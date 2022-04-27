Что смотреть дома: «Финник», «Камон Камон» и «Сядь за руль моей машины»

Актер и режиссер Юсукэ Кафуку (Хидэтоси Нисидзима) всю жизнь изучает Чехова и практически живет «Дядей Ваней». Однажды его приглашают поставить любимую пьесу на театральном фестивале в Хиросиме, собрав актеров из разных стран. На главную роль Юсукэ берет скандальную телезвезду Коши Такацуки (Масаки Окада) — молодого любовника скончавшейся год назад жены.

Фильм Рюсукэ Хамагути родился из одноименного рассказа Харуки Мураками, но, как водится с лучшими экранизациями, оброс новыми деталями и стал самостоятельным произведением. Медитативное и болезненное размышление об одиночестве, вине и горе принесло режиссеру «Оскар», приз за лучший сценарий в Каннах и статус одного из ключевых постановщиков прошлого года (в 2021-м он также представил картину «Случайность и догадка»).

