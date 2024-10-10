Что смотреть дома: «Собиратель душ», «Мальчик и птица», седьмой сезон «Ивановых-Ивановых» и товарищеский матч «Зенита»

Предприниматель Борис (Станислав Дужников) разрывается между беременной женой Ниной (Светлана Колпакова) и делами фермы, которую он хочет роботизировать. Их менее состоятельные соседи по дому Лёша (Михаил Трухин) с отцом (Юрий Ицков) ищут быстрые способы заработка. Ситуация осложняется, когда в гости приезжает старшая сестра его жены Лиды (Анна Уколова) — Мария (Анна Невская). Вместе с мужем Константином (Никита Тарасов) они убедительно изображают семейную идиллию и успех, поэтому Лёша врет, что ферма и дом — их. Нина и Борис соглашаются изобразить бедных родственников. Продолжение народного хита СТС.

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