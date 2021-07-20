Сериалы сентября: «Утреннее шоу», «Сексуальное просвещение» и «Основание»

В новом сезоне героини Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун продолжат борьбу с дискриминацией на телевидении, персонаж Зои Бербер станет человеком, а Лиза Янковская впервые появится в главной роли.
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Главные сериалы
«Пропавшая», мини-сериал
Где смотреть: КиноПоиск HD — с 9 сентября
Спустя 10 лет после исчезновения Лена Гарбер (Лиза Янковская) возвращается домой и утверждает, что не помнит, где была все эти годы и как ей удалось вернуться. Ее мать (Мария Куликова) счастлива, а скептик-отец (Владимир Мишуков) подозревает, что повзрослевшая Лена не их дочь. Появление пропавшего ребенка не только не приносит семье Гарберов счастье, но, наоборот, бередит старые раны и вытаскивает скелеты из шкафов. Психологический триллер снял Вадим Перельман («Уроки фарси»), чей дебют «Дом из песка и тумана» в 2004 году получил три номинации на «Оскар». Оператор «Пропавшей» — Владислав Опельянц, получивший приз на минувшем Каннском фестивале за «Петровых в гриппе».
«Контейнер», 1-й сезон
Где смотреть: START — с 9 сентября
На последнем месяце беременности 27-летняя суррогатная мать Саша (Оксана Акиньшина) переезжает в загородный дом своих богатых заказчиков — чиновника Вадима (Филипп Янковский) и его жены Марины (Мария Фомина). Саше приходится терпеть унижения не только от них, но и от близких. Циничная супружеская пара называет девушку «контейнером», а мать Саши (Юлия Ауг) считает работу дочери проституцией. Сама героиня мечтает накопить деньги на переезд в другую страну и скрыться от загадочного Игоря (Артем Быстров).
Над психологической драмой с элементами триллера работала команда, создавшая драмеди «257 причин, чтобы жить» во главе с режиссером Максимом Свешниковым. «Контейнер» попал в финал международного конкурса сериалов MIPDrama, став одним из 12 самых многообещающих шоу со всего мира. Премьера первого эпизода состоялась весной на Московском международном кинофестивале.
«Вертинский», 1-й сезон
Где смотреть: KION — с 13 сентября
Масштабная драма Авдотьи Смирновой («История одного назначения») о жизни Александра Вертинского — знаменитого шансонье, который в 1919 году покинул Россию, а в разгар Второй мировой войны вернулся. Начав свою карьеру как ресторанный певец, Вертинский прославился на весь мир и гастролировал по Константинополю, Парижу, Берлину, Риму. В Первую мировую он служил санитаром, в разгар Второй вернулся на родину и продолжал выступать, собирая полные залы. Авторы сериала же уверяют, что «Вертинский» прежде всего не об удивительных поворотах в судьбе артиста, а о его доброте, умении не судить, а пожалеть любого.
Сценарий сериала написала также Смирнова вместе со своим давним соавтором Анной Пармас («Давай разведемся!») при участии Джона Шемякина. Самого Вертинского сыграл Алексей Филимонов («Кислород», «Большая поэзия», «Выжившие»). Актрисой Верой Холодной, которой артист посвящал свои песни, стала Паулина Андреева («Оттепель», «Метод»). Также в сериале снялись Анна Михалкова, Виктория Исакова, Ксения Раппопорт, Степан Девонин, Александр Устюгов и другие. После цифровой премьеры сериал будет показан на Первом канале.
«Проект „Анна Николаевна“», 2-й сезон
Где смотреть: КиноПоиск HD — с 16 сентября
В продолжении народной сай-фай-комедии провинциальных полицейских (Сергей Гармаш, Антон Филипенко, Федор Лавров и Кузьма Сапрыкин) переводят в Москву, где им предстоит расследовать дела федерального значения. Сориентироваться в столице героям поможет Анна Николаевна Королькевич (Зоя Бербер) — женщина, которая была прототипом андроида. Герой Филипенко, майор Пожарский, выжив после драматических событий первого сезона, столкнется с новыми психологическими травмами: в Москве его найдет бывшая невеста Юля (Мария Горбань).
Авторы первого сезона — креативный продюсер Дмитрий Нелидов и сценарист Дмитрий Лемешев — продолжили работу над сериалом. В режиссерском кресле Максима Пежемского сменил Александр Карпиловский («Частное пионерское», «Елки новые»).
«Утреннее шоу», 2-й сезон
Где смотреть: Apple TV+ — с 17 сентября
В первом сезоне телеведущие Алекс Леви (Дженнифер Энистон) и Брэдли Джексон (Риз Уизерспун) разоблачили руководство телеканала, которое замалчивало случаи сексуального домогательства. Во втором сезоне глава корпорации (Билли Крудап) уговорит Алекс вернуться в «Утреннее шоу», надеясь, что она поможет справиться с последствиями скандала. Действие сериала развернется в разгар пандемии коронавируса, а одной из главных тем нового сезона станет проблема расизма.
Стив Карелл снова сыграет Митча Кесслера, уволенного из-за обвинений в непристойном поведении. К актерскому составу присоединятся звезда сериала «Хорошая жена» Джулианна Маргулис, Грета Ли («Жизни матрешки»), Руаири О’Коннор («Испанская принцесса»), а также стендап-комик Хасан Минхадж в роли нового соведущего Брэдли.
«Сексуальное просвещение», 3-й сезон
Где смотреть: Netflix — 17 сентября (премьера всех серий)
Школьник Отис (Эйса Баттерфилд) продолжает консультировать одноклассников, помогая им справиться с интимными проблемами. Но теперь он станет более нахальным и дерзким парнем, а Мэйв (Эмма Маккей) сменит образ. В школе Мурдейл произойдут более радикальные перемены: на место директора Гроффа (Алистэр Петри) придет бывшая ученица (звезда «Девочек» Джемайма Кёрк), которая намерена превратить школу в идеальное учебное заведение.
Среди новых актеров — Джейсон Айзекс (Люциус Малфой из «Гарри Поттера»), сыгравший успешного старшего брата директора Гроффа, а также небинарный певец из Судана Дуа Сале в роли нового ученика Мурдейла.
«Основание», 1-й сезон
Где смотреть: Apple TV+ — с 24 сентября
Масштабный сай-фай по одноименному циклу романов Айзека Азимова. Действие разворачивается в далеком будущем, где люди расселились по разным планетам. Выдающийся ученый Гэри Селдон (Джаред Харрис, «Чернобыль») изобретает науку психоисторию и на основе полученных данных вычисляет скорую гибель Галактической империи. Он создает организацию «Основание», которая должна сохранить цивилизацию.
Сына Гэри Селдона сыграл Альфред Энок (Дин Томас из «Гарри Поттера»), а роль императора исполнил Ли Пейс (король лесных эльфов Трандуил из «Хоббита»). В книгах премьер-министром был мужчина, но в сериале его сыграет финская актриса Лаура Бирн («Голая бухта»). Шоураннер проекта — Дэвид С. Гойер, соавтор Кристофера Нолана в трилогии о Бэтмене. Продюсеркой «Основания» стала Робин Азимова, дочь писателя.
Что еще посмотреть
«Чем мы заняты в тени», 3-й сезон
Где смотреть: FX — с 2 сентября
В третьем сезоне комедийного сериала, основанного на мокьюментари-фильме Тайки Вайтити, создатели продолжат рассказывать о быте трех вампиров, которые делят один дом на Стейтен-Айленде. Лазло (Мэтт Берри), Надя (Натасия Деметриу) и Нандор (Кайван Новак) становятся лидерами Вампирского совета и враждуют с оборотнями, а фамильяр Гильермо (Харви Гильен) продолжает искать способы стать вампиром.
«Команда К», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 2 сентября (премьера всех серий)
Анимационная комедия о команде шпионов, состоящей из ЛГБТК+-персон. Главный герой — агент Стив Мэривезер, который потерял работу после каминг-аута. Аутсайдер Стив создает собственный отряд, но герои смогут получить первое серьезное задание, только если в их команде будет гетеросексуальный шпион Бак. Режиссер шоу — Майкл Шур, один из создателей сериалов «Офис», «Парки и зоны отдыха» и «В лучшем мире».
«Потеря человечности», 1-й сезон
Где смотреть: JTBC — с 4 сентября
Корейская драма о двух одиночках. 40-летняя Бу — литературный раб: она пишет книги за других людей и мечтает написать произведение под своим именем. Однажды женщина встречает 27-летнего парня (Рю Джун-ёль) из бедной семьи. Он жаждет разбогатеть, но боится, что ничего не сможет достичь в жизни. Оба они упорно работали и внезапно осознали, что так ничего и не добились. Роль Бу исполнила Чон До-ён («Тайное сияние») — первая корейская актриса, отмеченная персональной наградой на Каннском кинофестивале.
«Мои братья», 1-й сезон
Где смотреть: ATV, more.tv — с 6 сентября
Российская премьера турецкой драмы о четырех детях, чьи родители погибли при странных обстоятельствах. Главные роли исполнили Джелиль Налчакан («История одной семьи»), Халит Озгюр Сари («Прошлым летом»), Аху Ягту («Вдребезги»), Фадик Севин Атасой («Белый ангел») и другие.
«Частная жизнь», 1-й сезон
Где смотреть: «Россия» — с 6 сентября
Остросюжетная драма об абьюзе в семье. Для друзей и знакомых Ивановы — образцовая семья. Андрей (Константин Соловьев) — успешный бизнесмен, заботливый муж и отец. Лена (Орит Блейзер) — красавица жена и любящая мать. Но дома Андрей превращается в тирана, а Лена не рассказывает, что с ней происходит. Однажды ее муж во время уличной драки до смерти избивает человека, и на него заводят уголовное дело. Следователь (Станислав Бондаренко) выяснит, что мрачные тайны кроются в прошлом Андрея, и Лене придется спасать себя и сына.
«Выжившие», веб-сериалы
Где смотреть: Okko — с 7, 14, 21 и 28 сентября
Вселенную одноименного постапокалиптического шоу Андрея Прошкина расширяют несколько веб-сериалов по 10 серий в каждом. Население Земли уничтожил «сонный» вирус: если зараженные им проспят больше двух часов, они могут никогда не проснуться. Веб-сериал «Яна» посвящен Максиму (Егор Корешков), который хочет найти врачей, чтобы спасти спящую жену, но его планы рушатся, когда он встречает девушку по имени Яна (Анастасия Куимова). В «Огнях» главный герой — страдающий агорафобией Виктор (Филипп Авдеев), который должен перебороть страх и выйти из дома. В «Подростках» компания воспитанников детдома несколько месяцев пытается добраться до моря, а в веб-сериале «Блогер» Гоша, обустроившись в заброшенной кирхе, начинает снимать для своих подписчиков лайфхаки по выживанию и бороться с незваными гостями.
«Американская история преступлений», 3-й сезон
Где смотреть: FX, Амедиатека, КиноПоиск HD — с 8 сентября
Третий сезон криминальной антологии Райана Мёрфи посвящен секс-скандалу вокруг отношений Билла Клинтона (Клайв Оуэн) с Моникой Левински (Бини Фелдштейн), которые привели к попытке импичмента. История будет рассказана от лица трех женщин — Моники Левински, Линды Трипп (Сара Полсон), которая раскрыла связь президента с практиканткой, и Полы Джонс (Аннали Эшфорд), обвинившей Клинтона в сексуальных домогательствах. Роль первой леди исполнила Иди Фалько из «Клана Сопрано». Исполнительной продюсеркой сериала выступила сама Моника Левински.
«Контакт», 1-й сезон
Где смотреть: Premier — с 9 сентября
После того как опера Глеба Барнашова (Павел Майков) бросила жена, он запил и вылетел из убойного отдела. Теперь Барнашов работает в отделе по делам несовершеннолетних и старается наладить контакт со своей дочерью-подростком Юлей (Ирина Паутова). Чтобы ее контролировать, Глеб заставляет своего подопечного добавить Юлю в друзья в соцсетях и отдать ему доступ к аккаунту. Драма о конфликте бумеров и зумеров стала режиссерским дебютом актера Евгения Стычкина («Просто представь, что мы знаем»). В сериале снялись Равшана Куркова, Алексей Агранович, Максим Виторган, Сергей Гилев, Агриппина Стеклова и Роман Маякин.
«Вульф», 1-й сезон
Где смотреть: Sky One, Амедиатека, КиноПоиск HD — с 10 сентября
Криминальная черная комедия от создателя «Бесстыжих» Пола Эбботта посвящена британскому судмедэксперту Вульфу Кинтеху (Бабу Сизей), который раскрывает преступления, пренебрегая этикой и законом. В пеструю команду Вульфа входят мать-одиночка Дот (Аманда Аббингтон из «Шерлока»), вундеркинд Мэгги (Наоми Янг), энтомолог Стив (Адам Лонг) и новичок Доминик (Шаниква Оквок), чье темное прошлое приведет ее в итоге к конфликту с Вульфом. В свободное от работы время Кинтех ищет способ, который поможет вернуть бросившую его жену (Наталия Тена).
«Y. Последний мужчина», 1-й сезон
Где смотреть: FX on Hulu — с 13 сентября
Фантастический экшен-сериал о постапокалиптическом мире, в котором неизвестный вирус убил всех млекопитающих с Y-хромосомой. В живых из них остались только Йорик Браун (Бен Шнетцер) и его любимый капуцин по кличке Амперсанд. Йорик пытается приспособиться к жизни в женском мире и вместе с таинственной незнакомкой (Эшли Роман) отправляется в путешествие, чтобы найти причину катастрофы и исправить ее последствия. Шоураннер сериала — Элиза Кларк, одна из создательниц сериалов «Убийство» и «По волчьим законам». Проект основан на сай-фай-комиксе Брайана К. Вона и Пиа Гуерры, который получил пять премий Айснера (престижная награда в сфере комиксов).
«Американская ржавчина», 1-й сезон
Где смотреть: Showtime, Амедиатека, КиноПоиск HD — с 13 сентября
Микс детектива и семейной драмы по мотивам одноименного бестселлера Филиппа Майера. Главный герой — начальник полиции Дел Харрис (Джефф Дэниелс), страдающий посттравматическим расстройством. Харрис должен раскрыть убийство и защитить сына своей возлюбленной (Мора Тирни), которого подозревают в этом преступлении. Шоураннером сериала о тайнах жителей американской глубинки стал Дэн Футтерман, двукратный номинант на «Оскар» за сценарии фильмов «Охотник на лис» и «Капоте».
«Сцены из супружеской жизни», мини-сериал
Где смотреть: HBO, Амедиатека, КиноПоиск HD — с 13 сентября
Психологическая драма по одноименному классическому фильму Ингмара Бергмана. Действие мини-сериала перенесено в современную Америку, где Джонатан (Оскар Айзек) и Мира (Джессика Честейн) переживают тяжелый разрыв после десяти лет брака. Мини-сериал снял один из режиссеров «Пациентов» — Хагай Леви. Премьера шоу состоится на Венецианском фестивале.
«Харперы», 1-й сезон
Где смотреть: Paramount+, more.tv — с 17 сентября
Взрослая анимационная комедия о неудачливой семье Харпер, которая ради экономии переезжает в ветхий фамильный особняк (с паутиной, крысами и трупами людей) и пытается освоиться в новом районе. Среди членов семьи — потерявшая работу амбициозная мать, чудаковатый отец-домосед, мрачный сын и беззаботная дочка. Сценарист и исполнительный продюсер сериала — Брэд Нили, один из авторов «Южного Парка».
«Утраченный символ», 1-й сезон
Где смотреть: Peacock, more.tv, КиноПоиск HD — с 17 сентября
Роберт Лэнгдон (Эшли Цукерман), молодой профессор религиозной символогии, расследует похищение своего наставника Питера Соломона (Эдди Иззард). Пока Лэнгдону известно лишь то, что Соломон тяжело ранен: на месте преступления злоумышленники оставили его отсеченную руку. Детективный триллер по мотивам одноименного романа Дэна Брауна станет приквелом фильма «Код да Винчи», где профессора сыграл Том Хэнкс. Шоураннерами «Утраченного символа» стали Джей Битти и Дэн Дворкин, авторы сериалов «Мыслить как преступник» и «Внешние отмели». Проект сняли Дэн Трахтенберг («Черное зеркало», «Пацаны») и Матиас Хендл («Гений», «Сумеречная зона»).
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«Платформа», 1-й сезон
Где смотреть: FX on Hulu — с 16 сентября
Комедийная драма Б. Дж. Новака («Офис», «Проект Минди»), в которой каждая серия — это одна история. Все эпизоды антологии посвящены злободневным проблемам современности. Например, в одной из серий девушка (Лола Кёрк) разрушает свою жизнь в попытке получить одобрение анонимного комментатора в интернете, а в другой поп-звезда (Лукас Хеджес) в качестве награды обещает заняться сексом с лучшим выпускником школы.
«Игра в кальмара», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 17 сентября (премьера всех серий)
Южнокорейская экшен-драма с жизнерадостным визуальным стилем и мрачным сюжетом. 456 неудачников участвуют в таинственной игре в надежде получить многомиллионный приз. Но испытания, которые казались детской забавой, оказываются смертельными: ежедневно самых слабых игроков безжалостно убивают организаторы. Шоу поставил Хван Дон-хёк («Суровое испытание»), для которого «Игра в кальмара» стала дебютным сериалом. Идею этого проекта он разрабатывал больше десяти лет. Роли друзей детства, которые участвуют в игре, исполняют Ли Джон-джэ («Новый мир») и Пак Хэ-су («Тюремная мудрость»).
«Черное солнце», 1-й сезон
Где смотреть: MBC — с 17 сентября
Детективная дорама о безупречном сотруднике Национального агентства разведки, который спустя год после внезапного исчезновения возвращается, чтобы выследить коллегу-предателя. В главной роли — Намгун Мин, звезда сериалов «Тюремный врач» и «Печная лига».
«Клетки Ю-ми», 1-й сезон
Где смотреть: tvN, TVING — с 17 сентября
Корейская романтическая комедия об офисной сотруднице Ю-ми (Ким Го-ын), в чьем мозгу живут разные эмоции в виде обаятельных анимированных существ, которые пытаются сделать ее жизнь лучше. Клеткам мозга предстоит пробудить «клетки любви», которые впали в кому после неудачных отношений. Ан Бо-хён («Кайрос») играет молодого человека, который нравится Ю-ми. Его герой — разработчик игр, который сам с трудом выражает свои чувства, но ради девушки решается на откровенный разговор.
«Звездные войны: Видение», 1-й сезон
Где смотреть: Disney+ — с 22 сентября
Аниме-антология, действие которой разворачивается в мире одной далекой-далекой галактики. Эпизоды сняты разными режиссерами в разных стилях. Например, часть под названием «Дуэль» — черно-белая, цветом в ней будут выделены только световые мечи. Эпизод «T0-B1», вдохновленный мультфильмом «Астробой», посвящен маленькому дроиду, который мечтает стать джедаем, а в центре сюжета «Девятого джедая» будет дочь кузнеца световых мечей. Единственной серией, в которой появятся известные герои франшизы, станет «Татуинская рапсодия» — рок-опера с участием Джаббы Хатта и Боббы Фетта. Героев озвучивают Нил Патрик Харрис, Джозеф Гордон-Левитт, Люси Лью, Дэвид Харбор и Симу Лю. Среди режиссеров — Хироюки Имаиси («Гуррен-Лаганн»), Кэндзи Камияма («Восточный Эдем»), Масахико Оцука («Убить или быть убитым»), Чхве Ын-ён («Пинг-понг»), Хитоси Хага («Созданный в Бездне») и Юки Игараси («Руки прочь от кинокружка!»).
«Родной город», мини-сериал
Где смотреть: tvN — с 22 сентября
Детектив (Ю Джэ-мён) потерял свою жену в теракте. Спустя 10 лет, в 1999 году, он расследует новое дело и начинает подозревать, что в преступлении замешаны люди, причастные к убийству его жены. Одна из сюжетных линий сериала посвящена девушке Чо Джон-хён, чей брат принимал участие в теракте. Она ищет пропавшую племянницу — дочку террориста. Роль Чо Джон-хён исполнила Хан Е-ри из фильма «Минари», получившего шесть номинаций на «Оскар». Криминальную дораму снял Пак Хён-сок, режиссер детективного триллера «Незнакомец».
«Чудесные годы», 1-й сезон
Где смотреть: ABC — с 22 сентября
Фред Сэвэдж, звезда семейной драмеди «Чудесные годы», спродюсировал перезагрузку выдающегося шоу 1980-х. На этот раз в центре истории будет темнокожий мальчик Дин (Элайджа Уильямс), взрослеющий в Алабаме в конце 1960-х. Роль взрослого Дина, вспоминающего детство, сыграл Дон Чидл (Джеймс Роудс из команды «Мстителей»). За сценарий отвечал Саладин К. Паттерсон — один из авторов комедий «Теория большого взрыва» и «Два с половиной человека».
«Семья черной мафии», 1-й сезон
Где смотреть: Starz, Амедиатека, КиноПоиск HD — с 27 сентября
Криминальный сериал по мотивам реальных событий посвящен жизни братьев Деметриуса и Терри Фленори, которые в 1990-е годы создали в США кокаиновую империю. Деметриус Фленори-мл. играет в сериале своего отца-наркобарона (который в настоящее время отбывает тюремное наказание), а роль Терри досталась Да’Винчи («Пацаны», «Джессика Джонс»). Снуп Догг исполнил эпизодическую роль пастора, а Эминем — наркоторговца Ричарда Верши-мл. по прозвищу Белый Парень Рик, который был информатором ФБР (в одноименном фильме с Мэттью Макконахи его сыграл Ричи Меррит). Сериал спродюсировал Фифти Сент.
«Ла-Брея», 1-й сезон
Где смотреть: NBC — с 28 сентября
В центре Лос-Анджелеса неожиданно появляется огромная воронка. Попавшие в нее люди оказываются в странном первобытном мире, где они должны объединиться с незнакомцами, чтобы выжить и найти способ вернуться домой. Семья Харрис оказывается по разные стороны дыры: Джош (Джек Мартин) вместе с матерью (Натали Зи) — в первобытном мире, а девочка Иззи (Зира Гореки) вместе с отцом (Оуэн Мэкен) — наверху. Эпическую сай-фай-драму, снятую в Австралии, поставил режиссер «Карнивал Роу» Тор Фройденталь.
«Пингвины моей мамы», 1-й сезон
Где смотреть: KION — сентябрь
Гоша — 15-летний столичный школьник, чьи родители (Александра Урсуляк и Алексей Агранович) заняты усыновлением четвертого ребенка. Чувствуя себя брошенным и нелюбимым, подросток решает стать стендап-комиком. Главную роль исполнил сын Бориса Хлебникова Макар. Над сценарием вместе с Наталией Мещаниновой работали Зака Абдрахманова, выпускница Школы документального кино Марины Разбежкиной, и стендап-комики Сергей Орлов, Евгений Сидоров, Саша Малой и Михаил Кострецов.
Остальное
«Ошибка 404», 2-й сезон
Где смотреть: Sky One, Амедиатека, КиноПоиск HD — с 1 сентября
Британская комедия о погибшем инспекторе Джоне (Дэниэл Мейс), который был настолько ценным сотрудником, что начальство решило его воскресить. Оживший Джон остался высокомерным трудоголиком, вот только он забыл, как ловить преступников. Теперь его напарник Рой (Стивен Грэм) должен научить коллегу основам профессии. Во втором сезоне их дружба пошатнется, когда Джон узнает, что Рой спал с его женой.
«Бумажный дом», 5-й сезон
Где смотреть: Netflix — 3 сентября (премьера всех серий)
Финальный сезон испанского хита, ставшего одним из самых популярных неанглоязычных проектов Netflix. В заключительных сериях грабители, захватившие заложников, находятся в Королевском монетном дворе Испании уже больше ста часов. Военные готовятся к штурму банка, а их противники понимают, что впервые остались без запасного плана.
«Миллиарды», 2-я половина 5-го сезона
Где смотреть: Showtime, Амедиатека, КиноПоиск HD — с 6 сентября
Соперничество амбициозного финансиста с Уолл-стрит Бобби Аксельрода (Дэмиен Льюис) и принципиального прокурора Чака Родса (Пол Джаматти) продолжается. В финале пятого сезона Аксельрод будет противостоять могущественному миллиардеру Майклу Принсу (Кори Столл), который объединился с прокурором.
«911 служба спасения», 5-й сезон
Где смотреть: Fox — с 20 сентября
Команда спасателей продолжит выручать жителей Лос-Анджелеса из смертельно опасных ситуаций и параллельно (на фоне пожаров, взрывов и землетрясений) решать личные проблемы.
«Миллион мелочей», 4-й сезон
Где смотреть: ABC, Амедиатека, КиноПоиск HD — с 23 сентября
Драма о компании друзей, которые решают изменить жизнь после самоубийства близкого человека. В четвертом сезоне станет известно, кто сбил Эдди. А еще там, вероятно, раскроют, что случилось с Питером, который в финальных кадрах третьего сезона оказался в опасности.
«Калейдоскоп ужасов», 3-й сезон
Где смотреть: Shudder — с 23 сентября
Юмористическая хоррор-антология по мотивам одноименного фильма Джорджа Ромеро и Стивена Кинга. Один из эпизодов под названием «Мамочки» основан на рассказе Джо Хилла, писателя и сына Кинга.
«Роковой патруль», 3-й сезон
Где смотреть: HBO Max, КиноПоиск HD — с 24 сентября
Трагикомедия о команде изгоев с суперспособностями, основанная на комиксах DC. В новом сезоне герои встретятся с эксцентричной суперзлодейкой Мадам Руж (Мишель Гомес), которая прибывает к Роковому патрулю на машине времени. Она собиралась дать команде задание, но забыла, какое именно!
«Голиаф», 4-й сезон
Где смотреть: Amazon — с 24 сентября
Финал юридической драмы с Билли Бобом Торнтоном в роли опального адвоката Билли МакБрайда. О судьбе МакБрайда, который оказался тяжело ранен в финале третьего сезона, пока ничего не известно. В третьем сезоне к актерскому составу присоединятся оскароносный Дж. К. Симмонс («Одержимость») и призер Каннского фестиваля Брюс Дерн («Небраска»).
«Симпсоны», 33-й сезон
Где смотреть: Fox — с 26 сентября
Новый сезон культового мультсериала начнется с серии-мюзикла. Исполнительный продюсер Мэтт Селман называет ее «самой музыкальной серией из всех, что мы когда-либо делали». Один из новых эпизодов будет посвящен самой ужасной трагедии в жизни Гомера, а в другом раскроются подробности личной жизни бармена Мо.
«Закусочная Боба», 12-й сезон
Где смотреть: Fox — с 26 сентября
Анимационная комедия о семье из прибрежного городка, которая владеет маленькой бургерной. Глава семейства Боб вновь будет враждовать с хозяином соседней пиццерии Джимми Песто, а дети Боба, скорее всего, снова попробуют уговорить родителей завести домашнее животное.
«Гриффины», 20-й сезон
Где смотреть: Fox — с 26 сентября
Авторы ситкома о жизни типичной американской семьи в 20-м сезоне приготовили новую порцию поп-культурных отсылок. Например, Мэг на Хеллоуин оденется как Робин Бакли из «Очень странных дел», а мэр Уэст, впервые посмотревший «Бората», будет гулять по улице в откровенном купальном костюме.
«Великий Север», 2-й сезон
Где смотреть: Fox, КиноПоиск HD — с 27 сентября
Семейный анимационный ситком от авторов «Закусочной Боба». Отец-одиночка Биф, озвученный Ником Офферманом, продолжит воспитывать трех сыновей и дочку на заснеженной Аляске.
«Киллерши», 2-й сезон
Где смотреть: Peacock, Амедиатека, КиноПоиск HD — с 27 сентября
Продолжение британской комедии о дуэте бесталанных наемных убийц, которые постоянно попадают в нелепые ситуации. В главных ролях — комедиантки Мэл Гидройк и Сью Перкинс.
«Анатомия страсти», 18-й сезон
Где смотреть: ABC — с 30 сентября
Вопреки опасениям фанатов, Эллен Помпео продолжит играть доктора Мередит Грей в легендарном медицинском сериале, а вот Джесси Уильямс, Грег Джерманн и Джакомо Джианниотти, исполнявшие роли врачей, покидают шоу.
«Бескрайнее небо», 2-й сезон
Где смотреть: ABC — с 30 сентября
Криминальный триллер Дэвида Э. Келли («Большая маленькая ложь») по романам Си Джея Бокса. Во втором сезоне детективы Кэсси Дьюэлл (Кайли Банбери) и Дженни Хойт (Кэтрин Уинник) займутся расследованием загадочной автокатастрофы.
Автор: Сабрина Карабаева