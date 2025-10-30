Что смотреть дома: фильм про «Папиных дочек», «Достать ножи 3» и один из лучших фильмов года

«Папины дочки» обзавелись полнометражным сиквелом, а «Брат» — документальным фильмом. Райан Джонсон расследует «Воскрешение покойника», а Кантен Дюпьё — «Случай с фортепьяно». Глеб Калюжный занимается греблей, Сидни Суини боксом, а Джонатан Мейджорс — бодибилдингом. Каждый четверг мы рассказываем о главных премьерах недели на российских и зарубежных стримингах.

Главные премьеры

Долгожданная встреча нескольких поколений ситкома

Где смотреть: START

Полнометражное продолжение ребута культового сериала. По сюжету семья Васнецовых-Васильевых отправляется на важное торжество в Кисловодск, где сестры пытаются помирить неожиданно вернувшуюся маму Дашу (Анастасия Сиваева) с папой Веником (Филипп Бледный). В фильме появятся буквально все актеры оригинальных «Дочек» — от Пуговки и Галины Сергеевны до Тамары Львовны Кожемятько и олигарха Аллигатора. Снял семейную комедию Анатолий Колиев (третий сезон «Папины дочки. Новые», драма «Семь черных бумаг»). Бонусом не забудьте посмотреть фильм о фильме.

Готическая глава популярной франшизы с Крэйгом и целым приходом звезд

Где смотреть: Netflix — с 12 декабря

Райан Джонсон расширяет свою детективную вселенную через готику. На этот раз знаменитый детектив Бенуа Блан (Дэниэл Крэйг) расследует убийство в сельской церкви. Под подозрения попадают священник — экс-боксер и благочестивые прихожане. Как отмечают критики, режиссер сдержал обещание делать каждый фильм серии уникальным по тону и настроению. Новая часть кардинально отличается от предыдущих. Если ранее режиссер высмеивал богатые семейства и техномагнатов, то теперь берется за тему религии и кризиса веры. В актерский состав на этот раз вошли Джош О’Коннор, Кейли Спейни, Джош Бролин, Мила Кунис, Эндрю Скотт, Джереми Реннер, Гленн Клоуз и Керри Вашингтон.

Подробнее о фильме:

Глеб Калюжный сыграл олимпийского чемпиона по гребле

Где смотреть: Кинопоиск, Okko, Premier

​​Спортивный байопик Юрия Тюкалова, рассказывающий, как юный блокадник занялся греблей после войны, стал спортсменом и художником, а затем отправился в Хельсинки на Олимпиаду-1952, где взял золото среди одиночек. Над фильмом работали постановщик боксерской драмы «Мистер Нокаут» Артем Михалков и сценарист «Кентавра» и «Мосгаза» Михаил Зубко. В главной роли — Калюжный из «Вампиров средней полосы» и «Черной весны». Кроме него в актерский состав вошли Андрей Смоляков, Артём Быстров, Елена Лядова, Владимир Ильин, Алексей Кравченко, Антон Филипенко и Ирина Паутова.

Другие новинки

Теплые мемуары о культовой дилогии

Где смотреть: Кинопоиск, «Кион», Okko, Premier, START, Wink, «Иви» — с 12 декабря

Документальный фильм, посвященный дилогии «Брат» Алексея Балабанова и приуроченный к 25-летию второй ленты о похождениях Данилы Багрова. Над картиной работали Григорий и Анна Сельяновы — сын и невестка основателя студии СТВ и продюсера практически всех балабановских картин Сергея Сельянова. Картина состоит из интервью, редких архивных материалов и малоизвестных эпизодов из истории создания «Братьев». Надежда Васильева, вдова Алексея Октябриновича, провела экскурсию по загородному домику, где Балабанов писал и часами смотрел на огонь. Авторы даже заглянули в музыкальный магазинчик на Брайтон-Бич, где снимали один из эпизодов, и поговорили с американскими артистами, работавшими над «Братом 2». Это не развернутое эссе о феномене дилогии, а теплое признание в любви Балабанову.

Подробнее о фильме:

Плодовитый французский режиссер шутит про соцсети

Где смотреть: Кинопоиск, «Иви»

Девятая за 8 лет комедия абсурдиста Дюпьё и его третья совместная работа с актрисой Адель Экзаркопулос после «Жвал» и «Курение вызывает кашель». Скандальная звезда социальных сетей Магали Моро, которая с детства не чувствует боли, прославилась благодаря садомазохистским видео в духе «Чудаков». После несчастного случая на съемках очередного шокирующего ролика девушка и ее менеджер (телевизионный комик Жером Коммандёр) скрываются в глухой горной деревне. Там Моро не дает покоя навязчивая журналистка (Сандрин Киберлен), решившая ее шантажировать, чтобы получить эксклюзивное интервью. Андрей Карташов отмечает, что Дюпьё не относится к себе серьезно, и призывает не анализировать кино как культурологический комментарий, а вспомнить тексты Хармса с их вспышками беспричинной жестокости. «Учитывая содержание видео Магали, жанр можно определить как селф-Хармс», — шутит кинокритик.

Подробнее о фильме:

История одной одержимости с Джонатаном Мейджорсом

Где смотреть: Кинопоиск

Сирота Киллиан работает в овощном магазине, живет с дедушкой — ветераном Вьетнамской войны и страдает от вспышек гнева. Его главная мечта — слава профессионального бодибилдера. Он усиленно тренируется, принимает стероиды и пишет письма своему кумиру-чемпиону, а также посещает психолога, пытаясь наладить личную жизнь. У Киллиана появляется шанс показать себя, когда его отбирают на национальные соревнования. Независимая драма с Мейджорсом, которую положили на полку на пару лет после ареста актера из-за обвинений в физическом насилии. Фильм поставил и написал автор «Жарких летних ночей» Элайджа Байнум. На Rotten Tomatoes у ленты 80%-ный рейтинг: критики хвалят тревожащий образ Мейджорса, но вполсилы ругают Байнума за желание в первую очередь шокировать зрителей, а не раскрыть внутренний мир героя.

Подробнее о фильме:

Лохматая братва недели: «Мерв»

Дог-френдли-ромком с Чарли Коксом и Зои Дешанель

Где смотреть: Amazon Prime Video

Трогательная комедия Джессики Суэйл, ранее снявшей драму о Второй мировой «Страна солнца» и мини-сериал «Десять процентов». Мерв — жесткошерстный терьер Анны и Расса, который начинает хандрить после их расставания. Чтобы подбодрить четвероногого друга, они устраивают совместную поездку во Флориду, на курорт для собак. Несмотря на дуэт Дешанель («500 дней лета») и Кокса («Сорвиголова»), фильм ожидаемо крадет пушистый актер Гас, сыгравший Мерва. Среди «собачьих» фильмов года («Стерилизован», «Верный друг», «Глазами пса») это кино обещает быть самым романтичным и комфортным.

Роуэн Аткинсон продолжает радовать комедией положений

Где смотреть: Netflix

Продолжение сериала «Человек против пчелы». На этот раз мистер Тревор Бингли (Аткинсон) сменил профессию и стал школьным сторожем. Получив предложение присмотреть за лондонским пентхаусом на Рождество, неудачливый растяпа неожиданно оказывается ответственным за ребенка, которого никто не пришел забрать. Вместе с Аткинсом над комедией работал Уильям Дэвис, сценарист таких хитов, как «Как приручить дракона», «Агент Джонни Инглиш», «Близнецы» и «Стой! Или моя мама будет стрелять».

Против всех недели: «Кристи»

Звезда «Эйфории» сыграла первую женщину в Зале славы бокса

Где смотреть: Amazon Prime Video

Сидни Суини намерена доказать, что хорошие у нее не только джинсы, поэтому берется за всё более экстремальные роли. Чтобы сыграть чемпионку мира в среднем весе Кристи Мартин, она научилась боксировать и набрала 14 килограммов мышечной массы. Увы, далеко не факт, что это впечатлит киноакадемиков на грядущем «Оскаре». Фильм австралийца Дэвида Мишо («Ровер», «Король Англии») охватывает всю карьеру Кристи: первый бой в 1989-м, нужда скрывать сексуальную идентичность, знакомство с тренером и будущим супругом Джимом Мартином (Бен Фостер), всё более яркие победы, совместная наркотическая зависимость и прогрессирующее домашнее насилие со стороны мужа. Набожную мать спортсменки и соперницу-возлюбленную сыграли Мерритт Уивер и Кэти М. О’Брайан. Байопик провалился в прокате и собрал прохладную критику, согласно которой игра Суини едва ли не единственное светлое пятно в ленте.

Подробнее о фильме:

Джош О’Коннор в истории одного ограбления Келли Райхардт

Где смотреть: Mubi — с 12 декабря

Криминальная трагикомедия выдающейся американской постановщицы («Первая корова», «Обход Мика»), оставшаяся без наград в Каннах. 1970-е, США ведет войну во Вьетнаме, а безработный плотник Джей Би, обремененный двумя детьми и дипломом арт-института, решает украсть четыре картины Артура Доува. Он занимает у матери деньги и находит трех подельников, но все идет не по плану практически сразу. Пронзительная история в духе Нового Голливуда многих тронула, но не настолько, чтобы стать фестивальным хитом. Особых похвал удостоилась игра О’Коннора, а супругу Джей Би, кстати, сыграла Алана Хаим из «Лакричной пиццы». Станислав Зельвенский назвал «Вдохновителя» среди десяти лучших фильмов года.

Подробнее о фильме:

Подростковые подвиги недели: «Перси Джексон и Олимпийцы», 2-й сезон

Возвращение повторной экранизации фэнтези-бестселлера

Где смотреть: Disney+

В продолжении подросткового фэнтези юный полубог Перси Посейдонович Джексон (Уокер Скобелл) отправляется в морское путешествие, чтобы спасти лагерь полукровок от нашествия сил Кроноса, выручить пропавшего друга-сатира Гроувера Ундервуда (Арьян Симхадри) и найти золотое руно. В основу сезона лег бестселлер Рика Риордана «Перси Джексон и Море чудовищ», который в 2013-м уже экранизировали в виде полнометражного фильма с Логаном Лерманом. Сериал получит и третий сезон. Первые две серии поставил Джеймс Бобин, снявший «Алису в Зазеркалье», «Дору и Затерянный город» и «Маппетов».

Новый фильм создательницы «Титана» и «Сырого», проигнорированный в Каннах

Где смотреть: Amazon Prime Video

С 2011 года Жюлия Дюкурно ни разу не покидала Лазурный Берег без награды: «Сырое» отметили критики в программе Двухнедельник режиссеров, «Титан» взял «Золотую пальмовую ветвь». С «Альфой» традиция прервалась, так как история о фантастической эпидемии на фоне альтернативных 1990-х несколько озадачила жюри и критиков. 13-летняя Альфа (Мелисса Борос) делает тату, чем пугает маму (Голшифте Фарахани), которая подозревает, что иглу для боди-арта не дезинфицировали. Родительское переживание сопряжено с семейной трагедией, так как злополучной болезнью уже заразился наркозависимый дядя Альфы (Тахар Рахим). Критик Кинопоиска Станислав Зельвенский назвал новый фильм Дюкурно «таким же разбалансированным, как „Титан“, но более робким, тривиальным, куда менее вызывающим». Однако француженке все же удалось всех удивить: ждали от нее явно чего-то другого.

Подробнее о фильме:

Что еще смотреть на Кинопоиске

Остроумный детектив с Дэниэлом Крэйгом и фактурным ансамблем

Рубрика «Кино по пятницам»! Каждую пятницу в 22:00 по Москве мы хотим вместе с вами смотреть классные фильмы, которые есть в мультиподписке Яндекс Плюс, и обсуждать их в Telegram-канале «Кинопоиск: фильмы и сериалы». Выбор этой недели — первая часть детективной франшизы Райана Джонсона.

После «Последних джедаев», расколовших поклонников «Звездных войн», режиссер «Кирпича» и «Петли времени» обратился к любимому жанру и конкретно формуле Агаты Кристи. Бенуа Блан в исполнении Крэйга напоминает Пуаро, а вот дела, которые он расследует, звонко отзываются в современности. Первая остановка — дом прославленного автора криминальных романов Харлана Тромби (Кристофер Пламмер), чьи потомки воплощают разные характеры в американских элитах. Склочных наследников играют Крис Эванс, Джейми Ли Кёртис, Майкл Шеннон, Дон Джонсон и Тони Коллетт, а Ана де Армас и Лакит Стэнфилд появляются в ролях медсестры покойного и полицейского.

Подробнее о фильме:

Нестандартный фильм-трип, претендующий на «Золотой глобус»

Голливудская ассоциация иностранной прессы объявила номинантов. Гипнотическая лента кумира синефилов Оливера Лаше, уже получившая приз жюри на Каннском фестивале, претендует на премию в категориях «Лучший фильм на иностранном языке» и «Лучший саундтрек». Луис (Серхи Лопес) отправляется на нелегальный рейв в марокканской пустыне, чтобы найти пропавшую дочь, а на фоне разворачивается нечто вроде Третьей мировой. «Ожидаемо эффектная, учитывая место действия, картинка; ухающий саундтрек; в ролях, за исключением заслуженного Лопеса, колоритные непрофессионалы. Аллегория отчасти поэтическая, отчасти политическая», — писал Станислав Зельвенский о ярком и нетривиальном фильме. Продюсерами выступили братья Альмодовар.

Подробнее о фильме:

Отчаянный перформанс Фрэнка Синатры в честь 110-летия артиста

Один из двух фильмов, которые принесли знаменитому певцу номинации на «Оскар». Роль второго плана из «Отсюда в вечность» отметили статуэткой, зато в «Человеке» два года спустя Синатра уже солировал. Экранизировать роман Нельсона Олгерна режиссер Отто Премингер («Анатомия убийства») хотел еще в конце 1940-х, однако мешал кодекс Хейса. Блюстители нравственности не оценили сюжет, где карточный шулер Фрэнки Макине (Синатра), вернувшийся с реабилитации от наркотической зависимости, пытается начать жизнь заново, но все вокруг против. Кроме любовницы в исполнении Ким Новак.

Подробнее о фильме:

Спорт

Хоккей недели: сборная России в Новосибирске

Большая сибирская премьера

Сборная Россия впервые привезла традиционный зимний турнир в Новосибирск, где сыграет против команд Беларуси и Казахстана. Кубок Первого канала — один из сигналов скорого наступления Нового года. Начинать праздновать можно в прямом эфире 13 и 14 декабря.

Европейский футбол недели: матчи выходных

«Милан» — первый. «Реал» в опасности

Пока «Реал» допускает ошибки, «Барселона» укрепляет лидерство. Отрыв от главного соперника уже 4 очка и может стать больше в субботу после матча с «Осасуной». Чтобы ситуация в погоне за чемпионством не стала критической, «галактикос» нужно побеждать «Алавес», который приложит все усилия, чтобы потрепать фавориту нервы еще больше.

Прямо сейчас «Милан» — лучшая команда Италии. И останется ей, если победит скромный «Сассуоло». В случае ошибки команды Луки Модрича, действующий чемпион «Наполи» может вернуться на первую строчку.

Единоборства недели: последний турнир UFC года

Шанс для бывшего претендента

С 2019 года Брэндон Ройвал проигрывал четырежды — либо действующему чемпиону, либо будущему. Бой с бывшим чемпионом Rizin Манелем Кейпе — для него шанс сделать заявление о готовности вновь претендовать на титул. Предварительный кард последнего турнира года UFC стартует в 03:00 по Москве. Основной начнется в 6:00.

Автор: Михаил Моркин, Артур Ковтуненко

Фото: Петр Ковалев / ТАСС, Alberto Estevez / EPA / TASS, ZUMA Press, Inc. / Legion-Media