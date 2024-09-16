На кинофестивале в Торонто победила «Жизнь Чака». Рассказываем про нее и еще 9 фильмов, которые стоит ждать

В Торонто завершился 49-й Международный кинофестиваль, главную награду (приз зрительских симпатий) получил фильм «Жизнь Чака» Майка Флэнагана. Многие ленты смотра затем будут претендовать на «Оскар», а некоторые выйдут в легальный российский прокат. Кинопоиск рекомендует 10 примечательных картин, за прокатом которых стоит следить.

На фестивале прошли не только мировые премьеры, но и показы тех фильмов, которые демонстрировались на других смотрах («Бруталист» из Венеции, «Мегалополис» из Канн, «Конклав» — из Теллурайда). Например, второе и третьи места согласно зрительским симпатиям взяли «Эмилия Перес» Жака Одиара (на Netflix c 13 ноября) и «Анора» Шона Бэйкера (в российском прокате с 17 октября). Оба фильма ранее были показаны в мае на Каннском фестивале. В нашу подборку вошли только те ленты, которые впервые представлены именно в Торонто.

Где смотреть: в зарубежном прокате с 27 сентября

Судя по всему, один из главных претендентов на анимационный «Оскар» 2025-го. Новый мультфильм DreamWorks Animation рассказывает историю робота ROZZUM 7134, который оказывается на необитаемом острове и начинает ухаживать за гусенком-сиротой. Режиссер Крис Сандерс («Как приручить дракона», «Лило и Стич») вдохновлялся классической диснеевской анимацией и работами Хаяо Миядзаки. На Rotten Tomatoes у «Дикого робота» весьма убедительный 100%-ный рейтинг, критики хвалят гуманистический посыл и не вполне стандартный для американской мейнстримной анимации стиль.

Где смотреть: в российском прокате с 31 октября («Вольга»)

Ромком Джона Краули («Щегол») со взрослым рейтингом R. Тобиас (Эндрю Гарфилд), недавно разведенный мужчина, влюбляется в шеф-повара собственного ресторана (Флоренс Пью). Вскоре у них появляются ребенок и свое гнездышко, но затем рак нарушает их планы на долгую счастливую жизнь. История рассказана нелинейно: время семейной идиллии тут монтируется и с медицинскими тяготами, и со знакомством пары. Вполне вероятно, что фильм может претендовать хотя бы на попадание в оскаровский шорт-лист. «Бруклин» того же Краули получил три номинации на золотую статуэтку.

Где смотреть: в российском прокате с 14 ноября («Вольга»)

Свежий триллер А24, который сняли и написали Скотт Бек и Брайан Вудс (сценаристы дилогии «Тихое место» и режиссеры провального блокбастера «65» с Адамом Драйвером и динозаврами). В роли антагониста — улыбчивый и одетый в уютный кардиган Хью Грант, который продолжает осваивать злодейское амплуа после «Приключений Паддингтона 2». Грант сыграл мужчину, запирающего в своем доме двух мормонских миссионерок (Софи Тэтчер и Хлоя Ист) и предлагающего пройти некое испытание, чтобы испытать веру девушек.

Где смотреть: в зарубежном прокате с 6 декабря

Фильм, который стоит смотреть хотя бы из-за игривого названия. Эми Адамс сыграла уставшую домохозяйку-оборотня, которая по ночам превращается в собаку. «Ночная сучка» снята по мотивам одноименного романа Рэйчел Йодер, за экранизацию отвечала Мариэль Хеллер («Прекрасный день по соседству»).

Где смотреть: в российском прокате с 12 декабря («Парадиз»)

Авантюрная черная комедия в духе братьев Коэн. В центре внимания — дисфункциональная семья, чье воссоединение проходит не без крови и шокирующего насилия. Смотреть стоит хотя бы ради актерского состава: в фильме сыграли Эд Харрис, Билл Мюррей, Гэбриэл Юнион, но ярче всех блистает Дженнифер Кулидж, у которой после «Белого лотоса» начался новый виток карьеры.

Где смотреть: в российском прокате («Вольга»)

Один из главных хоррор-режиссеров последних лет, Майк Флэнаган («Призрак дома на холме») вновь экранизирует Стивена Кинга. Ранее постановщик уже снял два фильма по его романам («Доктор Сон», «Игра Джеральда»). На этот раз Флэнаган взялся за повесть «Жизнь Чака» (из недавнего сборника «Будет кровь»), которая в обратном порядке рассказывает о трех эпизодах из жизни рядового американца; жанрово это скорее фантастическая драма, а не фильм ужасов. Заглавную роль сыграл Том Хиддлстон, также в фильме снялись Карен Гиллан, Джейкоб Тремблей, Давид Дастмалчян, Марк Хэмилл, Чиветель Эджиофор и постоянные актеры Флэнагана — Рахул Коли и Кейт Сигел. «Жизнь Чака» получил приз зрительских симпатий в Торонто. В предыдущие годы его же удостаивались «Земля кочевников», «Зеленая книга», «12 лет рабства» и другие ленты, которые затем получали главный «Оскара» (или всерьез на него претендовали).

Где смотреть: в зарубежном прокате в декабре

Режиссерский дебют оскароносного монтажера Уильяма Голденберга («Операция „Арго“»), который постоянно сотрудничает с Майклом Манном и Беном Аффлеком. Это байопик одноногого американского борца Энтони Роблса по мотивам мемуаров самого спортсмена. Главную роль исполнил Джаррель Джером (он озвучивал Майлза Моралеса в анимационных полнометражках Sony про Человека-паука), компанию ему составили Бобби Каннавале, Майкл Пенья и Дон Чидл, а критики больше всего хвалят Дженнифер Лопес, сыгравшую мать главного героя. Вдохновляющие спортивные драмы — классический оскаровский жанр, так что ждем фильм как минимум в актерских номинациях.

«Щелкунчики»

Где смотреть: неизвестно

Фильм, открывавший фестиваль в этом году. Дэвид Гордон Грин после череды хорроров по мотивам классики жанра (новейшая трилогия «Хеллоуин» и «Изгоняющий дьявола: Верующий») возвращается к маленьким историям про обычных людей. Главный герой — чикагский бизнесмен, который едет в сельскую местность, чтобы взять опекунство над осиротевшими племянниками. Критики фильм не оценили (рейтинг на Rotten Tomatoes — 39%), но это все еще отличный повод вновь увидеть Бена Стиллера в драматической главной роли. В последний раз в похожем качестве он блистал довольно давно в «Статусе Брэда» (2017) Майка Уайта.

Где смотреть: неизвестно

Режиссерский дебют актрисы Ребел Уилсон по мотивам одноименного австралийского мюзикла закрывал фестиваль. Популярная школьница Мэйв попадает в опалу в соцсетях после резких феминистских высказываний, а мать высылает ее из Сиднея в глубинку, где та должна провести лето вместе со своей двоюродной сестрой. Уилсон обвинила продюсеров в том, что они намеренно задерживают премьеру и бездарно растрачивают бюджет, но, несмотря на скандалы и судебные тяжбы, фильм все же добрался до Торонто. Критики предсказуемо отмечают музыкальные номера, так что «Оскар» за лучшую песню видится как вполне реальная категория для «Деб».

Где смотреть: в российском прокате (Capella)

Третий полнометражный фильм Джиа Копполы («Пало-Альто», «Мейнстрим») из бесконечной кинематографической семьи. И большая серьезная роль Памелы Андерсон, которая играет танцовщицу из Вегаса, чье шоу закрывают после 30 успешных лет на сцене. Героиня пытается найти себе новое занятие и наладить отношения с дочерью (Билли Лурд). В фильме также сыграли Дэйв Батиста, Джейми Ли Кёртис, Джейсон Шварцман и Кирнан Шипка. На Rotten Tomatoes у «Последней танцовщицы» 90% положительных рецензий; журналисты отмечают саму Андерсон и мягкое меланхоличное настроение ленты.

Автор: Марат Шабаев