Как «Медленные лошади» иронизируют над британской разведкой

В следующий раз мы поговорим о сериале HBO Max «Наш флаг означает Смерть». Это комедия о скучающем аристократе, который решил стать пиратом. В роли Черной Бороды — Тайка Вайтити.

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