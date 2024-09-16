Кинопоиск
Крупным планом

Подкаст«Битлджус Битлджус». Настоящее возвращение Тима Бёртона

Обсудить0

Подкаст доступен в Яндекс Музыке, Apple Podcasts, Spotify, Castbox и других сервисах. Выпуски наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска»

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают новый фильм Тима Бёртона «Битлджус Битлджус» и то, почему этот легаси-сиквел можно считать настоящим возвращением режиссера.

Даулет Жанайдаров

Редактор видео и подкастов Кинопоиска, ведущий подкаста «Крупным планом»

Моника Беллуччи в этом фильме — снова «гений чистой красоты», мы просто на нее любуемся. Она ничего не делает особенно, а такую Монику Беллуччи мы уже видели. Кажется, бойфренд-кинорежиссер мог бы дать ей роль и поинтереснее.

Всеволод Коршунов

Киновед, ведущий подкаста «Крупным планом»

Да, это одна из главных претензий к фильму: уж если ты Монику Беллуччи берешь в фильм, то, будь любезен, раскрывай и дай ей играть. Она здесь вновь работает — я плохо скажу — мебелью. Но начальный эпизод меня все же удивил. 

А еще у нашего подкаста есть Telegram-канал. Называется «Общим планом» — подписывайтесь на него по этой ссылке. Мы в нем делимся интересными материалами по темам выпусков, советуем фильмы и выкладываем разные не вошедшие в эпизод фрагменты. Отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

А какая часть ваша любимая — «Битлджус» или «Битлджус Битлджус»? 

Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов

Обсудить
Маша подозревает, что ее новая няня — мошенница. Комедия с Равшаной Курковой о преимуществах умного дома
В главных ролях:Милана Хаметова, DAVA, Равшана Куркова, Алексей Маклаков, Юлианна Михневич, Александр Головин, Дмитрий Калихов
Режиссер:Василий Свиридов
Уже в подписке
Смотреть

Смотрите также

3 сентября2
29 августа12
12 сентября0
9 сентября4

Главное сегодня

час назад1
14 сентября2
Сегодня12
Сегодня, 11:5011
12 сентября2
Сегодня1
Вчера1
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт. Возможность голосовать за комментарии станет доступна через 8 дней после регистрации