На Кинопоиске выходит продолжение «И снова здравствуйте!». Что было в предыдущих сезонах сериала

На Кинопоиске с 4 июля стартует третий сезон «И снова здравствуйте!» — комедийного сериала Егора Чичканова про неубиваемого (в прямом смысле) решалу, который пытается завязать с криминальным прошлым и начать новую жизнь. Вспоминаем предыдущие двадцать серий и рассказываем, чего ждать от новых эпизодов.

С чего все началось

Борис (Андрей Мерзликин) улаживает конфликты своего босса-мафиози Анатолия Владимировича (Алексей Серебряков), разговаривающего преимущественно крылатыми латинизмами. Пытки, шантаж и убийства за 30 лет стали для Бориса привычным делом, но, подустав от повседневного насилия и подготовив финансовую подушку безопасности, он решает завязать с грязной работой и открыть кондитерскую. Герой сообщает об этом руководству, однако до счастливой пенсии не доживает — в этот же день его убивают выстрелом в голову. А через пару суток он внезапно просыпается в морге (вполне себе живой!), где знакомится с Артёмом (Денис Власенко), студентом-медиком. Заручившись поддержкой робкого, но находчивого практиканта, Борис отправляется на поиски тех, кто украл его сбережения и обрек на существование между жизнь и смертью.

1-й сезон: Борис воскрес, у него есть друг и дочь

Жена Бориса, Марина (Аглая Тарасова), после его «смерти» мгновенно уходит к Лёше (Сергей Годин) — туповатому фитнес-инструктору, с которым закрутила еще при жизни мужа. Узнав по телефону об измене, Борис является домой и устраивает скандал, после чего получает несколько ножевых ранений и опять умирает. А затем снова воскресает, но уже не в морге, а в загородном лесу, куда его вывезли Марина и Лёша, чтобы скрыть убийство. С этого момента незадачливые любовники начинают играть в кошки-мышки с полицейскими, которые расследуют прижизненные преступления Бориса.

Аглая Тарасова

Дело ведут два фактурных копа — серьезный и шутливый. Константин (Кирилл Жандаров) — фанат боевиков с Брюсом Уиллисом и Мэлом Гибсоном, а Володя (Дмитрий Журавлёв) — его верный напарник, у которого на любую ситуацию заготовлена острота. Вместе они начинают собирать информацию не только про Бориса, но и про его бывших коллег: криминального авторитета Анатолия Владимировича и его правую руку Колю (Павел Чинарёв), главного антагониста всей истории. Ближе к середине сезона выясняется, что именно Коля украл деньги Бориса и убил его, чтобы стать ближе к начальнику и прибрать бизнес к рукам.

Помогая новому бессмертному другу, Артём случайно знакомится с Кристиной (Татьяна Струженкова) — дочерью бизнесмена, которого Борис прессанул напоследок, перед тем как уйти на покой. Так команда поддержки главного героя расширяется; позднее к ней примкнет и гиперопекающая мама Артёма (Любовь Толкалина).

Татьяна Струженкова

Почти в каждой серии Борис умирает и воскресает по новой. У бессмертия, к слову, есть и побочные эффекты — например, отсутствие вкуса, из-за которого герой не может насладиться любимыми капкейками. Артём и Кристина, регулярно заштопывающие Бориса, все же убеждают его разобраться, почему он воскресает. С помощью медиумов и экстрасенсов персонажам удается выяснить, что бандита не забирают ни в рай, ни в ад из-за его любви к дочери, которую он когда-то оставил в детском доме из соображений безопасности. Борис признается, что копил миллионы в первую очередь для ребенка, которой хотел обеспечить беззаботную жизнь.

Заканчивается первый сезон на полуслове: Борис в очередной раз умирает после столкновения с киллером из Сербии (фатального для последнего). А вот все его обидчики и Коля в частности остаются безнаказанными.

2-й сезон: тяжесть воскрешения и второе бессмертие

Разумеется, после заварушки с опасным иностранцем Борис не распрощался с жизнью. Снова вернувшись с того света, он решает закончить начатое — убить Колю и вернуть деньги. К списку задач добавляется примирение со своенравной дочерью Аней (Полина Гухман), которая в обиде на отца после жизни в детдоме. Но самого героя и его близких преследует брат убитого серба, желающий отомстить. Защищая своих, Борис замечает, что снова ощущает вкус и боль, становится человеком, которому с каждым разом все тяжелее воскресать.

Андрей Мерзликин и Денис Власенко

Коле приходится решать проблемы на местах. Прикончив Анатолия Владимировича, он садится в его кресло. Правда, уже через пару дней объявляется законный наследник — только что откинувшийся уголовник Гоша (Николай Наумов). Не желая упустить власть, Коля пытается устранить конкурента и в итоге сам получает пулю в живот. Будучи раненным, он оказывается в той же больнице, где буквально часом ранее свои очередные раны залатывал Борис. Местный врач за неимением донорского материала переливает кровь Бориса Коле, после чего последний также обретает бессмертие.

Тем временем Аня узнает, что все деньги, которые отец собирал для нее, оказались у Коли. Чтобы вернуть их, она проникает в его особняк и попадает в заложники. Теперь главная задача Бориса — пробраться в логово заклятого врага и вызволить дочь. Для Ани спасательная операция заканчивается успешно — она сбегает вместе с деньгами. А вот Борису и Коле везет меньше: один получает парочку огнестрельных, а другой и вовсе лишается головы.

Николай Наумов и Полина Гухман

Третья — параллельная — сюжетная ветка посвящена похождениям Марины и Лёши. В конце первого сезона бывшая жена Бориса уходит от любовника, почувствовав вину. Затаивший обиду Лёша попадает под влияние сектантов и с их подачи похищает Марину, чтобы отомстить. На помощь девушке приходят полицейские — знакомые зрителю Константин и Володя из первого сезона.

3-й сезон: новая жизнь

Борис начинает жизнь с чистого листа со своей новообретенной семьей в лице Кристины, Артёма и его мамы. Герой меняет имя и открывает наконец желанную кондитерскую, но бандитское прошлое его не отпускает. Новый бизнес мешает Гоше, который дорвался до власти после смерти Коли в конце второго сезона. Вот только Коля умудрился выжить даже после потери головы. Теперь ему предстоит объединиться с Борисом, чтобы победить Гошу и его хладнокровную властную мать (Ольга Сутулова), вернувшуюся из Франции с немногословным телохранителем (Матвей Лыков).

Ольга Сутулова

За что сериал любят зрители

Авторы «И снова здравствуйте!» удачно миксуют жанры. Иногда это классический бадди-муви, время от времени — зубодробительный боевик, но чаще всего абсурдистская криминальная комедия в стиле ранних Ричи и Тарантино — с остроумными шутками и колоритными бандитами. При этом Чичканов не забывает об отечественной кинотрадиции: образ Бориса — постмодернистская деконструкция Димона из «Бумера», благодаря которой Мерзликин раскрывается как отличный комик. А звучащий в конце каждого эпизода кавер на песню «Я остаюсь» можно засчитать за отсылку ко второму «Брату» (композиция не попала в фильм, но зато вошла в альбом «Брат 2. За кадром»).

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Каждая серия заканчивается небольшим клиффхэнгером, после которого тянет немедленно включить следующую. В бойкой стилистике «И снова здравствуйте!» вообще нет места спокойствию. Героев всегда подстерегают либо опасность, либо водоворот страстей (романтических линий тут как минимум три!), либо драматические вихри с отголосками прошлого.

Солидная часть хронометража — безудержный экшен, в который ввязывается герой Мерзликина. С каждым сезоном хореография боев становится все более эффектной и изобретательной. В ход идут не только кулаки. Иногда герои хватаются за медицинские скальпели или кухонные кастрюли, словно передавая привет модным боевикам Чада Стахелски и Дэвида Литча.

Помимо ключевых артистов, снявшихся во всех сезонах, в сериале есть множество ярких камео. Например, в первом сезоне можно увидеть Виктора Логинова в роли строгого директора фитнес-клуба или Сергея Степина в образе коррумпированного начальника полиции. А еще есть Иван Моховиков в рясе священника и Сергей Епишев в белых сектантских одеждах.

Смотрите сериал «И снова здравствуйте!» на Кинопоиске в Плюсе. Новые серии будут доступны с 4 июля.

Автор: Никита Демченко