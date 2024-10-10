Что смотреть дома: «Собиратель душ», «Мальчик и птица», седьмой сезон «Ивановых-Ивановых» и товарищеский матч «Зенита»

Один из главных хорроров года и готическая комедия Тима Бёртона. Возвращение комедии о двух семействах однофамильцев и мини-сериал Альфонсо Куарона. А еще «Хороший хоккей» и «Зенит» в матче против сербского клуба «Войводина». Каждый четверг мы рассказываем о главных премьерах недели на российских и зарубежных стримингах.
Новое
Любовь, родственники и роботы в продолжении популярной комедии
Где вышло: Кинопоиск, Start, Okko, «Иви», Wink
Предприниматель Борис (Станислав Дужников) разрывается между беременной женой Ниной (Светлана Колпакова) и делами фермы, которую он хочет роботизировать. Их менее состоятельные соседи по дому Лёша (Михаил Трухин) с отцом (Юрий Ицков) ищут быстрые способы заработка. Ситуация осложняется, когда в гости приезжает старшая сестра его жены Лиды (Анна Уколова) — Мария (Анна Невская). Вместе с мужем Константином (Никита Тарасов) они убедительно изображают семейную идиллию и успех, поэтому Лёша врет, что ферма и дом — их. Нина и Борис соглашаются изобразить бедных родственников. Продолжение народного хита СТС.
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
Семейство Кент против Лекса Лютора
Где вышло: Кинопоиск
Супермен (Тайлер Хэклин) сражается с неубиваемым чудищем Думсдэем, которое на него натравил Лекс Лютор (Майкл Кудлиц из «Ходячих мертвецов»). Когда монстр убивает Кларка Кента, внимание суперзлодея переключается на его семью. Лоис (Битси Таллок) с сыновьями Джонатаном (Джордан Эльзасс) и Джорданом (Алекс Гарфин) продолжают защищать Смолвиль и ищут способ воскресить Супермена. Финальный сезон шоу Тодда Хелбинга («Тайны Смолвиля», «Черные паруса») максимально высоко поднимает ставки.
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Жутковатое драмеди о назревшем семейном разговоре
Где вышло: Кинопоиск — с 11 октября
Женщина (Эллен Бёрстин) заходит в полузаброшенный мебельный магазин, садится на зеленую софу и не хочет больше трогаться с места. Разобраться, в чем же дело, спешат Дэвид (Юэн Макгрегор), Граффадд (Рис Иванс) и Линда (Лара Флинн Бойл) — трое детей от разных браков, которые друг друга терпеть не могут. Всех ждет непростой разговор — с матерью, друг другом и собственными семьями.
Эффектный полнометражный дебют Никласа Ларссона с выдающимся ансамблем. В кадре также появляются Лейк Белл из «Выстрела в пустоту», Тейлор Расселл из «Целиком и полностью», а также Ф. Мюррэй Абрахам сразу в двух ролях. Фильм шведского режиссера сравнивают с работами Чарли Кауфмана и Роя Андерссона.
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Сатирический кринж Нэйтана Филдера с Эммой Стоун
Где вышло: Амедиатека
Молодая пара Сигел — Эшер (Филдер) и Уитни (Стоун) — хочет осчастливить город Эспаньола, штат Нью-Мексико, экологическими домами, но для успешной продажи нужно, чтобы местные жители их знали. Тогда супруги решают сняться в реалити-шоу, и каждый их шаг начинает фиксировать Дуги Шектер (Бен Сэфди). За кадром Сигелы выглядят не очень: довольно быстро Эшер успевает поссориться с журналисткой, а еще заработать проклятие девочки. Перед камерой он вручил ей 100 долларов, а сразу после эфира отнял.
Новый эксперимент канадского комика Нэйтана Филдера («Репетиция», «Нэйтан спешит на выручку»), чей творческий метод — пугать, смущать, выводить из зоны комфорта. Один из создателей шоу — Бенни Сэфди, который не только снял с братом «Хорошее время» и «Неограненные алмазы», но и засветился в «Оппенгеймере».
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Французская драма с путешествиями во времени
Где вышло: Кинопоиск, Kion
31 декабря 2023 года. В кабинете найден мертвым нейрохирург Марк Оноре (Эрик Каравака), которого чуть не уволили после череды подозрительных смертей пациентов. На место преступления прибывают вдова покойного, Анна (Клер Кейм), у которой роман с его молодым коллегой, лучший друг-фельдшер Седрик (Марк Ризо) и полицейская Жюльет (Эмили Декенн), чей муж погиб на операционном столе Марка. Застряв в лифте, они загадочным образом переносятся на год назад и решают совместно распутать дело.
Нестандартный французский детектив Оливье Барма («Кандис Ренуар», «Багровые реки»). На первом плане — звезда «Затмения» и «Неверного» Кейм, а также получившая каннский приз за «Розетту» Декенн.
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
Интригующий сериал Альфонсо Куарона о журналистке и ее тайне
Где вышло: AppleTV+ — с 11 октября
Кэтрин Равенскрофт (Кейт Бланшетт) — известная журналистка, чья слава зиждется на обличении корпораций. Однажды она находит на прикроватном столике книгу «Совершенный незнакомец», где, к ужасу женщины, описываются события из ее прошлого, которые она хотела бы скрыть.
За экранизацию романа Рене Найт взялся Альфонсо Куарон, чья «Рома» шесть лет назад победила в Венеции, а на «Оскаре» удостоилась приза за лучшую режиссуру. Загадочного автора самиздат-разоблачения Стивена Бриджстока играет Кевин Клайн, а еще в мини-сериале появляются Саша Барон Коэн, Индира Варма, Коди Смит-Макфи и Чон Хо-ён из «Игры в кальмара».
Друзья детства Берналь и Луна снова вместе — играют боксера и менеджера
Где вышло: Hulu
Эстебан (Гаэль Гарсиа Берналь) по кличке Машина уже стар для большого спорта, поэтому готов повесить перчатки на гвоздь. После череды поражений (нокауты, алкоголь) он одерживает вверх над принципиальным соперником, но тренер Энди (Диего Луна) уговаривает на прощальный матч. С этого момента у обоих начинаются проблемы: некая могущественная криминальная организация хочет, чтобы Машина лег, а тот отказывается.
Остросюжетную спортивную драму сочинили Фернанда Коппель («Как избежать наказания за убийство») и Марко Рамирез («Сыны анархии»). Кроме дуэта Луны и Берналя, которые не снимались вместе больше десяти лет, в сериале появляется Эйса Гонсалес. Она играет спортивную журналистку и бывшую жену Эстебана.
Легендарная охотница за артефактами сталкивается с тайнами прошлого
Где вышло: Netflix
Искательница приключений Лара Крофт (Хейли Этвелл) прощается с коллегами, чтобы заняться сольной карьерой. Теперь она берется только за самые опасные миссии. Правда, неожиданные вызовы есть и у нее дома: кто-то вламывается в поместье Крофт и крадет могущественный китайский артефакт. В погоне за фамильной реликвией Ларе предстоит вспомнить былое, ведь похититель как-то связан с ее семьей.
События «Легенды» разворачиваются в более приземленной версии культовой видеоигровой франшизы — сразу после так называемой трилогии выживания. Сценарий написала Таша Хуо («Ведьмак: Происхождение»), режиссировала Джоуи Солоуэй («Полуденная нега»), а за анимацию отвечали умельцы из Powerhouse Animation Studios («Кастлвания», «Властелины вселенной»).
Приключение в мир мертвых с Майклом Китоном, Вайноной Райдер и Дженной Ортега
Где вышло: Prime Video, iTunes
Популярная телеведущая Лидия Дитц (Райдер) едет с мачехой Делией (Кэтрин О’Хара) и дочерью Астрид (Ортега) в старый семейный дом, чтобы устроить поминки по отцу. Здесь же прям на Хеллоуин ее ушлый продюсер Рори (Джастин Теру) решает сыграть свадьбу. Параллельно Астрид попадает в беду, из которой ее не спасти без Битлджуса (Китон). Хамоватый биоэкзорцист, едва не ставший мужем Лидии 40 лет назад, тоже не прочь сбежать от прошлого: за ним охотится покойная жена Делорес (Моника Беллуччи).
Долгожданное возвращение Тима Бёртона не только во вселенную первого коммерческого успеха, но и к взбалмошной готике вообще. Повторение старых трюков и более-менее бессвязная история не смутили тех, кто соскучился по режиссерскому стилю (и фанатов «Уэнсдэй»). В прокате фильм собрал неожиданные 400 миллионов, а еще открывал Венецианский кинофестиваль (ход, надо признать, смелый).
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Что еще смотреть на Кинопоиске
Демонический хоррор-хит с Николасом Кейджем и Майкой Монро
Рубрика «Кино по пятницам»! Каждую пятницу в 22:00 по Москве мы хотим вместе с вами смотреть классные фильмы, которые есть в Плюсе, и обсуждать их в Telegram-канале «Кинопоиск: фильмы и сериалы». Выбор этой недели — новый слоубёрнер Осгуда Перкинса.
Этим летом все говорили о «Собирателе душ» — стильном хорроре с эффектной промокампанией и не менее интересным гримом Николаса Кейджа. 1990-е, в рядах ФБР появляется необычная сотрудница — Ли Харкер (Монро) с даром ясновидения. Дело, которым она вынуждена заняться, тоже странное: дни рождения девочек, выпадающие на 13-е число, оборачиваются кровавой баней. Если бы не записки от некоего Собирателя душ, выглядело бы как жуткое помешательство отцов Орегона. Что скрывают фильм и одноименный убийца, смотрите в видеоэссе Кинопоиска.
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Новейшая работа Хаяо Миядзаки, принесшая ему второй «Оскар»
История о мальчике Махито, который теряет в последние годы Тихоокеанской войны маму и пытается вернуть ее из загробного мира, — это, возможно, все-таки не последняя, но самая откровенная работа мэтра. Ужасы милитаризма и горечь утраты сливаются с ощущением творческой исчерпанности, а фирменная магия разбавлена обилием самоцитат и реалистическим саунд-дизайном. Неудивительно, что Миядзаки дали второй «Оскар» в карьере (первый был за «Унесенных призраками»).
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Популярное YouTube-шоу для школьников
Авторский проект Ларисы Агишевой, которая в одиночку смогла нарисовать хит YouTube. Непоседливая Луана знает, как весело провести время в школе и дома. Например, она записывает остроумный влог, где рассказывает об увлечениях и страхах, случаях из детства и взглядах на жизнь. А еще тусит с друзьями-овощами Картохой и Марко — они помогают ей устраивать розыгрыши или даже найти младшую сестру Дашу в парке аттракционов при помощи специального браслета. Правда, остаток дня Луана проводит со школьной учительницей, которая оказывается поклонницей экстремального спорта. Новые серии выходят на Кинопоиске раньше, чем на канале Луаны.
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
Сиквел успешного кинокомикса с Леди Гага
В мировом прокате терпит бедствие «Джокер: Безумие на двоих», где компанию Хоакину Фениксу составила Леди Гага. Роль Харли Квинн не первое ее появление в сиквеле успешного кинокомикса. Десять лет назад она уже снималась у Роберта Родригеса и Фрэнка Миллера, когда те решили вернуться в «Город грехов». Если Тодд Филлипс, судя по всему, бросает вызов персонажу и зрителям, то дуэт режиссера и комиксиста просто старается повторить формулу успеха.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Спорт
«Хороший хоккей» недели: СКА — «Автомобилист»
Новый шоу-формат Кинопоиска
12 октября в 16:45 по Москве начинается «Хороший хоккей». На этот раз показать его — задача звездного СКА и «Автомобилиста», лидера Восточной конференции. А нескучно разбирать происходящее вместе со зрителями будет сборная хоккейных экспертов России: Денис Казанский, Андрей Николишин, Сергей Гимаев и Евгений Конобрий. «Хороший хоккей» — новый еженедельный шоу-формат Кинопоиска, для него мы отбираем самые яркие матчи.
Единоборства недели: Бетербиев — Бивол
Бокс года в Эр-Рияде, турнир UFC в Вегасе
Бой года в боксе пройдет между российскими непобежденными боксерами в Эр-Рияде, а победитель станет абсолютным чемпионом в полутяжелой весовой категории. Противостояние Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола — столкновение стилей: один полагается на мощь и тяжелый удар, другой — на технику и подвижность. Уникальное событие: раньше в полутяжелом весе не было боксера, которому удалось бы объединить четыре престижных пояса. В ночь с субботы на воскресенье такой появится.
В главном бою UFC Fight Night в Лас-Вегасе только один непобежденный боец, Татсуро Тайра. Японец выступает профессионально с 2018 года, уже провел 16 боев, 12 из них завершил досрочно. Брэндон Ройвал — самый серьезный оппонент в его карьере — бывший претендент на титул чемпиона в наилегчайшем весе и третий номер рейтинга.
Международный футбол недели: «Зенит» — «Войводина»
Товарищеский матч в Петербурге
Во время паузы на матчи сборных внутренние чемпионаты встают на паузу. «Зенит» сыграет с сербским клубом «Войводина» из Нови-Сада. В Суперлиге Сербии «Войводина» идет на восьмом месте, главная ударная сила клуба — ивуариец Калеб Зади Сери. Со старта сезона полузащитник забил девять голов. Посмотреть российско-сербский товарищеский матч можно в субботу в 18:55 по Москве.
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Главное из мира спорта в одном месте
Авторы: Алексей Филиппов, Артур Ковтуненко
Фото: ФК "Зенит" / ТАСС, Петр Ковалев / ТАСС