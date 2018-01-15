Как «Медленные лошади» иронизируют над британской разведкой

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Почему «Медленные лошади» не классический шпионский триллер? Чем эта история о спецагентах отличается от романов Фредерика Форсайта, Джона Ле Карре и Роберта Ладлэма? Почему правый радикализм — особенно острая тема для современной Великобритании? Какого актера представлял Мик Херрон, описывая в романе внешность Джексона Лэмба? Почему персонаж Гари Олдмана не вызывает сочувствия? И не прошло ли время таких героев?
Директор по спецпроектам Кинопоиска Лиза Сурганова и креативный продюсер Иван Филиппов обсуждают (со спойлерами!) сериал Apple TV+ «Медленные лошади». Это шпионский триллер о провинившихся агентах британской разведки, которые до поры до времени вынуждены выполнять скучные задачи деспотичного босса. Сериал снят по одноименному роману Мика Херрона. В главной роли — Гари Олдман.
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«Вершина озера» (2013–2017)
Лиза Сурганова советует посмотреть атмосферный триллер «Вершина озера». Детектив (Элизабет Мосс) возвращается в родной город и расследует исчезновение девочки.
Сериал «Вершина озера» можно посмотреть на Кинопоиске по подписке Плюс по этой ссылке.
В следующий раз мы поговорим о сериале HBO Max «Наш флаг означает Смерть». Это комедия о скучающем аристократе, который решил стать пиратом. В роли Черной Бороды — Тайка Вайтити.
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Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов