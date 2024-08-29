«Битлджус Битлджус» Тима Бёртона: культовый макабр 1980-х восстает из мертвых

На открытии Венецианского кинофестиваля показали продолжение легендарной загробной комедии Тима Бёртона, которое уже через несколько дней выйдет в широкий прокат. К своим ролям вернулись Майкл Китон, Вайнона Райдер и Кэтрин О’Хара, а вместе с Дженной Ортегой и новыми сценаристами в «Битлджуса» проник дух сериала «Уэнсдэй».

Станислав Зельвенский Критик Кинопоиска

Безвременная кончина Чарльза Дитца («отца, мужа, бёрдвотчера», как будет написано на его могильном камне в форме акульего плавника) собирает в городке Уинтер-Ривер накануне Хеллоуина его не слишком ладящих между собой родственниц. Вдова Дилия (Кэтрин О’Хара) по-прежнему старается быть в авангарде современного искусства. Ее падчерица Лидия (Вайнона Райдер) — звезда собственного телешоу, в котором она посещает проклятые дома и общается там с призраками. У Лидии выросла не менее одинокая, чем сама она когда-то, дочь Астрид (Дженна Ортега). Та не верит в сверхъестественное и скучает по отцу, сгинувшему в джунглях Амазонии. Семейное воссоединение было бы неполным, если бы кое-кому не пришло в голову трижды произнести имя демона Битлджуса (Майкл Китон), несостоявшегося жениха Лидии, заточенного в преисподней на офисной работе.

Не прошло сорока лет, и сиквел «Битлджуса», одного из первых и, несомненно, лучших фильмов Тима Бёртона, после множества фальстартов наконец выходит на экраны. Реанимация давно разложившихся трупов редко оказывается хорошей идеей, но что если сделать это частью шоу? Авторы сценария Альфред Гоф и Майлз Миллар вместе с Бёртоном сочинили сериал «Уэнсдэй» — не только феноменально успешный, но и действительно славный; классическая интеллектуальная собственность в живой и современной, пусть и не революционной, упаковке. Здесь трио проделывает примерно то же самое. Наверное, в новом фильме нет той божественной (или дьявольской) искры таланта, которая была в оригинале, но она здесь в общем-то и не подразумевается. Это задорная, отлично сделанная фан-реплика, расширяющая канон и с фантазией, и с любовью.

Четыре свадьбы (особенно любит это дело Битлджус) и одни похороны семейства Дитц проходят под музыку Дэнни Элфмана в подобающей карнавально-готической атмосфере. У Лидии в этот раз жених, подходящий ей по возрасту, но и только: Джастин Теру, играющий ее менеджера и возлюбленного, носит такую гнусную прическу, что перспективы этого союза сразу кажутся сомнительными.

Дженна Ортега и Кэтрин О’Хара

Что касается Битлджуса, то у него обнаруживается мстительная бывшая, которая высасывает из своих жертв души, превращая их в лепешки (и может таким образом убить мертвеца). В этой небольшой, но яркой роли — Моника Беллуччи, с недавних пор подруга автора фильма. Ей Бёртон подарил чрезвычайно эффектную сцену-представление и вдобавок черно-белый флешбэк в духе Марио Бавы; здесь режиссер от полноты чувств даже переходит на итальянский.

Майкла Китона снова не очень много, но, кажется, побольше, чем в первый раз. Во всяком случае, его имя точно выкликают всуе гораздо чаще. Благодаря слоям грима годы на герое никак не отразились, и его предосудительное чувство юмора тоже осталось неизменным. Как и декорации загробной жизни, которая вновь оформлена с элементами немецкого экспрессионизма, практической магии и фильма «Дюна» (благо песчаный червь еще лучше знаком публике, чем в конце 1980-х).

Майкл Китон

Из замогильных нововведений стоит упомянуть Уиллема Дефо в роли экс-актера из полицейских боевиков категории Б, после смерти возглавившего следственный комитет, Дэнни ДеВито (которого мало и сразу становится еще меньше) и долгоиграющую, сложно переводимую шутку про «соул-поезд» — загробный экспресс, где извиваются соул-вокалисты. Вообще, посторонняя, не элфмановская музыка имеет большое значение для сиквела, и пара отличных эпизодов выстроены именно вокруг песен. Передается, в частности, привет легендарной композиции Гарри Белафонте из первого фильма.

С Ортегой авторы решили не изобретать велосипед, более или менее точно скопировав ее из «Уэнсдэй»: она снова не ладит с одноклассницами, дерзит старшим, смотрит исподлобья, мечтает съездить в Трансильванию и однажды даже немного танцует. На почве любви к Достоевскому Астрид (формально ее можно назвать главной героиней, хотя и у Райдер, и даже у несравненной О’Хары роли полноценные) знакомится с интересным юношей (Артур Конти), что в основном и двигает сюжет вперед.

Уиллем Дефо

И это, наверное, не так душевно, как мытарства Мейтлендов, заточенных на чердаке собственного дома (Болдуин и Дэвис в Уинтер-Ривер не вернулись), но содержит пару интригующих поворотов и сделано на все время возрастающих скоростях. «Битлджус», как и многие фильмы Бёртона, был размышлением над свадебной формулировкой «Пока смерть не разлучит нас». И «Битлджус Битлджус», несмотря на его еще более ернический тон, отзывается тем же меланхоличным успокоительным эхом: «Не разлучит, не разлучит».