«Любовь Советского Союза»: когда Галя встретила Сталина

В прокат выходит «Любовь Советского Союза» — историческая драма от создателей «Викинга» и «Союза спасения», посвященная взлету молодой актрисы, которая вдруг становится всесоюзной звездой. Дело происходит в 1930-х, и в судьбу героев то и дело вмешивается товарищ Сталин в белом кителе. В далекий мир, опьяненный победой социализма, погрузился Никита Демченко.

О чем это

СССР 1930-х. Время индустриализации, коллективизации, Большого террора и… новых возможностей, открытых сталинским призывом. Вчерашние курсанты вдруг становились генералами, а те, кто еще вчера печатался в заводских малотиражках, получали госпремии и служебные квартиры. Воспользоваться социальным лифтом успевает и Галина Лактионова (Ангелина Стречина) — начинающая актриса, которая из тесной коммуналки дошла до сцены театра и съемок в кино.

Иногда, правда, у Гали возникают проблемы с начальством (одна из последних ролей Романа Мадянова) и сверстниками (комсомольский актив все норовит отобрать у нее значок). Дело в том, что мать Галины (Алёна Бабенко) состояла в связи с «врагом народа». Но поражения в правах Гале помогает избежать встреча с Анатолием Ковровым (Кирилл Кузнецов) — летчиком-испытателем с острыми скулами и обаятельной улыбкой, любимцем народа и вождя (Сталина играет Александр Устюгов в пластическом гриме). От искусства парень далек (Тургенева да и вообще литературу в школе не читал), но в Галину влюбляется с первого взгляда; тащит в загс и возносит на новую высоту в прямом и переносном смысле. Теперь Галина катается на дорогущем испанском автомобиле, живет в просторной квартире, подаренной Коврову лично Сталиным, ну и романтически взмывает в небо с мужем.

Однако сладкая жизнь быстро заканчивается. Ковров погибает на испытаниях, и жизнь Лактионовой постепенно теряет смысл. Заполнить образовавшуюся пустоту не помогают ни любимая работа, ни статус «народного достояния». Спасает Галину, конечно, любовь — молодого поэта и драматурга Кирилла Туманова (Роман Васильев). Но и здесь жизнь вносит свои коррективы. Начинается Великая Отечественная, и Туманов уходит на фронт корреспондентом.

Кто это сделал

Производством «Любви» занимались Константин Эрнст и Анатолий Максимов — идеологи главного телеканала страны и авторы неофициальной трилогии о монархической России («Адмиралъ», «Викинг», «Союз спасения»). Их творческий метод всем хорошо знаком, так что новый фильм интриги не создает. Всё — от визуала до промокампании и светской премьеры — по-прежнему масштабно и дорого, в духе «сталинского Голливуда», довоенного «Мосфильма».

За постановку на ранних этапах отвечал Дмитрий Иосифов, режиссер сериала «Убойная лига». Позднее его сменили Никита Высоцкий и Илья Лебедев, работавшие над «Союзом спасения». Сценарий написали Сергей Снежкин («Похороните меня за плинтусом», «Убойная сила») и Владимир Валуцкий, автор культового советского вестерна «Начальник Чукотки» и шерлокианы с Василием Ливановым. За камерой — Максим Шинкоренко, собаку съевший на съемке исторических полотен. Музыку написал дуэт Дмитрия Емельянова и Виталия Окорокова — того самого, который писал хиты «Комбинации».

Как это выглядит и на чем основано

Ангелина Стречина

Как любое здание сталинского ампира: пышно, дорого, с завитушками. Константин Эрнст обещал зрителям художественную интерпретацию эпохи и слово сдержал. Роскошные платья Лактионовой и костюмы-тройки Туманова хрустят великолепием, а тщательно воссозданная Москва 1930-х со всеми ее архитектурными экспериментами встречает зрителей красными флагами и звоном — уже не колоколов, а трамваев. Рассмотреть ожившую музейную диораму хочется как можно детальнее, но декорации сменяются слишком быстро.

Всему виной хронометраж, едва умещающий сюжет. Фильм выглядит как набор зарисовок, нещадно порезанных на монтажном столе. Это неудивительно: позднее появится и сериальная восьмисерийная версия проекта. Тем не менее за время киносеанса на экране происходит много интересного: в деталях показаны заседания высших чинов; позволяют глазком заглянуть за театральные кулисы и в гости к ясновидящей; на пару мгновений отправляют на съемочную площадку в Ташкент и в окопы и траншеи, где офицеры, уставшие от войны, позволяют себе разные непотребства.

Но учить советскую историю по фильму не стоит. Авторы не раз и не два подчеркнули, что главные герои — собирательные образы. Фигура Лактионовой, очевидно, вдохновлена Валентиной Серовой, актрисой ленинградского Театра рабочей молодежи, дебютировавшей в опальном «Строгом юноше» и ставшей всенародной звездой благодаря всего одной комедии — «Девушка с характером» (снятые вскоре «Сердца четырех» выйдут в прокат уже после окончания войны). Прототипами Коврова с большой долей вероятности были Анатолий Серов и Валерий Чкалов. Ну а в Туманове без проблем угадывается Константин Симонов — усы, трубка и въедающееся под кожу «Жди меня, и я вернусь» в наличии. Кстати, в фильме мелькает еще одна «сталинская блондинка» — Любовь Орлова (любимую актрису генералиссимуса играет Софья Эрнст).

Найдутся отсылки и для синефилов. Может, впрочем, и не намеренные. Галина снимается в черно-белом кино с внезапной ярко-красной деталью (как революционный флаг в «Броненосце „Потемкин“») и бегает босиком по мокрому асфальту, как Коля в «Я шагаю по Москве»; побег на поезде обязательно напомнит «Балладу о солдате», а Сталин в белоснежном кителе — эпопею «Падение Берлина». Кажется, его образ Высоцкий и Лебедев списали именно у Чиаурели. В их картине «отец народов» — четвертый главный герой. И он решительный, мудрый, великодушный.

Вердикт

Зрителей, ждущих монументальный исторический блокбастер, «Любовь Советского Союза» может разочаровать. Ее создатели повторяют трюк «Союза спасения» и вновь приглашают людей в кинотеатры на шоурил будущего сериала. Что ж, реклама это действительно неплохая: два с лишним часа зрителя катают по небесному ВДНХ, и нельзя сказать, что это скучно. В финале авторы прибегают уже к совсем тяжелой артиллерии — цитатам из русской классики вроде толстовского «Любовь мешает смерти». Признаться, на этот раз месседж Эрнста звучит куда более жизнеутверждающе, чем залпы на Сенатской.

Автор: Никита Демченко