Что смотреть дома: драма про пивоваров, комедия про виноделов и ретроребут «Фантастической четверки»

Супергерои сталкиваются с Галактусом и зомби, а проворовавшийся чиновник управляет самолетом. Netflix рассказывает про пивоваров, а СТС — про виноделов. Гари Олдман возвращается к роли неудачливого агента MI5, а Джозеф Гилган прощается с образом душевного гопника. Из спорта — КХЛ, UFC и футбольные матчи в России, Испании и Италии. Каждый четверг мы рассказываем о главных премьерах недели на российских и зарубежных стримингах.
Главные премьеры
Родительство, ретрофутуризм и Педро Паскаль
Где смотреть: iTunes, Amazon Prime Video
После трех неудачных попыток в Голливуде наконец-то нашли подход к экранизации комиксов про Фантастическую четверку. Это уже 37-й фильм кинематографической вселенной Marvel, но действие разворачивается в 1960-х на альтернативной Земле. По сюжету астронавты Рид Ричардс (Педро Паскаль), Сью Шторм (Ванесса Кирби), Бен Гримм (Эбон Мосс-Бакрак) и Джонни Шторм (Джозеф Куинн) обретают сверхчеловеческие способности и сталкиваются с пожирателем миров Галактусом и его металлической вестницей Серебряным Серфером (в этой версии — женщиной в исполнении Джулии Гарнер). «Первые шаги» собрали в три раза больше ребута десятилетней давности и впервые в истории фантастической франшизы получили «свежий» рейтинг на Rotten Tomatoes (87%). Сиквел блокбастера уже в работе, но сначала герои вернутся в двух кроссоверах про Мстителей, где сразятся с Доктором Думом (Роберт Дауни-мл.)
Подробнее о фильме:
Правила пивоваров от автора «Острых козырьков»
Где смотреть: Netflix
Новый сериал Стивена Найта, шоураннера «Острых козырьков» и сценариста грядущего ребута бондианы, рассказывает о династии невероятно успешных пивоваров из семьи Гиннесс. После смерти основателя Бенджамина Гиннесса в конце 1860-х на место преемника претендуют сразу четверо его детей: Эдвард, Артур, Энн и Бенджамин (Энтони Бойл, Луис Патридж, Эмили Фэрн и Фионн О’Ши). Из известных лиц в костюмной драме заняты Джеймс Нортон и Джек Глисон. Первые пять эпизодов поставил Том Шенкленд («Карточный домик», «Каратель»), финальные три — Муния Аки.
Продолжение шпионской драмы с Гари Олдманом
Где смотреть: Apple TV+
Отдел MI5 для агентов, на которых поставили крест, снова в деле. Их ворчливый начальник Джексон Лэмб (Олдман) все так же ленив. Родди Хо (Кристофер Чунг), компьютерный нерд и бывший хактивист, каким-то образом заводит гламурную подружку, а команде приходится искать связь между подозрительными событиями в Лондоне. Кроме того, создатели британской смеси из шпионского триллера и комедии про рабочие будни обещают вывести газообразование Лэмба на сюжетообразующий уровень. Джек Лауден, Кристин Скотт Томас, Саския Ривз, Розалинд Элизар, Эйми-Ффион Эдвардс и Джонатан Прайс вернутся к своим героям. В гостевой роли появится звезда «Теда Лассо» Ник Мохаммед. Экранизацию одноименного цикла Мика Геррона уже официально продлили на седьмой сезон. В основу пятого лег роман «Лондонские правила». Сезон станет последним для шоураннера Уилла Смита (другого!).
Подробнее о сериале:
Прощаемся с гоп-компанией Джозефа Гилгана
Где смотреть: Sky
Продолжение криминальной комедии про Винни О’Нила (Гилган) — гопника из небольшого городка Хоули, который вместе с корешами зарабатывает на жизнь аферами и прочим криминалом. В финальном сезоне герои столкнутся со старыми врагами и давно потерянной семьей. Мишель Кигэн, Райан Сэмпсон, Парт Такерар, Аарон Хеффернан, Джоанна Хигсон, Стив Эветс и Бхавна Лимбачья вернутся к своим ролям, чтобы убойно повеселиться в последний раз.
Подробнее о сериале:
Пушистая комедия для детей и взрослых
Где смотреть: Кинопоиск, Okko
Семейная комедия про непослушную и капризную 11-летнюю девочку Машу (Ева Смирнова), которую папа Миша (Борис Дергачёв) в воспитательных целях привозит на выходные в домик в лесу. Поездка затягивается, когда вместо отца из леса возвращается самый настоящий медведь. Теперь девочке предстоит не только выжить в дикой природе и спасти зверя от охотника (Роман Курцын), но и вернуть папу домой. Сценарий написал специалист по семейному кино Александр Бережной («Не одна дома 2», «На деревню дедушке»), а режиссером выступил Максим Максимов, автор «Капитана Крюка», где также снимались Смирнова и Курцын.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Другие новинки
Итан Хоук в новом шоу автора «Псов резервации»
Где смотреть: Hulu
Гражданский журналист, любитель теорий заговоров и летописец города Талса Ли Рэйбон (Хоук) вечно попадает в неприятности из-за своего желания узнать правду. Когда после выхода его очередного текста член влиятельной семьи Уошберг (Тим Блейк Нельсон) якобы кончает с собой, Ли приходится защищать себя и свою семью от зловещих сил. Ироничный детектив Стерлина Харджо, создателя «Псов резервации». Сериал может похвастаться внушительным набором характерных актеров в кадре. Среди знакомых лиц — Питер Динклэйдж, Кайл Маклоклен, Кит Дэвид, Джинн Трипплхорн, Мэйкон Блэр и Трэйси Леттс. Главный герой в исполнении Хоука списан с реального гражданского журналиста Ли Роя Чэпмена.
Месхи, Страхов, Кяро и Филимонов в истории советского атомного проекта
Где смотреть: Wink, Kion, Premier
Околоисторический ретротриллер по роману Дмитрия Полякова-Катина о разработке атомной бомбы. 1943 год, Германия. Советский агент Франц Хартман (Гела Месхи) пытается добыть информацию о немецких разработках, которые ведут физики во главе с Вернером Гейзенбергом (Кирилл Кяро). Пока Франц придумывает многоходовочку с участием шефа немецкой разведки Вальтера Шелленберга (Алексей Филимонов), Игорь Курчатов (Даниил Страхов) и его команда ускоряются с советскими разработками бомбы. Режиссер — Евгений Лаврентьев («На краю»), шоураннер — Андрей Кравчук («Адмиралъ», «Викинг»), а на вторых ролях — Андрей Мерзликин, Мария Миронова, Марина Петренко и Виталий Кищенко.
Подробнее о сериале:
Пролетарий и гурман оказываются совладельцами бизнеса
Где смотреть: Кинопоиск, СТС, Okko
Челябинскому шашлычнику Паше (Роман Маякин), совершенно не разбирающемуся в винах, достается в наследство половина винодельни на юге, которую он вынужден делить с эстетом Сергеем Гордеевым (Андрей Ургант). Чтобы спасти бизнес от краха, героям и членам их семей придется найти общий язык. Отца и сына Паши сыграли Василий Кортуков и Вадим Соснин, а дочь и внучку Сергея — Елена Подкаминская и Василина Юсковец. Режиссерами романтической комедии выступили Антон Федотов и Мехрали Пашаев.
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
Подробнее о сериале:
Максим Лагашкин за рулем турбулентной комедии
Где смотреть: Кинопоиск, Premier
Комедия о проворовавшемся чиновнике, торопящемся убежать от наказания как можно дальше, стала режиссерским дебютом Степана Абрамова («Казанова», «Тетя Марта»). Помогает ему Роман Батаев, снявший «Абрека» и «Экстрасенсов». Госслужащий со звучной фамилией Никогда решает улететь из Москвы во Владивосток, прикинувшись вторым пилотом, который с ним одно лицо. Только капитан судна внезапно умирает, и Никогде приходится выкручиваться, чтобы спасти себя и подельников. Вместе с Лагашкиным летит Анна Невская, сыгравшая жену чиновника.
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
Криминальная драма с рекордным бюджетом
Где смотреть: Кинопоиск, «Иви»
Новый проект сценаристов «Совершенно другого» и режиссера «Черного сердца» Улуча Байрактара. Выросший в нищете Эшреф работал с малых лет и смог построить успешный бизнес. При этом с 14 лет он сохранил любовь к прекрасной незнакомке, которая вновь врывается в его жизнь под именем Нисан. Проблема в том, что она работает на его злейших врагов. Главные роли сыграли Чагатай Улусой («Внутри», «Дикий мед») и Демет Оздемир («Запах клубники», «Ранняя пташка»).
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
Максим Лагашкин и Екатерина Стулова в комедии о чужих среди нас
Где смотреть: Кинопоиск, Premier
Режиссер «Остаться друзьями» Урал Сафин и сценарная команда «На страже пляжа» придумали ситком об отечественных засланцах из космоса. Два представителя инопланетной цивилизации копируют тела глубоко замужней пары, капитана полиции Антона и психолога Марины, чтобы спуститься на Землю и разыскать отпрыска императора. Поначалу человеческий быт им кажется странным, но со временем пришельцы втягиваются. Вместе с Лагашкиным и Стуловой снялись Ян Цапник, Александр Волохов, Алексей Розин, Марина Доможирова, Юлия Франц и Татьяна Орлова.
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
Супергерои против нежити со сверхспособностями
Где смотреть: Disney+ — с 24 сентября
Развитие идеи из альманаха «Что, если…?», где Хэнк Пим, создатель костюма Человека-муравья, приносит в мир супергероев вирус, который превращает их в живых мертвецов. На фоне зомби-апокалипсиса произойдет битва старых героев, превратившихся в нежить (Капитан Америка, Капитан Марвел, Алая Ведьма, Соколиный Глаз) и их молодых коллег (Кейт Бишоп, Мисс Марвел, Шан-Чи, Елена Белова). Сценарий писал Зеб Уэллс («Дэдпул и Росомаха»), снимал Брайан Эндрюс («Приключения Джеки Чана»), а персонажей озвучили соответствующие актеры MCU.
Создатель «Йеллоустоуна» рассказывает о мафиози (почти) на пенсии
Где смотреть: Paramount+ — с 21 сентября
Продолжение криминальной драмы Тейлора Шеридана, над которым в качестве шоураннера трудился соавтор «Бойтесь ходячих мертвецов» Дэйв Эриксон. На этот раз перебравшийся в Талсу нью-йоркский гангстер Дуайт Манфреди (Сильвестр Сталлоне) бросит вызов могущественному клану Данмайр. Появится в новых сериях и герой Сэмюэла Л. Джексона по имени Рассел Ли Вашингтон — младший. Его позже можно будет увидеть в собственном спин-оффе под названием NOLA King.
Подробнее о сериале:
Что еще смотреть на Кинопоиске
Большой американский роман Пола Томаса Андерсона
Рубрика «Кино по пятницам»! Каждую пятницу в 22:00 по Москве мы хотим вместе с вами смотреть классные фильмы, которые есть в Плюсе, и обсуждать их в Telegram-канале «Кинопоиск: фильмы и сериалы». Выбор этой недели — монументальное ретро с Хоакином Фениксом и Филипом Сеймуром Хоффманом.
В мировой прокат вышел новый фильм ПТА «Битва за битвой». Конспирологический боевик с Леонардо ДиКаприо по мотивам «Винляндии» Томаса Пинчона традиционно высоко оценили критики (98% на Rotten Tomatoes), ждем попадания в оскаровскую гонку. Андерсон уже брался за самого загадочного американского писателя, снимая «Врожденный порок», но любовь к многофигурным сагам проявилась у него давно. «Мастер» — один из лучших образчиков большого стиля. Феникс играет нерадивого моряка, который после войны увлекается сектой гуру Ланкастера Додда. Роль последнего, вдохновленную сайентологом Роном Хаббардом, гениально исполнил Хоффман.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Подробнее о режиссере:
Не стало итальянской дивы Клаудии Кардинале
23 сентября ушла из жизни прославленная актриса, прожившая 87 лет и успевшая сняться, кажется, у большинства выдающихся земляков, от Серджио Леоне («Однажды на Диком Западе») и Лукино Висконти («Рокко и его братья») до Лилианы Кавани («Шкура») и Франко Дзеффирелли («Иисус из Назарета»). В главном фильме Федерико Феллини она сыграла актрису Клаудию, которая должна сняться у Гвидо Ансельми (Марчелло Мастроянни). Неотразимость музы подчеркивает тот факт, что сперва она явилась режиссеру во снах.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Подробнее о Кардинале и фильме:
Прорывной фильм Пола Верховена с семью «Золотыми малинами»
30-летний юбилей отмечает эротическая сказка, придуманная авторами «Основного инстинкта». Поучительную историю о нравах и соблазнах американской мечты, с которыми сталкивается в Лас-Вегасе молодая танцовщица Номи Мэлоун (Элизабет Беркли), написал Джо Эстерхаз. Верховен снял ее с присущим ему кэмповым размахом, что оттолкнуло зрителей и критиков, сетовавших на откровенные сцены, безумие происходящего и попросту дурной вкус. Апофеозом стали семь статуэток «Золотой малины», причем режиссер сам пришел забрать награду (впервые в истории премии!) Годы спустя справедливость восторжествовала: фильм стал культовым и даже удостоился документального исследования.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Подробнее о фильме:
Спорт
Хоккей недели: большие матчи на Востоке
Триллеры в Магнитогорске и Уфе
В субботу два больших матча начнутся одновременно. В 14:30 по Москве «Металлург» примет «Ак Барс», а «Салават Юлаев» сыграет с «Авангардом».
Прямо сейчас «Металлург и «Ак Барс» находятся на разных полюсах: магнитогорцы наверху таблицы конференции, казанцы ищут способ оттолкнуться от ее низа. Сделать это в матче с сильным соперником — идеальный сценарий.
Саша Хмелевский, с которым на днях расстался «Салават Юлаев», едва не оказался в «Авангарде». В субботнем матче, вероятно, ни одного Хмелевского замечено не будет, но для уфимцев игра с лидером лиги не станет менее принципиальной.
Единоборства недели: UFC в Перте, RCC в Екатеринбурге
Голые кулаки и кулаки в легких перчатках
Дмитрий Спивак сначала забрал перстень чемпиона Top Dog, а теперь попробует доказать, что лучше него на голых кулаках в легчайшем весе в России нет никого. Чемпион RCC Hard Торгынбек Амиров намерен доказать обратное. Кто справится с задачей лучше, можно увидеть в прямом эфире 27 сентября. Старт номерного турнира уральской лиги — в 16:00 по Москве.
В ночь на воскресенье Карлос Олберг собирается одержать девятую победу в UFC подряд. Новозеландский базовый кикбоксер встретится с Домиником Рейесом, бывшим претендентом на чемпионский пояс в двух весах. Рейес перезагрузил свою карьеру — после четырех поражений подряд вышел на серии из трех побед нокаутом. Старт предварительного карда — в 02:00 по Москве, в 04:00 начнутся бои основного турнира.
Российский футбол недели: 10-й тур РПЛ
Матчи топов и непобедимая «Балтика»
В прошлом туре «Зенит» сделал важное заявление, победив чемпиона у него дома. Теперь от первого места петербуржцев отделяют 3 очка, и «Оренбургу» придется показать максимум, чтобы помешать «Зениту» эти очки набрать.
В похожей ситуации и «Ростов»: южане примут максимально мотивированный «Краснодар», которому, впрочем, не будет просто — «Ростов» не проигрывает уже четыре тура.
Андрей Талалаев предупреждает соперников: «Балтика» становится только интенсивнее. Обыграть калининградскую сенсацию сезона в чемпионате пока не получилось ни у кого. Днем в воскресенье придет очередь ЦСКА попытаться.
«Спартак» продолжает преследовать лидеров. У «красно-белых» все получается в чемпионате, прервать их успешную серию в воскресенье попытается «Пари НН».
Европейский футбол недели: тур выходных
Матчи лидеров Испании и Италии
«Барселона» отстает от вечного соперника уже на 5 очков. Однако это звучит не так внушительно, если знать, что у «сине-гранатовых» матч в запасе. К тому же в седьмом туре «Реалу» предстоит непростое мадридское дерби, а «Барселона» сыграет против «Реал Сосьедад» дома.
Вечером в воскресенье «Милан» проверит действующего чемпиона «Наполи» магией Луки Модрича.
Автор: Михаил Моркин, Артур Ковтуненко
Фото: Claudio Villa / AC Milan via Getty Images, Евдокимов Вячеслав / ФК «Зенит» / ТАСС, Paul Kane / Zuffa LLC, Максим Константинов / ТАСС