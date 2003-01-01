Дэниэл Крэйг намерен окончательно оставить Бонда после «Не время умирать»

«Да! Пусть кто-нибудь другой теперь этим займется!» — заявил Дэниэл Крэйг в ответ на вопрос, действительно ли «Не время умирать» станет его последним появлением в образе Джеймса Бонда. В беседе с немецкой Express актер точно дал понять, что не собирается в будущем возвращаться к роли агента 007. Крэйга также не интересует пост режиссера одного из будущих фильмов о британском шпионе.

«Ради всего святого, нет! — говорит Крэйг. — Я хочу вернуться домой, съесть что-нибудь и забраться в кровать. Если ты режиссер, то ночью продолжаешь общаться по телефону с продюсерами, сценаристами и кем-нибудь еще. И после двух часов сна ты должен вновь быть на площадке. Спасибо, нет!»

В 2015 году, после выхода картины «007: СПЕКТР», Крэйг заявил, что скорее вскроет себе вены, нежели еще раз сыграет Бонда. Впоследствии актер уточнил, что ему просто требовался перерыв от агента 007, и в итоге согласился вернуться в образе оперативника британской разведки в 25-м фильме франшизы.

В «Не время умирать» Бонд временно оставил службу и отправился наслаждаться жизнью, женщинами и солнцем на Ямайке. Отпуск прерывается с появлением на острове старого знакомого Феликса Лейтера из ЦРУ, который просит агента 007 о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оказывается опаснее, чем предполагалось изначально, и Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею по имени Сафин.

Источник: Express

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