Второй сезон «Бортпроводницы»: комедийно-шпионский бенефис Кейли Куоко продолжается

На HBO Max начал выходить новый сезон сериала, ставшего одним из самых уморительных аттракционов пандемийного 2020 года. Вспоминаем, за что все тогда полюбили «Бортпроводницу» и сыгравшую главную роль Кейли Куоко, которая, судя по первым сериям, не снижает комических оборотов в 2022-м.

Станислав Зельвенский Критик Кинопоиска

«Привет, меня зовут Кэсси, и я алкоголик» — с этих слов начинается второй сезон «Бортпроводницы», и если за полтора года многие детали первой части могли потускнеть в памяти, то про алкоголизм главной героини забыть невозможно. Именно вокруг тяги к спиртному были наверчены фантастические перипетии этого яркого, нелепого и неотразимого сериала HBO Max. Это первая хитовая роль Кейли Куоко после окончания «Теории большого взрыва» (не считая анимационной Харли Квинн), которая сама же и спродюсировала триллер. В нем фигурирует одна из самых безупречных завязок во вселенной: стюардесса рейса Нью-Йорк — Бангкок флиртует с пассажиром, просыпается в его номере с адского похмелья, а он лежит рядом с перерезанным горлом.

Поскольку «Бортпроводница» — это все-таки не «Настоящий детектив», в финале героине пришлось завязать, и во втором сезоне мы встречаемся с ней вновь уже накануне получения жетона, которым в «Анонимных алкоголиках» отмечают год трезвости. Кэсси определенно взялась за ум: переехала из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, забросила вечеринки и случайные связи, поливает растения и встречается с отталкивающе идеальным и тоже, что характерно, завязавшим фотографом (Сантьяго Кабрера). Она продолжает работать в той же авиакомпании, но теперь после приключений первого сезона еще подрабатывает гражданским агентом ЦРУ, которое иногда просит ее последить за кем-нибудь то в Токио, то в Москве (на 45-й секунде первой серии Куоко бежит по снегу мимо фургона «Отличная русская еда»).

Т.Р. Найт, Кейли Куоко, Сантьяго Кабрера

Новое задание героини — мужчина в берлинском отеле; скептически настроенный босс (Мо МакРэй) отдельно напоминает Кэсси не приближаться и вообще не проявлять инициативу. Она, разумеется, знакомится с объектом (и он тоже бросил пить!), идет за ним следом и подсматривает, как некая блондинка сперва занимается с ним сексом, а потом предположительно взрывает его в машине. Причем блондинка — ее, Кэсси, двойник, и даже с такой же татуировкой на спине.

В общем, это не голый труп в твоей постели, но почти, и героине вновь придется распутывать шпионскую интригу, избегая тюремного заключения и пытаясь не погибнуть. Возвращаются многие персонажи из первого сезона — так, старшая коллега (Рози Перес), продававшая секреты мужа Северной Корее, попала в еще более эпический переплет, чем Кэсси. А ее лучшая подруга Энни Мурадян (Заша Мэмет), изгнанная из адвокатской конторы, приезжает в Калифорнию устраиваться на новую работу в сопровождении своего бойфренда-хакера (Дениз Акдениз), в прошлый раз едва выжившего. Где-то рядом, как обычно, тусуется и вечно страдающий брат героини (Т. Р. Найт).

Из новичков выделяется подозрительно дружелюбная коротко стриженная стюардесса, при этом, возможно, что-то скрывающая (Мэй Мартин). Кроме того, в дальнейших сериях появится Шэрон Стоун в роли матери Кэсси. Сквозной прием из первого сезона — обстоятельные воображаемые беседы с покойным любовником — подвергся коррекции: теперь Кэсси мысленно уносится в пустой гостиничный бар, как Джек Торренс в «Сиянии», и там встречается со своими копиями из прошлого, которые шеймят ее за примерное поведение и уговаривают выпить (что, несомненно, вопрос времени).

Мэй Мартин

Это в каком-то смысле образцовый миллениальский сериал: поколение его авторов и зрителей успело отказаться от вредных привычек, но еще помнит, как это было. И разрывается между тайными анархистскими фантазиями и выхолощенной телевизионной реальностью, в которой любая зависимость обязана заканчиваться рехабом. С «отношениями» тоже сложно: разгул вроде позади, но и традиционная семья вызывает у героинь очевидные сомнения, и они нерешительно вертят на пальцах реальные и воображаемые обручальные кольца (героинь можно понять, поскольку мужские персонажи — самое слабое место сценаристов). Главное направление, по которому развивается Кэсси как персонаж, — вовнутрь и назад; в детские травмы, в неразрешенные конфликты, в преодоление собственной тяги к саморазрушению.

К счастью, поп-психология и легкая склонность к морализаторству почти не снижают эскапистский потенциал «Бортпроводницы» — он велик. На Куоко можно смотреть почти бесконечно, и это прекрасно знают зрители «Теории»: как актриса она умеет не так много, но излучает неподдельную человечность и в своем диапазоне гримасок — королева. А Хичкок-ультралайт, из которого состоит интрига сериала (двойники в париках, инфернальные киллеры, тройные агенты, полицейские развороты сюжета), имеет так мало отношения к реальной жизни, что снимает любые вопросы за исключением «что дальше?».