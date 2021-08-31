Какую анимацию посмотреть на Кинопоиске? Про цветных домовых и принца-котопетуха!

28 апреля в онлайн-кинотеатре Кинопоиска по подписке выходит анимационный фильм «Финник», который сняли создатели «Смешариков». Рассказываем про него и другие свежие мультфильмы, которые можно посмотреть в Плюсе.

В заброшенном доме в городке Берг поселяется новая семья. Юная Кристина обожает детективы и сразу понимает, что здесь что-то неладно, вскоре она обнаруживает, что на одной жилплощади с ней и ее родителями обитает довольно вредный домовой Финник. Девочка добывает клочок его шерсти и пытается с ним подружиться. Пока ее мама и папа проводят все время на съемочной площадке, где работают, Кристина и Финник расследуют заговор, который может полностью разрушить тихий городок.

Режиссер «Финника» — Денис Чернов, один из создателей «Смешариков». Его новая работа сделана в том же духе: это веселое и поучительное зрелище для всей семьи. Детям наверняка понравятся забавные пушистые домовые с разноцветной шерстью, а их родители оценят отсылки к «Крестному отцу» и упоминание Артура Конана Дойла. Приятный бонус — узнаваемые голоса: персонажей второго плана озвучивали Александр Гудков, Даня Милохин, Ида Галич. А финальную песню исполнили Андрей Князев и Хелависа из группы «Мельница»; «Прекрасный старый дом» — это, как нетрудно догадаться, перепевка бессмертного хита группы «Король и Шут».

Беспризорница Пилья растет на улицах Туманвилля, дружит с тремя ласками, постоянно ворует пироги и разыгрывает местного рыцаря Кробара, который уверен, что имеет дело с шаловливым эльфом. Однажды размеренный быт девочки изменится: она оказывается свидетельницей того, как принц Роланд становится жертвой неудачного покушения и превращается в помесь кота и петуха. Пилья решает помочь будущему королю и разоблачить коварного регента Тристана; вместе с Кробаром и Роландом они встретятся с местной колдуньей, увидят единорога и посетят проклятый лес. Французский мультфильм пародирует все тропы средневековой сказки: злая волшебница окажется сильной и независимой женщиной, а спасать придется вовсе не принцессу, а незадачливого принца.

Десятилетний Николас, у которого синдром Дауна, обожает фантастические истории, которые рассказывает ему мама. Каждый год на день рождения она шьет ему интересные маски и костюмы, а мальчик верит, что они обладают волшебной силой. После смерти мамы Николас переезжает к любимым бабушке и дедушке. Но вот кузен Дэвид относится к новому соседу настороженно. Их сплотит общее приключение: Дэвида мучают кошмары, поэтому вместе с Николасом они отправятся в мир снов, чтобы победить монстров при помощи магических костюмов. Инклюзивный и очень добрый мексиканский мультфильм по стилю анимации напоминает культовое «Время приключений». А создала его студия Fotosintesis Media, специализирующаяся на детской анимации с социальным уклоном. Например, одна из предыдущих работ студии, «Ангел из часов», рассказывала о девушке, которая борется с раком и отправляется в путешествие по красочному и опасному миру. «Маски для Николаса» также балансируют между ярким детским мультфильмом и вдумчивым философским зрелищем — не хуже, чем лучшие проекты Pixar и Disney.

Мартышка Паспарту в детстве переехал из опасных джунглей в скучный приморский городок, который в основном населяют креветки. Но он продолжает мечтать о путешествиях — хотя бы для того, чтобы вырваться из удушливых материнских объятий. И тут в городок прибывает дерзкий лягушонок Филеас, который принимает пари и обещает объехать весь мир за 80 дней. Начитанный Паспарту и проходимец Филеас посетят пустыню и столкнутся с байкерами-скорпионами, будут убегать от преследователей по крыше поезда и окажутся в опасных джунглях. Франко-бельгийский мультфильм снял Самуэль Турно, который был номинирован на «Оскар» («Даже простофили попадают на небеса») и срежиссировал сериал «Гадкий я: Мини-фильмы. Миньоны». В изобретательности ему не откажешь: знаковый роман Жюля Верна был экранизирован десятки раз, но еще никто не додумался превратить его главных героев в мартышку и лягушку.

Единственный мейнстримный хит в этой подборке — сиквел успешного мультика «Босс-молокосос». В первой части мальчик Тим Темплтон с удивлением обнаруживает, что его младший брат Тед не по годам развитый тайный агент. Вместе они разоблачили заговор: коварная корпорация хотела завоевать мир с помощью бессмертных щенков, которые должны были отбить у людей охоту заводить детей. В сиквеле братья Темплтон повзрослели, и на арену выходят их дети, которые должны остановить злодея, собирающего армию злобных младенцев. «Босс-молокосос 2» работает по рецепту успешного оригинала — снова рассказывает о важности семейных ценностей, заворачивая нехитрую мораль в обертку конспирологической комедии с гениальными младенцами в главных ролях. Одним из соавторов сценария выступил Майкл МакКаллерс («Остин Пауэрс: Голдмембер»), поэтому в мультфильме много шуточных отсылок к шпионскому кино.