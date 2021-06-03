Появился трейлер сериала «Пропавшая» Вадима Перельмана. Он выйдет на КиноПоиск HD 9 сентября

КиноПоиск HD выпустит психологический триллер «Пропавшая». Над сериалом работали режиссер Вадим Перельман, чей кинодебют «Дом из песка и тумана» получил три номинации на «Оскар» в 2004-м, и оператор Владислав Опельянц, которому на минувшем Каннском фестивале вручили приз Высшей технической комиссии за работу над фильмом «Петровы в гриппе».

По сюжету в галерее состоятельной семьи Гарбер появляется дочь Лена (Лиза Янковская), бесследно пропавшая 10 лет назад. Она утверждает, что не помнит, где была все эти годы и как сумела вернуться. Уже потерявшая надежду мама (Мария Куликова) сразу признает в ней дочь, а отец (Владимир Мишуков) не спешит верить в чудо. Возвращение Лены не приносит семье счастья, а наоборот, делает ее жизнь невыносимой.

В «Пропавшей» Лиза Янковская («История одного назначения») сыграла свою первую главную роль. Над сценарием работал Павел Тетерский («Хороший человек», «Троцкий»), созданием проекта занималась компания «Медиаслово» Данилы Шарапова и Петра Анурова. В числе других работ режиссера Вадима Перельмана — нашумевший сериал «Измены» и драма «Купи меня», поставленные по сценариям Дарьи Грацевич. В прошлом году драму Перельмана «Уроки фарси», которая доступна эксклюзивно на КиноПоиск HD, показали на Берлинском кинофестивале.

«Лена Гарбер — жертва обстоятельств, ребенок со сломанной судьбой. Иногда было сложно держать в себе эти полярности — детскую наивность и какую-то разрушительную тьму одновременно. Сложно, но в то же время интересно создавать человека, в котором живут сразу много сущностей», — поделилась Лиза Янковская, которая сыграла Лену Гарбер.

«Режиссер-постановщик Вадим Перельман и оператор-постановщик Владислав Опельянц — это создатели мечты для каждого продюсера. Их огромный талант, опыт и энергия вложены в проект „Пропавшая“ максимально. Для, пожалуй, самой яркой из молодых актрис современности Лизы Янковской это большая, сложная и важная работа. Проект снимался в прошлом году, из-за пандемии Вадим Перельман не мог из Канады попасть в Москву. Поэтому все съемки экстренно пришлось переносить в Минск, где мы столкнулись со сложностями в связи с известными событиями вокруг президентских выборов, съемки приостанавливались. Но, несмотря ни на что, проект завершен. И вот наконец его увидят зрители, чему мы очень рады», — рассказал генеральный продюсер мини-сериала Данила Шарапов.

Премьера всех четырех серий «Пропавшей» состоится 9 сентября эксклюзивно на КиноПоиск HD.

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