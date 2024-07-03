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Лиза Сурганова и Иван Филиппов*, которые 5 лет в своем подкасте говорят о сериалах, обсуждают изменения в сериальном мире и тенденции, возникшие за это время.
Иван Филиппов*
Ведущий подкаста «В предыдущих сериях»
Началась золотая лихорадка, срочные попытки всех стримингов купить какие-нибудь книжки, что-то экранизировать или переэкранизировать. Из этого иногда получается что-то достойное, а иногда — сериал «Основание» по Айзеку Азимову. С другой стороны, эта гонка последних лет подарила нам перезапуск «Гарри Поттера», который скоро станет сериалом. Несмотря на то, что я, как человек, любящий книжки, отношусь с некоторым опасением (потому что кто может быть лучшим Снейпом, чем Алан Рикман?), мне очень нравится эта идея. Хорошо, что все-таки решили использовать главную возможность формата сериала, то есть дать большего размера полотно.
Лиза Сурганова
Ведущая подкаста «В предыдущих сериях»
Грустная часть в том, что это рассчитано уже не на нас с тобой, а на новое поколение людей, которые не угорали по «Гарри Поттеру», не стояли ночами в очереди за книжками, и для них надо переоткрыть эту вселенную. Но, возможно, я наконец-то смогу посмотреть сериал с дочкой — первые книги про Гарри Поттера достаточно детские и нестрашные. То же будет наверняка в первых сезонах.
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* Признан иностранным агентом в РФ.
А что, по-вашему, изменилось в сериальной индустрии за 5 лет?
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Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов*