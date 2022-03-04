«Мистер Нокаут», «Лулу и Бриггс» и «Финник»: 13 премьер Кинопоиска в апреле

Дружба собаки и Ченнинга Татума, байопик легендарного советского боксера и новые пушистые создания от режиссера «Смешариков» — рассказываем о самых интересных новинках месяца в онлайн-кинотеатре, которые можно посмотреть в Плюсе.
Главные хиты
«Мистер Нокаут»
Премьера: 6 апреля
Артем Михалков вернулся в режиссуру со спортивной драмой про боксера Валерия Попенченко, единственного советского обладателя Кубка Баркера (Попенченко победил на Олимпийских играх в 1964 году). В фильме подробно освещена жизнь спортсмена — от трудного детства в Ташкенте до сотрудничества с легендарным тренером «Динамо» Григорием Кусикьянцем. В главной роли — Виктор Хориняк, звезда «Последнего богатыря», а его возлюбленную Таню сыграла Ангелина Стречина из «Пищеблока». Роль Кусикьянца исполнил Сергей Безруков, а сценарий фильма написали братья Пресняковы, авторы «Изображая жертву».
«Квартиранты»
Премьера: 7 апреля
Добрая казахская комедия про трудности семейной жизни. Молодожены Салтанат (Айым Сейтметова) и Дидар (Аскар Ильясов) были счастливы, пока их родители не собрались радикально решить жилищный вопрос. Богатый отец Дидара (Жан Байжанбаев) приглашает бедных родственников Салтанат переехать к ним, и тут-то и начинается комическое столкновение семей с очень разными жизненными привычками.
«Лулу и Бриггс»
Премьера: 15 апреля
Драмеди о нетоксичной маскулинности. Американский морпех Джексон Бриггс (Ченнинг Татум) везет служебную собаку Лулу на похороны ее дрессировщика. Их автомобильный маршрут пролегает из Вашингтона в Аризону, вдоль Тихоокеанского побережья. Солдату с ПТСР и своенравному животному придется подружиться, залечивая раны друг друга. Фильм сняли Рид Каролин (сценарист «Супер Майка») и сам Татум — это их режиссерский дебют.
Новые фильмы
«Герой»
Премьера: 7 апреля
Иранская драма, получившая Гран-при жюри на Каннском фестивале в 2021 году. Каллиграф Рахим (Амир Джадиди) попал в долговую тюрьму, но ему внезапно везет. Его возлюбленная Фарходе (Сахар Голдаст) находит на остановке забытую сумку с золотыми монетами. Рахим решает найти владельца денег и мгновенно становится героем местной прессы, но некоторые задаются вопросом: а вдруг добродушный мужчина на самом деле искусный манипулятор? Фильм снял Асгар Фархади, получивший два «Оскара» — за «Развод Надера и Симин» и «Коммивояжера».
«Дочь рыбака»
Премьера: апрель
Рыбацкая деревушка на побережье Каспийского моря. Отец Сары пропадает во время рыбалки, и девочка отказывается верить в его смерть: тело так и не нашли. Но старейшины убеждены, что непогребенный рыбак приносит неудачу, и настаивают на похоронах. Сара бунтует против такого решения и отправляется одна в море на поиски. Эта азербайджанская картина участвовала в основном конкурсе Московского кинофестиваля в 2020 году.
Любимые фильмы и сериалы
«Мачеха»
Премьера: 1 апреля
Классическая голливудская драма, снятая Крисом Коламбусом. Разведенный адвокат Люк (Эд Харрис) начинает встречаться с фотографом Изабель (Джулия Робертс), которая младше его на несколько лет. Женщина никогда не мечтала быть матерью, но ей приходится общаться с детьми Люка, Анной (Джена Мэлоун) и Беном (Лиам Эйкен), что вызывает ревность его бывшей жены Джеки (Сьюзен Сарандон). Но их отношения изменятся, когда Джеки узнает, что она больна раком.
«Фронт кровавой блокады», два сезона
Премьера: 1 апреля
Экранизация одноименной манги. В небе над Нью-Йорком неожиданно возникает портал, из которого в наш мир проникают чудовищные существа. Вскоре маги изолируют город от остальной Земли, чтобы сдержать натиск, а Нью-Йорк становится Хэллсалемом — странным местом, где люди и монстры живут вместе. Леонардо Уотч, обладающий паранормальными способностями, вступает в ряды организации «Либра», которая следит за порядком в Хэллсалеме.
«Дочки-матери»
Премьера: 2 апреля
Художница детских книг Ками (Хизер Грэм) развелась и теперь живет вместе с дочерью-студенткой Астер (Софи Нелисс). Но спустя десять лет случается трагедия: бывший муж Ками внезапно умирает, оставив свою молодую жену Рэйчел (Джоди Бальфур) и новую дочь Таллулу (Эбигейл Пнёвски) совсем без денег. Ками решает помочь семье в горе и сближается с Рэйчел, чтобы вместе пройти через все жизненные невзгоды.
«Расскажи мне свои секреты», 1-й сезон
Премьера: 10 апреля
Южная готика от создателей «Алиениста» и «Элементарно». Эмма Холл, ранее известная как Карен Миллер (Лили Рэйб), укрывается в маленьком городке в Луизиане по программе защиты свидетелей. Безутешная мать Мэри Барлоу (Эми Бреннеман) потеряла свою дочь, которую предположительно убил маньяк. Прошлое Эммы-Карен связано с этим жестоким убийцей, поэтому Мэри нанимает бывшего преступника Джона Тайлера (Хамиш Линклейтер), чтобы он разыскал женщину.
«Крюк», 1-й сезон
Премьера: апрель
Бывший хоккеист Никита Крюков (Юрий Колокольников) решил стать спортивным агентом. Он порядочный и честный человек, но ему приходится погрузиться в довольно грязный и подлый бизнес. Крюков пытается выстроить личную жизнь в перерыве между многочисленными проблемами клиентов, которые он пытается решить.
Для детей
«Жуткая семейка»
Премьера: 1 апреля
«Семейка Аддамс» встречает «Знакомство с родителями». Адальберто (Кристиано Каккамо) и Луна (Эмануэла Реи) ждут ребенка, поэтому девушке наконец-то придется познакомиться с родителями парня, которых он описывает как чудовищ. И это не просто фигура речи. Его отец Владимиро (Массимо Гини) — вампир, мать Брунгильда (Люсия Оконе) — ведьма, а сам Адальберто — оборотень, который это скрывает. Пара приезжает в семейный особняк, где все идет не по плану: Адальберто преследует его бывшая девушка-невидимка, а вскоре туда должны приехать родители Луны — тоже монстры, но в бытовом смысле.
«Финник»
Премьера: 28 апреля
Анимационный фильм Дениса Чернова, ведущего режиссера «Смешариков». В городке Берг есть дом с нехорошей репутацией, никто из жильцов не задерживается в нем надолго. Рискнуть решает семья 13-летней Кристины, которая обожает детективы. Вскоре девочка узнает, что здесь проживает Финник — не просто домовой, но вредный бунтарь, предпочитающий одиночество. Кристине удается с ним подружиться и узнать много нового о скрытом сообществе домовых. А еще вместе с Финником им предстоит раскрыть тайну, которая угрожает всему городу. Персонажей в мультфильме озвучили звезды Даня Милохин, Ида Галич и Александр Гудков, а заглавный трек «Прекрасный старый дом» (кавер на культовую песню «Короля и Шута») исполнили Андрей Князев и Хелависа.
«Братцы кролики: Байки старого замка»
Премьера: апрель
В готическом особняке живет необычное семейство кроликов. Оскар специализируется на зельях, Адам обладает аналитическим складом ума, а Мэри разбирается в плотоядных растениях. Приключения их ждут соответствующие — например, нужно разобраться с домашними привидениями, которые мешают им жить. Или проучить наглого лисенка, который вечно строит козни против кроликов.
Автор: Марат Шабаев