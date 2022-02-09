Кинокраши. В каких актеров и актрис мы были влюблены (и почему это вообще происходит)

В специальном выпуске ко Дню святого Валентина редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов признаются, в каких актеров и актрис они были влюблены и почему. Гость обсуждения — Ксения Реутова, кинокритик, ведущая подкаста о немецком кино «Покалигарим» и фанатка Шона Бина в сериале «Стрелки Шарпа».

Также в эпизоде можно услышать, какие были кинокраши у ведущих, гостей и создателей подкастов Кинопоиска. В своих влюбленностях признаются Иван Филиппов и Лиза Сурганова (ведущие «В предыдущих сериях»), Иван Чернявский (ведущий «Через вселенные»), Юлия Шагельман и Дарья Бурнашева (кинокритики и гостьи «Крупным планом»), Женя Молодцова и Лера Кусто (продюсер и звукорежиссер «Крупным планом»), а также Ильдар Фаттахов (звукорежиссер этого выпуска).

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