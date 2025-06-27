Что смотреть дома: «Грязные деньги» Гая Ричи, третий «Дом Дракона» и финальный «Медведь»

Инспектор Гаврилов борется за кресло мэра, а Таргариены — за железный трон. Гай Ричи снова пытается сорвать большой куш, а «Медведь» готовится к спячке. Деми Мур грабит модная братва, а Джона Сину терроризирует безвкусный «Братик». Фёдор Добронравов сражается с фашистами в лесу, а «Литвяк» — в небе. В США, Канаде и Мексике продолжает идти чемпионат мира FIFA 2026, а в Баку стартует турнир UFC. Каждый четверг мы рассказываем о главных премьерах недели на российских и зарубежных стримингах.

Главные премьеры

Ироничный боевик с Джилленхолом, Кавиллом и Гонсалес

Где смотреть: Кинопоиск, Wink — с 26 июня

Режиссер «Джентльменов» и «Большого куша» продолжает работать в русле авантюрного экшен-кино. Юристка Рэйчел Уайлд (Эйса Гонсалес) нанимает элитных оперативников Сида (Генри Кавилл) и Бронко (Джейк Джилленхол), чтобы разобраться с магнатом Мэнни Салазаром (Карлос Бардем), присвоившим себе чужой миллиард долларов. Вместе с командой парням предстоит отправиться на личный остров афериста и проявить все свои навыки обращения с оружием и взрывчаткой. Кинокритик Павел Пугачёв отмечает, что в «Грязных деньгах» нет того драйва и жизнерадостного угара, за который Ричи полюбили в нулевые, однако есть есть «чувство уместного шика, такой старомодной олд-фешен-крутизны, которую сегодня в кино днем с огнем не сыщешь».

«Грязные деньги» станут доступны для покупки в онлайн-кинотеатре Кинопоиска.

Подробнее о фильме:

Продолжение авантюрной комедии с Виктором Добронравовым

Где смотреть: START — с 26 июня

Аферист Саша Медный (Добронравов), притворяющийся полицейским Гавриловым, выходит из годичной комы и пытается начать новую жизнь. Герой решает баллотироваться в мэры, но неожиданно его находит отец, криминальный авторитет Ворон (Алексей Гуськов). Екатерина Стулова, Денис Власенко и Виктория Заболотная вернулись к своим ролям. Помимо Гуськова, к актерскому составу присоединились Павел Савинков и София Каштанова. «С точки зрения жанра в третьем сезоне больше драмы, но экшена и комедии будет тоже хватать с лихвой», — заверял Добронравов, чья бешеная харизма — главный козырь сериала. В режиссерском кресле — Кирилл Васильев, автор «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!».

Смотрите этот сериал на START и на Кинопоиске в мультиподписке Яндекс Плюс с Амедиатекой и START.

Подробнее о сериале:

Борьба за железный трон переходит в горячую фазу

Где смотреть: HBO Max

Противостояние между Рейнирой и Эйгоном II перерастает в полномасштабную войну, в которой основным оружием становятся драконы. Ожесточенная фаза конфликта внутри дома Таргариен обещает еще больше масштабных батальных сцен, политических интриг и драмы. Шоураннер Райан Кондал называет третий сезон самым амбициозным во всей франшизе. Новых героев сериала сыграют Джеймс Нортон (Ормунд Хайтауэр), Дэн Фоглер (Торрхен Мандерли) и Томми Флэнаган (Родерик Дастин). Критики хвалят насыщенный зрелищем первый эпизод, но отмечают, что следующие серии получились даже лучше. Многие обзорщики отмечают актеров, отдельно выделяя Эмму Д’Арси, чья игра, по мнению журналиста Slashfilm, заслуживает премии «Эмми».

Подробнее о сериале:

Другие новинки

Байопик советской летчицы-истребительницы от режиссера «28 панфиловцев»

Где смотреть: Кинопоиск, Wink, Okko

Новый военный фильм Андрея Шальопы, создателя краудфандинг-хита «28 панфиловцев». В его основу легла биография Лидии Литвяк — советской летчицы-истребительницы и самой результативной женщины-пилота Второй мировой войны, получившей прозвище Белая Лилия. Зрителей ждут не только ожесточенные воздушные бои, но и история отношений Литвяк с летчиком Алексеем Соломатиным. В главных ролях — Полина Чернышова, Пётр Рыков и Евгений Ткачук. Кинокритик Василий Степанов предупреждает, что элегантные боевые машины и волнующие закаты интересуют авторов картины куда больше жизненной прозы девушки, ставшей летчицей.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

Подробнее о фильме:

Добронравовы, Шукшина и Быстров в драме о Сусанине Великой Отечественной

Где смотреть: Кинопоиск, Wink, Okko, «Иви», «КИОН»

Зима 1942 года, деревня Куракино в оккупированной Псковской области. Нелюдимый старик Матвей Кузьмин (Фёдор Добронравов) соглашается провести немецкий отряд к позициям Красной армии. Односельчане подозревают Кузьмина в предательстве, но на самом деле он хочет завести врагов через метель вглубь лесов в ловушку, повторив подвиг Ивана Сусанина. Военная драма про самого пожилого Героя Советского Союза (Кузьмин родился в 1858-м). За постановку отвечал Александр Андреев («Точка опоры»). В актерском составе — Мария Шукшина, Виктор Добронравов, Артём Быстров, Олег Гаас, Вячеслав Чепурченко и Наталья Суркова.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

Два француза меняют законы американского баскетбола

Где смотреть: Кинопоиск, Okko

Французская спортивная комедия от продюсеров «1+1». Сюжет основан на реальной истории продавца и уборщика (Жан-Паскаль Зади и Рафаэль Кенар), объединенных одной американской мечтой — стать агентами в мире большого баскетбола. Без денег, связей и знания английского друзья переворачивают правила игры NBA.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

Россия глазами живущих в ней комиков-иностранцев во главе с Евгением Чебатковым

Где смотреть: Кинопоиск — с 26 июня

Новый англоязычный концерт Чебаткова, в котором он собрал на одной сцене комиков из разных стран. Инженер-дислексик из США, американка, устроившая 25 ДТП, мастер капоэйры из Бразилии, полиглот из Замбии и француз, который слишком сильно любит майонез, — все они давно живут в России и превращают свой опыт знакомства с местной жизнью в материал для шуток. То, что россиянам кажется обыденностью, для них нередко становится настоящим приключением. Чебатков уверен, что шоу «Иностранцы» напомнит зрителям о том, что люди очень похожи друг на друга независимо от языка, паспорта и цвета кожи. Над озвучкой работала студия «Кубик в кубе».

Смотрите этот концерт на Кинопоиске в Плюсе.

Спортивная ретродрама с Егором Бероевым о чемпионстве «Арарата»

Где смотреть: START — с 26 июня

Спортивная драма Мгера Мкртчяна («Взрослая дочь, или Тест на...», «Трое и Снежинка»). 1973 год. Став тренером ереванского «Арарата», легендарный спартаковец Никита Симонян (Бероев) ставит перед собой цель во что бы то ни стало взять золотой дубль — медаль чемпионата и победу в Кубке СССР. Однако команда не принимает московского выскочку, а главный противник, киевское «Динамо», не планирует легко сдаваться. В фильме также сыграли Ксения Алфёрова, Сергей Шакуров, Сергей Газаров, Константин Юшкевич и Анатолий Котенёв.

Смотрите этот фильм на START и на Кинопоиске в мультиподписке Яндекс Плюс с Амедиатекой и START.

Белый воротничок, строящий идеальную страну в фэнтези-мире, отправляется в отпуск

Где смотреть: Кинопоиск — с 28 июня

Второй полнометражный фильм ироничного исекая об офисном работнике, переродившемся в другом мире и решившем построить справедливое государство. В «Слезах Синего моря» Римуру Темпест и его друзья отправляются на райские острова, где их, конечно, ждут новые испытания. Сюжет продолжает события третьего сезона, но будет понятен и новичкам.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

Подробнее об аниме:

Фильм-ограбление с Хоффманом и Рено от режиссера «Навального»

Где смотреть: Prime Video

Лауреат «Оскара-2023» за лучший документальный фильм Дэниэл Роэр неожиданно переключился на остросюжетное игровое кино, сценарий которого написал в соавторстве с Робертом Рэмси («Невыносимая жестокость»). Страдающий гиперакузией настройщик пианино Ники (Лео Вудалл из новейшей «Бриджет Джонс») начинает применять навыки и слух для взлома сейфов. Ставки повышаются, когда его наставник Гарри (Дастин Хоффман) оказывается в больнице. Молодой человек примыкает к банде грабителей, чтобы оплатить медицинские счета. Второстепенные роли играют Гавана Роуз Лю, Лиор Раз, Това Фелдшух и Жан Рено. На Rotten Tomatoes у фильма 93% «свежести».

Финал недели: «Медведь», 5-й сезон

Прощание с кухонной драмой и бенефисом Джереми Аллена Уайта

Где смотреть: Hulu/Disney+

В заключительном сезоне кулинарной драмы оставивший семейный ресторан Карми Берзатто (Уайт) должен решить, готов ли он навсегда уйти из индустрии. Сидни (Айо Эдебири), Ричи (Эбон Мосс-Бакрак) и Натали (Эбби Эллиотт) пытаются спасти заведение и продолжают бороться за заветную звезду Michelin. Создатели обещают эмоциональный финал, который завершит сюжетные линии всех главных героев. Семь из восьми эпизодов поставил создатель сериала Кристофер Сторер.

Подробнее о сериале:

Эксцентричная комедия автора «Простите за беспокойство» с впечатляющим кастом

Где смотреть: Prime Video

Рэпер Бутс Райли, чей дебют с Лакитом Стэнфилдом демонстрировал абсурдные привилегии «белого голоса», продолжает потешаться над несправедливой архитектурой современного общества и критиковать капитализм. В заливе Сан-Франциско орудует банда подруг (Кеке Палмер, Наоми Аки, Тейлор Пейдж), крадущих одежду из сети бутиков дизайнерки Кристи Смит (Деми Мур), вещи они перепродают по бросовым ценам. Вскоре противостояние бренда и девушек выходит на новый уровень, а в борьбу с модной индустрией включаются китаянка Цзяньху (Поппи Лю) и загадочный мужчина с кольцом на мизинце (Стэнфилд). Премьера фильма состоялась на фестивале South by Southwest, где его высоко оценили критики (92% на Rotten Tomatoes). В богатом актерском ансамбле также задействованы Эйса Гонсалес и Уилл Поултер.

Парад неловкости с Джоном Синой, Эриком Андре и Мишель Монахэн

Где смотреть: Netflix — с 26 июня

Новый фильм Мэттью Спайсера — режиссера «Куколки» и «Ингрид едет на Запад». Успешный агент по недвижимости Радд (Сина), чья жизнь расписана по минутам, встречает Маркуса (Андре), которому совсем не рад. Они не виделись со школы, когда оба участвовали в мотивационной программе «Старший брат — младший брат», а теперь пострадавший в аварии братишка устраивает кавардак в доме Радда и его супруги Дейрдре (Монахэн). Сценарий написали авторы «Всегда говори „да“» Эндрю Моугел и Джеррад Пол.

Что еще смотреть на Кинопоиске

Фильм на выходные: «Хокум»

Атмосферный хоррор с Адамом Скоттом из «Разделения»

Рубрика «Фильм на выходные»! Каждую субботу мы хотим вместе с вами смотреть классные фильмы, которые есть в мультиподписке Яндекс Плюс, и обсуждать их в Telegram-канале «Кинопоиск: фильмы и сериалы». Выбор этой недели — «Хокум».

Это новый хоррор ирландского самородка Дэмиэна Маккарти, автора «Предостережения» и «Астрал. Медиум». Ом Бауман (Скотт), писатель с мерзким характером, приезжает в ирландскую глушь, чтобы развеять прах родителей. Он не подозревает, что в уединенной гостинице «Билберри Вудз», где он остановился, обитает настоящая ведьма. В переводе с английского «hokum» означает «чушь» и «ерунда», однако кинокритики хвалят старомодную историю о призраках за атмосферу, мрачный юмор и работу со звуком. «Это страшный и озорной, виртуозно сделанный маленький фильм, образцовая сказка на ночь», — заверяет специалист по киноужасам Станислав Зельвенский.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

Подробнее о фильме:

Руслан Братов победил на фестивале «Пилот» с сериалом «Второе дыхание»

Выпускник ГИТИСа и бывший артист МХТ, 10 лет назад очаровавший «Кинотавр» лаконичной комедией «Лалай-Балалай», продолжает успешно осваивать новые формы. Дебютный сериал с Александром Палем принес Братову главный и режиссерский призы «Пилота», а «Экспресс» с Львом Зулькарнаевым четыре года назад победил на смотрах «Окно в Европу» и «Новый сезон». Пацанскую одиссею о Саше из Черкесска, который выигрывает на ставках миллион, но теряет карточку букмекерской конторы, Василий Корецкий назвал маленькой сенсацией и одним из лучших российских фильмов года.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

Подробнее о фильме:

Нуарный шедевр Билли Уайлдера в честь 120-летия со дня рождения режиссера

Начинающий сценарист Джо (Уильям Холден), едва сводящий концы с концами, внезапно оказывается в особняке поблекшей голливудской звезды Нормы Десмонд (Глория Свенсон), все еще намеренной сыграть Саломею. В мрачном и морочном сюжете Уайлдер сталкивает две крайности эйджистской киноиндустрии — трудное начало карьеры и ее бесславный конец. Важную роль играет дворецкий Макс — бывший режиссер немого кино и первый муж кинозвезды в исполнении Эриха фон Штрогейма. В «Бульваре» множество отсылок к работам легендарного постановщика непростой судьбы, а их дуэт со Свенсон добавляет истории убедительности. Впрочем, Уайлдер мастерски работал с любыми жанрами и интонациями: для ценителей нуаров в онлайн-кинотеатре также есть «Потерянный уик-энд», а для более легкого настроения — комедии «Зуд седьмого года» (с Мэрилин Монро) и «Сабрина» (с Одри Хепберн).

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

Подробнее о фильме:

Спорт

Футбол недели: чемпионат мира

Битвы за плей-офф

Чемпионат мира приближается к стадии игр на вылет. Впрочем, 16 участников из 48 вылетят еще до ее начала. Вечером в пятницу заключительные матчи в группе проведут Норвегия и Франция, а также Сенегал и Ирак. В ночь на субботу Испания сыграет с Уругваем.

В полночь воскресенья начнется матч Англии и Панамы, в параллельной игре сыграют Хорватия и Гана. В 02:30 по Москве стартуют матчи в группе K — фавориты Португалия и Колумбия сыграют между собой, Узбекистан будет противостоять ДР Конго. В 5:00 Лионель Месси выведет Аргентину на матч с аутсайдером группы J — сборной Иордании. В воскресенье в 22:00 по Москве первый матч 1/16 финала проведут сборные Южной Африки и Канады.

Все матчи ЧМ-2026 совместно с «Матч ТВ» единственным среди онлайн-кинотеатров в России покажет Кинопоиск, а 35 матчей турнира будут доступны эксклюзивно для подписчиков Яндекс Плюса. В записи события будут доступны пользователям с опцией «Матч Максимум».

Единоборства недели: UFC в Баку

Физиев перезагружает карьеру

В субботу столица Азербайджана уже во второй раз примет турнир UFC. В главном бою Рафаэль Физиев попробует остановить Мануэля Торреса, который завершил два боя подряд техническими нокаутами. Во втором по значимости бою Шарабутдин Магомедов встретится с Мишелом Перейрой.

Для Тахира Абдуллаева и Назима Садыхова турнир будет домашним. Также в Баку выступят Икрам Алискеров и Абусупьян Магомедов, казахстанцы Асу Алмабаев и Бекзат Алмахан и средневес из Узбекистана Нурсултон Рузибоев.

Турнир начнется с боев предварительного карда в 16:00 в субботу. Бои основного карда стартуют в 19:00.

Автор: Михаил Моркин, Алексей Филиппов, Артур Ковтуненко

Фото: Rob Newell - CameraSport via Getty Images, Chris Unger / Zuffa LLC / Getty Images