Что происходит в прокате: в Америке любят «Кэндимена», в России — второго «Босса-молокососа»

«Кэндимен» возглавил прокат США

Конец августа в американском прокате — традиционно низкий сезон, когда школьники и студенты уже отправились на занятия (в США учебный год начинается еще до календарной осени), а блокбастеры закончились. Но зато у небольших проектов появляется шанс выстрелить, что и произошло в уик-энд 27–29 августа с хоррором «Кэндимен» об убийце, терроризирующем жителей Чикаго. Фильм Ниа ДаКосты в минувшие выходные возглавил рейтинг бокс-офиса со сборами в 22,4 млн долларов. Только трем картинам в истории удавалось получить больше в последний летний уик-энд: рекорд принадлежит «Пункту назначения 4», (2009 год, 27,4 млн долларов), за ним идут «Не дыши» (26,4 миллиона в 2016 году) и «Хэллоуин 2007» Роба Зомби (26,3 миллиона).

Права на историю о Кэндимене достались студии Universal после покупки компании Polygram. В 1990-е у франшизы вышло три фильма, а сценарий новой серии писал Джордан Пил, автор «Прочь» и «Мы», заостривший в сюжете расовую тему. Неудивительно, что среди первых зрителей нового «Кэндимена» больше всего афроамериканцев (37% при 30% белых). Лучше всего фильм принимают в Чикаго, где и происходит действие, а также в других больших городах США. Голливудская пресса отмечает, что режиссерка «Кэндимена» Ниа ДаКоста стала первой афроамериканкой, фильму которой удалось возглавить американский бокс-офис («Излом времени» Авы ДюВерней в 2018 году собрал больше, но не смог выйти в лидеры).

«Главный герой» добрался до Китая

Две недели назад неожиданным хитом проката стал комедийный экшен «Главный герой» с Райаном Рейнольдсом. Следующие выходные закрепили его успех: во вторую неделю проката фильм потерял всего 34% сборов. Впрочем, в выходные 20–22 августа у «Главного героя» и не было серьезных новых конкурентов. Единственным широким релизом недели стал «Щенячий патруль в кино», полнометражная версия детского сериала. Мультфильм выступил лучше ожиданий — 13 млн долларов в первую неделю. Сейчас в Америке именно детские фильмы больше всего страдают от пандемии: многие родители опасаются вести в кино непривитых детей.

«Главному герою» удалось стать первым голливудским фильмом, вышедшим в китайский прокат после долгого перерыва. В КНР в июле отмечали столетие Коммунистической партии Китая, и по этому случаю репертуар кинотеатров заполнили патриотические новинки, а на импортные релизы был неофициально наложен временный запрет. Сборы «Главного героя» в первые выходные в Китае лишь ненамного меньше, чем в Америке (23,9 млн долларов, в США и Канаде было 28,4 миллиона). Кроме того, фильм Шона Леви занял первые места в прокате Великобритании, Австралии, Бразилии и Мексики. Общие мировые сборы картины превысили 100 млн долларов.

Россия: лидирует «Босс-молокосос»

В августе посещаемость российских кинотеатров выросла по сравнению с очень слабым июлем. Хотя до показателей перед пандемией статистика все равно пока не дотягивает: общая выручка за месяц оказалась на 23% меньше, чем в 2019 году (3,11 млрд рублей против 4,05 млрд рублей).

В последние два уик-энда лидерство в России захватил «Босс-молокосос 2». 275,7 млн рублей в первые выходные проката (19–22 августа) и 146,2 миллиона во вторые позволяют анимационному сиквелу претендовать на звание самого кассового летнего релиза. Пока что больше всех за три последних месяца собрала «Круэлла» (801 миллион), но у мультфильма сейчас уже 652 млн рублей сборов.

Как и ожидалось, хороший сарафан позволил «Главному герою» удержаться близко к вершине. Последние две недели фильм занимает второе место рейтинга с относительно небольшим снижением сборов (34% в третий уик-энд). А вот «Кэндимен» широкого интереса в России не вызвал. С результатом в 25,5 млн рублей хоррор занял только пятое место в списке.