Кинокраши. В каких актеров и актрис мы были влюблены (и почему это вообще происходит)

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ПодкастКинокраши. В каких актеров и актрис мы были влюблены (и почему это вообще происходит)

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Что такое кинокраш и когда он появился? Чем отличалась влюбленность в актеров немого кино от крашей на Тимоти Шаламе и Роберта Паттинсона? Как с этим обстояли дела в Советском Союзе? И какими драматургическими и визуальными приемами кино заставляет нас влюбляться в актеров и персонажей?

Роберт Паттинсон в фильме «Сумерки»
Наталья Мурашкевич в фильме «Гостья из будущего»
Джош Хартнетт в фильме «Факультет»
Леонардо ДиКаприо в фильме «Титаник»
Шон Бин в фильме «Стрелки Шарпа»
Тодд МакКи в сериале «Санта-Барбара»
Наталья Варлей в фильме «Кавказская пленница»
Вигго Мортенсен в фильме «Властелин колец: Братство Кольца»
Орландо Блум в фильме «Властелин колец: Братство Кольца»
Джозеф Гордон-Левитт в фильме «500 дней лета»
Михаил Боярский в сериале «Д’Артаньян и три мушкетера»

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. Выпуски наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска».

В специальном выпуске ко Дню святого Валентина редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов признаются, в каких актеров и актрис они были влюблены и почему. Гость обсуждения — Ксения Реутова, кинокритик, ведущая подкаста о немецком кино «Покалигарим» и фанатка Шона Бина в сериале «Стрелки Шарпа».

Также в эпизоде можно услышать, какие были кинокраши у ведущих, гостей и создателей подкастов Кинопоиска. В своих влюбленностях признаются Иван Филиппов и Лиза Сурганова (ведущие «В предыдущих сериях»), Иван Чернявский (ведущий «Через вселенные»), Юлия Шагельман и Дарья Бурнашева (кинокритики и гостьи «Крупным планом»), Женя Молодцова и Лера Кусто (продюсер и звукорежиссер «Крупным планом»), а также Ильдар Фаттахов (звукорежиссер этого выпуска).

А еще у нашего подкаста есть Telegram-канал! Называется «Общим планом» — подписывайтесь на него по этой ссылке. Мы в нем делимся интересными материалами по темам выпусков, советуем фильмы и выкладываем разные не вошедшие в эпизод фрагменты.

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов, Ксения Реутова

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