Сериалы сентября: «Утреннее шоу», «Сексуальное просвещение» и «Основание»

На последнем месяце беременности 27-летняя суррогатная мать Саша (Оксана Акиньшина) переезжает в загородный дом своих богатых заказчиков — чиновника Вадима (Филипп Янковский) и его жены Марины (Мария Фомина). Саше приходится терпеть унижения не только от них, но и от близких. Циничная супружеская пара называет девушку «контейнером», а мать Саши (Юлия Ауг) считает работу дочери проституцией. Сама героиня мечтает накопить деньги на переезд в другую страну и скрыться от загадочного Игоря (Артем Быстров).

Над психологической драмой с элементами триллера работала команда, создавшая драмеди «257 причин, чтобы жить» во главе с режиссером Максимом Свешниковым. «Контейнер» попал в финал международного конкурса сериалов MIPDrama, став одним из 12 самых многообещающих шоу со всего мира. Премьера первого эпизода состоялась весной на Московском международном кинофестивале.