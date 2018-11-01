«Ведьмак», «Щегол», «Тобол»: 14 самых ожидаемых экранизаций 2019 года

Что еще интересного перенесут на экраны, кроме произведений Кинга, Геймана и Сапковского? Вместе с книжным приложением «Букмейт» выбрали главные фильмы и сериалы года, снятые по мотивам популярных романов.

«Обещание на рассвете»

14 февраля

Пышный, богато обставленный фильм Эрика Барбье, вдохновленный главным хитом Романа Кацева — офицера, дипломата, прозаика, который родился в Литве, воевал в Африке и добился признания во французских литературных кругах сразу под несколькими псевдонимами (самые известные — Ромен Гари и Эмиль Ажар). «Обещание на рассвете» — его беллетризованная автобиография и мечта всякого кинематографиста: 40 лет европейской истории глазами еврея и его мамы, которую в этой картине играет Шарлотта Генсбур (номинация на премию «Сезар»). Французские исторические блокбастеры похожи друг на друга, как российские фильмы про танки. В этом смысле «Обещание на рассвете» — сводный брат прошлогоднего «До свидания там, наверху», выполненного в сходной задумчиво-сентиментальной манере. Что характерно, фильм Альбера Дюпонтеля тоже был экранизацией страшно популярного на родине романа про Первую мировую войну и беспечную буржуазию.

«Тобол»

21 февраля

«Здесь была Бритт-Мари»

7 марта

Даже удивительно, что российские пропагандисты повышения пенсионного возраста еще не обратили внимание на молодого шведского писателя Фредрика Бакмана, так заразительно пишущего про пожилых и при этом очень деятельных персонажей. Но то, что для циника идеальная реклама пенсионной реформы («Берите пример с Бритт-Мари — начните новую жизнь после 60!»), для европейской аудитории — вполне универсальный сюжет про любовь, которая лучше нелюбви. «Бритт-Мари» воспевает осознанное отношение к себе и своим чувствам. Это «доброе кино» про эмансипацию, достоинство и счастье вопреки предрассудкам. В общем, самое время отсчитывать недели до голливудского — и может, и российского — ремейка. Том Хэнкс уже примеряется к роли старого ворчуна Уве, главного героя дебютного романа Бакмана, шведская экранизация которого была номинирована на два «Оскара». Прочесть «Здесь была Бритт-Мари» можно на «Букмейте». Кроме того, «Букмейт» дарит читателям КиноПоиска промокод на подписку. Введите ADAPTATION на этой странице и читайте другие бестселлеры и новинки (в том числе комиксы) месяц бесплатно.

«Чайка»

14 марта

«Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков»

23 марта

Экранизация романа Мэри Энн Шеффер и Энни Бэрроуз добиралась до российского зрителя почти год, угодив в итоге между двух весенних блокбастеров по комиксам. Соседство, на первый взгляд, незавидное, но очень может быть, что это как раз тот фильм, на котором захочется отдохнуть после «Капитана Марвел» в ожидании финальных «Мстителей». В сущности, «Клуб» — это тоже военное кино с пикирующими бомбардировщиками, городскими разрушениями и свастиками. Можно даже говорить о формировании нового британского канона изображения Второй мировой: костюмированные ужасы, зло, которое побивают изящной шляпкой или, как в данном случае, книжкой. Лили Джеймс снова (после «Войны и мира») играет жизнерадостную оптимистку (только теперь она уже сама заделалась писательницей), Мэттью Гуд — ее заботливого издателя. Вокруг них хоровод знакомых по английским и американским сериалам лиц. Ровно такие мелодрамы должны крутить по ТВ в праздники — чтобы и про исторические травмы, и про любовь к чтению, и с семейным рейтингом. Читать «Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков» на Букмейте.

«Кладбище домашних животных»

4 апреля

«Благие знамения»

Первая половина 2019-го

«Уловка-22»

Первая половина 2019-го

«Артемис Фаул»

8 августа

После кассового успеха «Убийства в Восточном экспрессе» продюсеры поверили, что Кеннет Брана умеет ставить не только Шекспира, и бросили его на территорию, где так легко прогореть и погубить свою репутацию. Успешные фэнтези — это скорее аномалия. Если в титрах нет фамилий Роулинг или Толкина, хорошо бы выйти в ноль. «Артемис Фаул» Йона Колфера (цикл про жулика-вундеркинда, обнаружившего под землей магический мир), возможно, самый неочевидный сейчас материал для новой диснеевской франшизы. Тем интереснее посмотреть, как будет выпутываться Брана, который явно не хочет повторить судьбу Люка Бессонаи его «Минипутов». Читать «Артемиса Фаула» на «Букмейте».

«Оно 2»

5 сентября

Голливудских продюсеров часто упрекают в том, что они искусственно плодят сиквелы, но тысячестраничное, четко делящееся на две части «Оно» явно не тот случай. Первая серия получилась прогулочной (и дело даже не в том, что в ней, в отличие от книги, нет оргии с участием главных персонажей). В этот раз создатели обещают пугать по-настоящему и рассказать, откуда взялся Пеннивайз. Биться с клоуном будут повзрослевшие герои в исполнении Джеймса МакЭвоя, Джессики Честейн, Билла Хейдера и других совсем не последних актеров. Одной из его жертв станет Ксавье Долан. Пополнение кадрового состава должно наконец обеспечить происходящему какую-никакую психологическую убедительность. Никто не сомневается в умении режиссера Андреса Мускетти и сценариста Гари Добермана рассказать многоуровневую историю — теперь в нее хотелось бы поверить.

«Щегол»

10 октября

Николь Кидман на съемках фильма «Щегол»

«Женщина в окне»

«Ведьмак»

Дата премьеры неизвестна

В этом году закончится «Игра престолов», но не эпоха дорогостоящего ТВ-фэнтези. HBO готовит приквел к своему главному хиту, Amazon отправится в Средиземье, а Netflix возьмется за цикл польского писателя Анджея Сапковского о ведьмаке Геральте (Генри Кавилл без усов и с длинными белыми волосами). Материал позволяет фантазировать о многолетней, до середины 2020-х, франшизе; многочисленность и требовательность поклонников — о том, что создателям придется не раз объясняться с твиттером. Более подробно о перспективах нетфликсовского «Ведьмака» КиноПоиск рассказывал еще в октябре 2018-го.

«Ампир V»

Дата премьеры неизвестна

На съемках фильма «Ампир V»

Картина, который год кочующая из списка в список, слишком приметная, чтобы ее игнорировать, и не раз уже обманувшая ожидания (никто не удивится, если режиссер Виктор Гинзбург снова отложит премьеру на неопределенный срок). Из 2019-го пелевинский сюжет про вампиров, управляющих миром, неизбежно будет выглядеть запоздалой рефлексией по поводу нулевых, а его рабочая терминология (дискурс, гламур, баблос, ум «Б») — языком давно ушедшей эпохи. Даже рэп-баттлы, угаданные писателем за 10 лет до их бума в России, успели надоесть. Есть ощущение, что и Мирон Федоров, который тут играет злодея Митру, с экрана покажется резидентом «голубых огоньков». Другое важное обстоятельство: пока шла работа над фильмом, Пелевин успел написать продолжение, уточняющее базовые параметры вселенной «Ампира». Интересно, воспользуется ли сюжетными ходами «Бэтмана Аполло» Гинзбург. А то до полноценного сиквела, учитывая рабочий темп режиссера, можно и не дожить. Читать «Ампир V» на «Букмейте».