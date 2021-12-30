Как снимает Пол Томас Андерсон

Пол Томас Андерсон — один из важнейших голливудских режиссеров современности, живой классик, «последний гений американского кино». В его фильмографии нет неудачных или проходных картин, а все его работы — от «Магнолии» и «Нефти» до «Мастера» и «Призрачной нити» — были номинированы на главные кинопремии мира. В этом видеоэссе мы разберем основные темы и приемы режиссера и расскажем, чем «Лакричная пицца» отличается от остального его творчества.

Как Пол Томас Андерсон перешел от подражания стилю Нового Голливуда к большим полотнам о судьбах Америки? Какую роль в его поздних фильмах играет музыка гитариста Radiohead Джонни Гринвуда? Почему Андерсона можно назвать актерским режиссером? И как менялись монтаж и операторская работа в его фильмах?