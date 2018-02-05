Почему «Бумер» — это реквием по России 1990-х

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Как Петр Буслов деромантизирует фигуры бандитов 1990-х? Чем «Бумер» отличается от «Жмурок» и «Бригады»? Что общего у «Бумера» и «На последнем дыхании»? Как в фильме совмещаются эстетская форма и брутальное содержание? И почему 1990-е из 2000-х кажутся далекой исторической эпохой?
В свежем выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают фильм «Бумер» Петра Буслова и рассуждают о том, как картина сочетает в себе русскую хтонь и отсылки к французской новой волне.
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Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов