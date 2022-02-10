Что происходит в прокате: «Финник» и «Брат» удивляют в России, «Морбиус» проваливается в США

Минус Lionsgate

На прошлой неделе стало известно, что к пяти американским студиям-мейджорам, которые с марта приостановили показ своих фильмов в России (Disney, Sony, Warner Bros., Universal и Paramount), присоединилась Lionsgate, крупнейшая независимая кинокомпания США. Ближайшим релизом Lionsgate в России должен был стать комедийный боевик «Невыносимая тяжесть огромного таланта» с Николасом Кейджем в главной роли. Прокат картины в нашей стране отменен. Кроме того, Telegram-канал «Бюллетеня кинопрокатчика» сообщил, что Disney с 7 апреля запретит показывать в России свои фильмы, вышедшие до 24 февраля. В первую очередь речь о «Смерти на Ниле», которая продолжает успешно работать на длинной дистанции: общие сборы детектива Кеннета Браны достигли 663 млн рублей. Это сравнимо с кассой «Дома Gucci» (678 миллионов). Более точной информации о состоянии проката фильмов студии пока нет.

Семейный фактор

Без голливудских новинок посещаемость кинотеатров остается невысокой: в последний уик-энд марта топ-20 фильмов российского проката собрали 1,3 миллиона зрителей. Для сравнения: год назад в аналогичную дату билет в кино купили 3 миллиона зрителей. Не лучшим образом на этот показатель повлияло и внезапное снятие с проката фильма «Ампир V». Экранизация романа Виктора Пелевина должна была выйти 31 марта, однако за сутки до запланированной премьеры стало известно, что Министерство культуры не выдало фильму Виктора Гинзбурга прокатное удостоверение.

Впрочем, даже в такой обстановке у дистрибьюторов и кинотеатров появляются осторожные поводы для оптимизма. Связаны они в основном с российским семейным контентом, который в минувшие две недели привлек львиную долю зрителей. В первую очередь это касается анимации «Финник». Релиз Группы компаний «Рики» вышел в прокат в последний уик-энд марта, две недели провел на вершине российского бокс-офиса и заработал 250 млн рублей. Это больше финальной кассы другого проекта «Рики» — «Смешарики. Легенда о золотом драконе» (246 млн рублей). Прокат «Финника» продолжается, поэтому уже на этой неделе позади останутся «Смешарики. Дежавю» (262 млн рублей) и «Смешарики. Начало» (271 млн рублей).

В своем сегменте неплохо выступила и еще одна семейная картина — комедия «Моя ужасная сестра». За две недели фильм с Владимиром Яглычем и Глюкозой заработал 60 млн рублей. Итоговая касса проекта превысит результат аналога «Завтрак у папы» (70 миллионов).

Балабанов возвращается

Еще две картины, которые удивили своими сборами, — перевыпуски криминальных драм «Брат» и «Брат 2» Алексея Балабанова. Первая картина дилогии заработала за две недели 60 млн рублей, вторая — 27 миллионов. Финальная касса «Брата» должна быть примерно такой же, как и у перевыпуска блокбастера Питера Джексона «Властелин колец: Братство кольца» (72 млн рублей).

Глава компании «СТВ» Сергей Сельянов говорит: «Мы не делали никаких прогнозов, но результат кратно превзошел наши самые смелые ожидания». Впрочем, продюсер подчеркивает, что, скорее всего, это единичный случай, связанный прежде всего с культовым статусом картин Балабанова в нашей стране. Во всяком случае, повторные релизы кассовых хитов последних лет («Холоп», «Движение вверх» и т. д.) в тот же период работали слабо, сборы здесь в пределах статистической погрешности. Среди претендентов на более заметную кассу Сельянов назвал «Бумер» и «Стиляг». Дилогия Петра Буслова выйдет в повторный прокат 21 апреля, фильм Валерия Тодоровского пока не значится в графике релизов.

Последний блокбастер

Единственным голливудским блокбастером в российском прокате остается «Анчартед: На картах не значится». Фильм Sony уже восемь недель уверенно держится в топ-3 российского бокс-офиса. Его сборы за этот период достигли 1,364 млрд рублей. Приключенческий боевик Рубена Фляйшера стал самой кассовой экранизацией видеоигры в нашей стране, оставив позади результат «Варкрафта» (1,322 млрд рублей). 5 апреля стало известно, что фильм продолжат демонстрировать в российских кинотеатрах и дальше. В условиях полного отсутствия конкуренции не исключено, что ему покорится рубеж в 1,5 млрд рублей.

«Морбиус» зарабатывает в два раза меньше «Венома»

Тем временем в США в прокат вышел новый кинокомикс Sony и Marvel «Морбиус». Фильм получил разгромную критику (17% положительных рецензий на Rotten Tomatoes) и крайне низкую оценку C+ от зрителей на сайте Cinemascore. Стартовая касса фильма оказалась в пределах ожиданий аналитиков — 39 млн долларов.

«Веном» в свое время в первый уик-энд собрал 80,2 млн долларов, «Джокер» — 96,2 млн долларов. За пределами США «Морбиус» заработал еще 44,9 млн долларов. Главными зарубежными рынками кинокомикса стали Великобритания (4,2 млн долларов) и Мексика (3,8 млн долларов).

Приключенческий экшен «Затерянный город» за две недели собрал в США 54,6 млн долларов. Фильм Paramount уступает графику сборов «Главного героя» (58,5 млн долларов на аналогичный период) и «Анчартед» (83 млн долларов после двух недель проката). За пределами США картина заработала 7 млн долларов на 16 территориях.

Американские сборы «Бэтмена» после трех недель проката достигли 349 млн долларов. Это на 26% меньше, чем было у «Темного рыцаря» на аналогичном этапе проката. С учетом зарубежных рынков общая касса кинокомикса Warner Bros. и DC достигла 711 млн долларов.

Кроме того, в ряде стран стартовал «Соник 2 в кино». Сиквел семейной картины Paramount собрал за первый уик-энд на международной арене 25,5 млн долларов. Впереди старт в США.

Индийский лидер

Две недели подряд международный бокс-офис возглавляет индийский экшен RRR — исторический блокбастер о полицейском на службе у колониального правительства. Общая касса фильма — примерно 100 млн долларов. Сказать точнее аналитики не берутся, потому что индийский рынок (на который, понятно, приходится значительная часть сборов) не отличается прозрачностью. Но ситуация с индийскими сборами интересная. Поскольку Индия — сама по себе огромный рынок, любой хит местного проката всегда попадает в международные чарты, однако львиная доля бокс-офиса все равно остается за местными. Так и в этом случае: в США картина заработала 11,1 млн долларов, в России, где картина идет в прокате с 25 марта, — 23,1 тыс. долларов.