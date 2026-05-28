Что смотреть в кино: Майкл Джексон живет, Марк Эйдельштейн выживает, Кощей женится

Рассказываем о новинках, которые можно увидеть в российских кинотеатрах на этой неделе. Зрителей ждут музыкальный байопик «Майкл», триллер о выживании «Пропасть», анимация «ЧаО», «Зомбилэнд-сага. Фильм» и «Кощей. Тайна живой воды», хоррор «Обитель зла: Мутация» и комедия «Мечтать не вредно».

Главные премьеры

«Майкл»

Биографический блокбастер о первой половине карьерного пути короля поп-музыки, от его юности и участия в группе The Jackson 5 до выхода самых успешных сольных альбомов — «Thriller» и «Bad» в 1980-е. Главную роль в картине исполнил племянник певца Джаафар Джексон. Постановщиком выступил Антуан Фукуа, известный по «Тренировочному дню» и трилогии «Великий уравнитель», а сценарий написал Джон Логан («Гладиатор», «007: Координаты „Скайфолл“»). В фильме появятся Колман Доминго и Ниа Лонг, сыгравшие родителей Майкла Джексона, а также Майлз Теллер, которому досталась роль менеджера музыканта Джона Бранки. По словам Станислава Зельвенского, авторы сняли восковой байопик без скандалов и сюрпризов.

«Пропасть»

Триллер о выживании в духе «Вышки». Молодожены Даша (Тина Стойилкович) и Саша (Марк Эйдельштейн) хотят прыгнуть с парашютом над предгорьем Эльбруса. Пилотом, который их туда доставит, оказывается Артём (Степан Белозёров), бывший бойфренд Даши. Самолет терпит крушение, и героям приходится прыгать без подготовки. Они чудом остаются в живых, но застревают над горной пропастью, а вокруг лесные пожары. В числе продюсеров — Фёдор Бондарчук, Михаил Врубель, Александр Андрющенко. За режиссуру отвечал дебютант Алексей Ионов (веб-сериал «Григорий Черепица»).

«ЧаО»

В мире будущего, где люди и русалки живут вместе, обычный служащий Стефан соглашается жениться на принцессе русалок ЧаО, которая больше напоминает рыбу, а не девушку. Постепенно Стефан принимает эксцентричную невесту и проникается к ней настоящими чувствами. Современная версия «Русалочки» Андерсена от Ясухиро Аоки («Бэтмен: Рыцарь Готэма») и Studio 4°C («Дети моря»). Аниме-ромком получил приз жюри Международного фестиваля анимации в Анси и приз за лучший полнометражный анимационный фильм на Большом фестивале мультфильмов. Авторы вдохновлялись эстетикой хэта-ума — нарочито небрежного, «неправильного» рисунка. Производство заняло 7 лет, а общее количество нарисованных кадров превысило 100 000. Главную песню «ЧаО» поет поп-звезда Куми Кода.

«Зомбилэнд-сага. Фильм»

Полнометражный сиквел культового аниме от японской студии MAPPA («Человек-бензопила», «Магическая битва»). Группа девушек-зомби Franchouchou становится амбассадорами Всемирной выставки в Саге. Внезапно над Японией появляется космический корабль. Ключом к спасению мира от инопланетного вторжения становится молчаливая участница коллектива Таэ Ямада. Музыкальная комедия с элементами зомби-хоррора и сай-фая, которую фанаты сравнивают с «Марс атакует!» и «Гуррен-Лаганн».

«Кощей. Тайна живой воды»

Продолжение мультфильма «Кощей. Похититель невест», созданное Романом Артемьевым (игровой «Человек из будущего») под патронажем Сергея Сельянова. Кощей (Виктор Добронравов) наконец-то нашел невесту. Однако накануне свадьбы Варвару (Екатерина Тарасова) похищают, и бессмертный отправляется спасать любимую вместе с добрым молодцем Елисеем (Александр Якин) и Колобком (Владимир Сычёв).

«Обитель зла: Мутация»

Загадочную болезнь, от которой подросток Элли (Саманта Кокрэйн) страдает с детства, не могут диагностировать даже лучшие врачи. Пытаясь разобраться в причинах своего состояния, девушка узнает, что приемные родители (Давид Дастмалчян и Эшли Грин) — влиятельные миллиардеры из мира биотехнологий — годами использовали ее организм для секретных экспериментов. Сай-фай-хоррор, сценарий которого написал автор «Не в себе». Связь с франшизой «Обитель зла» не предусмотрена: в оригинале кино называется The Cure, то есть «Лекарство».

«Мечтать не вредно»

Французская спортивная комедия от продюсеров «1+1». Сюжет основан на реальной истории продавца и уборщика (Жан-Паскаль Зади и Рафаэль Кенар), объединенных одной американской мечтой — стать агентами в мире большого баскетбола. Без денег, связей и знания английского друзья переворачивают правила игры NBA.

Спецпоказы, ретроспективы и фестивали

«Убить Билла: Кровавое дело целиком»

30 мая в 19:00 в кинотеатре «Художественный» (Москва)

1 июня в 19:00 в киноцентре «Октябрь» (Москва)

2 июня в 19:00 в кинотеатре «КАРО 9 Варшавский экспресс» (Санкт-Петербург)

1 июня в 18:30 в кинотеатре «КАРО 8 Галерея» (Краснодар)

Самая режиссерская версия — 275-минутная! — дилогии о Невесте (Ума Турман), откуда Тарантино убрал кое-какие флешбэки, необходимые для раздельного показа, и добавил кровавые сцены, вырезанные продюсерами ради более мягкого рейтинга. В анимационной предыстории О-Рэн (Люси Лью), над которой трудилась студия Production I.G («Призрак в доспехах»), появилась дополнительная сцена с убийством в лифте. Основной сюжет не изменился: очнувшись после четырехлетней комы, наемница Черная Мамба отправляется истреблять бывших соратниц по «Отряду смертоносных гадюк», чтобы в финале добраться до босса-возлюбленного Билла (Дэвид Кэрредин). В «Октябре» кино обсудят со зрителями кинокритик Арина Бойко и философ Евгений Цуркан, в Краснодаре — киновед Кира Кац, а в Санкт-Петербурге — продюсер Владислав Пастернак.

«Беспечный возраст»

30 мая в 18:00 в киноцентре «Октябрь» (Москва)

31 мая в 18:00 в Центре «Зотов» (Москва)

2 июня в 19:30 в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» (Москва)

У Кеннеди (Одесса Эзайон, звезда «Марти Великолепного») есть всего один день, чтобы взяться за учебу и не вылететь из колледжа окончательно. Вместо того чтобы решать проблемы, девушка собирает компанию таких же потерянных друзей и отправляется в безумное путешествие по бассейнам роскошных особняков студенческого городка. За этой хаотичной вылазкой скрывается попытка справиться с болью после смерти отца и найти саму себя. По словам режиссера Сэма Хэйеса, он вдохновлялся такой классикой жанра, как «Выпускник», «Клуб „Завтрак“», «Выходной день Ферриса Бьюллера» и «Леди Бёрд». В «Октябре» историю взросления представит и обсудит со зрителями кинокритик Арина Бойко, а на «Мосфильме» — журналист Аля Александрова.

«​​Закулисье реальности»

2 июня в 20:00 в киноцентре «Октябрь» (Москва)

2 июня в 19:00 в кинотеатре «КАРО 8 Галерея» (Краснодар)

3 июня в 20:00 в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» (Москва)

Хоррор A24 по мотивам крипипасты о лиминальном пространстве — бесконечном лабиринте пустующих офисов с желтыми стенами и гулом ламп, куда можно провалиться сквозь сбой в реальности. По сюжету туда направляется психоаналитик Мэри Кляйн (Ренате Реинсве), чтобы найти исчезнувшего пациента — продавца мебели и архитектора-неудачника Кларка (Чиветель Эджиофор). Фильм снял 20-летний ютубер Кейн Парсонс, автор вирусных видео «Закулисье». Среди продюсеров — Джеймс Ван, Осгуд Перкинс и Шон Леви. В «Октябре» после показа состоится онлайн-разговор с режиссером картины.

«Фейерверки днем»

29 мая в 21:40 в летнем кинотеатре кинотеатре «Лето. Кино. Кион» (Москва)

31 мая в 20:30 в кинотеатре «Аврора» (Санкт-Петербург)

2 июня в 20:00 в Центре «Зотов» (Москва)

3 июня в 19:15 в кинотеатре «Пионер» (Москва)

4 июня в 19:30 в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» (Москва)

Владелец магазина люстр Виктор (Александр Робак) пытается удержать на плаву семейный бизнес, который постепенно уничтожают маркетплейсы и новые правила торговли. Пока он живет под одной крышей с тремя разными дочерьми (Вера Енгалычева, Маша Раскина и Дарья Коныжева), в дом приезжает китайский партнер Вэйхонг, которому Виктор задолжал крупную сумму. Новогодние каникулы превращаются для китайца в попытку не только спасти бизнес, но и разобраться в жизни коллеги. Эмпатичная смесь из чеховских мотивов и задушевных ситкомов, получившая на фестивале «Маяк» приз за лучший дебют. Режиссер Нина Волова («Чертаново Плаза») разрабатывала ленту на лаборатории «Ленфильм-дебют» под кураторством комедиографа Анны Пармас. В «Зотове» и «Пионере» Волова обсудит кино со зрителями. Полный список спецпоказов в городах России можно найти тут.

«Складки», «Хребет», «Блуждающая боль»

30 мая в 18:00 в лектории Музея «Гараж» (Москва)

В «Гараже» покажут три короткометражных фильма российских режиссерок, получивших признание на фестивалях «Маяк», «Послание к человеку», «Дни короткометражного кино», shnit worldwide shortsfestival и других смотрах. «Складки» Катерины Скакун — картина в духе магического реализма, снятая в Суздале. «Хребет» Кристины Пановой — кино морального беспокойства, основанное на разговорах с близкими заключенных и вдохновленное «Зла не существует» иранца Мохаммада Расулофа. «Блуждающая боль» Евгении Горды — основанная на личной истории документальная анимация, рассказывающая об истории страны через отношения в семье. После показа состоится обсуждение с кинематографистками.

Всё еще в прокате

«Грязные деньги»

Новый боевик Гая Ричи. Юристка Рэйчел Уайлд (Эйса Гонсалес) нанимает элитных оперативников Сида (Генри Кавилл) и Бронко (Джейк Джилленхол), чтобы разобраться с магнатом Мэнни Салазаром (Карлос Бардем), присвоившим себе чужой миллиард долларов. Вместе с командой парням предстоит отправиться на личный остров афериста и проявить все свои навыки обращения с оружием и взрывчаткой. По словам критиков, зрителей ждет типичный Гай Ричи: ловкий монтаж, сногсшибательные локации, стильные костюмы и игривый мачизм. Кинопоиск выступит в РФ цифровым дистрибьютором проекта.

«Обсессия»

Вдохновившись серией «Симпсонов», Карри Баркер, участник YouTube-дуэта that's a bad idea, снял за 1 млн долларов хоррор, права на который компания Focus Features выкупила за 15 миллионов. В центре сюжета — безнадежный романтик Беар (Майкл Джонстон), безответно влюбленный в свою подругу Ники (Инде Наварретт). Однажды в магазине эзотерики парень покупает волшебную палочку и загадывает, чтобы Ники любила его больше всех на свете. Желание исполняется с нездоровыми побочными эффектами. По атмосфере критики сравнивают кино с «Варваром» и «Орудиями». Студия А24 уже заказала Баркеру ребут «Техасской резни бензопилой».

«Холоп 3»

Один из главных новогодних хитов переформатируют в летний блокбастер. По сюжету третьей части супруги Лена и Борис Вяземские готовы продать семейную компанию, развестись и скорее забыть друг друга. Они оказываются на перевоспитании сначала в эпохе Петра I, а затем отправляются в Османскую империю XVI–XVII веков, где попадают в рабство при дворе султана. Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко и другие вернулись к своим ролям. Новых героев сыграли Павел Прилучный, Кристина Асмус, а также Анна Чиповская. В режиссерском кресле по-прежнему Клим Шипенко.

Автор: Михаил Моркин

