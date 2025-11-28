Новые «Голодные игры», «Король и Шут. Навсегда» и «Рыбка-унывака»: что мы будем смотреть в кино в 2026–2027 годах

9–11 декабря в Москве проходил Международный кинорынок «Российский кинобизнес», где прокатные компании показывали свои предстоящие релизы. В их пакетах и российское кино, и зарубежное, которое выйдет в прокат легально. Собрали самое интересное, что мы увидим в кинотеатрах в ближайшие годы, — от бесконечных хорроров всех мастей до комедии режиссера «Пиратов Карибского моря» и фестивального кино.

Драмы

«Русский репортаж», с 12 февраля 2026 года

Фильм, получивший приз Международной федерации кинопрессы (FIPRESCI) на 82-м Венецианском кинофестивале. Действие развивается параллельно в 1908, 1972 и 2020 годах и объединяет истории девушек из разных поколений, одинаково увлеченных ботаникой. В главных ролях — Леа Сейду («Преступления будущего»), Луна Ведлер («Что видно отсюда») и Тони Люн Чу-Вай («Любовное настроение»). Сняла картину Ильдико Эньеди, чья лента «О теле и душе» получила «Золотого медведя» на Берлинском кинофестивале 2017 года.

Capella Film, с 26 февраля 2026 года

Новый фильм Алис Винокур («Проксима»). Сюжет разворачивается вокруг режиссера в исполнении Анджелины Джоли на Неделе высокой моды в Париже. В кадре также появятся Луи Гаррель («Мечтатели») и Элла Румпф («Теория простых чисел»). Съемочная группа получила беспрецедентный доступ к парижским салонам и ателье Chanel. Модный дом также предоставил свою одежду для ключевой в фильме сцены показа.

«Русский репортаж», с 12 марта 2026 года

Экранизация автобиографического бестселлера Хелен Макдональд, поставленная режиссером «Короны» и «Мисс Плохое поведение» Филиппой Лоуторп. В главных ролях — Клэр Фой и Брендан Глисон. После смерти любимого отца преподавательница Кембриджа Хелен находит необычный способ справиться с утратой — берет на воспитание ястреба. Между ними возникает странная, почти мистическая связь.

Комедии

«Атмосфера кино», с 8 января 2026 года

Лирическая новогодняя комедия об обратной стороне праздничной ночи и людях, которые спасают всех от ее последствий. Адаптация французской картины «Хороший доктор». В центре внимания — дуэт Виктора Хориняка и Юрия Стоянова. Врача-одиночку со скверным характером прямо время дежурства случайно сбивает курьер на самокате. Теперь, чтобы не потерять работу и не оставить без внимания пациентов, врачу придется отправлять нового знакомого на вызовы вместо себя. А тому, в свою очередь, притворяться настоящим доктором.

«Каро-Премьер», с 15 января 2026 года

Антикапиталистическая комедийная притча Азиза Ансари, получившая неплохие оценки критиков (рейтинг на Rotten Tomatoes — 77%). По сюжету ангел-хранитель Габриэль спускается на землю, чтобы доказать неудачнику Арджу, что счастье не в деньгах. Для этого он заставляет подопечного обменяться телами с его богатым и успешным работодателем Джеффом. В ролях — Киану Ривз, Сет Роген и сам Ансари.

World Pictures, с 22 января 2026 года

«Волк с Уолл-стрит» на новый лад и с Томом Блайтом в главной роли, звездой приквела «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах». Бобби (Блайт) работает на побегушках в крупной инвестиционной фирме на Уолл-стрит, но однажды сам решает стать таким, как его босс, и устранить конкурентов.

«Каро-Премьер», с 12 марта 2026 года

Драмеди Тины Баркалаи («Сказки Гофмана»). По сюжету сироту из Ханты-Мансийска, влюбленную в Индию, принимает в свою семью богатый чиновник. Пополнение становится настоящим испытанием на прочность для его брака. Зрителей ждут нотки магического реализма и, разумеется, индийские танцы. Их исполнят в том числе Евгений Цыганов, Светлана Ходченкова, Сергей Гилёв и Ирина Пегова, сыгравшие в фильме.

«Каро-Премьер», апрель 2026 года

Съемки фильма

Новый фильм русского народного режиссера Гая Ричи. Детали сюжета не разглашаются, однако известно, что он будет посвящен миру британской аристократии. Ее на экране воплотят Розамунд Пайк, Бенедикт Камбербэтч и Энтони Хопкинс.

«Каро-Премьер», осень 2026 года

Комедия от создателей «На деревню дедушке». На этот раз Юрий Стоянов играет водителя с 30-летним стажем, который ради спасения своей больной собаки соглашается сесть за руль суперсовременного такси с искусственным интеллектом. Режиссером выступил Владимир Котт. В кадре, помимо Стоянова, мелькнут Ирина Безряднова, Полина Денисова, Евгений Егоров и Олеся Иванченко.

«Мечтать не вредно»

Capella Film, без даты

Комедия от создателей «1+1» про двух французов, которые пытаются стать спортивными агентами без денег, связей и знания английского языка. Фильм основан на реальной истории топовых агентов NBA. Режиссер — Антони Марсьяно («Жизнь на перемотке»).

«Глобал фильм», без даты

Режиссер «Пиратов Карибского моря» Гор Вербински возвращается с фантастической комедией. В лос-анджелесской забегаловке объявляется мужчина из будущего (Сэм Рокуэлл). Он хочет предотвратить апокалипсис и убеждает посетителей, что скоро ИИ выйдет из-под контроля и всем конец, но присутствующие продолжают жевать. Только маленькая компания (Джуно Темпл, Зази Битц и другие ) верит незнакомцу.

Триллеры и хорроры

«Парадиз», с 22 января 2026 года

Криминальный триллер про отца (Мэл Гибсон) и дочь (София Хьюблиц из «Озарка»), которые решают приютить в своем доме таинственную девушку, найденную ими в лесу. Позже выясняется, что за ней охотится безжалостный наркобарон.

«Русский репортаж», с 26 февраля 2026 года

Камерный хоррор про сходящую с ума возрастную женщину, чья дочь просит своего бывшего парня временно за ней присмотреть. В главной роли — Кармен Маура, муза Альмодовара.

«Глобал фильм», с 26 февраля 2026 года

Комедия о том, как паразитический грибок захватил мир. Грибок был законсервирован правительством десятилетия назад на бывшей военной базе США. Из-за повышения температуры он быстро мутирует и вырывается наружу, захватывая и разрушая все живое. Тикейк (Джорджина Кэмпбелл) и Наоми (Джо Кири из «Очень странных дел»), работники склада на базе, уцелели от грибка и теперь при поддержке отставного специалиста по биологическому терроризму (Лиам Нисон) спасают человечество. Создатели задумали свою версию «Одних из нас» — динамичнее и безбашеннее.

«Не оглядывайся»

World Pictures, с 27 февраля 2026 года

Новый хоррор от мастера хорроров Джейсона Блума и студии Blumhouse. Стремясь прославиться в соцсетях, Карла проводит стримы с привидениями в зловещих местах. Однажды она вызывает реального духа и теряет грань, где реальность, а где — контент.

«НМГ Кинопрокат», с 28 мая 2026 года

Дебютный триллер Алексея Ионова (веб-сериал «Григорий Черепица»). Молодожены Даша (Тина Стойилкович) и Саша (Марк Эйдельштейн) хотят прыгнуть с парашютом над предгорьем Эльбруса. Пилотом, который их туда доставит, оказывается Артём (Степан Белозёров), бывший бойфренд Даши. Самолет терпит крушение, и героям приходится прыгать без подготовки. Они чудом остаются в живых, но застревают над горной пропастью, а вокруг лесные пожары. В числе продюсеров — Фёдор Бондарчук, Михаил Врубель, Александр Андрющенко.

«Пионер», «Кинологистика», весна 2026 года

Хоррор про семейную пару, у которой недавно появился ребенок. После родов Сага (Сейди Хаарла из «Купе номер 6») и ее муж Джон (Руперт Гринт из «Гарри Поттера» ) переезжают в дом в лесу, где выросла героиня. Вскоре становится ясно, что с ребенком явно что-то не то и что он связан с темными силами, которые обитают в местных краях. Режиссер — Ханна Бергхольм, снявшая психологический хоррор «Скрежет». На русском языке героя Гринта озвучил Сергей Костричкин, голос Рона в поттериане.

«Сириус»

«Экспонента», весна 2026 года

Арктический экшен-триллер от модной студии Neon, съемки которого проходили в Гренландии. В главной роли — Мадс Миккельсен. Режиссером выступил Ли Смит — монтажер, работавший над большей частью фильмов Кристофера Нолана.

«Атмосфера кино», «Арна медиа», с 19 ноября 2026 года

Новый приквел культовой франшизы от режиссера предыдущих четырех частей Фрэнсиса Лоуренса. Молодой Хеймитч Эбернети (Джозеф Зада) из 12-го Дистрикта участвует в 50-х Голодных играх. Но шансов уцелеть у него немного: в последней раз трибут из его района побеждал на Играх 40 лет назад. Главу Панема, президента Кориолана Сноу сыграл Рэйф Файнс, будущего распорядителя Игр Плутарха Хэвенсби — Джесси Племонс, начинающего ведущего Цезаря Фликермана — Киран Калкин, пока еще участницу подготовительной группы трибутов 12-го Дистрикта Эффи Тринкет — Эль Фаннинг.

«Атмосфера кино», с 18 декабря 2026 года

Фэнтези-триллер Брайана Фуллера («Ганнибал») с Мадсом Миккельсеном, Сигурни Уивер и Давидом Дастмалчяном. Десятилетняя Аврора нанимает своего таинственного соседа, чтобы тот уничтожил монстра, поглотившего ее семью. Подозревая, что родители девочки могли пасть жертвой киллеров, охотящихся на него самого, мужчина с чувством вины берется за дело.

«Кинологистика», без даты

Фолк-хоррор якутского режиссера Дмитрия Давыдова («Ыт», «Чума»), снятый на английском языке. Главные герои — отец и дочь, живущие вдали от цивилизации. В глуши они встречают таинственную незнакомку, связанную с потусторонними силами. В главных ролях — Вячеслав Шатненко, Лилиана Петрова.

«Хищники. Добыча»

«Кинологистика», без даты

Хоррор в духе «Хищных тварей» и других многочисленных историй про кровожадных акул. Туристы отправляются на судне хлипкой конструкции в специальную бухту, чтобы посмотреть на акул. На судне, естественно, обнаруживается пробоина, рядом обязательно кружат морские хищники, а героев к концу останется меньше, чем было в начале.

World Pictures, без даты

(Пост)военный триллер, снятый по книге Джека Эль-Хая «Нацист и психиатр». Собственно, Рами Малек играет американского психиатра Дугласа Келли, который беседует с нацистскими военными преступниками, не только чтобы определить степень их вменяемости, но и лучше понять природу нацизма. Незадолго до Нюрнбергского процесса одним из его собеседников становится рейхсмаршал Герман Геринг (Рассел Кроу).

Боевики и кинокомиксы

«Глобал фильм», с 29 января 2026 года

Сиквел фильма-катастрофы 2020 года с Джерардом Батлером. Спустя пять лет мир изменился: радиационные бури, загрязненный воздух и падающие осколки астероида — это теперь норма. Но у человечества (точнее того, что от него осталось) есть надежда — кратер на юге Франции, где, по прогнозам, сохранилась чистая вода. Людям предстоит совершить самую сложную миграцию.

«Каро-Премьер», с 5 февраля 2026 года

Очередной боевик с Джейсоном Стэйтемом в главной роли. На этот раз он играет отшельника Мэйсона, который однажды спасает девушку из моря. С этого момента его жизнь оказывается в опасности. В фильме также снялись Наоми Аки, Билл Найи, Бодхи Рэй. Режиссером выступил Рик Роман Во («Выстрел в пустоту»).

«Парадиз», с 30 апреля 2026 года

Новый боевик от создателей франшизы «Джон Уик». Действие происходит в маленьком и с виду очень спокойном американском городке. Но после ограбления местного банка временно исполняющему обязанности шерифа приходится иметь дело с мрачными тайнами этого места. В главной роли — звезда «Лучше звоните Солу» Боб Оденкёрк.

«Глобал фильм», без даты

Премьера ретробоевика прошла на Венецианском кинофестивале в этом году. В Детройте 1970-х мошенник Миллер (Алан Ричсон) влюбляется в девушку (Шейлин Вудли) местного бандита. Чтобы отомстить, бандит (Бен Фостер) подставляет Миллера, и тот оказывается в тюрьме. В заключении герой придумывает план мести. Работа над фильмом шла еще в начале 2010-х, тогда главного героя должен был сыграть Джерард Батлер, но «Город» лег на полку.

Фэнтези

«НМГ Кинопрокат», с 19 февраля 2026 года

Князь (Влад Коноплёв) и Горшок (Константин Плотников) вновь воссоединяются, чтобы спасти панк-вселенную «Короля и Шута» от мертвецов, воскрешенных безумным Некромантом (Илья Гришин). В фильме также будут новые герои, например Гоша Куценко в роли психоаналитика и музыкант Антон Лиссов, сыгравший зомби по имени Сид. В режиссерское кресло вернулся Рустам Мосафир. Подробнее о фильме читайте здесь.

«Атмосфера кино», с 9 апреля 2026 года

Приключенческое фэнтези про британскую семью, которая переезжает из города в деревню, чтобы быть ближе к природе и друг к другу. В местном лесу они обнаруживают дерево, населенное магическими существами. В фильме сыграли Эндрю Гарфилд, Ребекка Фергюсон и Клэр Фой. Режиссер — Бен Грегор («Голяк»).

Вестерны, истерны, приключения

«Грехи Запада»

«Русский репортаж», с 15 января 2026 года

Триллер про Дикий Запад в духе «Омерзительной восьмерки» и «Недругов» с Гаем Пирсом, ДеВандой Уайз и Биллом Пуллманом в главных ролях. Овдовевший врач сопровождает освобожденную рабыню через пустошь к целителю, который должен помочь ее дочери: все, к чему прикасается ребенок, умирает.

«Атмосфера кино», с 22 января 2026 года

Фэнтезийный блокбастер в сеттинге конца XIX по мотивам произведений Лескова. В роли Левши — Юрий Колокольников, а компанию в кадре ему составят Фёдор Федотов, Леонела Мантурова и Ян Цапник. Всю информацию о фильме мы собрали здесь.

«Экспонента», с 26 февраля 2026 года

Экранизация фантастического романа немецкого писателя Михаэля Энде с Мартином Фриманом в одной из ролей. Главная героиня — рыжеволосая девочка Момо (в России ее озвучит Вита Корниенко), вступающая в борьбу с жестоким миром Серых господ, которые хотят отобрать у людей время. В референсах — «Хроники Нарнии» и «Хранитель времени».

«Экспонента», зима 2026 года

Очередная экранизация Виктора Гюго в духе недавних «Графа Монте-Кристо» и «Трех мушкетеров». В отличие от фильма 2012 года, не музыкальная. В режиссерском кресле — Фред Кавайе («Расплата»). В касте — Венсан Линдон, Ноэми Мерлан, Тахар Рахим, Камилль Коттен, Вассили Шнайдер и другие.

«НМГ Кинопрокат», 19 февраля 2027 года

Сиквел экшен-детектива про бывшего царского агента (Милош Бикович), красноармейца (Глеб Калюжный) и друзей из Китая. Если в первой части они путешествовали на Транссибирском экспрессе, то теперь отправятся по воде из Владивостока в Шанхай. К знакомому касту присоединится Максим Матвеев в роли советского разведчика Рихарда Зорге, еще обещают пополнение одной известной звездой, но имя держат в секрете. Режиссером вновь выступит Андрей Волгин.

«Парадиз», с 19 марта 2026 года

Триллер про компанию москвичей, чья охота пошла не по плану. Брутальный экшен на фоне захватывающих горных пейзажей Памира. В ролях — Антон Филипенко, Данила Якушев и Анна Виллер. На кинофестивале авторского кино «Зимний» картина получила специальный приз от социальный сети «ВКонтакте». Подробнее мы писали о ленте здесь.

Байопики

«Атмосфера кино», с 15 января 2026 года

Первая сольная режиссерская работа Джоша Сэфди (с братом Бенни они сняли «Хорошее время» и «Неограненные алмазы»). Байопик американского чемпиона по настольному теннису Марти Райсмана с Тимоти Шаламе в главной роли. Молодой и самоуверенный игрок, превращающий каждое свое выступление в настоящее шоу, прокладывает себе дорогу на спортивный олимп. Его партнершу сыграла Гвинет Пэлтроу.

«Мазерати»

«НМГ Кинопрокат», весна 2026 года

Байопик братьев Мазерати, создавших всемирно известный автомобильный бренд. Сюжет охватит события от момента основания компании в 1914 году до ее фурора. В фильме сыграли Энтони Хопкинс, Аль Пачино и Джессика Альба. Режиссер — Роберт Мореско, который уже знаком с темой итальянского автопрома и работал над байопиком «Ламборгини: Человек-легенда».

«Экспонента», осень 2026 года

Фильм о создании спортивной драмы «Рокки». Точнее, о том, как Сильвестр Сталлоне доказывал продюсерам, что главную роль в собственном фильме должен сыграть именно он. Молодого Сталлоне исполнил Энтони Ипполито, вместе с ним в фильме снялись Мэтт Диллон и Стефан Джеймс. Режиссером выступил Питер Фаррелли («Зеленая книга»).

Ромкомы и мелодорамы

«Экспонента», с 12 февраля 2026 года

Антиромком Игоря Марченко с Александрой Бортич и Гошей Токаевым в главных ролях. По сюжету их герои, встретившиеся на вечеринке, проникаются взаимной антипатией, но вместе с тем парня и девушку влечет друг к другу. Фильм получил Гран-при конкурса полнометражного дебютного кино фестиваля «Короче», однако мнения критиков резко полярные — от восторгов до полного неприятия.

«Атмосфера кино», с 5 марта 2026 года

Экранизация одноименного бестселлера Анны Джейн. Старшеклассница Полина (Вероника Журавлёва) спасается от травли в новой школе и идет на сделку с главным хулиганом Барсом (Даниэль Вегас): он должен притворяться ее парнем и защищать, а она делать все, что он скажет. В ходе этой игры у пары появляются настоящие чувства, но у семьи и одноклассников есть причины разлучить влюбленных.

«НМГ Кинопрокат», с 8 марта 2026 года

Сборник киноновелл, объединенных по принципу «Елок», только теперь главная тема — 8 Марта. Действие происходит в течение праздника, когда все массово начинают покупать цветы и поздравлять женщин. В актерском составе россыпь звезд: Гоша Куценко, Елена Яковлева, Алексей Серебряков, Юлия Топольницкая в роли журналистки, Вячеслав Чепурченко, Слава Копейкин (в розовой шубе!) и комикесса Варвара Щербакова. В списке режиссеров — Анна Кузнецова («Дыши», «Каникулы»).

«Атмосфера кино», с 2 апреля 2026 года

Фильм по мотивам одноименного бестселлера Ольги Примаченко. Надя (Карина Разумовская) — успешный отоларинголог-хирург, но к своим 40 годам вдруг поняла, что совсем ничего не знает о себе. Она разучилась слышать свои чувства, а муж (Артём Ткаченко) ушел от нее два года назад, не выдержав рутины. Наде нужны перемены, чтобы увидеть, что в мире на самом деле много любви. И в ее жизни возникают шесть уроков нежности, каждый из которых поможет снова обрести себя, собственный голос и новую надежду. В числе ближайших референсов — «Дневник Бриджит Джонс».

Анимация и семейное кино

«Русский репортаж», с 22 января 2026 года

4К-реставрация одной из первых полнометражных работ культового японского режиссера Мамору Осии («Призрак в доспехах»), сделанная к 40-летию аниме. Мрачное фэнтези с самобытным визуальным стилем.

«Экспонента», с 5 февраля 2026 года

Приключение в духе «В поисках Дори», основанное на одноименной детской книге. Нелюдимый Мистер Рыба унывает, потому что его дом развалился. Вместе с морским коньком Пипой он отправляется на поиски чудо-рыбки Мерцашки, которая может исполнить одно заветное желание. Мистера Рыбу в российской версии озвучит Юрий Стоянов.

«Атмосфера кино», с 12 февраля 2026 года

Экранизация поэмы Пушкина от кинокомпании братьев Андреасян. Царя Салтана и царицу-мать играют Павел Прилучный и Лиза Моряк, князя Гвидона — Алексей Онежен («Пираты галактики Барракуда»).

«Астерикс и эликсир молодости»

«Экспонента», зима 2026 года

Очередное анимационное приключение неунывающих галлов. На этот раз Астериксу и Обеликсу приходится отправиться в далекую Нубию, чтобы найти лекарство для сородичей, ставших детьми из-за волшебного зелья. В наличии экзотический сеттинг и фирменное чувство юмора.

«Атмосфера кино», с 19 марта 2026 года

Продолжение семейной фэнтези-комедии от кинокомпании братьев Андреасян. К уже знакомым персонажам присоединится Тихоня (говорит она голосом Полины Гагариной), а ее появление запустит череду волшебных и опасных событий. На этот раз Кузе и компании придется защищать мир от Кощея в исполнении Ивана Охлобыстина.

«Атмосфера кино», с 13 августа 2026 года

Спин-офф «богатырской» франшизы с Дмитрием Журавлёвым и Милой Ершовой в главных ролях. На этот раз в центре сюжета — Колобок (озвучивает его по-прежнему Гарик Харламов), который решает изменить свою судьбу и поневоле становится напарником скромного пекаря Тихона. Режиссер — Антон Маслов, уже работавший в этой вселенной над сериалом «Последний богатырь. Наследие».

«НМГ Кинопрокат», с 1 января 2027 года

Знакомую историю (в адаптации Андрея Золотарёва) перенес на экран Никита Власов («Лада Голд», «Комбинация»), а седовласого старика из лампы сыграл Фёдор Бондарчук. Волька (Марк Григорьев), переживающий развод родителей, случайно освобождает заколдованного джинна Хоттабыча, который мечтает стать человеком и найти свою дочь. Съемки фильма прошли в Марокко и продолжатся в Москве. Главные роли в «Хоттабыче» исполняют также Надежда и Анна Михалковы, Аскар Ильясов, Полина Денисова, Роман Евдокимов, Эльдар Калимулин, Вита Корниенко и другие.

«НМГ Кинопрокат», с 29 апреля 2027 года

Семейная комедия, где Равшана Куркова и Тихон Жизневский играют родителей, которых унесло песчаной бурей. Их экранный сын Сашка (Александр Самусев) в компании джинна из кувшина и ожившей умной колонки отправляются их спасать. В фильме также снялись Артём Ткаченко (в роли злодея Юсуфа), Анастасия Красовская, Павел Деревянко и Михаил Полицеймако. Съемки также проходили в Узбекистане и Кыргызстане.

Автор: Никита Демченко (@sedmoeiskysstvo), Оля Краснова (@hightechlowlife), Лиза Кузнецова (@ekuznetsovaa)

