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Что смотреть дома: «Реальная история Уиннер», «Атлас» с Джей Ло и квиз для фанатов Гая Ричи

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Сидни Суини блистает в драматической роли, а Райан Гослинг не жалеет себя в фильме о каскадерах. Вышли ИИ-боевик с Дженнифер Лопес и квиз по творчеству Гая Ричи. Финалы РПЛ и чемпионата мира по хоккею. Каждый четверг мы рассказываем о главных премьерах недели на российских и зарубежных стримингах.

Новое

Сидни Суини недели: «Реальная история Уиннер»

Фильм-допрос о девушке, которая рассекретила вмешательство России в американские выборы

Где вышло: Кинопоиск — с 25 мая

Бывшая госслужащая Реалити Ли Уиннер (Суини) обнаруживает у дверей дома двух агентов ФБР (Джош Хэмилтон и Маршант Дэвис), которые подозревают ее в сливе секретных данных СМИ. Именно благодаря ей офис американских спецслужб покинула информация о российском вмешательстве в выборы президента США.

Фильм длится 100 минут, как и реальный обыск в доме Уиннер. Кинодебют неординарной театральной постановщицы Тины Саттер дотошно следует диктофонной записи, на которой федералы общаются с Реалити. Премьера состоялась на Берлинале, где сразу же высоко оценили перформанс Суини.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

Подробнее о фильме:

Отвязные каникулы недели: «Милые обманщицы: Летняя школа», 2-й сезон

Школьницы против загадочного зла

Где вышло: Амедиатека

Табби (Чандлер Кинни), Ноа (Майя Рефикко), Имоджен (Бэйли Мэдисон) и Минни (Малия Пайлс) по прозвищу Маус — старшеклассницы из городка Милвуд, которые все время оказываются в центре загадочных событий. Сначала им не дает покоя загадочный А, знающий о страшной тайне их матерей, затем — ожившая страшилка Кровавая Роуз. В борьбе с ними девушкам придется полагаться на силу духа и уроки самообороны, знание хорроров и друг друга.

Спин-офф культового сериала 2010-х по романам Сары Шепард. У руля проекта — Роберто Агирре-Сакаса, шоураннер «Ривердэйла» и «Леденящих душу приключений Сабрины», фанат комиксов, школьных детективов и девушек с мрачными тайнами.

Смотрите этот сериал в Амедиатеке и в Плюсе с Амедиатекой на Кинопоиске.

Лифт недели: «Мы», сериал

Пятеро друзей встречаются в необычном месте после долгой разлуки

Где вышло: Амедиатека

Друзья детства — Камилла (Марианн Фортье), Алексис (Николас Фонтейн), Анаис (Шанель Мингс), Тибо (Кевин Рэйли) и Марго (Летиция Исамбер-Дени) — родились в один день и в одной больнице, но не подозревают об этом. Спустя 24 года они снова встречаются, застряв в лифте. Эмоциональная канадская драма о неожиданных траекториях судьбы, снятая Янником Севардом («Мышеловка») по сценарию Доминика Паренто-Лебёфа («Наследник»).

Смотрите этот сериал в Амедиатеке и в Плюсе с Амедиатекой на Кинопоиске.

Женский ансамбль недели: «Первый класс», сериал

Три матери борются за будущее детей (в престижной школе)

Где вышло: «Иви»

Интеллигентная Таня (Марина Васильева), роковая Лена (Аня Чиповская) и целеустремленная Аня (Юлия Хлынина) — подруги, чья солидарность заканчивается, когда речь идет о поступлении сыновей в первый класс престижной санкт-петербургской школы.

Светлана Самошина недавно дебютировала в большом кино «Краем надломленной Луны» и сразу пробует силы в многосерийном формате. Ироничный семейный триллер примечателен не только столкновением характеров, но и актерским составом: кроме центрального трио, тут играют Елена Лядова, Стася Милославская, Александра Ребенок, а также Никита Ефремов и Артём Быстров.

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ИИ недели: «Атлас»

Дженнифер Лопес в боевике о роботе, который хочет истребить человечество

Где вышло: Netflix — с 24 мая

Специалистка по данным Атлас Шепард (Лопес) принимает участие в охоте за новейшим ИИ — роботом Харланом (Симу Лю), установившим, что для прекращения войн надо истребить человечество. Операция по его поимке идет наперекосяк, и андроид оказывается единственным, кто может помочь Атлас в спасении цивилизации.

В коллекции катастроф Брэда Пейтона пополнение: режиссер «Разлома Сан-Андреас», «Рэмпейджа» и «Рассвета апокалипсиса» снял кино о роботизированной угрозе. На вторых ролях — Марк Стронг, Лана Паррия, Стерлинг К. Браун и Зои Бойл.

Аниме недели: «Моя подруга — демон»

Необычная история дружбы от режиссера «Сквозь слезы я притворяюсь кошкой»

Где вышло: Netflix — с 24 мая

Школьник Хигари пытается со всеми ладить и в результате позволяет сверстникам собой помыкать. Разыскивающая маму Цумуги совсем другая: она делает что хочет и ни о ком не думает. Ведь она девушка-демон из параллельного мира.

Многообещающий проект Томотаки Сибаямы — режиссера «Космических братьев» и «Сквозь слезы я притворяюсь кошкой», работавшего аниматором у Миядзаки и Хосоды. За производство отвечает студия Colorido, также известная по «Тайной жизни пингвинов» и мини-сериалу «Сжечь ведьму».

Гослинг недели: «Каскадеры»

Режиссер «Джона Уика» и «Быстрее пули» снимает оду киноремеслу

Где вышло: Prime Video, Vudu

Каскадер Колт Сиверс (Гослинг) завязал с трюками после перелома спины. Однако решает вернуться, когда продюсер зовет на съемки дебюта Джоди Морено (Эмили Блант). Бывшая возлюбленная променяла операторский цех на режиссерский, а про парня-сорвиголову вообще забыла. В главной роли она снимает звезду боевика Тома Райдера (Аарон Тейлор-Джонсон), чьим дублером много лет был Колт. Правда, артист куда-то пропал.

Экс-каскадер Дэвид Литч, за десять лет снявший «Джона Уика», «Дэдпула 2» и спин-офф «Форсажа», отправляет трогательную валентинку профессии. За сценарий отвечает Дрю Пирс, работавший с Шейном Блэком над третьим «Железным человеком», так что шуток тоже хватает.

Подробнее о фильме:

Что еще смотреть на Кинопоиске

Кино по пятницам: «Только бог простит»

Райан Гослинг получает по лицу в самом недооцененном фильме Рефна

Прежде чем датский визионер и поэт маскулинности обратился к большой сериальной форме, у него случился краткосрочный роман с Каннским кинофестивалем. Получив режиссерскую награду за «Драйв», он приезжал еще дважды — с «Только бог простит» и «Неоновым демоном». Оба по-своему поразили публику, но второй фильм подряд с Гослингом, неоном и музыкой Клиффа Мартинеса не был распробован совсем. Как водится, зря. Крайне немногословный криминальный боевик с тайским боксом и античной моралью определил дальнейшую траекторию Рефна.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

Жизневский недели: «Топи»

Атмосферная хтонь по роману иноагента

Тихон Жизневский стремительно вырвался из «Ментовских войн 7» в список больших надежд: в 2021-м дубль из «Майора Грома» и «Топей» сулил, что он теперь «будет везде». К счастью, актер не стал распыляться, сохранив темп «громкий сериал + фильм в год». В 2024-м — новый «Майор Гром» и «Преступление и наказание». В последнем проекте он воссоединится с Иваном Янковским. Их броманс в «Топях» работал не хуже закрученного сюжета и отечественной мистики, сочиненных Дмитрием Глуховским.

Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.

Подробнее о сериале:

Инфоповод недели: «Изображая жертву»

Вспоминаем кинодебют отечественного завсегдатая Канн

Кирилл Серебренников снова на главном европейском кинофестивале. На этот раз показывает «Лимонова» с Беном Уишоу, который, как говорят, пугающе глубоко погрузился в образ. Радостно, что уже почти 10 лет, начиная с «Ученика», режиссер премьерится на Круазет, и хочется напомнить о его дебюте — меметичной черной комедии «Изображая жертву», где Лия Ахеджакова ходит в кимоно, Виталий Хаев произносит бессмертный монолог о поколении, а Юрий Чурсин подрабатывает «телом» на следственных экспериментах и утверждает, что «русское кино в жопе».

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

Канны недели: «Артист»

Современная классика — немое кино с Жаном Дюжарденом

Новая работа Мишеля Хазанавичуса — анимационный фильм о холокосте с Жан-Луи Трентиньяном в роли рассказчика. Можно даже не поверить, что столь серьезный режиссер начинал с дурашливых комедий об агенте 117 (французский старший товарищ Бонда), где сработался с Дюжарденом. В дуэте они и покорили мир очаровательной комедией о том, как появление звука уничтожило многие голливудские карьеры. Стилизованный под немое кино «Артист» получил «Оскары» за лучший фильм, режиссуру, главную роль, костюмы и саундтрек.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

Турецкий сериал недели: «Зимородок»

Повеса женится по воле дедушки

Перевоспитание золотой молодежи не всегда происходит по сценарию «Холопа». В семействе Корхан, например, патриарх Халис Ага, зарабатывающий в поте лица, просто требует, чтобы внук Ферит (Мерт Рамазан Демир) остепенился. Родственники выбирают невесту в родном городе деда, однако молодой человек влюбляется не в Суну (Бериль Позам), а в ее младшую сестру Сейран (Афра Сарачоглу), в чьи планы на жизнь входит университет, а не ранний брак.

Самый популярный — прямо сейчас! — турецкий сериал сняла Бурджу Алптекин, постановщица «Дара» и «Другой жизни». На Кинопоиске «Зимородок» будет выходить все лето.

Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.

Петербуржец недели: «Гром: Трудное детство»

Приквел российского кинокомикса о взрослении в 1990-е

Еще один способ подготовиться к выходящей в прокат «Игре» — узнать о непростой юности Игоря Грома (Кай Гетц). Дитя 1990-х, он обожает «Терминатора» и копит на билет в Диснейленд, куда хочет увезти отца-полицейского (Сергей Марин), который пропадает на работе. Конкурент у юноши серьезный — загадочный злодей Анубис. «Трудное детство», как и все фильмы во вселенной Грома, снимал Олег Трофим, до комикс-эры успевший отметиться «Льдом».

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

Подробнее о фильме:

Проверка знаний недели: «Ричиверс»

Внимательно ли вы смотрели Гая Ричи?

В российском прокате, кинотеатральном и цифровом, продолжает идти «Министерство неджентльменских дел» Гая Ричи — одного из самых любимых режиссеров россиян. Насколько вы подвержены культу реального британского кино, можно проверить в новом квизе, который будет доступен на сервисе с 24 мая. Предстоит опознать настоящую цитату Стэйтема, узнать хит по кадру и вспомнить некоторые сюжетные подробности. Это смогут только самые преданные фанаты!

Играйте в этот и другие квизы вместе с друзьями и семьей на Кинопоиске в Плюсе.

Раздел «Игры» доступен в вебе и у пользователей приложений Кинопоиска на Smart TV, Android TV, его можно найти в основном меню.

Спорт

Футбол недели: развязка сезона в РПЛ

Сразу три клуба претендуют на чемпионство

«Краснодар» — «Динамо». Судьба чемпионства в Российской Премьер-лиге решится в заключительном туре — идеальный футбольный сценарий. Москвичи могут стать чемпионами спустя 48 лет и сейчас решают свою судьбу самостоятельно. В случае победы или ничьи результаты других матчей помешать им не в силах. «Краснодару» же для чемпионства нужна не только победа, но и поражение прямого конкурента — «Зенита».

«Зенит» — «Ростов». Петербуржцы тоже могут стать чемпионами — шестой раз подряд! Однако для этого необходимо не только побеждать «Ростов», но и рассчитывать на поражение «Динамо». Такого плотного финиша и конкуренции в чемпионате не было давно. Самый захватывающий футбольный сериал.

Все матчи тура пройдут в одно время, а это значит, что интрига может продержаться буквально до последних секунд. Если хочется следить за всеми играми сразу, поможет мультитрансляция матчей дня.

Хоккей недели: финал чемпионата мира в Праге

Сборные восьми стран оспорят главные медали

Стремительный плей-офф чемпионата мира по хоккею — это боевик и детектив одновременно. Каждая минута каждого матча наполнена событиями. Кто дойдет до финала — неизвестно до последнего. В этом году в Праге мощный десант игроков из НХЛ, прямо сейчас они играют главный международный турнир года. 23 мая пройдут четвертьфинальные матчи, 25-го — полуфинальные, а 26 мая две лучшие команды сыграют за золотые медали. Скучно не будет.

Больше спорта — в нашем Telegram-канале «Спорт на Кинопоиске».

«Кинопоиск | Спорт» в Telegram

Главное из мира спорта в одном месте

Автор: Алексей Филиппов, Артур Ковтуненко

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Омар Хайям заключает сделку с будущим основателем ордена убийц. Величественная сага о борьбе за власть
В главных ролях:Карим Абдель Азиз, Фати Абдель Вахаб, Мирна Нур Эль Дин, Ахмед Эйд, Ислам Джамал, Николас Муавад, Самми Шейк
Режиссер:Питер Мими, Ахмед Джамал
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