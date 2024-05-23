Что смотреть дома: «Реальная история Уиннер», «Атлас» с Джей Ло и квиз для фанатов Гая Ричи

Бывшая госслужащая Реалити Ли Уиннер (Суини) обнаруживает у дверей дома двух агентов ФБР (Джош Хэмилтон и Маршант Дэвис), которые подозревают ее в сливе секретных данных СМИ. Именно благодаря ей офис американских спецслужб покинула информация о российском вмешательстве в выборы президента США.

Фильм длится 100 минут, как и реальный обыск в доме Уиннер. Кинодебют неординарной театральной постановщицы Тины Саттер дотошно следует диктофонной записи, на которой федералы общаются с Реалити. Премьера состоялась на Берлинале, где сразу же высоко оценили перформанс Суини.

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