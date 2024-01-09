«Выжившие. Бетонная утопия»: эгоизм и сегрегация процветают в корейском постапокалипсисе

В российский прокат вышел южнокорейский блокбастер «Выжившие. Бетонная утопия», в котором масштабное землетрясение сносит Сеул, а жители находят спасение в единственной уцелевшей многоэтажке. Рассказываем о фильме, созданном по экзотическому корейскому рецепту в обертке тривиального фильма-катастрофы.

О чем это

На вступительных титрах зрителя встречают кадры хроники: послевоенная Корея, строительный бум в Сеуле, типовые высотки и лотерейное социальное жилье. Пусть стилизация, но не выдуманная: в прошлом веке корейцы огромными усилиями решали жилищный вопрос из-за реактивного роста столичной агломерации. В следующей сцене гигантская тектоническая волна перемалывает бетонные коробки. Утром Мин-сон (Пак Со-джун), госслужащий, только недавно получивший новые апартаменты, задумчиво вглядывается в пейзаж за окном. Его 103-й дом жилого комплекса Imperial Palace сплошь окружен руинами.

Среди жильцов быстро налаживаются классические порядки survival-фильмов: в ходу бартер, ценнейшим товаром становится банка консервированных ананасов, а на повестке дня вопрос о том, что делать с «чужаками». Остается лишь выбрать лидера, который поведет жителей к коммунизму. Им единогласно признается некий мужчина (Ли Бён-хон) из 902-й квартиры, который нарочито героически предотвратил пожар.

Ли Бён-хон

Сюжет «Бетонной утопии» держится на трех опорах: харизматичный лидер, институция жилого комплекса и враждебный внешний мир. Хотя есть еще упомянутый Мин-сон со своей добродушной женой (Пак По-ён) — пара находится в центре событий и выступает моральным компасом в новых диких реалиях.

Кто это снял

Сценаристом и режиссером выступает Ом Тхэ-хва — автор фэнтези «Исчезнувшее время: Мальчик, который вернулся». Контраст между этими двумя работами где-то на уровне миллеровских увлечений «Бэйбом» и «Безумным Максом». «Исчезнувшее время» было сказочной мелодраматической историей про потерявшихся подростков, «Бетонная утопия» — циничный взгляд на человечество, почти без ставки на эмпатию.

В главных ролях несколько заметных актеров. Пак По-ён — в юношестве восходящий талант кино, а ныне звезда дорам («Мой призрак», «Силачка До Бон Сун») — возвращается на большие экране впервые за пять лет. Пару ей составил Пак Со-джун, который успевает блистать и в кино («Молодые копы»), и в сериалах («Что случилось с секретарем Ким?»), и даже поблескивает в Голливуде («Капитан Марвел 2»).

Пак Со-джун и Пак По-ён

Безусловно, тащит на своих плечах как выживших, так и сам фильм Ли Бён-хон — корейская звезда из того же эшелона, что и Сон Кан-хо. Ли вот уже третье десятилетие идет по пути усложнения своих образов. В «Утопии» его героя мотает сразу во все стороны — от комичного незнакомца к харизматичному авторитету, от лицемерного деспота к жалкому человеку. Самое главное, что в каждом из этих измерений Бён-хон ужасающе убедителен.

Как это выглядит

С самого начала фильм обречен на сравнение с двумя работами Пон Джун-хо — «Паразитами» и «Сквозь снег», хотя обе ассоциации «Бетонной утопии» совершенно не нужны. Ом Тхэ-хва здорово развлекает жанровой постапокалиптикой, но всегда держит в уме социальный подтекст. Весь фильм его герои заняты мнимой сегрегацией. Кто житель, кто посторонний, кто какой вклад вносит в дела общины — система «свой-чужой» невероятно быстро приводит к одичанию. Вопросы ничуть не чуждые даже для моноэтнической Кореи. Однако «Утопия» не гонится за механическим повторением нарратива «Паразитов». Остросоциальная тематика в корейском жанровом кино была делом привычным со времен Ким Ги-ёна.

А вот «Сквозь снег» куда ближе за счет концепции. Будь то поезд или жилой комплекс, оба конструкта созданы, чтобы показать общество и государство в миниатюре. Однако там, где Крис Эванс мчится к локомотиву пошатнуть власть и систему неравенства, Бён-хон вламывается в квартиру соседа ради прагматичного выживания.

Ли Бён-хон и Пак Со-джун

В визуальном плане фильм покрашен в приглушенные холодные тона, но работа со светом приковывает внимание. Пролеты камеры не стесняются заснять эстетику сеульских руин. Над VFX для фильма работали более 20 студий, в том числе русскоязычные специалисты из Monkey Rave Production, базирующейся в Ереване.

У фильма уже есть сиквел

Формально — да. В январе на Netflix вышел боевик «Пустоши», который уже третью неделю возглавляет глобальный топ-10 стриминга. Оба фильма основаны на постапокалиптической вселенной из вебтуна Pleasant Bullying. История посвящена подростку-изгою, который застает землетрясение в школе. Через некоторое время герой выбирается и попадает в тот самый жилой комплекс. Здесь начинается вторая часть вебтуна под названием Pleasant Neighbors, которую как раз вольно адаптирует «Бетонная утопия».

«Пустоши»

Сиквел ушел далеко от фабульного фундамента оригинала. Действия разворачиваются спустя какое-то время после катастрофы, когда дикие пустоши уже сменили городские руины. Единственная нить, связывающая два фильма, — тот самый дом 103, куда главный герой, бесстрашный охотник, добирается ради спасения знакомой девочки из лап безумного доктора. Но здание выглядит иначе, а сюжетно никто не делает отсылок к событиям первого фильма. В результате появление Ма Дон-сока в главной роли превратило сиквел серьезной драмы в очередной «Криминальный город».

Вердикт

Фильм добился весомого успеха на родине, попав в местную десятку самых кассовых картин 2023-го. Западная пресса тоже высказала радостное единодушие: фильм держит 100% «свежести» на Rotten Tomatoes. Помимо победы на национальных кинопремиях, картина была выдвинута на «Оскар-2024» от Южной Кореи. Корейский совет по кинематографии, комментируя свой выбор, ссылался на баланс между художественными достоинствами и популярностью, подкрепляя аргументы авторитетом Ли Бён-хона — все это в общем-то неоспоримо.

Ом Тхэ-хва удалось воспроизвести корейскую формулу жанрового фильма: в двух часах уместились комичные сцены, человеческая драма, триллер с экшеном, кричащий цинизм и моменты сентиментальности. В то же время все намеки на фильм-катастрофу по методичке Роланда Эммериха остались в трейлерах. Это постапокалиптический сюжет с редкими флешбэками к стихийному бедствию.

Кажется, «Бетонной утопии» не хватило совсем немного до мирового успеха. Может, сказалось отсутствие громкой фестивальной премьеры. Может, помешала нависающая тень триумфа «Паразитов» и «Игры в кальмара», выступающих на одном тематическом поле. Впрочем, ничто из этого не повод, чтобы фильм пропустить.

Автор: Данил Юшков