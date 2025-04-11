«Фантастическая четверка: Первые шаги» — вялая вариация на тему «Вторжения Серебряного Серфера»

В мировой прокат вышла «Фантастическая четверка: Первые шаги» — первый фильм новой фазы MCU и очередная попытка рассказать историю четверых космонавтов, нечаянно обретших суперспособности. Сюжет в общих чертах повторяет «Вторжение Серебряного Серфера», но тон взят неожиданно серьезный, а акцент сделан на ретродизайн и семейные ценности.

Станислав Зельвенский Критик Кинопоиска

На альтернативной Земле-828, где одеваются и оформляют квартиры в стиле наших 1950–60-х, а в некоторых технологиях шагнули далеко вперед, царит мир и согласие. Покой человечества гарантирует Фантастическая четверка. Четыре года назад четверо космонавтов — ученый Рид (Педро Паскаль), его жена Сью (Ванесса Кирби), ее младший брат Джонни (Джозеф Куинн) и их общий друг Бен (Эбон Мосс-Бакрак) — во время полета подверглись космическому излучению и превратились в супергероев. От почивания на лаврах их отвлекают два события. Во-первых, Сью беременеет. Во-вторых, в центр альтернативного Нью-Йорка, где проживает Четверка, с неба спускается на штуке, напоминающей доску для серфинга, серебристая женщина (Джулия Гарнер) и объявляет, что некто Галактус скоро сожрет их планету.

Супермен не долго (более или менее) в одиночестве рассекал небо над Манхэттеном — подтянулась тяжелая артиллерия Marvel. Это третья и последняя в этом году, самая отчаянная попытка студии поправить дела в театральном прокате без помощи Человека-паука и Роберта Дауни — младшего. Ни новый Капитан Америка, ни псевдо-«Мстители» в этом не преуспели. Рискнем предположить, что и команде с Земли-828 придется непросто: на фоне веселого и оригинального при всех его несовершенствах фильма Джеймса Ганна очередная перезагрузка злополучной «Четверки» выглядит особенно блекло.

Как и Ганн, авторы фильма (коллегия сценаристов и телевизионный режиссер Мэтт Шекман, в марвеловском мире известный по «Ванде/Вижну») решили отказаться от ориджин-стори: вводный курс скороговоркой читает напомаженный Марк Гэтисс. Но если биографию Супермена знают все, тут у человека со стороны остаются некоторые вопросы. Скажем, Рид Ричардс (которого на днях интернет записал в лидеры новых «Мстителей», но, кажется, преждевременно). Был ли он сразу таким умным? Если да, то космическая радиация дала ему лишь способность далеко вытягивать руки и ноги — довольно жалкая суперсила, с изобретением пульта от телевизора ставшая и вовсе бессмысленной.

Педро Паскаль и Ванесса Кирби

Бен, он же Существо (унизительными прозвищами в фильме, впрочем, не пользуются), сложен из груды кирпичей, под которыми бьется трепетное сердце. Мосс-Бакрак явно имел в виду своего персонажа из «Медведя». Он гуляет в кепочке по еврейскому кварталу, где вырос, и заглядывается там на учительницу (Наташа Лионн), заставляя нас размышлять о вещах, о которых размышлять совсем не хочется.

Джонни Шторм больше всех похож на традиционного супергероя из кино Marvel, поскольку летает в огненном облаке и не лишен самоиронии; плюс Джозеф Куинн, как известно, просто похож на Дауни-младшего (когда мы увидим их в одном фильме? Возможно, раньше, чем кажется). Прежде Джонни был склонен волочиться за юбками, но теперь эту черту сочли немодной, и он лишь чуточку влюбляется в Серебряного Серфера, в нынешней версии сменившего гендер (эта роль заметно мала Джулии Гарнер). Интересно, что в Marvel не посчитали немодным тот факт, что единственная женщина в составе Четверки с первого и до последнего кадра определяется единственной функцией, а именно материнской.

Эбон Мосс-Бакрак и Джозеф Куинн

Идея представить супергеройский комикс в виде семейной драмы отчасти сработала в «Ванде/Вижне», но на широком экране это получилось куда менее убедительно. Намеки на какие-то взрослые противоречия даны настолько впроброс, что их, моргнув, можно не заметить. А появление младенца не поднимает ставки, а обнуляет: если уж «Игра в кальмара» дала слабину, то здесь и подавно с новорожденным ничего плохого не случится. То, что он вдруг без объяснений объявляется главным существом во Вселенной (это происходит буквально), можно и нужно считать метафорой родительства. Но настолько ли богата эта метафора, чтобы строить вокруг нее целый фильм? Образ Паскаля как всемирного папочки определенно начинает терять свежесть. «Четверка» рисует утопическую, слегка зловещую картину: все страны, распустив армии и взявшись за руки, маршируют в направлении, которое указывают его непривычно поникшие усы.

Дивный ретрофутуристический дизайн фильма и его задорные трейлеры вводят в заблуждение: «Четверка» оказалась зрелищем сонным, пресным и бесформенным, как манная каша, причем остывшая. Температура чуточку поднимается только в экшен-сценах, которых тут ровно две, а все общение внутри Четверки сводится к безобидной борьбе между хорошим и лучшим. С юмором беда (хотя вспоминается довольно смешная гинекологическая шутка). Единственный персонаж, про которого хочется узнать побольше, — Человек-крот (Пол Уолтер Хаузер), и у него, разумеется, полтора эпизода. Между нами и кротовым спин-оффом сейчас только развившаяся близорукость Кевина Файги.