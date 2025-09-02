Что смотреть дома: драма про пивоваров, комедия про виноделов и ретроребут «Фантастической четверки»

Семейная комедия про непослушную и капризную 11-летнюю девочку Машу (Ева Смирнова), которую папа Миша (Борис Дергачёв) в воспитательных целях привозит на выходные в домик в лесу. Поездка затягивается, когда вместо отца из леса возвращается самый настоящий медведь. Теперь девочке предстоит не только выжить в дикой природе и спасти зверя от охотника (Роман Курцын), но и вернуть папу домой. Сценарий написал специалист по семейному кино Александр Бережной («Не одна дома 2», «На деревню дедушке»), а режиссером выступил Максим Максимов, автор «Капитана Крюка», где также снимались Смирнова и Курцын.

