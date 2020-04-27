«Пропавшая», «Безумное кино для взрослых» и «Северные воды»: 20 премьер на КиноПоиск HD в сентябре

Продолжение приключений супергероев-неудачников из DC-вселенной. Роботмен (мозг разбившегося гонщика в теле робота), Негативный человек (изуродованный летчик с энергетической сущностью в теле), Эласти-гёрл (способна трансформировать тело), Безумная Джейн (девушка с 64 личностями, и у каждой своя суперспособность) и Киборг (получеловек-полуробот, который еще не успел присоединиться к Лиге справедливости) нашли пристанище в поместье безумного ученого Найлза Колдера, также известного как Шеф. Их главный враг — Мистер Никто (Алан Тьюдик); он освободил дочь Шефа, Дороти, которая способна вызвать конец света. Чем и как прекрасен этот сериал, мы подробно рассказывали вот здесь. В новом сезоне Дороти будет противостоять другому могущественному злодею — Свечнику, а каждому из героев придется осознать, кто же он такой и кем хочет быть. Все усложняется с появлением Мадам Руж (Мишель Гомес): эксцентричная суперзлодейка, способная менять внешность и форму тела, прибудет к Патрулю на машине времени с очень важной миссией, которую она забыла.

Третий сезон «Рокового патруля» будет доступен эксклюзивно на КиноПоиск HD по подписке Плюс в трех вариантах озвучки: с оригинальной аудиодорожкой и субтитрами, в классической закадровой озвучке и в эксклюзивной озвучке студии «Кубик в кубе». Первые два сезона шоу также доступны в онлайн-кинотеатре.