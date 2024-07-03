В следующий раз слушателей подкаста ждет сюрприз! Следите за новостями в Telegram-канале «В предыдущих сериях».

У нашего подкаста есть Telegram-канал с очень активным чатом! Называется «В предыдущих сериях» — подписывайтесь на него по этой ссылке. Отзывы и пожелания можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

* Признан иностранным агентом в РФ.