15 фильмов, которые помогают нам в трудные времена

Фильм начинается с монолога главного героя: «Конец 70-х, все мы сидели в дерьме. Повышение цен на бензин, очереди на заправках, кризис в Иране…» Реальность эпохи была такой, что от нее хотелось отвлечься независимо от того, где она вас застала — в Нью-Джерси или в Москве. Хотя лучше, конечно, в Нью-Джерси, откуда можно было, по крайней мере, сбежать на Бродвей, в легендарный клуб «Студия 54».

Фильм Марка Кристофера кажется бестолковым (если сравнить его, скажем, с «Лакричной пиццей» Пола Томаса Андерсона) и жизнерадостным отражением праздника конца 1970-х, в который случайно угодил провинциальный красавчик Шейн (Райан Филиппи). Он устроился работать басс-боем в «Студию 54», познакомился со знаменитостями, попал в любовный треугольник с Анитой и Грегом Рандаццо (Сальма Хайек и Брекин Меер), выучил какие-то важные жизненные уроки. Двадцать лет назад в фильме, мне казалось, было достаточно диско, кокаина и секса. Позже выяснилось, что бисексуальную линию в отношениях Шейна и Грега вырезал Харви Вайнштейн, и в 2015-м вышла режиссерская версия «Студии 54». А сейчас на первый план выступает дидактичный тон с идеей о том, что нужно все перепробовать, пока ты молод. В конце концов, это классическая и наивная история о клубе как о способе спрятаться и придумать свой сверкающий мир.