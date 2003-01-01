Дэниэл Крэйг: «Назовите любого сыщика — я наверняка что-то у него украл!»

28 ноября в прокат вышла криминальная комедия Райана Джонсона «Достать ножи», идею которой режиссер вынашивал без малого 15 лет. В главных ролях — Кристофер Пламмер, Джейми Ли Кёртис, Майкл Шеннон, Крис Эванс, Дон Джонсон, Тони Коллетт и другие. Пламмер играет автора популярных детективов Харлана Тромби, которого находят с перерезанным горлом практически во время семейного торжества по случаю его 85-летия. Следствие ведет частный сыщик со звучным именем Бенуа Блан — его-то и играет Дэниэл Крэйг. Расследуя преступление, Блан узнает много трагикомических подробностей из жизни странной и совсем не дружной семьи писателя.

— После роли Джеймса Бонда вам часто предлагают комедийные роли или это скорее исключение?

— Это исключение в том смысле, что обычно мне не присылают настолько хороших сценариев. И тут мне было уже неважно, комедия это или нет. Какой бы жанр ни был, я бы всегда сказал такому сценарию «да». Когда я его читал, мне казалось, что у меня в руках неизвестный текст Уильяма Фолкнера или Теннесси Уильямса! Это неудивительно, конечно: мой персонаж списан с Шелби Фута, американского историка, виртуозно владевшего речью, способного изъясняться, как герои Шекспира.

— А почему у вашего героя тогда французское имя Бенуа Блан?

— Нормальное имя для парня из Луизианы: там были французские колонии и до сих пор очень популярны французские имена. Ну, и мне кажется, что в его имени есть намек на Эркюля Пуаро и на Коломбо — там столько всего намешано! Но вообще «Бенуа Блан» звучит так глупо!

— Вы в своей игре ориентировались на образы других великих детективов? Того же Пуаро?

— О, я у всех что-то своровал, что-то позаимствовал у мисс Марпл, что-то у Пуаро. Назовите любого сыщика — я наверняка что-то у него украл! Когда мы говорили с Райаном (Джонсоном — Прим. ред.), мы поняли, что у нас одни и те же культурные ориентиры в этом жанре: «Игра навылет», Питер Устинов или Альберт Финни (актеры, игравшие Пуаро в 1970-е. — Прим. ред.). В детстве я был настоящим фанатом детективов, я вырос на этих фильмах, помню, как мы ходили в кино с сестрой на экранизации Агаты Кристи. В 1970-е годы по телевидению ничего, кроме детективов, и не показывали, разве что сериал «Старски и Хатч». Фильмы Денниса Уивера, сериал про Коломбо — его я с каким-то религиозным рвением смотрел! Питер Фальк — настоящий гений. А еще «Ремингтон Стил» с Пирсом Броснаном и Лорой Холт. Плюс раз в неделю выходило телешоу «Ктоэтосделал?». И, конечно, телефильмы про мисс Марпл!

— Как вам работалось в столь многолюдном актерском ансамбле? Эго не страдало? Вроде вы главный герой, сыщик, но тут на сцене появляется вся эта безумная семейка, и всех играют другие звезды!

— В этом фильме тема дисфункциональной семьи куда важнее, чем само преступление! Знаете, Хичкок сразу же давал вам понять, что случится, но все мы болели за его персонажей, неважно, нравились они нам или нет. Так что вопросы — «Кто это сделал?», «Кто совершил убийство?» — становятся второстепенными, а на первый план выходят многочисленные персонажи, на которых по-настоящему интересно смотреть!

— В фильме есть эпизод, где вы поете в машине. Долго репетировали?

— Всю жизнь — кто же не поет в машине? Вот вы разве не поете за рулем? Конечно, поете! Джейми Ли Кёртис слышала, как я пел в кинотеатре на премьере, когда в конце фильма заиграла песня The Rolling Stones! Вообще люблю петь.

— С вами тут играла Ана де Армас. Признайтесь, это вы предложили ее еще и на роль новой девушки Бонда?

— Нет, это была идея Кэри Фукунаги. Искали кубинскую актрису, и меня спросили, что я о ней думаю. Я видел, как Ана работает, так что я знал, что она только сделает наш фильм лучше. Но когда она приехала на съемки «Бонда», я сломал щиколотку, так что ей пришлось сниматься практически без меня.

— Ну, а Фиби Уоллер-Бридж вы-то уж точно привели в команду нового «Бонда»?

— Ну да. Мы забуксовали со сценарием, а я давно был фанатом Фиби и предложил ее кандидатуру.

— Бондиана с вашим приходом очень изменилась…

— Бонд всегда менялся, всегда адаптировался к реалиям времени, и в этом причина его вечной популярности. Я же хотел сделать его реалистичнее. Фильмы о Бонде ни на секунду не забывают о том, что они фильмы о Бонде, а значит, они всегда должны быть захватывающими, всегда должны развлекать. Но мне хотелось, чтобы зрители чувствовали еще что-то во время просмотра.

— Вы тоже очень изменились за годы работы Бондом...

— Я был моложе и гораздо приятнее в общении? На самом деле это шок, когда ты вдруг становишься знаменитостью. Тут важно помнить о том, почему ты захотел заниматься этой работой в первую очередь. У меня ушли годы на то, чтобы это вспомнить. Но, скажу вам честно, сейчас я люблю свою работу больше, чем когда-либо.

— Вы не конфликтуете с режиссерами на площадке? Всегда согласны с их видением?

— Я очень внимательно отношусь к пожеланиям режиссеров. На площадке я хочу быть ведомым. Вы же знаете, наверное, что и в ливерпульском театре «Эвримен» я в детстве оказался только потому, что меня туда отвела за ручку мама. В 1970-е это был питомник талантов, там работали самые одаренные сценаристы и режиссеры, многие из них прошли подготовку в Манчестере. Я наблюдал за актерами на сцене, они казались мне богами. А потом увидел их в барах и понял, кто они есть на самом деле. (Смеется.)

— У фильма «Достать ножи» есть еще и социально-политический подтекст. Не думаете, что политика может оттолкнуть зрителя комедии?

— Нет! Не надо стесняться говорить об актуальных проблемах. В Америке выходит много фильмов, которые исключительно политичны, и это очень талантливо сделанные фильмы. Наш фильм талантлив в том, что он совсем не дидактичен, он не поучает вас, а так, вбрасывает тему, которую — кто знает? — вы, может быть, и обсудите за праздничным столом.

— В Америке фильм выходит 28 ноября, как раз в День благодарения…

— День благодарения — это время, когда все семьи собираются вместе, но, по статистике, больше всего бытовых убийств происходит именно в этот день. Люди не видели друг друга целый год, а тут вдруг проводят вместе три-четыре дня, выпивают и ссорятся. Надеюсь, из-за нашего фильма конфликтов в семье не будет ни у кого. (Смеется.)