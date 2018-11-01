«Ведьмак», «Щегол», «Тобол»: 14 самых ожидаемых экранизаций 2019 года

Что еще интересного перенесут на экраны, кроме произведений Кинга, Геймана и Сапковского? Вместе с книжным приложением «Букмейт» выбрали главные фильмы и сериалы года, снятые по мотивам популярных романов.
«Обещание на рассвете»
14 февраля
Пышный, богато обставленный фильм Эрика Барбье, вдохновленный главным хитом Романа Кацева — офицера, дипломата, прозаика, который родился в Литве, воевал в Африке и добился признания во французских литературных кругах сразу под несколькими псевдонимами (самые известные — Ромен Гари и Эмиль Ажар). «Обещание на рассвете» — его беллетризованная автобиография и мечта всякого кинематографиста: 40 лет европейской истории глазами еврея и его мамы, которую в этой картине играет Шарлотта Генсбур (номинация на премию «Сезар»). Французские исторические блокбастеры похожи друг на друга, как российские фильмы про танки. В этом смысле «Обещание на рассвете» — сводный брат прошлогоднего «До свидания там, наверху», выполненного в сходной задумчиво-сентиментальной манере. Что характерно, фильм Альбера Дюпонтеля тоже был экранизацией страшно популярного на родине романа про Первую мировую войну и беспечную буржуазию.
«Тобол»
21 февраля
Не успели зрители и критики обсудить «Ненастье» с Александром Яценко и Сергеем Маковецким, как в прокат выходит новая — масштабная — картина по прозе Алексея Иванова. О том, насколько «Тобол» Игоря Зайцева следует считать полновесной экранизацией, можно спорить. Роман и сценарий про Сибирь петровской эпохи писались параллельно, а сам автор в интервью КиноПоиску рассказал о творческом конфликте с режиссером и решении снять свою фамилию с титров. Совсем отмахиваться от фильма явно не стоит: на Первом канале выйдет восьмисерийная, рассчитанная на более взрослую аудиторию версия «Тобола». По словам продюсера Олега Урушева, она ближе к оригинальному произведению Иванова. Впрочем, такие аттракционы, как Дмитрий Дюжев в образе первого российского императора, Евгений Дятлов в парике, напоминающем о персонажах «Фаворитки», и Андрей Бурковский, говорящий со шведским акцентом, точно никуда не денутся из экранизации.
«Здесь была Бритт-Мари»
7 марта
Даже удивительно, что российские пропагандисты повышения пенсионного возраста еще не обратили внимание на молодого шведского писателя Фредрика Бакмана, так заразительно пишущего про пожилых и при этом очень деятельных персонажей. Но то, что для циника идеальная реклама пенсионной реформы («Берите пример с Бритт-Мари — начните новую жизнь после 60!»), для европейской аудитории — вполне универсальный сюжет про любовь, которая лучше нелюбви. «Бритт-Мари» воспевает осознанное отношение к себе и своим чувствам. Это «доброе кино» про эмансипацию, достоинство и счастье вопреки предрассудкам. В общем, самое время отсчитывать недели до голливудского — и может, и российского — ремейка. Том Хэнкс уже примеряется к роли старого ворчуна Уве, главного героя дебютного романа Бакмана, шведская экранизация которого была номинирована на два «Оскара».
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«Чайка»
14 марта
К западным экранизациям русской классики всегда особое отношение: наши зрители насмерть спорят, похожа ли Кира Найтли на Анну Каренину и кому лучше удался Пьер Безухов — Сергею Бондарчуку или Полу Дано. «Чайка» Майкла Майера, выполненная, судя по трейлеру, с любовной дистанцией по отношению к первоисточнику, не должна вызвать ожесточенных споров. Это хрестоматийный текст в самом что ни на есть традиционном изложении. Вывеска как будто не самая завлекательная, но как не оценить уморительно точный выбор артистов: актрису Аркадину сыграла Аннетт Бенинг, популярного писателя Бориса Тригорина — Кори Столл (совсем, кажется, обрусевший после «Романовых»), амбициозную старлетку Нину Заречную — Сирша Ронан, несчастную Машу — Элизабет Мосс, а ее мужа Медведенко — Майкл Зеген (несносный Джоэл из «Удивительной миссис Мейзел»).
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«Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков»
23 марта
Экранизация романа Мэри Энн Шеффер и Энни Бэрроуз добиралась до российского зрителя почти год, угодив в итоге между двух весенних блокбастеров по комиксам. Соседство, на первый взгляд, незавидное, но очень может быть, что это как раз тот фильм, на котором захочется отдохнуть после «Капитана Марвел» в ожидании финальных «Мстителей». В сущности, «Клуб» — это тоже военное кино с пикирующими бомбардировщиками, городскими разрушениями и свастиками. Можно даже говорить о формировании нового британского канона изображения Второй мировой: костюмированные ужасы, зло, которое побивают изящной шляпкой или, как в данном случае, книжкой. Лили Джеймс снова (после «Войны и мира») играет жизнерадостную оптимистку (только теперь она уже сама заделалась писательницей), Мэттью Гуд — ее заботливого издателя. Вокруг них хоровод знакомых по английским и американским сериалам лиц. Ровно такие мелодрамы должны крутить по ТВ в праздники — чтобы и про исторические травмы, и про любовь к чтению, и с семейным рейтингом.
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«Кладбище домашних животных»
4 апреля
Новая интерпретация одного из самых успешных (и уж точно самого жуткого) романов Стивена Кинга выходит ровно через 30 лет после премьеры фильма Мэри Ламберт, созданного под полным контролем писателя. Нынешняя версия «Кладбища» находилась в разработке почти 15 лет. Сценариста Дэйва Кайганича («Террор», «Суспирия») сменил Джеффри Бюхлер («Летящие сквозь ночь» и «Полуночный экспресс»), а вместо режиссера Хуана Карлоса Фреснадильо («28 недель спустя») позвали Кевина Колша и Денниса Уидмайера — дуэт молодых хоррормейкеров, работавших над телевизионным «Криком». Обычно такие перестановки не сулят ничего хорошего, но кого сегодня удивишь производственными трудностями? Предполагаем, что в этот раз акцент будет сделан на зловещей мифологии истребленных индейцев. Первородный грех американской государственности занимал Кинга задолго до того, как это стало конъюнктурой.
«Благие знамения»
Первая половина 2019-го
Пока продолжение «Американских богов» буксует из-за проблем с бюджетом и нерадивых шоураннеров, Amazon взялся за более раннюю, написанную в соавторстве с Терри Пратчеттом книгу Нила Геймана. Про ангела (Майкл Шин, седой) и демона (Дэвид Теннант, с рыжими волосами), которые объединились, чтобы предотвратить конец света. Гейман лично сочинил все шесть серий и еще в прошлом году начал дразнить подписчиков умопомрачительными подробностями со съемок. Ожидайте Джона Хэмма в образе архангела Гавриила и Шекспира в театре «Глобус»; известно также, что Фрэнсис МакДорманд сыграет Бога, а Ник Офферман — отца предполагаемого Антихриста. Успокаивает и имя режиссера: Дуглас Маккиннон снимал «Доктора Кто», «Шерлока», «Детективное агентство Дирка Джентли» и «Чужестранку» — образцовое резюме для проекта с таким экстравагантным сюжетом.
«Уловка-22»
Первая половина 2019-го
Основополагающий для послевоенной американской литературы и не имеющий пока адекватного перевода на русский язык роман Джозефа Хеллера еще в 1970-м экранизировал Майк Николс, но именно этот текст отчаянно нуждается в реактуализации. США по-прежнему ведут боевые действия, бюрократия все так же глупа и неповоротлива, а частный человек как никогда уязвим и беспомощен перед лицом системы. Освежать классический текст для современной аудитории будут Эллен Кёрас («Озарк», «Легион») и либеральные фрондеры Джордж Клуни и Грант Хеслов, у которых в последнее время катастрофа на катастрофе («Субурбикон», «Наш бренд — кризис», «Охотники за сокровищами»). «Уловка-22» больше похожа на их «Безумный спецназ» — недвусмысленное пацифистское высказывание в формате абсурдистской комедии. Клуни сам сыграет одну из центральных ролей вместе с Хью Лори, Кайлом Чандлером и Кристофером Эбботом (Чарли из «Девочек»). Все шесть серий появятся весной на стриминговой платформе Hulu, выпустившей «Рассказ служанки», «11.22.63» и «Касл-Рок».
«Артемис Фаул»
8 августа
После кассового успеха «Убийства в Восточном экспрессе» продюсеры поверили, что Кеннет Брана умеет ставить не только Шекспира, и бросили его на территорию, где так легко прогореть и погубить свою репутацию. Успешные фэнтези — это скорее аномалия. Если в титрах нет фамилий Роулинг или Толкина, хорошо бы выйти в ноль. «Артемис Фаул» Йона Колфера (цикл про жулика-вундеркинда, обнаружившего под землей магический мир), возможно, самый неочевидный сейчас материал для новой диснеевской франшизы. Тем интереснее посмотреть, как будет выпутываться Брана, который явно не хочет повторить судьбу Люка Бессонаи его «Минипутов».
Читать «Артемиса Фаула» на «Букмейте».
«Оно 2»
5 сентября
Голливудских продюсеров часто упрекают в том, что они искусственно плодят сиквелы, но тысячестраничное, четко делящееся на две части «Оно» явно не тот случай. Первая серия получилась прогулочной (и дело даже не в том, что в ней, в отличие от книги, нет оргии с участием главных персонажей). В этот раз создатели обещают пугать по-настоящему и рассказать, откуда взялся Пеннивайз. Биться с клоуном будут повзрослевшие герои в исполнении Джеймса МакЭвоя, Джессики Честейн, Билла Хейдера и других совсем не последних актеров. Одной из его жертв станет Ксавье Долан. Пополнение кадрового состава должно наконец обеспечить происходящему какую-никакую психологическую убедительность. Никто не сомневается в умении режиссера Андреса Мускетти и сценариста Гари Добермана рассказать многоуровневую историю — теперь в нее хотелось бы поверить.
«Щегол»
10 октября
Съемки сериала по «Безгрешности» Джонатана Франзена заморожены, экранизация «Сына» Филиппа Майера, несмотря на Пирса Броснана на постере, скорее не удалась, зато Донну Тартт с ее «Щеглом», похоже, возведут на трон. Идеальный с точки зрения премиальных перспектив слот для проката, звездный состав (Николь Кидман, Сара Полсон, Джеффри Райт, Энсел Элгорт), Роджер Дикинс за камерой. Вопросы вызывают только сценарист Питер Строхан (успешно адаптировал детектив Джона Ле Карре «Шпион, выйди вон!», а потом бессвязно переложил «Снеговика» Ю Несбё) и постановщик Джон Краули. Главная интрига — справится ли режиссер камерного «Бруклина» с куда более прихотливым, стилистически неоднородным текстом в пределах 150, как сейчас принято, минут. «Щегол» Тартт — это одновременно роман взросления, арт-триллер, романтическая мелодрама и эссе о природе вещей и парадоксах времени; за меньшее теперь Пулитцера не дают (так что в случае успеха экранизации можно надеяться и на «Оскар»).
«Женщина в окне»
24 октября
За семь лет, прошедших с выхода «Исчезнувшей», детективы с ненадежными рассказчицами, посвященные домашнему насилию, успели превратиться в штамп. «Женщина в окне», вероятно, станет последним большим фильмом, принадлежащим этой традиции. В проводах субжанра участвуют сплошь достойные люди: режиссер картины — склонный к осторожным экспериментам Джо Райт (игривая «Анна Каренина», чопорные «Темные времена»); переворачивать ноты поручено драматургу Трэйси Леттсу («Август», «Киллер Джо»); за грозные ракурсы отвечает постоянный оператор Коэнов Брюно Дельбоннель, а на главную роль взяли Эми Адамс еще до того, как она сыграла нечто подобное в «Острых предметах». «Женщину» продюсируют Скотт Рудин и Эли Буш, так что вся команда уже может готовить вечерние наряды на год вперед — у этой пары что ни фильм, то приз, шорт-лист или особое упоминание.
Читать «Женщину в окне» на «Букмейте».
«Ведьмак»
Дата премьеры неизвестна
В этом году закончится «Игра престолов», но не эпоха дорогостоящего ТВ-фэнтези. HBO готовит приквел к своему главному хиту, Amazon отправится в Средиземье, а Netflix возьмется за цикл польского писателя Анджея Сапковского о ведьмаке Геральте (Генри Кавилл без усов и с длинными белыми волосами). Материал позволяет фантазировать о многолетней, до середины 2020-х, франшизе; многочисленность и требовательность поклонников — о том, что создателям придется не раз объясняться с твиттером. Более подробно о перспективах нетфликсовского «Ведьмака» КиноПоиск рассказывал еще в октябре 2018-го.
«Ампир V»
Дата премьеры неизвестна
Картина, который год кочующая из списка в список, слишком приметная, чтобы ее игнорировать, и не раз уже обманувшая ожидания (никто не удивится, если режиссер Виктор Гинзбург снова отложит премьеру на неопределенный срок). Из 2019-го пелевинский сюжет про вампиров, управляющих миром, неизбежно будет выглядеть запоздалой рефлексией по поводу нулевых, а его рабочая терминология (дискурс, гламур, баблос, ум «Б») — языком давно ушедшей эпохи. Даже рэп-баттлы, угаданные писателем за 10 лет до их бума в России, успели надоесть. Есть ощущение, что и Мирон Федоров, который тут играет злодея Митру, с экрана покажется резидентом «голубых огоньков». Другое важное обстоятельство: пока шла работа над фильмом, Пелевин успел написать продолжение, уточняющее базовые параметры вселенной «Ампира». Интересно, воспользуется ли сюжетными ходами «Бэтмана Аполло» Гинзбург. А то до полноценного сиквела, учитывая рабочий темп режиссера, можно и не дожить.
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