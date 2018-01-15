Как «Медленные лошади» иронизируют над британской разведкой

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ПодкастКак «Медленные лошади» иронизируют над британской разведкой

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Почему «Медленные лошади» не классический шпионский триллер? Чем эта история о спецагентах отличается от романов Фредерика Форсайта, Джона Ле Карре и Роберта Ладлэма? Почему правый радикализм — особенно острая тема для современной Великобритании? Какого актера представлял Мик Херрон, описывая в романе внешность Джексона Лэмба? Почему персонаж Гари Олдмана не вызывает сочувствия? И не прошло ли время таких героев?

Директор по спецпроектам Кинопоиска Лиза Сурганова и креативный продюсер Иван Филиппов обсуждают (со спойлерами!) сериал Apple TV+ «Медленные лошади». Это шпионский триллер о провинившихся агентах британской разведки, которые до поры до времени вынуждены выполнять скучные задачи деспотичного босса. Сериал снят по одноименному роману Мика Херрона. В главной роли — Гари Олдман.

Рекомендуем посмотреть на Кинопоиске

«Вершина озера» (2013–2017)

Лиза Сурганова советует посмотреть атмосферный триллер «Вершина озера». Детектив (Элизабет Мосс) возвращается в родной город и расследует исчезновение девочки.

Сериал «Вершина озера» можно посмотреть на Кинопоиске по подписке Плюс по этой ссылке.

В следующий раз мы поговорим о сериале HBO Max «Наш флаг означает Смерть». Это комедия о скучающем аристократе, который решил стать пиратом. В роли Черной Бороды — Тайка Вайтити.

Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь, пишите нам о том, что вы посмотрели, и задавайте вопросы! Отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов

Теперь в подписке: стильный ретрохоррор с неоновыми пабами, цитатами из Поланского и The Kinks в саундтреке
В главных ролях:Аня Тейлор-Джой, Томасин МакКензи, Мэтт Смит
Режиссер:Эдгар Райт
Смотрите по подписке
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