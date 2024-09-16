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В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают новый фильм Тима Бёртона «Битлджус Битлджус» и то, почему этот легаси-сиквел можно считать настоящим возвращением режиссера.
Даулет Жанайдаров
Редактор видео и подкастов Кинопоиска, ведущий подкаста «Крупным планом»
Моника Беллуччи в этом фильме — снова «гений чистой красоты», мы просто на нее любуемся. Она ничего не делает особенно, а такую Монику Беллуччи мы уже видели. Кажется, бойфренд-кинорежиссер мог бы дать ей роль и поинтереснее.
Всеволод Коршунов
Киновед, ведущий подкаста «Крупным планом»
Да, это одна из главных претензий к фильму: уж если ты Монику Беллуччи берешь в фильм, то, будь любезен, раскрывай и дай ей играть. Она здесь вновь работает — я плохо скажу — мебелью. Но начальный эпизод меня все же удивил.
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А какая часть ваша любимая — «Битлджус» или «Битлджус Битлджус»?
Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов