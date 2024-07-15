«Собиратель душ»: что стоит знать о потенциально главном хорроре года

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12 июля начался мировой, а 25 июля стартует российский прокат фильма «Собиратель душ». Это маньячный триллер с Николасом Кейджем и Майкой Монро, который называют современной версией «Молчания ягнят» и самым жутким ужасом последних лет. В режиссерском кресле — Осгуд Перкинс, автор хоррор-сказки «Гретель и Гензель» и сын актера Энтони Перкинса. Чтобы вы смогли подготовиться к премьере, Кинопоиск заранее рассказывает про этот страшный феномен.

Что это за проект и кто над ним работал

Первые новости о «Собирателе душ» появились в ноябре 2022 года. Тогда стало известно, что режиссер Осгуд Перкинс закончил сценарий будущего фильма и заключил сделку с кинокомпанией Николаса Кейджа Saturn Films. Актер не только выступает продюсером ленты, но и играет главную роль. Фанаты «Мэнди» обрадовались, ведь именно авторские хорроры с Кейджем подарили его карьере вторую жизнь. Позже к актерскому составу присоединилась Майка Монро, которую фильм «Оно приходит за тобой» вывел в «королевы крика» нового поколения. В январе 2023 года, когда начались съемки, складывалось впечатление, что на площадке Longlegs — так картина называется в оригинале — собрались иконы жанра, которые одновременно ассоциируются с классикой хорроров и переосмыслением старых канонов.

Отец Осгуда — сыгравший маньяка в «Психо» актер Энтони Перкинс, который умер от СПИДа в 1992 году. Он всю жизнь скрывал свою гомосексуальность от общественности и детей. Мать Берри Беренсон погибла в самолете, который врезался в одну из башен-близнецов 11 сентября 2001 года. Оз, дебютировавший в кино в 1982-м с «Психо 2» в роли 12-летней версии убийцы Нормана Бейтса, после гибели своих родителей решил попробовать себя в комедийном жанре и в начале нулевых снимался в дурацких подростковых комедиях (среди них была эпизодическая роль студента-увальня в «Блондинке в законе»!). Так, по его словам, он пытался убежать от демонов прошлой жизни. Мать долгое время скрывала от Осгуда и его брата сексуальную идентичность отца, и именно ложь во благо он решил исследовать в фильме «Собиратель душ». Здесь главная героиня также узнает страшный секрет, который скрывала ее мама, и это тайна связана с убийствами.

Травмирующие переживания не отпускали Осгуда, снявшего в 2015-м свой дебютный игровой фильм «Февраль». Это психологический хоррор о трех девушках из школы-интерната, которых родители не забрали на зимние каникулы. Премьера «Февраля» прошла на кинофестивале в Торонто, фактически дав старт карьере Перкинса-режиссера. Он понял, что темные истории для него — средство исцеления и способ найти спокойствие. И вот, спустя почти 10 лет самокопания, Перкинс снимает, возможно, свой главный фильм, затрагивающий темы дисфункциональной семьи, деструктивности религии и американских тру-краймов.

Что известно о сюжете

Действие «Собирателя душ» происходит в 1993 году в окрестностях Орегона. Агентка ФБР Ли Харкер охотится за неуловимым и чудовищным серийным убийцей по прозвищу Длинноногий. Более десяти лет его жертвами становятся целые семьи, члены которых необъяснимым образом убивают друг друга. Чем ближе Харкер подбирается к разгадке личности убийцы, тем отчетливее она понимает, что между ней и маньяком есть связь. Одержимая этим делом, девушка начинает разгадывать намерения убийцы вместе со своим боссом агентом Картером.

Судя по синопсису, трейлерам и материалам со съемок, Перкинс черпал вдохновение из культового «Молчания ягнят» и не скрывает, что его герои связаны с характерами Клариссы Старлинг, Ганнибала Лектера и Буффало Билла. «Семь» Дэвида Финчера — другой важный источник для режиссера, который придумывал «Собирателя душ» как оммаж триллерам о серийных убийцах 1990-х.

Кто кого играет

Майка Монро

Майка Монро — хоррор-звезда, которая играет настойчивую агентку Харкер, которая пытается поймать серийного убийцу и не потерять рассудок. «Майка — прекрасная актриса, ей удалось с первого дубля правильно передать все эмоции, которые она испытала в сцене встречи этих героев», — говорит о ней Перкинс и добавляет, что «увидел в ее глазах предвкушение, тревогу, любовь, страх, грусть, радостное возбуждение — целую гамму чувств».

Николас Кейдж играет маньяка, скажем так, с творческим подходом к самопрезентации (Буффало Билла помните?). Актеру было важно, чтобы лицо его героя не показали ни в одном трейлере, а загадка его внешности осталась бы как можно дольше. Режиссер рассказывал, что образ убийц навеян героями глэм-панка, а персонаж Николаса Кейджа транслирует в извращенном виде энергетику лидера T. Rex Марка Болана, что делает его героя одновременно трагичным и комичным. Люди, посмотревшие фильм, говорят, что Кейдж сыграл одного из самых ужасающих злодеев в истории кино, и обещают, что зрители никогда не забудут первую встречу с ним. Майка Монро не видела, как актера по много часов гримируют, и впервые узрела его в образе на площадке. Это произвело на нее такое впечатление, что микрофон, закрепленный на ее груди под одеждой, записал звук сердцебиения актрисы, ускорившегося до 170 ударов.

Блэр Андервуд — актер, известный по сериалу «Закон Лос-Анджелеса». Он сыграл агента Картера, начальника и наставника главной героини. Именно он будет напарником Ли Харкер в этом запутанном и опасном расследовании.

Алисия Уитт сыграла мать главной героини, религиозную фанатичку Рут Харкер. С ней связаны тайны прошлого, которые мучают Ли Харкер.

Вирусное промо

Отдельного упоминания заслуживает рекламная кампания фирмы Neon, дистрибьюторов фильма. Вдохновившись маркетингом «Ведьмы из Блэр» и «Монстро», продюсеры выстроили кампанию на загадках, секретных шифрах и интернет-конспирологии. Сперва на YouTube появились три странных ролика с записью автоответчика, с архивными фотографиями и некими кодами. Расшифровав их, пользователи смогли выяснить месяц выхода фильма и по буквам собрали его оригинальное название. Видео начали активно вируситься в соцсетях, подключая еще больше людей к обсуждению будущей картины.

Затем были опубликованы постеры с непонятными, но эффектными кадрами. Сюжет все еще держался в секрете, а вопросов и зашифрованных посланий становилось все больше. Следом на улицах Лос-Анджелеса появились билборды с частями тела героя Николаса Кейджа и набором странных символов. На ряде баннеров к фильму был указан номер телефона, позвонив по которому абонент слышал дискомфортный и очень высокий голос Кейджа, который уверял звонивших в скорой смерти.

В синефильской соцсети Letterboxd от имени аккаунта Mr_Downstairs выкладывались рецензии на этот фильм с использованием шифров маньяка. Позже был обнаружен одноименный канал на YouTube, где показали силуэт героя Кейджа с камер наблюдения. Журналистам и киноблогерам Neon присылала посылки с зашифрованными письмами и подарками от Мистера Вниз-по-лестнице. Пользователи активно рассказывали про эти послания в своих соцсетях, еще больше подогревая ожидания. А еще маркетологи запустили стилизованный под 1990-е интернет-форум со статьями о выдуманных убийствах и криминальной хроникой мира «Собирателя душ». Обновления здесь появляются каждые несколько дней, однако доступ к ним можно получить только с помощью секретных кодов, которые надо искать на билбордах, в соцсетях и в интервью создателей фильма.

Кажется, что вовлекающий интерактивный опыт сработал: фанатов удалось как следует подготовить к просмотру, не испортив впечатление спойлерами. В итоге за пару месяцев до премьеры у «Собирателя» собралась армия поклонников, и Neon сделала невозможное: с нуля раскрутила авторский хоррор до масштабов потенциальной франшизы.

Что о «Собирателе душ» пишет пресса

Впервые фильм был показан в мае 2024 года на Beyond Fest, специализирующемся на ужасах и мрачных историях. Медиа тогда в отзывах выделяли неузнаваемого Кейджа и леденящую атмосферу картины. После премьеры 12 июля в Лос-Анджелесе восторги немного поутихли, и в Х начали появляться умеренные и отрицательные отзывы. Зрителя обвиняли Перкинса в том, что его кино слишком монотонное и претенциозное, а актерскую игру Кейджа называли слишком театральной и неубедительной. На момент написания статьи у фильма 90% «свежести» на Rotten Tomatoes при 71 рецензиях.

«Это нервирующий, атмосферный и в конечном счете удивительно печальный фильм, рассказывающий об адском разложении, казалось бы, обычной нуклеарной семьи», — сообщает Грэм Гуттман из Screen Rant. «Фильмы ужасов необязательно должны иметь полностью логические объяснения, но это кино попадает в царство унылой бессмыслицы», — негодует Ричард Лоусон из Vanity Fair.

«Фильм наводит ужас на окружающих и проникает в пограничное пространство между детскими ночными кошмарами и взрослой тревожностью», — признается Дэвид Эрлих из IndieWire.

«Возможно, менее известный актер мог бы справиться с ролью убийцы лучше. Выбор Кейджа — серьезная ошибка, от которой фильм никогда не оправится. Актер был так нелепо замаскирован пластическим гримом, а в его игре столько излишеств, что на экране невозможно разглядеть ничего, кроме актера в нелепом костюме», — написал Бенджамин Ли в своей рецензии для The Guardian.

«Осгуд Перкинс возвращает то самое чувство из детства, когда нам хотелось спать с включенным светом», — откровенничает Питер Дебрюгге из Variety.

А Ханна Стронг из Little White Lies подытоживает мнения своих коллег и пишет, что «оригинальность и смелость „Собирателя душ“ освежает кино в век хоррор-франшиз, спин-оффов и продолжений. Эта шокирующая картина возвращает нас к жутким фильмам 1970-х годов, грубоватому исполнению и повсеместному уродству».

Отмечайте «Буду смотреть» на карточке фильма, и мы напомним о его выходе.



Автор: Денис Шустов