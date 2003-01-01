Первый кадр из боевика «Не время умирать»: Джеймс Бонд вновь спасает мир

В сети появился первый официальный кадр из 25-го фильма франшизы о Джеймсе Бонде «Не время умирать». Британский супершпион в исполнении Дэниэла Крэйга явно занят борьбой с приспешниками злодея, которого в этот раз сыграл Рами Малек. Бывший агент 007 выглядит порядком уставшим и помятым.

Фанаты также обратили внимание, что одежда Бонда и колеса за его спиной вызывают в памяти сцену из «Лунного гонщика» 1979 года с Роджером Муром в роли агента 007. Из-за этого даже возникла теория, что в «Не время умирать» появится Ричард Кил, обладатель металлических зубов, известный под кличкой Челюсти.

В 25-м фильме Джеймс Бонд временно оставил службу и отправился наслаждаться жизнью, женщинами и солнцем на Ямайке. Отпуск прерывается с появлением на острове старого знакомого Феликса Лейтера из ЦРУ, который просит агента 007 о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оказывается опаснее, чем предполагалось изначально, и Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею по имени Сафин.

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