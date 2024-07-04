Что смотреть дома: «Мальчик и птица», новый «Полицейский из Беверли-Хиллз», «Убойный отпуск» и ¼ чемпионата Европы

Токио, Вторая мировая. Мама 12-летнего Махито погибает в пожаре. Отец, директор авиационного завода, вскоре женится на сестре покойной и перевезет супругу вместе с сыном в фамильное поместье. Там Махито встречает странную серую цаплю, которая убеждает мальчика, что мама находится в волшебном мире, куда можно попасть через старинную башню.

Второе аниме Хаяо Миядзаки, отмеченное «Оскаром» как лучший мультфильм (первая статуэтка — у «Унесенных призраками»). Впрочем, живого классика не заботят награды: в фантастическом сюжете сплетаются детские переживания режиссера и опасения за будущее тех, кому предстоит разбираться с мировыми проблемами.

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