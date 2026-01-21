Что смотреть в кино: «Левша» с Колокольниковым, новый «Сайлент Хилл», старый «Твин Пикс»

Рассказываем о новинках, которые можно увидеть в российских кинотеатрах на этой неделе. Зрителей ждут лесковский экшен «Левша», хоррор-сиквел «Возвращение в Сайлент Хилл», синефильский эпик «Воскрешение», боевик с Мэлом Гибсоном «Сезон охоты», южнокорейский детектив «Без лица», мультфильм «Флибубу» и анимационная антология «Блокадные судьбы». В повторном прокате — «Твин Пикс: Сквозь огонь» Дэвида Линча, «Кинопроба» Такаси Миике и «Яйцо ангела» Мамору Осии.

Главные премьеры

Переосмысление повести Николая Лескова в форме шпионского триллера. Нищий изобретатель из Тулы (Юрий Колокольников) и столичный дворянин (Фёдор Федотов) объединяются, чтобы вывести на чистую воду британскую агентуру, следящую за императором Александром III с помощью механических блох. Производством занималась студия Legio Felix, в числе работ которой «Полицейский с Рублевки». Руководил съемочным процессом Владимир Беседин, стоявший у истоков киновселенной «Майор Гром» и снявший первую короткометражку о российском супергерое. В актерский состав также попали Леонела Мантурова, Ян Цапник, Алексей Гуськов и Артур Иванов.

Спустя 20 лет после выхода первой экранизации культовой японской видеоигры режиссер Кристоф Ган («Братство волка» и «Плачущий убийца») возвращается с ее непрямым сиквелом, в основу которого легла Silent Hill 2. Молодой человек отправляется на поиски возлюбленной в город Сайлент Хилл, где таинственные фигуры, мрачные образы и тревожные явления постепенно сводят парня с ума. В главных ролях — Джереми Ирвин и Ханна Эмили Андерсон. Съемки проходили в Сербии и Германии, а монстров сыграли загримированные профессиональные танцоры. Музыку написал композитор игр Акира Ямаока.

Монументальное и амбициозное полотно китайского визионера Би Ганя о любви к кино, получившее Гран-при Венецианского кинофестиваля. «Представьте, что докторскую диссертацию по киноведению экранизировал Дэвид Линч. Антология из пяти историй, законченных и формально остросюжетных. Каждая из них при этом решена в своем стиле. Первая часть — немой фильм, вторая — нуарный детектив. Дальше в игру вступают китайский соцреализм, Вонг Кар-Вай и множество отсылок к мировому кино — от сцены в зеркалах из „Леди из Шанхая“ Орсона Уэллса до обязательного Андрея Арсеньевича», — описывает фильм Даулет Жанайдаров, отмечая, что режиссер прежде всего дарит зрителям незабываемый аудиовизуальный опыт эстетского киноглянца.

Отец (Мэл Гибсон) и дочь (София Хьюблиц из «Озарка»), живущие в лесах Оклахомы, решают приютить в своем домике раненую девушку, на которую охотится безжалостный наркобарон. The Hollywood Reporter сравнивает шаблонный триллер с боевиками с Чарльзом Бронсоном и хвалит ленту за игру 70-летнего Гибсона, пытку газонокосилкой и перестрелки. За режиссуру отвечал Раджа Коллинз, спродюсировавший дюжину второсортных экшенов. В фильме также сыграли Шелли Хенниг, Скарлет Роуз Сталлоне и Хорди Молья, главный злодей из «Плохих парней 2».

Сын незрячего художника пытается докопаться до правды о смерти матери, которая, как он думал, ушла из семьи 40 лет назад. Детективный триллер Ён Сан-хо, автора фильмов «Поезд в Пусан», «Поезд в Пусан 2: Полуостров» и «Станция „Сеул“». В основу южнокорейской ленты лег комикс режиссера. «Без лица» получил 10 номинаций на премию «Голубой дракон», но все награды ушли к другим лентам (в основном к «Методу исключения»). Главные роли сыграли Пак Чон-мин, Квон Хэ-хё и Щин Хён-бин.

Анимационная антология «о силе, надежде и любви», в которую вошло восемь работ ярких режиссеров и художников анимации. Все сценарии основаны на реальных событиях и рассказывают истории из блокадного Ленинграда. Новеллы выполнены в разных техниках мультипликации. Фрагменты из дневников блокадных жителей озвучили Елизавета Боярская и Михаил Пореченков.

Флибубу, пушистое существе из другого измерения, приглашает 12-летнего парализованного мальчика Томаса в фантастическое приключение, где он получает возможность снова ходить. Однако правила нового мира не так просты, а у каждого желания есть своя цена. Финская анимация Йенса Мюллера, автора мультфильмов «Огрики» и «Команда монстров».

Перевыпуск

Мрачный полнометражный приквел сериала «Твин Пикс». Первая часть хоррора рассказывает об агентах ФБР (Крис Айзек и Кифер Сазерленд), которые приезжают в городок Дир Мэдоу расследовать убийство официантки Терезы Бэнкс. Вторая часть ленты посвящена последней неделе жизни старшеклассницы Лоры Палмер (Шерил Ли). Она подозревает, что ее отец Лиланд (Рэй Уайз) и злой дух Боб, насилующий ее с 12 лет, — одно и то же лицо. «Абсурдистский и местами очень смешной получасовой пролог обещает что-то в духе сериала, после чего Линч вдруг переключает передачу и вслед за совместным камео Дэйла Купера и Дэвида Боуи входит в режим предельно интенсивного психологического хоррора об инцесте, почти целиком снятого с точки зрения Лоры, которая из грустного призрака превращается в живую и в какой-то мере узнаваемую девушку в кошмарных, фантасмагорических обстоятельствах», — пишет о ленте Станислав Зельвенский в книге «100 ужасов».

Овдовевший отец-одиночка Аойама (Рё Исибаси) ищет пару с помощью друга-кинопродюсера, который ради этого устраивает фиктивные пробы на главную женскую роль в несуществующем проекте. Кастинг проходит загадочная и печальная красавица Асами (Эии Сиина). Знаковый фильм ужасов Такаси Миике, ничуть не состарившийся с 1999 года. «Это самое интересное высказывание про Tinder и #MeТоо задолго до появления обоих. Такаси Миике, использовавший повесть Рю Мураками, комментирует современный дейтинг с его моральными серыми зонами и имплицитной жестокостью, находит там мелодраму пополам с хоррором и соединяет их в незабываемый фарс (фарш?), меланхоличный и злой», — рассказывает о картине Зельвенский в книге «100 ужасов».

Маленькая девочка живет в некоем сюрреалистическом мире тьмы и теней, где никогда не расстается с загадочным яйцом и собирает различные сосуды и артефакты. Однажды в город прибывает мужчина с оружием в форме креста. Экспериментальное постапокалиптическое фэнтези, над которым работали режиссер Мамору Осии («Призрак в доспехах») и художник и сценарист Ёситака Амано (серия видеоигр Final Fantasy). Аниме содержит массу библейских отсылок, обильный символизм и минимум диалогов. К 40-летнему юбилею фильма в прокат выпускают отреставрированную 4K-версию.

Спецпоказы, ретроспективы и фестивали

26 января в 19:30 в киноцентре «Октябрь» (Москва)

Дебют выпускника ВГИКа Рауля Гейдарова, получивший приз за лучший фильм и диплом победителя рейтинга кинокритиков на фестивале «Окно в Европу». 17-летний грузин Дато (Артём Кошман) живет с бабушкой (Джульетта Степанян) в маленьком поселке Краснодарского края и мечтает уехать учиться на режиссера в Санкт-Петербург. Бабушка же хочет, чтобы внук освоил специальность бурильщика в местном колледже с хорошей столовой. Их жизнь меняется, когда мать Анна (Мариэтта Цигаль-Полищук), отсидевшая в тюрьме 8 лет, возвращается домой с новым женихом (Артём Федотов) и ручной видеокамерой. Драму взросления, которую авторы Кинопоиска описывают как «нежное признание в любви к дому, бабушке, кинематографу» и сравнивают с работами Аличе Рорвахер и Шарлотты Уэллс, спродюсировал Алексей Учитель. После показа состоится разговор со съемочной группой фильма и режиссером.

22 января в 19:30 в киноцентре «Октябрь» (Москва)

25 января в 17:00 в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» (Москва)

21 января в 19:30 в Центре «Зотов» (Москва)

Во время протестов «желтых жилетов» полицейские в штатском тяжело ранят в голову безобидного юношу, приехавшего с семьей из глубинки на демонстрацию. Сотрудница надзорной инспекции (Леа Дрюкер) принимает дело ближе к сердцу, чем хотела бы. Прямолинейный социальный процедурал по мотивам реальных событий, снятый мастером леденящих детективов и криминальных драм Домиником Моллем («Таинственное убийство», «Магия зверя»). Фильм участвовал в основном конкурсе Каннского кинофестиваля. Показы сопровождаются обсуждениями с кинокритиками и экспертами.

23 января в 19:30 в киноцентре «Октябрь» (Москва)

23 января в 19:00 в кинотеатре «КАРО 9 Варшавский экспресс» (Санкт-Петербург)

23 января в 19:00 в кинотеатре «КАРО 8 Галерея» (Краснодар

23 января в 19:00 в кинотеатре «КАРО 10 Галерея» (Новосибирск)

Нашумевший готический хоррор испанца Алехандро Аменабара, четверть века назад собравший в мировом прокате 210 млн долларов при бюджете в 17. Действие разворачивается на острове Джерси в проливе Ла-Манш в 1945 году. Грейс Стюарт (первая из четырех Грейс в фильмографии Николь Кидман) живет в большом доме со своими детьми, страдающими от чрезвычайно сильной чувствительности к свету. После появления новых слуг в окутанном туманом особняке начинают происходить очень странные дела. «Несмотря на то, что в фильме не появляются монстры или опасные существа, напряжение ощущается благодаря недосказанности. До самого конца происходящее остается непонятным, и именно эта неизвестность пугает зрителя. Ну а финальная развязка превращает непонятный ужас в человеческую драму», — писал Кинопоиск о готике. Показы сопровождаются обсуждениями с кинокритиками и экспертами.

25 января в 19:00 в киноцентре «Октябрь» (Москва)

25 января в 18:00 в кинотеатре «КАРО 8 Галерея» (Краснодар)

30 января в 19:30 в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» (Москва)

Трогательное дебютное драмеди Сергея Малкина, получившее Гран-при фестиваля актуального российского кино «Маяк». По сюжету трое молодых панк-музыкантов — Олег, Серёга и Чеба (Кузьма Котрелёв, Денис Парамонов и Александр Поршин) — вынуждены 10 дней присматривать за Юрой (Константин Хабенский), дядей Олега с особенностями ментального развития. По словам режиссера, кино основано на реальных событиях, которые случились с ним и его друзьями несколько лет назад. В «Октябре» фильм обсудят Малкин и Хабенский, а на «Мосфильме» — съемочная группа.

28 января в 19:30 в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» (Москва)

Гуманистическая драма немца Кристиана Петцольда о переживании потери. Студентка консерватории Лаура (Паула Бер, любимая актриса режиссера), явно пребывающая не в духе, попадает в автомобильную аварию, в которой гибнет ее бойфренд. Девушка напрашивается в гости к одинокой женщине Бетти (Барбара Ауэр), которая оказала ей первую помощь. Бетти напоминает пострадавшей кого-то из прошлого. Название фильму подарила композиция для фортепьяно Miroirs 3 Мориса Равеля, которая объединяет главные мотивы картины. «Фильм, который сперва кажется возвращением классика берлинской школы в форму (строгую), а потом мелкомасштабным анекдотом в духе бесконечного сериала „Телефон полиции — 110“», — описывал кино Василий Корецкий. «Отражения № 3» представит и обсудит со зрителями доктор психологии, супервизор Екатерина Громова.

21 января в 19:30 в Центре «Зотов» (Москва)

22 января в 20:00 в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» (Москва)

24 января в 19:00 в кинозале Инженерного корпуса Третьяковки (Москва)

25 января в 17:00 в кинотеатре «Иллюзион» (Москва)

29 января в 20:00 на «Ленфильме» (Санкт-Петербург)

Самый известный советский фильм, снятый Сергеем Эйзенштейном к 20-летию первой русской революции. В центре сюжета — восстание матросов на броненосце «Князь Потёмкин-Таврический» из-за протухшего мяса. Приемы советской школы монтажа покорили кинематографистов и зрителей по всему миру, и цитаты из немого эпика можно найти у Спилберга, де Пальмы, Гиллиама, Вильнёва и трио ЦАЦ. «Возможно, „Потёмкин“ так и остался бы всего лишь очередным госзаказом на революционную тему, но прокат в Берлине весной 1926 года превратил его в международный феномен: фильм произвел поистине революционный эффект вовсе не на рабочих, а на буржуазных интеллектуалов. Последовавшие во многих странах запреты картины на государственном уровне как подрывной сделали ее самой громкой премьерой десятилетия, а Эйзенштейна — мировой знаменитостью», — рассказывала про классику историк кино и киновед Наталья Рябчикова. После показов ленту обсудят киноведы.

Всё еще в прокате

Амбициозный и токсичный игрок в настольный теннис Марти Маузер (Тимоти Шаламе) идет на всё, чтобы стать чемпионом мира. Действие разворачивается в Нью-Йорке начала 1950-х. Первый сольный фильм Джоша Сэфди, чей брат Бенни в прошлом году поставил в одиночку другой спортивный байопик для А24, вдохновлен биографией реального спортсмена Марти Райсмана (1930–2012). Спортивная трагикомедия попала в списки лучших фильмов 2025 года по мнению Национального совета кинокритиков США и Американского института киноискусства, а также принесла «Золотой глобус» Шаламе. Критики называют «Марти Великолепного» смесью «Поймай меня, если сможешь» и «Неограненных алмазов». Помимо Тимоти, в картине сыграли Гвинет Пэлтроу, Одесса Эзайон, Абель Феррара, Геза Рёриг, бизнесмен Кевин О'Лири и рэпер Tyler the Creator.

Сиквел фильма-катастрофы 2020 года с Джерардом Батлером и Мореной Баккарин. Спустя пять лет после падения на Землю астероида мир сильно изменился. Радиационные бури, загрязненный воздух и падающие осколки кометы стали нормой. Теперь остаткам выживших предстоит совершить сложную миграцию к кратеру на юге Франции, где, по прогнозам, сохранилась чистая вода. За режиссуру вновь отвечал Рик Роман Во. Сына главных героев сыграл Роман Гриффин Дэвис, подросшая звезда «Кролика Джоджо».

Очередной боевик с Джейсоном Стэйтемом в главной роли. На этот раз он играет отшельника и бывшего наемника Мэйсона, который однажды спасает девушку из моря. С этого момента его жизнь оказывается в опасности. В фильме также снялись Наоми Аки, Билл Найи и Бодхи Рэй. Режиссером снова выступил Рик Роман Во, снявший сиквел «Гренландия 2: Миграция».

