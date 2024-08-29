Что смотреть в кино: «Еретик», «Месье Азнавур» и новая «Манюня»

Рассказываем о главных премьерах и спецпоказах, которые можно увидеть в российских кинотеатрах. Среди новинок этой недели — хоррор «Еретик» с Хью Грантом, комедии «За слова отвечаю» и «Вампиры легкого поведения», байопики «Месье Азнавур» и «Кандинский и его муза», детские приключения «В плену стихии» и «Манюня: Приключения в деревне». В повторном прокате — «Конформист» Бертолуччи и «Ходячий замок» Миядзаки. А любителей спецпоказов ждет французская классика Жана Ренуара и Жака Деми, от которой без ума Шазелл со Скорсезе.

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Главные премьеры

Хью Грант продолжает хоронить свой образ бурчащего романтика из Ноттинг-Хилла. Его новая работа — психологический хоррор студии А24 и творческого дуэта Скотта Бека и Брайана Вудса («Тихое место», «65»). В центре сюжета — двое юных миссионерок-мормонок, которых поймал в ловушку атеист-теолог с изощренным чувством юмора (его-то и играет Грант!). Он устроит им философский семинар со смертельными ловушками в закрытом пространстве. Критики в восторге от игривых ужасов: на данный момент на Rotten Tomatoes у ленты внушительный 93%-ный рейтинг.

Подробнее о фильме:

Новый полнометражный фильм в киновселенной писательницы Наринэ Абгарян и братьев Андреасян, вдохновленный сюжетами русских народных сказок. Манюня, Наринэ и Каринка в сопровождении Ба отправляются на летние каникулы в настоящую русскую деревню к бабушке Насте. Там их ждут приключения с противными мальчишками, крутой трактористкой, председателем сельсовета и местной колдуньей. За режиссуру на этот раз отвечал Денис Гуляр, автор ромкома с Никитой Кологривым «Любовь зла». Выход сиквела «День рождения Ба» уже запланирован на февраль.

Тюремное драмеди от авторов комедии «Юра-дворник». Блогер-инфоцыганка Света Солнце попадает в тюрьму за мошенничество. Чтобы выиграть суд, ей необходимо доказать, что ее сказочные техники действительно помогают людям. Для этого осужденная решает мотивировать сокамерниц со сложным характером. Главная роль досталась Оксане Акиньшиной. Кроме нее, в фильме сыграли Настасья Самбурская, Татьяна Орлова, Дмитрий Чеботарёв и Алексей Золотовицкий.

Британский комедийный хоррор по мотивам романа Мэтта Хейга «Семья Рэдли». Благопристойные супруги-вампиры растят своих детей как обычных людей. Однако вегетарианский образ жизни семейства оказывается под угрозой, когда в дочери-подростке просыпается жажда крови. На помощь приходит брат-близнец отца, который не стесняется своего голода. Взрослых кровососов сыграли Дэмиэн Льюис («Миллиарды»), Дэмиэн Льюис («Родина») и Келли Макдоналд («На игле»). На Rotten Tomatoes у упырей 69% «свежести»: одни критики ругают кино за визуальную невыразительность и неудачную адаптацию веселой книги Хейга, другие хвалят за двойную игру Льюиса и сухой юмор.

Байопик французского шансонье и актера Шарля Азнавура. Главную роль сыграл Тахар Рахим, звезда «Мавританца», «Наполеона» и «Пророка». За режиссуру отвечал дуэт слэм-поэта Grand Corps Malade и Мехди Идира («Пациенты»). Среди героев фильма окажутся Эдит Пиаф, Фрэнк Синатра, Жильбер Беко и Пьер Рош. Российские критики пока что не поют ленте дифирамбы. Например, Алексей Васильев ругает драму за клише биографического жанра, неудачный кастинг Рахима и плохой сценарий, из которого зрители, незнакомые с биографией Азнавура, ничего не поймут.

Приключенческий семейный фильм в духе «В диких условиях», в основу которого легла реальная история, случившаяся в 1939-м. Двенадцатилетний Донн Фендлер теряется в непроходимых лесах во время похода на гору Катадин в Аппалачах. Парня ждут девять дней борьбы с насекомыми, дикой природой и голодом, а его родителей — отчаяние и чувство вины. Не переживайте, все закончится хорошо: Фендлер выжил, написал классическую книжку для детей и умер в 90 лет. Экранизацией детского чтива, кстати, занимался в качестве продюсера выживальщик-ветеран Сильвестр Сталлоне.

Немецкая историческая мелодрама о многолетнем романе абстракциониста Василия Кандинского с художницей Габриеле Мюнтер. Пока он завоевывал славу и уважение, она теряла себя в его тени. В российском прокате феминистский месседж несколько потерялся: название «Мюнтер и Кандинский» перевели как «Кандинский и его муза». Главные роли сыграли Владимир Бурлаков («Как назло Сибирь», «Железное небо 2», «Германия 83») и Ванесса Лойбль («Я и все остальные»). На Letterboxd немецкоязычные зрители ругают фильм за сценарий и упрощение сложных характеров реальных людей.

Повторный прокат

Классика Бернардо Бертолуччи по роману Альберто Моравиа о фашизме и причинах, по которым поколение отца режиссера сотрудничало с режимом Муссолини. По сюжету работающий на фашистов аристократ Марчелло Клеричи (Жан-Луи Трентиньян) получает задание убить профессора-антифашиста, но влюбляется в его дочь. Фильм был номинирован на «Оскар» за сценарий, запустил карьеру оператора Витторио Стораро и стал источником вдохновения для «Крестного отца 2» и «Клана Сопрано».

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Волшебное стимпанк-аниме легендарного аниматора Хаяо Миядзаки по мотивам одноименной сказки Дианы Уинн Джонс. В центре сюжета — шляпница Софи, которую ведьма превращает в старуху. Единственным шансом девушки на спасение становится красавец волшебник Хаул, живущий в ходячем замке — огромной паровой машине, хаотично собранной из различных механических частей. В знак протеста против войны в Ираке Миядзаки наполнил фильм антивоенным настроением. Мультфильм был номинирован на «Оскар», но проиграл британской анимации «Уоллес и Громит: Проклятие кролика-оборотня». Но мы его все равно любим.

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Спецпоказы, ретроспективы и фестивали

14 ноября в 19:30 в кинотеатре «Иллюзион» (Москва)

Кинотеатр «Иллюзион» проводит ретроспективу к 130-летию Жана Ренуара — классика, которым восхищались Орсон Уэллс, Франсуа Трюффо, Вуди Аллен и Мартин Скорсезе. В рамках программы зрители увидят немые картины режиссера, а также работы из его золотого периода в 1930-х. Одна из них — «Правила игры». Это комедия нравов о французах из высшего общества и их слугах накануне Второй мировой войны. Длинные кадры, сложные мизансцены, детальная проработка разных планов превратили «Правила игры» в учебник по режиссуре, который постоянно попадает в топы лучших фильмов в истории. Ленту представит куратор программы, искусствовед и киновед Кирилл Власкин.

16 ноября в 17:00 в кинотеатре «Художественный» (Москва)

Кинотеатр «Художественный» отмечает свой день рождения серией премьер и ретроспективных показов в рамках ежегодного кинофестиваля. Среди фильмов — красочный мюзикл «Девушки из Рошфора» от создателей «Шербурских зонтиков»: режиссера Жака Деми, композитора Мишеля Леграна и актрисы Катрин Денёв. По сюжету в маленький приморский городок приезжают бродячие музыканты, чтобы устроить карнавал. В их числе и двое молодых людей — Этьен и Билл, которых незадолго до того бросили их подружки, сбежав с моряками. Чтобы приготовить музыкальный номер, юноши обращаются за помощью к местным сестрам-близняшкам (Денёв и ее сестра Франсуаза Дорлеак). «Я просто обожаю Жака Деми», — признавался Дэмьен Шазелл. Не лукавит — вступительную сцену в пробке из «Ла-Ла Ленда» он подсмотрел как раз в «Девушках».

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Всё еще в прокате

Меланхоличная и актуальная мелодрама выпускницы МШК Анны Кузнецовой, получившая год назад главный приз на фестивале «Маяк», наконец-то добралось до кинотеатров. Это история о калужских школьниках из театрального кружка, которые отправляются в осенний Сочи на фестиваль «Россия. Театр. Дети» в сопровождении строгого завуча и инфантильной учительницы. Женщины постепенно находят общий язык, но спектакль то и дело оказывается под угрозой из-за многочисленных несуразностей цензурного толка. Главные роли исполнили Дарья Савельева и Полина Кутепова. Продюсером картины выступила Наталья Дрозд («Фрау», «Купе номер 6»), а креативным продюсером — Борис Хлебников («Снегирь», «Аритмия»). Критики хвалят кино за «блистательную иронию над скрепами нашего общества».

Подробнее о фильме:

Многообещающая шеф-повар Альмут случайно сбивает на машине растерянного менеджера Тобиаса, который переживает из-за развода. Молодые люди влюбляются, съезжаются и заводят ребенка. И тут у Альмут находят рак. Не лишенная смешных моментов мелодрама режиссера Джона Краули («Бруклин», «Щегол») и студии А24. Ее главная фишка — нелинейное повествование. В главных ролях — старый Человек-паук и новая Черная Вдова, то есть номинанты на «Оскар» Эндрю Гарфилд и Флоренс Пью. Продюсером выступил их коллега по фильмам Marvel Бенедикт Камбербэтч. Критики хвалят кино за химию между актерами и прочат Пью вторую номинацию на премию Киноакадемии. Тем временем кадр с желтой лошадью на карусели уже превратился в популярный мем.

Подробнее о фильме:

Масштабная ретромелодрама о любовном треугольнике между летчиком-героем, писателем и молодой актрисой, которая в 1930-х прославилась во всем СССР и стала любимицей Сталина (его изображает Александр Устюгов, «28 панфиловцев», «Киллер»). Жизнь героев меняется с началом Великой Отечественной войны. Главные роли сыграли Ангелина Стречина, Роман Васильев и Кирилл Кузнецов. Производством занимались Константин Эрнст и Анатолий Максимов, а за режиссуру отвечали Никита Высоцкий и Илья Лебедев (оба работали над «Союзом спасения»). Сценарий написали Сергей Снежкин («Похороните меня за плинтусом», «Убойная сила») и автор шерлокианы Владимир Валуцкий.

Подробнее о фильме и его звездах:

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Не очередной фильм про императрицу Екатерину Великую, а байопик о знаменитом военном фотографе Ли Миллер, которая снимала бомбардировку Великобритании и освобождение Дахау и Бухенвальда. Этот проект мечты исполнительницы главной роли и продюсера Кейт Уинслет стал режиссерским дебютом оператора Эллен Кёрас («Вечное сияние чистого разума»). В ленте также сыграли Энди Сэмберг (в редкой драматической роли!), Александр Скарсгард, Марион Котийяр, Андреа Райзборо, Ноэми Мерлан и Джош О’Коннор. По воле российских прокатчиков «Великая» (Lee) образует биографическую «франшизу» про реальных фотографов вместе с «Великим» (Minamata), где Джонни Депп играл фоторепортера Юджина Смита.

Подробнее о Кейт Уинслет:

Ремейк знаменитой эротики 1970-х про молодую француженку, которая открывает новые стороны себя в сексе во время поездки в Азию. Спустя 50 лет пикантный роман Эммануэль Арсан подвергла фемревизии Одри Диван, получившая в Венеции «Золотого льва» за драму «Событие». Место Сильвии Кристель заняла Ноэми Мерлан, звезда «Портрета девушки в огне» и «Тар».

Подробнее о культовом оригинале:

Автор: Михаил Моркин