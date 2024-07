Что смотреть дома: «Мальчик и птица», новый «Полицейский из Беверли-Хиллз», «Убойный отпуск» и ¼ чемпионата Европы

Эксклюзивно на Кинопоиске — большой турнир промоушена East vs West. В главном событии казахстанец Артём Морозов и россиянин Виталий Лалетин выяснят, кто сильнее на правых руках. Супертяжеловесы совсем недавно выступали в одном карде серии King of the table, где синхронно одержали уверенные победы. В Стамбуле формат их схватки — до трех побед. Всего в карде турнира будет 15 армфайтов с участием ведущих борцов, среди которых Владимир Майоров, Ибрагим Сагов, Артём Тайнов и Ольга Терпелова.