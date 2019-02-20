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Подкаст«Академия „Амбрелла“» и «Роковой патруль»: Безумные сериалы о супергероях-изгоях

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Почему сериал «Роковой патруль» — самая изобретательная экранизация супергеройского комикса? Чем «Академия „Амбрелла“» похожа на другие сериалы Netflix? Как оба сериала освещают проблему абьюзивных отношений и детских травм? И чем они похожи на франшизу «Люди Икс»?

В истории и особенностях самых необычных сериалов о супергероях разбираются журналист Василий Сонькин и совладелец магазина комиксов «Чук и Гик» Иван Чернявский.

Подкаст также доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. А еще выпуски трех наших подкастов доступны на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

Список комиксов и книг, упомянутых в подкасте:

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