«Пропавшая», «Безумное кино для взрослых» и «Северные воды»: 20 премьер на КиноПоиск HD в сентябре

Мистические двойники, роботы-полицейские, гарпунщики-психопаты и наши любимые смешарики — рассказываем о самых интересных новинках месяца в онлайн-кинотеатре, посмотреть которые можно в Плюсе.
Главные хиты
«Уральское дерби»
Премьера: 1 сентября
Документальная драма об исторически сложившемся противостоянии двух хоккейных команд на Урале — магнитогорского «Металлурга» и челябинского «Трактора». Природу этой борьбы исследуют молодые документалисты и выпускники ВГИКа из студии «СТАЯ.DOC». Главные герои их фильма — хоккеисты 2007 года рождения из соперничающих команд; авторы следовали за ними на турнирах и тренировках, снимали в гостиницах и раздевалках между матчами, общались с их родителями и одноклассниками, учителями, а также с болельщиками, бывшими и действующими хоккеистами. Все для того, чтобы разобраться, почему хоккей играет такую роль в жизни уральцев и на что они готовы пойти ради этого спорта. Фильм выходит одновременно со стартом нового сезона Континентальной хоккейной лиги.
«Пропавшая», мини-сериал
Премьера: 9 сентября
Психологический триллер с Лизой Янковской в первой для себя главной роли. Ее героиня — Лена, дочь состоятельной семьи Гарберов. Девочка пропала десять лет назад, родители успели ее оплакать, и вдруг она появляется на пороге дома. Девушка уверяет, что ничего не помнит о том, где была все эти годы и как смогла вернуться. Мама (Мария Куликова, «Склифосовский») безоговорочно признает в Лене свою дочь, но отец (Владимир Мишуков, «Содержанки») не спешит верить в чудо и относится к сильно подросшей и изменившейся Лене с подозрением. Такое желанное, казалось бы, возвращение не только не приносит семье Гарберов счастья, но и, наоборот, вскрывает старые раны и делает жизнь невыносимой. Сняли этот стильный неонуар режиссер, оскаровский номинант Вадим Перельман («Дом из песка и тумана», «Уроки фарси») и оператор Владислав Опельянц, получивший в Каннах приз за работу над фильмом «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова. В день премьеры эксклюзивно на КиноПоиск HD выйдут все четыре серии.
«Проект „Анна Николаевна“», 2-й сезон
Премьера: 16 сентября
Народные любимцы возвращаются, включая майора Пожарского (Антон Филипенко), выжившего после драматического финала первого сезона. В продолжении всю команду подполковника Галузо (Сергей Гармаш) переводят на службу в Москву, а в качестве гида по столице и ее криминальным особенностям им дают настоящую Анну Николаевну Королькевич (Зоя Бербер), с которой и создавалась полицейская-андроид. Пожарский, не ожидавший такого поворота событий, окажется в любовном четырехугольнике: помимо супруги (Маруся Климова) и Анны Николаевны, он столкнется и с бывшей невестой Юлей (Мария Горбань). Тем временем товарищи майора, Мокрый (Кузьма Сапрыкин) и Ляпин (Федор Лавров), будут бороться не только с преступностью, но и с московским снобизмом.
«Роковой патруль», 3-й сезон
Премьера: 24 сентября
Продолжение приключений супергероев-неудачников из DC-вселенной. Роботмен (мозг разбившегося гонщика в теле робота), Негативный человек (изуродованный летчик с энергетической сущностью в теле), Эласти-гёрл (способна трансформировать тело), Безумная Джейн (девушка с 64 личностями, и у каждой своя суперспособность) и Киборг (получеловек-полуробот, который еще не успел присоединиться к Лиге справедливости) нашли пристанище в поместье безумного ученого Найлза Колдера, также известного как Шеф. Их главный враг — Мистер Никто (Алан Тьюдик); он освободил дочь Шефа, Дороти, которая способна вызвать конец света. Чем и как прекрасен этот сериал, мы подробно рассказывали вот здесь. В новом сезоне Дороти будет противостоять другому могущественному злодею — Свечнику, а каждому из героев придется осознать, кто же он такой и кем хочет быть. Все усложняется с появлением Мадам Руж (Мишель Гомес): эксцентричная суперзлодейка, способная менять внешность и форму тела, прибудет к Патрулю на машине времени с очень важной миссией, которую она забыла.
Третий сезон «Рокового патруля» будет доступен эксклюзивно на КиноПоиск HD по подписке Плюс в трех вариантах озвучки: с оригинальной аудиодорожкой и субтитрами, в классической закадровой озвучке и в эксклюзивной озвучке студии «Кубик в кубе». Первые два сезона шоу также доступны в онлайн-кинотеатре.
Новые сериалы
«Северные воды», мини-сериал
Премьера: 11 сентября
Британский драматический триллер по мотивам одноименного романа Иэна Макгуайра. Конец 1850-х. Бывший военный хирург Патрик Самнер (Джек О’Коннелл) в попытках убежать от своего прошлого устраивается врачом на китобойное судно, отправляющееся в Арктику. Среди членов экипажа — безжалостный гарпунщик Генри Дракс (Колин Фаррелл), психопат-убийца. Из-за него и так непростая экспедиция превращается в настоящий ад. Сериал будет доступен эксклюзивно на КиноПоиск HD в трех вариантах озвучки: с оригинальной аудиодорожкой и субтитрами, в классической закадровой озвучке и в эксклюзивной озвучке студии «Кубик в кубе».
«Зачистка», 1-й сезон
Премьера: сентябрь
Британский ремейк немецкого комедийного сериала «Чистильщик». Пол «Вики» Уикстед (Грэг Дэвис, «Переростки») работает уборщиком на местах преступлений. Когда криминалисты заканчивают работу, именно Вики приводит все в порядок. Каждый день он проводит там, где простых граждан тошнит от ужаса, и сталкивается с самыми разными людьми — от родственников жертв до их убийц и даже призраков. И так как Вики — очень общительный тип, то иногда сплетничает больше, чем убирается. В сериале снялись Хелена Бонем Картер («Корона», «Алиса в Стране чудес») и Дональд Самптер («Игра престолов»). «Зачистка» будет доступна эксклюзивно на КиноПоиск HD в трех вариантах озвучки: с оригинальной аудиодорожкой и русскими субтитрами, в классической закадровой озвучке и эксклюзивной озвучке студии «Кубик в кубе».
Новые фильмы
«Супернова»
Премьера: 1 сентября
Пронзительная драма о гей-паре — Сэме и Таскере (Колин Фёрт и Стэнли Туччи), которые отправляются в путешествие мечты по Великобритании. Но Таскер стремительно теряет память, а с нею и желание жить. Он хочет покончить с собой и скрывает это от Сэма, а тот, в свою очередь, надеется вернуть супругу жажду жизни.
«Первая корова»
Премьера: 16 сентября
Режиссер и сценарист Келли Райхардт («Несколько женщин») сняла драму о жизни на Диком Западе. Одинокий повар, путешествующий по Орегону, знакомится среди переселенцев с поваром из Китая. Вместе они придумывают бизнес-идею — жарить пончики из теста, замешанного на молоке единственной в штате коровы, принадлежащей местному мэру. Но корову приходится доить тайно, так что все предприятие оказывается под угрозой. Главные роли сыграли Джон Магаро («Игра на понижение») и Орион Ли («Воин»). Фильм участвовал в конкурсе Берлинале-2020.
«Узники страны призраков»
Премьера: 17 сентября
Англоязычный дебют японского мастера абсурдной комедии Сиона Соно («Откровение любви», «Крот»). Его действие происходит в мире после взрыва ядерной бомбы. Главную роль сыграл Николас Кейдж. Его герой — грабитель банков, неудачник, вынужденный отправиться на поиски пропавшей внучки (София Бутелла, «Экстаз») жестокого губернатора (Билл Моусли, «Грайндхаус»). А чтобы он не сбежал, на него надевают костюм, начиненный взрывчаткой. Фильм, который высоко оценили на фестивале «Сандэнс», выйдет на КиноПоиск HD на следующий день после премьеры в кинотеатрах.
«Безумное кино для взрослых»
Премьера: 30 сентября
Самый скандальный фильм года. Эми (Катя Паскарю) — школьная учительница, чьи карьера и репутация оказываются под угрозой: в интернет попадает видео, где они с мужем занимаются сексом. Родители в ярости требуют ее увольнения. Но Эми решает не сдаваться и бороться за неприкосновенность своей частной жизни. Румынская социальная сатира о сексе и лжи была снята во время пандемии летом 2020 года и стала победителем Берлинского кинофестиваля 2021-го.
Новые сезоны
«Зёма», 3-й сезон
Премьера: 14 сентября
Зёма — четкий пацан с района, живущий по понятиям. Однажды возле клуба к нему в машину садится красавица Мила; она в ярости, так как застала своего парня целующимся с другим. Зёма подвез Милу домой и понял: вот она, девушка его мечты. Чтобы добиться сердца девушки из золотой молодежи, он решает кардинально измениться. Веб-сериал о жизни реальных пацанов придумали пензенские кавээнщики, а снялись в нем Семен Молоканов, Мила Сайфутдинова, Николай Корчагин, Алексей Панин и Никита Кологривый. Предыдущие два сезона также можно посмотреть на КиноПоиск HD.
«Новый Амстердам», 4-й сезон
Премьера: 22 сентября
Главврач старейшей государственной больницы США «Новый Амстердам» Макс Гудвин (Райан Эгголд, «Черный список») уже четвертый сезон восстанавливает престиж заведения, ищет персонал, оборудование и финансирование. Преодолев недоверие сотрудников, болезнь и другие личные проблемы, в новом сезоне Гудвин будет разбираться в своих чувствах к доктору Хелен Шарп (Фрима Аджьеман, «Восьмое чувство») и бороться с последствиями пандемии.
«Великий Север», 2-й сезон
Премьера: 27 сентября
Анимационный ситком от создателей мультсериала «Закусочная Боба». Рыбак Биф Тобин живет в городке на Аляске и после развода в одиночку воспитывает четверых детей. Его дочь Джуди мечтает о путешествиях и общается с воображаемой подругой, певицей Аланис Мориссетт. Ее старший брат Вулф — талантливый пекарь, средний Хэм пытается найти свое место в жизни и добиться признания отца, а десятилетний Мун постоянно ходит в костюме медведя. Жизнь на севере каждый день подкидывает семейству приключения и проверки на прочность — иногда забавные, иногда не очень.
Любимые фильмы и сериалы
«Американская семейка», 11 сезонов
Премьера: 8 сентября
Культовая комедия о жизни большой семьи Притчетт. Джей (Эд О’Нил) женат на красотке колумбийке Глории (София Вергара) вдвое младше него. Его дочь Клэр (Джули Боуэн) — обычная домохозяйка и мать троих детей. Его сын Митчелл (Джесси Тайлер Фергюссон) вместе с партнером удочерили девочку из Вьетнама. На протяжении 11 сезонов в каждой серии Притчетты переживают проблемы и счастливые моменты, взлеты и неудачи. В сериале снялись Сара Хайланд, Ариэль Уинтер, Адам Дивайн, Элизабет Бэнкс, Нэйтан Филлион и много других звезд. «Американская семейка» — обладательница «Золотого глобуса». Она входит в топ-250 лучших сериалов по мнению пользователей КиноПоиска.
«Паразиты»
Премьера: 12 сентября
Победитель Каннского фестиваля и четырехкратный оскаровский лауреат теперь доступен в Плюсе. История семьи бедняков, обманом заменивших весь обслуживающий персонал в богатом доме, прославила корейского режиссера Пон Джун-хо на весь мир. Постановщик описывал свой фильм как «комедию без клоунов и трагедию без злодеев» и в интервью КиноПоиску проводил параллели между ним и социальным хоррором «Мы» Джордана Пила.
«Бык»
Премьера: 19 сентября
Триумфатор «Кинотавра-2019» выходит в цифровой прокат. Юра Борисов и Стася Милославская сыграли здесь свои первые заметные главные роли. Герой Борисова — Антон «Бык» Быков, лидер преступной группировки в 90-е, который вернулся домой после отсидки в тюрьме и хочет начать новую жизнь, но прошлое неумолимо тянет его обратно. Героиня Милославской — парикмахерша Таня, влюбленная в Быка и мечтающая вырваться из нищеты и уехать за границу. Оба героя попадут в жернова жестоких 90-х: после районных разборок Быка увозят в милицию, а оттуда его вызволяет местный авторитет. Взамен он просит о маленькой услуге — найти и привести одного человечка. Услуга, конечно же, окажется не такой мелкой и будет стоить влюбленным слишком дорого.
Для детей
«Царевны», новые серии
Премьера: 1 сентября
Анимационные приключения пяти юных волшебниц — героинь русских народных сказок. Варвара-краса — длинная коса, Василиса Царевна-лягушка, Дарья — царевна Несмеяна, царевна Елена Прекрасная и Спящая царевна Соня — у них есть чудесные способности, но девочки пока не умеют ими пользоваться. Чтобы этому научиться, они поступают в школу на острове Дивногорье, руководит которой великий волшебник Кощей Бессмертный. «Царевны» популярны не только в России — их активно продают в другие страны. Специально для зарубежного зрителя в сериал ввели двух героев-мальчиков — темнокожего Васко и Ван Ли из Китая. 1 сентября выйдут первые шесть серий, следующие эпизоды появятся уже в октябре.
«Готовим с Бубой», 2-й сезон
Премьера: 1 сентября
Продолжение британского анимационного сериала о лохматом домовенке Бубе, обожающем готовить. Вместе со своими помощниками Лулой и Спайком он участвует в кулинарном шоу и показывает, как делать яркие и интересные блюда. На КиноПоиск HD эксклюзивно выйдет 16 новых серий мультфильма.
«Смешарики», новые серии
Премьера: 2 сентября
Наши любимые обитатели Ромашковой долины возвращаются — на КиноПоиск HD выходят 47 новых приключений Кроша, Бараша, Копатыча и компании. Нюше предстоит начать новую жизнь и выяснить, за что она себя любит. Ежик будет развивать в себе спящие таланты, а Бараш попробует перевоплотиться в другое животное. В осенних сериях появится и новый персонаж — хорошо забытый герой по имени Гусений. Гусь-изобретатель из Страны сластен был удален из сериала потому, что он не очень-то похож на смешарика, но сейчас его вернут (с триумфом!). 2 сентября выйдут четыре новых эпизода, а далее — по одному эпизоду в неделю.
«Три кота», 4-й сезон
Премьера: 4 сентября
Анимационный сериал о приключениях кошачьего семейства — мамы, папы и трех любознательных котят. Папа Котя слишком рассеян, чтобы быть главой семейства. Мама Кисуля ловко совмещает работу дизайнера одежды и домохозяйство. Семилетний Компот — ужасно серьезный котенок: он обожает читать, играть в шашки, разгадывать кроссворды и собирать пазлы. Шестилетний Коржик — его полная противоположность: спортсмен и непоседа, он любит футбол, бадминтон и стрельбу из лука. Младшая Карамелька, несмотря на юный возраст, самая рассудительная кошечка и всегда знает, что делать. Вместе они учатся выражать эмоции, поддерживать друг друга и находить выход из любых жизненных ситуаций. Первые две серии мультсериала выйдут 4 сентября, далее новые эпизоды будут доступны еженедельно по субботам и воскресеньям.
Автор: Ольга Белик