Как Миядзаки создавал свои миры? Разбираем по эскизам

Сейчас там также идет выставка, посвященная Studio Ghibli и ее создателю, режиссеру-аниматору Хаяо Миядзаки. Миядзаки получил премию «Оскар» в 2003 году за лучший анимационный фильм «Унесенные призраками», а в 2014-м он стал обладателем почетной награды Академии за вклад в кинематограф.

На выставке, посвященной Миядзаки, показывают, как шла работа над каждым фильмом студии Ghibli. Здесь представлено более 400 различных артефактов, начиная с эскизов и набросков персонажей и заканчивая памятными вещами, принадлежавшими аниматорам.

Вместо хронологического повествования о творческой жизни анимационный мир режиссера представляют через его главные темы — природу, промышленность и современные технологии. Отвечая на вопрос о концепции выставки, ее автор Джессика Нибель — штатный куратор Музея киноакадемии и эксперт по японской анимации — говорит, что самой простой идеей было бы показывать все аниме Миядзаки подряд, но в таком случае «мы упустим то, что действительно важно для сегодняшней аудитории — повторяющиеся темы, которые встречаются в его фильмах».