

В маленьком американском городке наступает эпидемия коронавируса, которая становится катализатором для стремительно растущих противоречий в обществе и вражды между мэром Тедом Гарсией (Паскаль) и шерифом Джо Кроссом (Феникс). Смесь из черной комедии и неовестерна — четвертая совместная работа Ари Астера и студии А24 («Реинкарнация», «Солнцестояние», «Все страхи Бо»). «Эддингтон» отобрали в основной конкурс Каннского кинофестиваля, хоть и оставили без призов. Помимо Феникса и Паскаля, в актерском составе есть Эмма Стоун, Остин Батлер, Люк Граймс и Дирдри О’Коннелл. «Слишком длинный, слишком несобранный, слишком анархический», — пишет про ленту Станислав Зельвенский, отмечая, что «в отказе играть по правилам весь смысл и все обаяние этого странного, дикого фильма — слепка странного, дикого времени».

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в мультиподписке Яндекс Плюс.

Подробнее о фильме:

Инфоповод недели: «Счастливое число Слевина»

20 лет криминальной комедии с Хартнеттом, Лью, Уиллисом и Фриманом

Пока мировой кинематограф не погрузился в ностальгию по нулевым, можно сделать это самостоятельно с подзабытыми, но знаковыми фильмами эпохи. Слевина (Джош Хартнетт) засыпает лавина бед: лишившись работы и возлюбленной, он приезжает в Нью-Йорк, чтобы пожить в квартире друга Ника. Там его сначала грабят, а затем криминальный авторитет Босс (Морган Фриман) требует долг, перепутав молодого человека с приятелем, у которого тот остановился. Снял фильм, который сравнивали с «Криминальным чтивом» и «Большим кушем», британский режиссер Пол Макгиган («Шерлок», «Кислотный дом»). В эпизодах сплошь звезды — от Брюса Уиллиса и Бена Кингсли до Стэнли Туччи и Роберта Форстера.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в мультиподписке Яндекс Плюс.

Классика недели: «Комиссар Рекс»

Самый хороший мальчик на страже порядка в Вене

Ламповый полицейский процедурал, главная звезда которого — смекалистая немецкая овчарка по кличке Рекс. Пес регулярно приходит на выручку двуногим коллегам, так что редкое дело остается нераскрытым (кто крадет колбасу из булочек, известно по легендарной заставке). Хозяев Рекса в разные годы играли Тобиас Моретти («Тайная жизнь»), Гедеон Буркхард («Бесславные ублюдки») и многие другие. Среди режиссеров можно выделить Оливера Хиршбигеля и Андреаса Прохаску.

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Спорт

Российский футбол недели: 24-й тур РПЛ

ЦСКА и «Спартак» бьются за медали

Чуть больше недели назад ЦСКА крупно обыграл «Крылья Советов» в Кубке России. Чтобы вернуться в борьбу за медали, нужно сделать это снова в субботнем матче чемпионата.

Те же амбиции у «Спартака», которому предстоит играть с «Ахматом» Станислава Черчесова в воскресенье.

В Краснодар едет «Балтика», которая крепко держится за статус сенсации сезона и может нарушить планы чемпионов.

Европейский футбол недели: матчи выходных

В Испании — финал Кубка

В субботу легенда мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн может взять свой последний трофей на европейском этапе карьеры. А российский нападающий Арсен Захарян может выиграть первый — в случае победы Кубок Испании заберет «Реал Сосьедад».

«Ювентус» Лучано Спаллетти — одна из самых горячих команд весны. «Юве» не планирует покидать четверку, чтобы сыграть в Лиге чемпионов будущего сезона, а помешать попытается «Болонья».

Текущие задачи «Ромы» и «Аталанты» скромнее: они ведут борьбу за шанс сыграть в Лиге конференций.

Единоборства недели: UFC в Канаде

Приключения бразильца в Виннипеге

Главный спорт в Канаде — хоккей, где, помимо игры, можно подраться. Но Майк Мэлотт выбрал не тратить время на игру. В ходе карьеры в UFC канадец успел посетить почти все крупные города Канады. И добрался до Виннипега, где их бой с Гилбертом Бернсом возглавит турнир. Бернс уже 12 лет выступает в главном ММА-промоушене, а в воскресенье попробует прервать серию из четырех поражений.

В предварительном карде выступит россиянка Дарья Железнякова, он стартует в полночь по Москве. Бои основного карда начнутся в 03:00.

Автор: Михаил Моркин, Алексей Филиппов, Артур Ковтуненко

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС, Alex Caparros / Getty Images, Cooper Neill / Zuffa LLC / Getty Images

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