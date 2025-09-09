Самое мрачное дело Бенуа Блана. Что мы знаем о фильме «Достать ножи: Проснись, мертвец»

Вышел полноценный трейлер фильма «Достать ножи: Проснись, мертвец». Это третья часть детективной франшизы Райана Джонсона с Дэниэлом Крэйгом в роли эксцентричного частного детектива Бенуа Блана. Рассказываем все, что нам известно о фильме.

Что известно о сюжете

Сценарист и режиссер Райан Джонсон в интервью открыто говорит, что в работе над серией вдохновлялся романами Агаты Кристи и изначально планировал, чтобы каждая следующая часть стилистически и тематически отличалась от предыдущих. Идея «Мертвеца» родилась у кинематографиста после того, как еще на лондонской премьере «Стеклянной луковицы» Джонсон и Крэйг договорились, что третий фильм должен быть «мрачнее и приземленнее» предшественников.

Во время пресс-конференции в Торонто режиссер добавил, что в работе над сценарием третьей части он также вдохновлялся произведениями Эдгара Аллана По (в особенности «Убийством на улице Морг») и рассказами Гилберта Честертона об отце Брауне, а Блан в одной из сцен фильма цитирует роман Джона Диксона Карра «Три гроба» — классику детектива в запертой комнате. Джонсон обещает, что «Проснись, мертвец» будет самым мрачным и серьезным фильмом из всех трех, а в центре сюжета окажутся размышления о роли религии в жизни.

Действие разворачивается в вымышленном городке Чимни-Рок, куда Бенуа Блан прибывает, чтобы расследовать убийство преподобного Джефферсона Уикса (Джош Бролин), настоятеля местной церкви Богоматери Вечной Стойкости. Жестокий, но харизматичный Уикс собрал вокруг себя паству, преданно внимавшую каждому его слову, но после очередной проповеди в Страстную пятницу, кто-то отправил святого отца на тот свет. Причем прихожане воспринимают происходящее как чудо: тело священника нашли в запертой изнутри пустой комнате, в которой он закрылся всего за 40 секунд до гибели. Блан не сомневается, что докопается до истины, но его ждет «самое опасное дело во всей карьере».

26 ноября «Проснись, мертвец» выйдет в ограниченный прокат в США, а 12 декабря состоится релиз на Netflix.

Кто работает над фильмом

Джош Бролин

Первая часть «Достать ножи» в 2019 году произвела настоящий фурор. Фильм удостоился крайне теплых отзывов от критиков и зрителей, при скромном бюджете в 40 млн долларов он собрал 311 миллионов. Джонсон никогда не скрывал, что собирается превратить детектив во франшизу, и за продолжение развязалась настоящая борьба. Победителем из аукциона вышел Netflix. По разным оценкам, за права на два сиквела стриминг выложил от 400 до 450 млн долларов.

Райан Джонсон лично написал, поставил и выступил продюсером всех трех фильмов серии. Еще один исполнительный продюсер «Мертвеца» — Рэм Бергман, сотрудничающий с Джонсоном еще со времен «Кирпича» (2005). В 2019 году друзья основали совместную продюсерскую компанию T-Street, которая участвовала в создании обоих сиквелов «Достать ножи». Вернулись к работе над фильмом и другие соратники Джонсона — оператор Стив Йедлин и композитор Нэйтан Джонсон, которые также работали над двумя предыдущими частями.

Кто играет в фильме

Джош О’Коннор и Дэниэл Крэйг

Дэниэл Крэйг («Казино „Рояль“», «007: Координаты „Скайфолл“») возвращается к роли частного сыщика Бенуа Блана — совершенно неудивительно, если учесть, что его гонорар за два сиквела «Достать ножи» оценивается в 100 млн долларов. Райан Джонсон в интервью обещает, что новое дело способно пошатнуть всю систему координат Бенуа. «Блан — рационалист. Он считает, что произошло убийство, и он сможет его раскрыть. Но все улики складываются таким образом, что произошедшее преступление кажется невозможным, практически чудом», — поясняет режиссер.

Джош О’Коннор («Претенденты») сыграет роль преподобного Джада, молодого священника, который станет напарником Блана в расследовании убийства. Time пишет, что по факту Блан отойдет на второй план, в то время как Джад станет едва ли не главным героем фильма. «Джонсона в первую очередь интересует моральное путешествие Джада. Парень искренне верует в Бога, но при этом терзается от подспудной борьбы с гневом и ненавистью. В то время как Уикс (персонаж Бролина. — Прим. ред.) использует страх для манипуляции, Джад понимает, что вера нужна людям как утешение. Да, Блан поможет распутать тайну, но зрителей в первую очередь будет интересовать отец Джад», — отмечает журнал.

Бенуа Блан и отец Джад не единственные заслуживающие внимания персонажи в фильме. По традиции каждая часть франшизы «Достать ножи» способна похвастаться впечатляющим актерским составом. В «Проснись, мертвец» снялись:

Что пишет пресса

Керри Вашингтон и Гленн Клоуз

Премьерный показ «Мертвеца» состоялся 6 сентября на кинофестивале в Торонто. Первые рецензии уже появились в сети, и на момент выхода текста у третьей части франшизы «Достать ножи» 96%-ный рейтинг «свежести» на сайте Rotten Tomatoes. Вот что пишут критики.

Третий фильм — самый мрачный, личный и эмоциональный

«„Проснись, мертвец“ изощреннее, мрачнее и эмоциональнее двух предыдущих», — пишет Collider. «Напряжение между стремлением Блана к справедливости и стремлением Джада к любви и милосердию добавляют „Мертвецу“ глубины, которой не было у его предшественников», — добавляет The Daily Beast. «„Проснись, мертвец“ — самая запутанная загадка из всех трех, картина имеет дело с вопросами веры, искупления, мести и прощения», — подытоживает Punch Drunk Critics.

Юмор никуда не делся

«Сюжет разворачивается в быстром темпе и выдает одну убийственную шутку за другой, в том числе несколько тонких выпадов в адрес Netflix и даже предыдущей работы Джонсона — „Звездных войн“», — уверяет зрителей The Wrap.

Операторская работа на уровне

Джош О’Коннор

«В фильме очень много великолепных визуальных моментов, которые эффектно используют смену освещения или добавляют пугающую атмосферу готического ужаса, когда экран погружается во тьму», — пишет The Wrap. «„Проснись, мертвец“, возможно, лучший фильм Джонсона в визуальном плане… То, как Йедлин использует свет и тень, чтобы намекнуть на нечто более темное, таящееся внутри церкви, или на откровенно готический ужас посреди тенистого пустыря, попросту поразительно», — соглашается Punch Drunk Critics.

Бенуа Блан отходит на второй план, но это лучшая актерская работа Крэйга во всей серии

«На этот раз Крэйг кажется обделенным, а Блан поразительно пассивен по сравнению с предыдущими фильмами, где он всегда на шаг впереди», — считает JoBlo. «Я бы сказал, что Крэйг на этот раз выдает свое лучшее исполнение роли Бенуа Блана», — возражает Variety. «Крэйг раскрывает новые грани этого потрясающего сыщика, когда мы меньше всего этого ждем», — подытоживает Punch Drunk Critics.

Но и другие актеры демонстрируют выдающиеся представления

«Среди новичков выделяется Джош О’Коннор — это лучшая актерская игра во всей трилогии», — считает Awards Radar. «Гленн Клоуз — единственная актриса, которая по-настоящему раскрывает своего персонажа, демонстрируя очередную мощную игру, когда это необходимо», — возражает The Playlist. «Именно игра Клоуз станет одной из причин, по которым вам захочется пересмотреть этот фильм во второй раз», — поддерживает Collider.

Не обошлось без критики

«„Проснись, мертвец“ — с огромным отрывом слабейшая часть серии», — уверен The Film Stage. «Фильм пытается размышлять о религии, притягательности власти и денег, а также людях, что ими злоупотребляют, но все это звучит неискренне. Новые персонажи прописаны плохо, что лишь усиливает часто возникающее ощущение безжизненности происходящего», — развивает мысль Screen Rant. «Картина страдает от большого количества повествовательного багажа, из-за чего она не может стать ни мрачной личной историей, которой пытается казаться, ни легкой комедийной выходкой, какую обычно обещают подобные фильмы», — продолжает Paste Magazine.

Что дальше

Netflix приобрел права только на два сиквела «Достать ножи», но можно не сомневаться, что Бенуа Блан еще вернется. «Я понятия не имею, каким будет его следующее дело, — пообещал Джонсон еще в июле, — но я буду снимать новые фильмы про него так долго, как только смогу».

Автор: Алексей Ионов