Что смотреть дома: «Мальчик и птица», новый «Полицейский из Беверли-Хиллз», «Убойный отпуск» и ¼ чемпионата Европы

Новый шедевр Миядзаки и награжденный в Венеции фильм его земляка Хамагути. Байопик Эми Уайнхаус и российская комедия с Анной Михалковой про убийство на курорте. А еще четвертьфиналы чемпионата Европы по футболу и армрестлинг. Каждый четверг мы рассказываем о главных премьерах недели на российских и зарубежных стримингах.
Новое
Исповедальная работа мэтра, отмеченная «Оскаром»
Где вышло: Кинопоиск
Токио, Вторая мировая. Мама 12-летнего Махито погибает в пожаре. Отец, директор авиационного завода, вскоре женится на сестре покойной и перевезет супругу вместе с сыном в фамильное поместье. Там Махито встречает странную серую цаплю, которая убеждает мальчика, что мама находится в волшебном мире, куда можно попасть через старинную башню.
Второе аниме Хаяо Миядзаки, отмеченное «Оскаром» как лучший мультфильм (первая статуэтка — у «Унесенных призраками»). Впрочем, живого классика не заботят награды: в фантастическом сюжете сплетаются детские переживания режиссера и опасения за будущее тех, кому предстоит разбираться с мировыми проблемами.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Магазине. Обладатели подписки «Плюс Больше кино» смогут приобрести новый фильм Хаяо Миядзаки всего за 1 рубль.
Подробнее о фильме:
- Подкаст • «Мальчик и птица». Прощальная картина Хаяо Миядзаки об иррациональной надежде и жестокой реальности
- «Мальчик и птица» как полная энциклопедия творчества Хаяо Миядзаки
- «Мальчик и птица»: фильм-завещание Хаяо Миядзаки далеким и близким потомкам
- Кто и как работал над «Мальчиком и птицей», кроме Хаяо Миядзаки? Мы спросили у студии Ghibli
- «Визуальный шедевр»: что пишут критики о «Мальчике и птице» — новом мультфильме Хаяо Миядзаки
Обманчиво медитативный японский фильм, награжденный в Венеции
Где вышло: Кинопоиск, «Иви», Okko
Лесник Такуми (Хитоси Омика) живет с дочерью Ханой (Рё Нисикава) у склона горы в пригороде Токио. Их размеренному быту угрожает разве что глэмпинг, который хочет открыть агентство по работе с актерами. Представители компании приезжают на встречу с местными жителями, но стоически игнорируют замечания к плану строительства. Глава агентства уверен, что недовольных можно заболтать, но не учитывает человеческий фактор. Внезапно Ханна исчезает.
Лаконичный новый фильм Рюсукэ Хамагути — режиссера «Сядь за руль моей машины», отмеченного «Оскаром» и сценарным призом Канн. Лаконичное и в сжатые сроки снятое «Зло» тоже не осталось без наград: в Венеции экологический слоубёрнер отметили жюри и критики.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Подробнее о фильме:
Доблестные маги против драконов
Где вышло: Кинопоиск — с 7 июля
Самая отчаянная команда из колдовской гильдии Хвост Феи собирается на миссию, которая никому не поддавалась уже сотню лет. Для этого Нацу, Люси, кот Хэппи и другие волшебники отправятся на северный континент Гилтен, где им предстоит запечатать пяток легендарных драконов. Что же может им помешать?
Возвращение популярной фэнтези-саги, основанной на манге Хиро Масимы, который продолжает писать «Столетний квест» с 2018 года, а параллельно занимается космической оперой «Нулевой Эдем». К работе вернулась команда, работавшая над предыдущими сериями «Хвоста Феи», но уже в стенах студии J. C. Staff («Торадора!»).
Смотрите этот сериал и франшизу «Хвост Феи» на Кинопоиске в Плюсе.
Безжалостный корейский фильм о социальном расслоении в многоэтажке
Где вышло: Кинопоиск, «Иви», Okko
Мощнейшее землетрясение превратило Сеул в руины, выстоять повезло как минимум одному многоэтажному жилому комплексу. Сначала местные обитатели пускают многочисленных пострадавших, но вскоре решают, что это чревато происшествиями и продовольственным кризисом. Дом превращается в закрытое микрогосударство с избранным президентом Ён-тхаком (Ли Бён Хон), который все больше упивается властью.
Захватывающий и неглупый фильм-катастрофа о социальном неравенстве, нетерпимости и проклятом квартирном вопросе. В том же (пост)апокалиптическом мире развиваются события боевика «Пустоши» с Ма Дон-соком, а в планах еще несколько проектов.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Подробнее о фильме:
Андрей Мерзликин в комедии про бессмертного бандита-пекаря
Где вышло: Кинопоиск, «Иви», Wink
Борис (Мерзликин) всю жизнь посвятил бандитизму, пока не умер от шальной пули. Внезапно воскреснув в морге на глазах шокированного студента Артёма (Денис Власенко), он пытается найти убийцу, еще несколько раз оказывается на том свете, а потом все-таки решает сфокусироваться на семье и пекарном бизнесе. Однако покой ему только снится: на след Бориса выходят давние враги — Гоша (Николай Наумов) и его мама, так что экс-бандиту приходится не только взяться за старое, но и заключить союз с неприятелем Колей (Павел Чинарёв). В третьем сезоне криминальной комедии Егора Чичканова (режиссера сериала о киберспортсменах «Изи катка» и соавтора сценария «Лада Голд») также ожидается Евгений Сангаджиев.
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
Подробнее о сериале:
Эдди Мёрфи возвращается к культовой роли
Где вышло: Netflix
Аксель Фоули (Мёрфи), детектив из Детройта, штат Мичиган, вынужден снова нестись в Беверли-Хиллз, Калифорния. Ему вместе с дочерью-юристкой Джейн (Тейлор Пейдж) угрожает опасность. Семейству предстоит распутать заговор, в котором замешаны коррумпированные местные полицейские, а поможет им бывший Джейн — детектив Бобби Эббот (Джозеф Гордон-Левитт).
«Полицейский из Беверли-Хиллз» возвращается 30 лет спустя! За режиссуру отвечает Марк Маллой, снимавший ролики для Apple, а к сценарию приложили руку Уилл Билл («Лига справедливости Зака Снайдера»), Кевин Эттен («Клиника») и Том Гормикэн («Этот неловкий момент»). В роли капитана полиции БХ — Кевин Бейкон.
Анна Михалкова и Александр Робак в комедии о распадающемся браке (и убийстве)
Где вышло: Kion, Start
Любовь (Михалкова) и Роман (Робак) едут в Турцию отмечать 30 лет в браке (подарок тестя-айтишника). Лежащая на сохранении дочь Настя (Любовь Аксёнова) названивает по видеосвязи, чтобы узнать, как проходит отдых, а супруги снова поссорились и обсуждают развод, когда не выпивают в компании ушлого туриста (Степан Девонин) или местного жиголо (Алим Хоконов). Но последний внезапно умрет в постели Любови, которая ничего не помнит о минувшей ночи, и чете придется действовать как команда.
Туристическо-брачная комедия Сергея Дьячковского (второй сезон «Выживших»), которую изначально писали Борис Хлебников и Наталия Мещанинова. Авторский почерк сохранился: в кадре узнаваемые реалии, обычная женщина, такой же мужчина и труп как двигатель сюжета.
Подробнее о сериале:
Полный метр студии, выпустившей «Мэри и ведьмин цветок»
Где вышло: Netflix — с 5 июля
У девочки Аманды есть воображаемый друг — мальчик Раджер, которого может видеть и слышать только она. Однажды на юношу начинает охотиться загадочный мистер Бантинг, который, по слухам, питается вымышленными созданиями. Раджеру предстоит непростой путь в мир вымысла.
Экранизация одноименного романа А. Ф. Харрольда — второй полной метр студии Ponoc («Мэри и ведьмин цветок»), которую нередко записывают в наследники Ghibli. Режиссер «Воображаемого» Ёсиюки Момосэ много лет работал одним из ключевых аниматоров на проектах Миядзаки и Исао Такахаты.
Девушка из Флориды гонится за мечтой
Где вышло: Prime Video
Рэкс Симпсон (Робертс) с детства мечтала отправиться в космос на шаттле NASA, но жизнь распорядилась иначе: она разливает коктейли во Флориде. Вспомнив, что однажды она хотела иного, девушка решает рискнуть и попадает в специальную программу для тренировки будущих астронавтов. Правда, немного жульничает. Поможет ли смекалка Рэкс улететь? Жестковатая комедия Лиз В. Гарсиа («Повышение влажности», «Спасатель»). На подхвате у Робертс — Том Хоппер, Поппи Лю и Дэйв Фоли.
Байопик Эми Уайнхаус с музыкой Ника Кейва
Где вышло: iTunes, Prime Video — с 5 июля
Начало нулевых. Эми Уайнхаус (Мариса Абела) любит петь, а семья — особенно отец Митч (Эдди Марсан) — ее в этом поддерживает. Когда демо Эми попадает в руки музыкальных продюсеров, с ней тут же подписывает контракт крупный лейбл, следом выходит дебютный соул-альбом «Frank», а параллельно она знакомится с любовью всей жизни — Блейком Филдер-Сивилом (Джек О’Коннелл). В отношениях с ним певица открывает для себя наркотики.
Спорный фильм о певице, рано ушедшей из жизни, сняла Сэм Тейлор-Джонсон («Стать Джоном Ленноном», «Пятьдесят оттенков серого»), а консультировал ее Митч Уайнхаус (его менее радужное участие в жизни дочери показано в оскароносном доке «Эми»). Музыку для байопика написали Ник Кейв и Уоррен Эллис, а песни Уайнхаус исполняла Абела.
Что еще смотреть на Кинопоиске
Костюмная драма с Алисией Викандер и Джудом Лоу
Рубрика «Кино по пятницам»! Каждую пятницу в 22:00 по Москве мы хотим вместе с вами смотреть классные фильмы, которые есть в Плюсе, и обсуждать их в Telegram-канале «Кинопоиск: фильмы и сериалы». Фильм этой недели — «Игра престолов» с Каннского кинофестиваля.
Новый фильм Карима Айнуза, чья «Невидимая жизнь Эвридики» наделала шуму несколько лет назад и получила «Золотую ветвь» в секции Особый взгляд. На смену сестрам из Рио-де-Жанейро 1950-х пришли августейшие особы XVI века во главе с Кэтрин Парр (Викандер) — шестой супругой жестокого Генриха VIII (Лоу), который одной рукой вел войну, а второй обезглавливал жен (как минимум двух). После его смерти за престол начинается напряженная борьба.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Подробнее о фильме:
Готовимся к крипи-триллеру А24 вместе с фолк-хоррором Алекса Гарленда
Независимая студия держит руку на пульсе в индустрии ужасного, продюсируя не только Ари Астера, но и тандем Скотта Бека с Брайаном Вудсом, написавших «Тихое место» и снявших слэшер «Они». Их камерный «Еретик» с Хью Грантом обзавелся трейлером, который обещает нагнать не меньше жути, чем «Род мужской» Алекса Гарленда. Там овдовевшая Харпер (Джесси Бакли) едет подальше от Лондона, чтобы прийти в себя после утраты, но сталкивается с лесными духами и вездесущим мужским мнением.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Подробнее о фильме:
- «Род мужской» Алекса Гарленда: басня о том, что все мужчины одинаковы
- Подкаст • «Род мужской». Как хоррор Алекса Гарленда разоблачает токсичную маскулинность
- Психоаналитик Виктор Мазин о шизовагине и других загадках «Рода мужского» — самого странного хоррора года
- Психоанализ, злые мужчины и А24: из чего состоят современные хорроры
Для тех, кто думает о временах Цезаря, Колизея и не только
Римская империя снова в топе: о ней вспоминают не только мемоделы, но и Фрэнсис Форд Коппола («Мегалополис»), и Ридли Скотт («Гладиатор 2»), и Энтони Хопкинс («Обреченные на славу»). Пока эти премьеры лишь подбираются, самое время вспомнить бескомпромиссный сериал Джона Хеллера («Менталист»), во многом ставший для HBO предтечей «Игры престолов». Завоевания Цезаря (Киран Хайндс), придворные интриги, брутальная и откровенная драматургия.
Смотрите этот сериал в Амедиатеке и в подписке Плюс с Амедиатекой на Кинопоиске.
Спорт
Футбол недели: четвертьфиналы чемпионата Европы
Решающая стадия главного футбольного турнира лета
Сборные Испании и Германии — самые атакующие команды нынешнего розыгрыша чемпионата Европы. И самые забивающие: у испанцев девять голов, у немцев — десять, три из которых на счету атакующего полузащитника Джамала Мусиалы. В параллельном мире эти сборные могли бы сыграть в финале, но в реальности к вечеру 5 июля шансы на золото сохранит только одна из них.
Чтобы попасть в четвертьфинал, англичанам пришлось сначала разобраться со словаками, которые в буквальном смысле поставили их на грань вылета. От позора сборную Англии спасли голы Джуда Беллингема в добавленное время и Харри Кейна — в дополнительное. Со Швейцарией, которую уже называют главной сенсацией турнира, команде Гарета Саутгейта придется еще сложнее. Посмотреть, справятся ли «три льва» с «крестоносцами», можно 6 июля на Кинопоиске в эфире телеканала «Матч ТВ».
Армрестлинг недели: East vs West 13
Пятеро топ-армрестлеров из России поборются на турнире в Стамбуле
Эксклюзивно на Кинопоиске — большой турнир промоушена East vs West. В главном событии казахстанец Артём Морозов и россиянин Виталий Лалетин выяснят, кто сильнее на правых руках. Супертяжеловесы совсем недавно выступали в одном карде серии King of the table, где синхронно одержали уверенные победы. В Стамбуле формат их схватки — до трех побед. Всего в карде турнира будет 15 армфайтов с участием ведущих борцов, среди которых Владимир Майоров, Ибрагим Сагов, Артём Тайнов и Ольга Терпелова.
«Кинопоиск | Спорт» в Telegram
Главное из мира спорта в одном месте
Автор: Алексей Филиппов, Артур Ковтуненко
Фото: Alexander Scheuber / UEFA via Getty Images, Stefan Matzke - Sampics / Corbis via Getty Images