Что смотреть в кино: «Левша» с Колокольниковым, новый «Сайлент Хилл», старый «Твин Пикс»

Рассказываем о новинках, которые можно увидеть в российских кинотеатрах на этой неделе. Зрителей ждут лесковский экшен «Левша», хоррор-сиквел «Возвращение в Сайлент Хилл», синефильский эпик «Воскрешение», боевик с Мэлом Гибсоном «Сезон охоты», южнокорейский детектив «Без лица», мультфильм «Флибубу» и анимационная антология «Блокадные судьбы». В повторном прокате — «Твин Пикс: Сквозь огонь» Дэвида Линча, «Кинопроба» Такаси Миике и «Яйцо ангела» Мамору Осии.
Главные премьеры
«Левша»
Переосмысление повести Николая Лескова в форме шпионского триллера. Нищий изобретатель из Тулы (Юрий Колокольников) и столичный дворянин (Фёдор Федотов) объединяются, чтобы вывести на чистую воду британскую агентуру, следящую за императором Александром III с помощью механических блох. Производством занималась студия Legio Felix, в числе работ которой «Полицейский с Рублевки». Руководил съемочным процессом Владимир Беседин, стоявший у истоков киновселенной «Майор Гром» и снявший первую короткометражку о российском супергерое. В актерский состав также попали Леонела Мантурова, Ян Цапник, Алексей Гуськов и Артур Иванов.
«Возвращение в Сайлент Хилл»
Спустя 20 лет после выхода первой экранизации культовой японской видеоигры режиссер Кристоф Ган («Братство волка» и «Плачущий убийца») возвращается с ее непрямым сиквелом, в основу которого легла Silent Hill 2. Молодой человек отправляется на поиски возлюбленной в город Сайлент Хилл, где таинственные фигуры, мрачные образы и тревожные явления постепенно сводят парня с ума. В главных ролях — Джереми Ирвин и Ханна Эмили Андерсон. Съемки проходили в Сербии и Германии, а монстров сыграли загримированные профессиональные танцоры. Музыку написал композитор игр Акира Ямаока.
«Воскрешение»
Монументальное и амбициозное полотно китайского визионера Би Ганя о любви к кино, получившее Гран-при Венецианского кинофестиваля. «Представьте, что докторскую диссертацию по киноведению экранизировал Дэвид Линч. Антология из пяти историй, законченных и формально остросюжетных. Каждая из них при этом решена в своем стиле. Первая часть — немой фильм, вторая — нуарный детектив. Дальше в игру вступают китайский соцреализм, Вонг Кар-Вай и множество отсылок к мировому кино — от сцены в зеркалах из „Леди из Шанхая“ Орсона Уэллса до обязательного Андрея Арсеньевича», — описывает фильм Даулет Жанайдаров, отмечая, что режиссер прежде всего дарит зрителям незабываемый аудиовизуальный опыт эстетского киноглянца.
«Сезон охоты»
Отец (Мэл Гибсон) и дочь (София Хьюблиц из «Озарка»), живущие в лесах Оклахомы, решают приютить в своем домике раненую девушку, на которую охотится безжалостный наркобарон. The Hollywood Reporter сравнивает шаблонный триллер с боевиками с Чарльзом Бронсоном и хвалит ленту за игру 70-летнего Гибсона, пытку газонокосилкой и перестрелки. За режиссуру отвечал Раджа Коллинз, спродюсировавший дюжину второсортных экшенов. В фильме также сыграли Шелли Хенниг, Скарлет Роуз Сталлоне и Хорди Молья, главный злодей из «Плохих парней 2».
«Без лица»
Сын незрячего художника пытается докопаться до правды о смерти матери, которая, как он думал, ушла из семьи 40 лет назад. Детективный триллер Ён Сан-хо, автора фильмов «Поезд в Пусан», «Поезд в Пусан 2: Полуостров» и «Станция „Сеул“». В основу южнокорейской ленты лег комикс режиссера. «Без лица» получил 10 номинаций на премию «Голубой дракон», но все награды ушли к другим лентам (в основном к «Методу исключения»). Главные роли сыграли Пак Чон-мин, Квон Хэ-хё и Щин Хён-бин.
«Блокадные судьбы»
Анимационная антология «о силе, надежде и любви», в которую вошло восемь работ ярких режиссеров и художников анимации. Все сценарии основаны на реальных событиях и рассказывают истории из блокадного Ленинграда. Новеллы выполнены в разных техниках мультипликации. Фрагменты из дневников блокадных жителей озвучили Елизавета Боярская и Михаил Пореченков.
«Флибубу»
Флибубу, пушистое существе из другого измерения, приглашает 12-летнего парализованного мальчика Томаса в фантастическое приключение, где он получает возможность снова ходить. Однако правила нового мира не так просты, а у каждого желания есть своя цена. Финская анимация Йенса Мюллера, автора мультфильмов «Огрики» и «Команда монстров».
Перевыпуск
«Твин Пикс: Сквозь огонь»
Мрачный полнометражный приквел сериала «Твин Пикс». Первая часть хоррора рассказывает об агентах ФБР (Крис Айзек и Кифер Сазерленд), которые приезжают в городок Дир Мэдоу расследовать убийство официантки Терезы Бэнкс. Вторая часть ленты посвящена последней неделе жизни старшеклассницы Лоры Палмер (Шерил Ли). Она подозревает, что ее отец Лиланд (Рэй Уайз) и злой дух Боб, насилующий ее с 12 лет, — одно и то же лицо. «Абсурдистский и местами очень смешной получасовой пролог обещает что-то в духе сериала, после чего Линч вдруг переключает передачу и вслед за совместным камео Дэйла Купера и Дэвида Боуи входит в режим предельно интенсивного психологического хоррора об инцесте, почти целиком снятого с точки зрения Лоры, которая из грустного призрака превращается в живую и в какой-то мере узнаваемую девушку в кошмарных, фантасмагорических обстоятельствах», — пишет о ленте Станислав Зельвенский в книге «100 ужасов».
- Турист, иди со мной: гид по памятным местам для фанатов сериала «Твин Пикс»
- Дэвид Линч в империи снов
- Видео • Как снимает Дэвид Линч
- В — Вигвам, К — Кофе, У — Упадок. Азбука Дэвида Линча
«Кинопроба»
Овдовевший отец-одиночка Аойама (Рё Исибаси) ищет пару с помощью друга-кинопродюсера, который ради этого устраивает фиктивные пробы на главную женскую роль в несуществующем проекте. Кастинг проходит загадочная и печальная красавица Асами (Эии Сиина). Знаковый фильм ужасов Такаси Миике, ничуть не состарившийся с 1999 года. «Это самое интересное высказывание про Tinder и #MeТоо задолго до появления обоих. Такаси Миике, использовавший повесть Рю Мураками, комментирует современный дейтинг с его моральными серыми зонами и имплицитной жестокостью, находит там мелодраму пополам с хоррором и соединяет их в незабываемый фарс (фарш?), меланхоличный и злой», — рассказывает о картине Зельвенский в книге «100 ужасов».
«Яйцо ангела»
Маленькая девочка живет в некоем сюрреалистическом мире тьмы и теней, где никогда не расстается с загадочным яйцом и собирает различные сосуды и артефакты. Однажды в город прибывает мужчина с оружием в форме креста. Экспериментальное постапокалиптическое фэнтези, над которым работали режиссер Мамору Осии («Призрак в доспехах») и художник и сценарист Ёситака Амано (серия видеоигр Final Fantasy). Аниме содержит массу библейских отсылок, обильный символизм и минимум диалогов. К 40-летнему юбилею фильма в прокат выпускают отреставрированную 4K-версию.
Спецпоказы, ретроспективы и фестивали
«День рождения Сидни Люмета»
26 января в 19:30 в киноцентре «Октябрь» (Москва)
Дебют выпускника ВГИКа Рауля Гейдарова, получивший приз за лучший фильм и диплом победителя рейтинга кинокритиков на фестивале «Окно в Европу». 17-летний грузин Дато (Артём Кошман) живет с бабушкой (Джульетта Степанян) в маленьком поселке Краснодарского края и мечтает уехать учиться на режиссера в Санкт-Петербург. Бабушка же хочет, чтобы внук освоил специальность бурильщика в местном колледже с хорошей столовой. Их жизнь меняется, когда мать Анна (Мариэтта Цигаль-Полищук), отсидевшая в тюрьме 8 лет, возвращается домой с новым женихом (Артём Федотов) и ручной видеокамерой. Драму взросления, которую авторы Кинопоиска описывают как «нежное признание в любви к дому, бабушке, кинематографу» и сравнивают с работами Аличе Рорвахер и Шарлотты Уэллс, спродюсировал Алексей Учитель. После показа состоится разговор со съемочной группой фильма и режиссером.
«Дело № 137»
22 января в 19:30 в киноцентре «Октябрь» (Москва)
25 января в 17:00 в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» (Москва)
21 января в 19:30 в Центре «Зотов» (Москва)
Во время протестов «желтых жилетов» полицейские в штатском тяжело ранят в голову безобидного юношу, приехавшего с семьей из глубинки на демонстрацию. Сотрудница надзорной инспекции (Леа Дрюкер) принимает дело ближе к сердцу, чем хотела бы. Прямолинейный социальный процедурал по мотивам реальных событий, снятый мастером леденящих детективов и криминальных драм Домиником Моллем («Таинственное убийство», «Магия зверя»). Фильм участвовал в основном конкурсе Каннского кинофестиваля. Показы сопровождаются обсуждениями с кинокритиками и экспертами.
«Другие»
23 января в 19:30 в киноцентре «Октябрь» (Москва)
23 января в 19:00 в кинотеатре «КАРО 9 Варшавский экспресс» (Санкт-Петербург)
23 января в 19:00 в кинотеатре «КАРО 8 Галерея» (Краснодар
23 января в 19:00 в кинотеатре «КАРО 10 Галерея» (Новосибирск)
Нашумевший готический хоррор испанца Алехандро Аменабара, четверть века назад собравший в мировом прокате 210 млн долларов при бюджете в 17. Действие разворачивается на острове Джерси в проливе Ла-Манш в 1945 году. Грейс Стюарт (первая из четырех Грейс в фильмографии Николь Кидман) живет в большом доме со своими детьми, страдающими от чрезвычайно сильной чувствительности к свету. После появления новых слуг в окутанном туманом особняке начинают происходить очень странные дела. «Несмотря на то, что в фильме не появляются монстры или опасные существа, напряжение ощущается благодаря недосказанности. До самого конца происходящее остается непонятным, и именно эта неизвестность пугает зрителя. Ну а финальная развязка превращает непонятный ужас в человеческую драму», — писал Кинопоиск о готике. Показы сопровождаются обсуждениями с кинокритиками и экспертами.
«Здесь был Юра»
25 января в 19:00 в киноцентре «Октябрь» (Москва)
25 января в 18:00 в кинотеатре «КАРО 8 Галерея» (Краснодар)
30 января в 19:30 в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» (Москва)
Трогательное дебютное драмеди Сергея Малкина, получившее Гран-при фестиваля актуального российского кино «Маяк». По сюжету трое молодых панк-музыкантов — Олег, Серёга и Чеба (Кузьма Котрелёв, Денис Парамонов и Александр Поршин) — вынуждены 10 дней присматривать за Юрой (Константин Хабенский), дядей Олега с особенностями ментального развития. По словам режиссера, кино основано на реальных событиях, которые случились с ним и его друзьями несколько лет назад. В «Октябре» фильм обсудят Малкин и Хабенский, а на «Мосфильме» — съемочная группа.
- «Главное — не бояться провала»: Константин Хабенский — об умении оставаться человеком, союзе с Быковым и работе чиновника
- «Здесь был Юра»: трогательное драмеди с Константином Хабенским в роли (нейро)отличного дядюшки
«Отражения № 3»
28 января в 19:30 в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» (Москва)
Гуманистическая драма немца Кристиана Петцольда о переживании потери. Студентка консерватории Лаура (Паула Бер, любимая актриса режиссера), явно пребывающая не в духе, попадает в автомобильную аварию, в которой гибнет ее бойфренд. Девушка напрашивается в гости к одинокой женщине Бетти (Барбара Ауэр), которая оказала ей первую помощь. Бетти напоминает пострадавшей кого-то из прошлого. Название фильму подарила композиция для фортепьяно Miroirs 3 Мориса Равеля, которая объединяет главные мотивы картины. «Фильм, который сперва кажется возвращением классика берлинской школы в форму (строгую), а потом мелкомасштабным анекдотом в духе бесконечного сериала „Телефон полиции — 110“», — описывал кино Василий Корецкий. «Отражения № 3» представит и обсудит со зрителями доктор психологии, супервизор Екатерина Громова.
«Броненосец „Потёмкин“»
21 января в 19:30 в Центре «Зотов» (Москва)
22 января в 20:00 в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» (Москва)
24 января в 19:00 в кинозале Инженерного корпуса Третьяковки (Москва)
25 января в 17:00 в кинотеатре «Иллюзион» (Москва)
29 января в 20:00 на «Ленфильме» (Санкт-Петербург)
Самый известный советский фильм, снятый Сергеем Эйзенштейном к 20-летию первой русской революции. В центре сюжета — восстание матросов на броненосце «Князь Потёмкин-Таврический» из-за протухшего мяса. Приемы советской школы монтажа покорили кинематографистов и зрителей по всему миру, и цитаты из немого эпика можно найти у Спилберга, де Пальмы, Гиллиама, Вильнёва и трио ЦАЦ. «Возможно, „Потёмкин“ так и остался бы всего лишь очередным госзаказом на революционную тему, но прокат в Берлине весной 1926 года превратил его в международный феномен: фильм произвел поистине революционный эффект вовсе не на рабочих, а на буржуазных интеллектуалов. Последовавшие во многих странах запреты картины на государственном уровне как подрывной сделали ее самой громкой премьерой десятилетия, а Эйзенштейна — мировой знаменитостью», — рассказывала про классику историк кино и киновед Наталья Рябчикова. После показов ленту обсудят киноведы.
- 10 мифов о «Броненосце „Потёмкин"»: правда или нет?
- А — Азбука, Э — Эйзенштейна: от ассистентки до экстаза
- Советский киноавангард. Что и в каком порядке смотреть
Всё еще в прокате
«Марти Великолепный»
Амбициозный и токсичный игрок в настольный теннис Марти Маузер (Тимоти Шаламе) идет на всё, чтобы стать чемпионом мира. Действие разворачивается в Нью-Йорке начала 1950-х. Первый сольный фильм Джоша Сэфди, чей брат Бенни в прошлом году поставил в одиночку другой спортивный байопик для А24, вдохновлен биографией реального спортсмена Марти Райсмана (1930–2012). Спортивная трагикомедия попала в списки лучших фильмов 2025 года по мнению Национального совета кинокритиков США и Американского института киноискусства, а также принесла «Золотой глобус» Шаламе. Критики называют «Марти Великолепного» смесью «Поймай меня, если сможешь» и «Неограненных алмазов». Помимо Тимоти, в картине сыграли Гвинет Пэлтроу, Одесса Эзайон, Абель Феррара, Геза Рёриг, бизнесмен Кевин О'Лири и рэпер Tyler the Creator.
Подробнее о фильме:
- «Марти Великолепный»: Тимоти Шаламе между мистером Рипли и «Бруталистом»
- «Вы не верили, что я сниму это кино! Я вам этого никогда не забуду!» Джош Сэфди — о «Марти Великолепном»
Купить билеты заранее
«Гренландия 2: Миграция»
Сиквел фильма-катастрофы 2020 года с Джерардом Батлером и Мореной Баккарин. Спустя пять лет после падения на Землю астероида мир сильно изменился. Радиационные бури, загрязненный воздух и падающие осколки кометы стали нормой. Теперь остаткам выживших предстоит совершить сложную миграцию к кратеру на юге Франции, где, по прогнозам, сохранилась чистая вода. За режиссуру вновь отвечал Рик Роман Во. Сына главных героев сыграл Роман Гриффин Дэвис, подросшая звезда «Кролика Джоджо».
«Убежище»
Очередной боевик с Джейсоном Стэйтемом в главной роли. На этот раз он играет отшельника и бывшего наемника Мэйсона, который однажды спасает девушку из моря. С этого момента его жизнь оказывается в опасности. В фильме также снялись Наоми Аки, Билл Найи и Бодхи Рэй. Режиссером снова выступил Рик Роман Во, снявший сиквел «Гренландия 2: Миграция».
Автор: Михаил Моркин