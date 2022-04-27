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Что смотреть дома: «Финник», «Камон Камон» и «Сядь за руль моей машины»

Анимационный детектив про девочку и домового, инди-драма с Хоакином Фениксом и оскароносный фильм Рюсукэ Хамагути — рассказываем о главных премьерах российских и зарубежных стримингов на этой неделе и в длинные выходные.

Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на Кинопоиске. Обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде.

«Финник»

Девочка и домовой идут по следу таинственного хулигана

Где смотреть: Кинопоиск, Okko, ivi

Домовой Финник ревностно охраняет обветшалый дом, которому много лет не везло с жильцами. Все меняется с заселением Кристины и ее родителей: девочка случайно выдирает домовому клок шерсти и теперь может его видеть. Поводом для крепкой дружбы становится не жилплощадь, а общее дело. Вместе они хотят спасти дом и город от загадочного преступника.

«Финника» придумала команда, работавшая над «Смешариками», а голоса фантастическим тварям и людям подарили тиктокеры Даня Милохин, Ида Галич и Артур Бабич, а также Александр Гудков, Михаил Хрусталев и Вероника Голубева.

Подробнее о мультфильме

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«Камон Камон»

Хоакин Феникс в пронзительной драме о вечных вопросах

Где смотреть: Кинопоиск

Радиожурналист Джонни (Феникс) катается по США и берет интервью у тинейджеров, которые рассказывают о своей жизни и о том, как они видят будущее. У самого Джонни череда личных драм и неудач: за последний год он потерял мать, расстался с девушкой и поссорился с сестрой. Вдобавок на него возложена забота о непоседливом племяннике Джесси (Вуди Норман), с которым им и предстоит объездить страну. «Камон Камон» — черно-белое роуд-муви о вопросах без ответов — снял Майк Миллс, режиссер «Начинающих» и «Женщин XX века».

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«Сядь за руль моей машины»

Трехчасовая экранизация Харуки Мураками, получившая «Оскар»

Где смотреть: Кинопоиск, Okko — с 30 апреля

Актер и режиссер Юсукэ Кафуку (Хидэтоси Нисидзима) всю жизнь изучает Чехова и практически живет «Дядей Ваней». Однажды его приглашают поставить любимую пьесу на театральном фестивале в Хиросиме, собрав актеров из разных стран. На главную роль Юсукэ берет скандальную телезвезду Коши Такацуки (Масаки Окада) — молодого любовника скончавшейся год назад жены.

Фильм Рюсукэ Хамагути родился из одноименного рассказа Харуки Мураками, но, как водится с лучшими экранизациями, оброс новыми деталями и стал самостоятельным произведением. Медитативное и болезненное размышление об одиночестве, вине и горе принесло режиссеру «Оскар», приз за лучший сценарий в Каннах и статус одного из ключевых постановщиков прошлого года (в 2021-м он также представил картину «Случайность и догадка»).

Подробнее о сериале

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе с 30 апреля

«Сияющие», мини-сериал

Мрачный детектив с Элизабет Мосс и путешествиями во времени

Где смотреть: Apple TV+

1989 год. Кирби Мазрахи (Мосс) мечтала работать в газете, но теперь в паре с журналистом Дэном Веласкесом (Вагнер Моура из «Нарко») посвящает все силы поискам напавшего на нее маньяка. Серийный убийца Харпер (Джейми Белл) обладает одной особенностью: он умеет путешествовать во времени.

Адаптацией романа Лорен Бьюкс «Сияющие» занималась сценаристка Силка Луиза («Странный ангел»), среди продюсеров — Леонардо ДиКаприо, а за режиссуру отвечают сама Мосс и Мишель Макларен («Игра престолов», «Мир Дикого Запада», «Ходячие мертвецы»).

«Мы владеем этим городом», мини-сериал

Новая полицейская драма от создателей «Прослушки»

Где смотреть: HBO

2017 год, Балтимор, штат Мэриленд. Полицейские из спецподразделения по борьбе с нелегальным оборотом оружия чувствуют себя хозяевами жизни, преступают закон и берут взятки. Наказание не заставит себя долго ждать: все они окажутся на скамье подсудимых.

Ничего удивительного, что реальную историю американской полицейской коррупции рассказывают Дэвид Саймон и его постоянные соавторы Эд Бёрнс и Джордж Пеликанус. Балтимор — малая родина шоураннера и место действия его «Прослушки». Главную роль — коррумпированного копа Уэйна Дженкинса — сыграл Джон Бернтал.

«Предложение», мини-сериал

Невероятная история создания «Крестного отца»

Где смотреть: Paramount+

1969 год. Все только и говорят о романе Марио Пьюзо «Крестный отец». Голливуд решает оперативно снять экранизацию, и проект достается начинающему продюсеру Альберту С. Радди (Майлз Теллер), который не читал книгу. Впереди производственный ад: гангстерский жанр считается в кино невостребованным, своенравный режиссер Коппола (Дэн Фоглер) гнет свою линию, а съемочным процессом интересуется мафия во главе с Джо Коломбо (Джованни Рибизи).

Амбициозный проект придумал сценарист и писатель Майкл Толкин, чей многофигурный роман о киноиндустрии «Игрок» блестяще экранизировал Роберт Олтмен. Среди режиссеров — Декстер Флетчер («Рокетмен»), в роли Марлона Брандо появляется Джастин Чэмберс («Анатомия страсти»), Аль Пачино играет Энтони Ипполито.

«Отмена», 2-й сезон

Анимационная шарада с путешествиями во времени от автора «Коня БоДжека»

Где смотреть: Amazon Prime Video

После автомобильной аварии 28-летняя Альма (Роза Салазар) обнаруживает у себя дар перемещаться во времени. Ее восприятие окружающего мира стремительно меняется, и она хочет узнать почему. А заодно прояснить обстоятельства гибели отца. Во втором сезоне Альма объединяет силы с сестрой Беккой (Анжелика Кебрал).

«Отмену» придумали сценаристы Рафаэль Боб-Ваксберг и Кейт Парди, вместе работавшие над «Конем БоДжеком». Роль отца Альмы и Бекки исполнил Боб Оденкёрк («Лучше звоните Солу», «Никто»).

«Пузырь»

Новое аниме режиссера «Атаки титанов»

Где смотреть: Netflix

Токио заполонили мыльные пузыри, исказившие гравитацию во всем мегаполисе. Отрезанный от внешнего мира, город стал игровой площадкой для группы сирот-паркурщиков, которые исследуют новую реальность. Однажды бесстрашный Хибики проваливается в гравитационный излом, но его спасает Ута, девушка со сверхспособностями.

«Пузырь» — новая работа студии Wit, в чьем послужном списке три сезона «Атаки титанов» и недавний хит «Рейтинг короля». Режиссер — Тэцуро Араки, который, кроме «Титанов», снял «Тетрадь смерти».

«Мастер Темного Пути», 3-й сезон

Продолжение китайского анимационного сериала о темных магах

Где смотреть: Кинопоиск — с 1 мая

Основатель Дьявольского культа Вэй Усянь повсюду сеет хаос, пока его не убивает группа заговорщиков. 13 лет спустя он перерождается в теле изгнанного колдуна Мо Сюаньюя. В этом облике его и опознает давний друг Лань Ванцзи. Их пути разошлись, когда Усянь выбрал темную сторону силы. Теперь они вместе разыскивают части тела мага, разбросанные по всему Китаю, расследуют загадку его гибели, а также борются с монстрами и злыми колдунами.

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«Далеко на Север»

Аристократка из Санкт-Петербурга отправляется покорять Северный полюс

Где смотреть: Кинопоиск

1882 год, Санкт-Петербург. Юная аристократка Саша мечтает повторить путь деда — исследователя Арктики, пропавшего на Северном полюсе вместе с передовым ледоколом. Когда семья Саши впадает в немилость царя, который очень любил этот корабль, девушка отправляется в опасное путешествие. Мультфильм, придуманный Клер Паолетти и Реми Шайе, вдохновлен картинами Репина и дневниками британского исследователя Севера Эрнеста Шеклтона.

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Автор: Алексей Филиппов

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Трогательная приключенческая комедия о путешествии в компании собаки со сложным характером
В главных ролях:Ченнинг Татум, К’Орианка Килчер, Итан Сапли
Режиссер:Рид Каролин, Ченнинг Татум
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