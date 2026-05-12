«Инспектор Гаврилов 3»: Саша Медный выходит из комы

На START вернулся «Инспектор Гаврилов» — комедийный сериал о рецидивисте Саше Медном (Виктор Добронравов), примерившем мундир подполковника. В третьем сезоне лжеполицейский продолжает наводить порядок в вымышленном городке Усть-Шахтинске и скрывать свою тайну. Рассказываем, как обаятельный аферист прошел путь от начальника отдела МВД до кандидата в мэры и чего ждать от нового сезона.

О чем это Вор Саша Медный (Добронравов) устал работать на дядю. Вместе с напарником он крадет 3 миллиона прямо из-под носа у криминального авторитета, садится на поезд дальнего следования и предвкушает скорый отъезд в Японию. Дальше события развиваются не по плану: сообщника убивают, а разъяренный босс обещает достать Медного даже из-под земли. Соседом Саши по купе удачно оказывается майор полиции Александр Сергеевич Гаврилов (Андрей Курносов), который едет по новому назначению в региональный Усть-Шахтинск. Изрядно выпив, будущий подполковник выпадает из поезда на полном ходу, и Медный занимает его место. Доезжает до города, прячет украденные деньги и возглавляет местный отдел МВД, скрывая настоящую личность. Но бандиты продолжают его искать, вдобавок реальный Гаврилов выжил и в любой момент может добраться до Усть-Шахтинска.

Что было в предыдущих сезонах

Виктор Добронравов и Андрей Петелько

Без начальника полицейское отделение Усть-Шахтинска совсем отбилось от рук: раскрываемость низкая, а сотрудники больше заняты сплетнями и любовными интригами. Медный берется навести порядок в городе — очень уж его раздражают лень, взяточничество и кумовство. Параллельно у афериста просыпается искренняя симпатия к коллегам: эффектной Наталье Делягиной (Екатерина Стулова) и ее робкому сыну Коле (Денис Власенко), безалаберному, но честному Васе (Алексей Демидов), скромнице Юле (Алиса Стасюк) и другим подчиненным. С Натальей у Медного даже завязывается короткий служебный роман, но в итоге его сердце завоевывает официантка местного кафе, соло-мама Людмила (Наталья Земцова).

Все это время настоящий Гаврилов, потерявший память после падения, приближается к Усть-Шахтинску, а Саша всеми правдами и неправдами скрывает обман. И все-таки дело заканчивается победой Медного: криминального босса и всю компанию накрывает ОМОН. Дальше аферист пытается договориться с реальным Гавриловым, но того неожиданно насмерть сбивает машина.

Вести это дело во втором сезоне приезжает следователь Кристина Сломнюк (Виктория Заболотная), на которую гораздо сложнее воздействовать. Кроме того, рядом трется друг реального Гаврилова, майор из Москвы (Артём Осипов). Медный ходит по тонкому льду: нужно закрыть подозрительное дело, разрулить сложные отношения с новой коллегой и желательно увезти Людмилу с сыном навстречу счастливой жизни в Сочи. Почти ничего из этого Саше не удается. Любимая уходит к другому мужчине, Кристина узнает его тайну и пытается сдать обманщика в Москву. В последний момент рецидивист почти сбегает, но уставшая от лжи Сломнюк стреляет в него и отправляет в кому.

Кто это сделал

Екатерина Стулова и Денис Власенко

Первый сезон снял режиссер Кирилл Васильев («Корни»), который уже работал в тандеме с Виктором Добронравовым над комедией «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!». Васильев рассказывал, что мечтал попробовать себя в криминальном жанре, а еще стремился показать живой, правдоподобный региональный город, который бы под влиянием Медного менялся к лучшему. Второй сезон поставил Анатолий Колиев («Два холма», «Хутор»), а к третьему Васильев вернулся в режиссерское кресло.

«Инспектора Гаврилова» писала сценарная группа, большинство работало с комедийными хитами START, от классики вроде «Кухни» и «Гранда» до сериала-новинки «Хутор». Производство — онлайн-кинотеатр START совместно с телеканалом СТС.

Помимо Добронравова, в постоянном актерском составе много знакомых лиц: Екатерина Стулова, Алексей Демидов и Андрей Курносов. В каждом сезоне традиционно прибавляются звезды. Так, в третьем это Алексей Гуськов, который играет отца Медного, влиятельного криминального авторитета по кличке Ворон.

Как это выглядит

Виктория Заболотная и Виктор Добронравов

Смешные зарисовки из жизни маленького городка развиваются примерно по одной и той же схеме. Коллеги лже-Гаврилова или его соседи из Усть-Шахтинска влипают в неприятности, всю серию пытаются разрулить проблемы самостоятельно, но в конце всех обязательно спасает начальник. Нет такой беды, с которой он бы не справился. Большинство дел остается на уровне «украли то, что плохо лежало». Благодаря этому «Инспектор Гаврилов» смотрится легко.

Большая часть работы, конечно, ложится на героя Виктора Добронравова. Привлекательность Медного заключается в том, что вместо очередного братка создатели написали принципиального, харизматичного и слегка романтизированного афериста. Его образ максимально отстроен от тюремных понятий в сторону эдакого отечественного Арсена Люпена, грабителя-джентльмена из одноименной серии французских романов. Черты героя-любовника тоже смещают акцент с криминала на авантюрную историю. А сам Добронравов назвал своего персонажа «конкретным дядечкой», который «стильно одевается и прямо говорит», за это Медного любят женщины и уважают мужчины, от местных уголовников до подчиненных.

Что пишут критики и фанаты

Алексей Гуськов

Зрители принимают «Инспектора Гаврилова» стабильно хорошо: он держится в топ-250 Кинопоиска, а рейтинг сериала — 8.2 (хотя поклонники жаловались на неровность сериала и менее интересный второй сезон). К вымышленному Усть-Шахтинску с его атмосферой относятся по-разному. Одним зарисовки из провинциального городка показались смешными и жизненными, другие же увидели в этом стереотипы, «словно никто в регионах не знает про фитнес, пластические операции и метрополитен». Сходятся зрители в восхищении образом и игрой Виктора Добронравова, на котором все держится.

Журналисты и критики пишут о сериале немного. В обзоре для «Кино-Театр.ру» Наталия Григорьева отмечает, что сюжет далеко не оригинален, но режиссеру Кириллу Васильеву удалось украсить его «безопасным, универсальным юмором».

Что будет в третьем сезоне

Виктор Добронравов

Тяжелое ранение спасло Медного от ряда неудобных вопросов, но отправило в кому на целый год. За это время большинство проблем прошлых сезонов испарилось, зато добавились новые. В городке появилась подпольная криптоферма, отношения между подчиненными в отделе окончательно запутались, а еще у Людмилы, с которой Медный успел расстаться в прошлом сезоне, появился раздражающий новый обожатель.

У третьего сезона два главных движка — политический и терапевтический. С одной стороны, теперь Саша в долгу у мэра Усть-Шахтинска (Борис Эстрин), который хочет использовать авторитетного лжеполицейского в предвыборных целях. С другой — в городе неожиданно объявляется отец Медного, матерый преступник Ворон (Гуськов). Никаких нежных чувств папаша поначалу не вызывает, поскольку в жизни сына участвовал мало. Теперь у Медного-Гаврилова два пути — попытаться жить дальше легальной жизнью с чужим именем или вернуться в мир криминала, где его всегда ждут.

Вердикт

Форму Медный носить не любит, но именно она дает ему карт-бланш на то, чтобы установить в городе свои порядки. И, несмотря на криминальное прошлое, взглядам нового начальника сложно не симпатизировать: он защищает слабых, старается говорить правду (если речь, конечно, не о его личности) и со временем чувствует ответственность перед теми, кого обманывал, изображая Гаврилова. То, что одним зрителям дарит приятное чувство восстановленной справедливости, может оттолкнуть других. Лже-Гаврилов не решает никаких системных проблем, хотя они очевидны даже сквозь шуточную призму. Второстепенные комедийные образы к третьему сезону слегка стагнируют, поскольку основные гэги себя исчерпали. В конечном итоге отношение к «Инспектору Гаврилову» определяет одна простая вещь: действует ли на вас бешеная харизма Виктора Добронравова?

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Автор: Мари Григорян (@m_kalantar). Дисклеймер: автор — сотрудница редакции START.