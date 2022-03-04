«Мистер Нокаут», «Лулу и Бриггс» и «Финник»: 13 премьер Кинопоиска в апреле

Анимационный фильм Дениса Чернова, ведущего режиссера «Смешариков». В городке Берг есть дом с нехорошей репутацией, никто из жильцов не задерживается в нем надолго. Рискнуть решает семья 13-летней Кристины, которая обожает детективы. Вскоре девочка узнает, что здесь проживает Финник — не просто домовой, но вредный бунтарь, предпочитающий одиночество. Кристине удается с ним подружиться и узнать много нового о скрытом сообществе домовых. А еще вместе с Финником им предстоит раскрыть тайну, которая угрожает всему городу. Персонажей в мультфильме озвучили звезды Даня Милохин, Ида Галич и Александр Гудков, а заглавный трек «Прекрасный старый дом» (кавер на культовую песню «Короля и Шута») исполнили Андрей Князев и Хелависа.