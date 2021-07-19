Как Миядзаки создавал свои миры? Разбираем по эскизам

В прошлом году открылся Музей американской киноакадемии. Там на семи этажах размещается коллекция предметов, связанных с кино, — от фильмов разных эпох до интерактивной экспозиции «Оскаровский опыт», где посетители могут получить свой собственный «Оскар».
Сейчас там также идет выставка, посвященная Studio Ghibli и ее создателю, режиссеру-аниматору Хаяо Миядзаки. Миядзаки получил премию «Оскар» в 2003 году за лучший анимационный фильм «Унесенные призраками», а в 2014-м он стал обладателем почетной награды Академии за вклад в кинематограф.
На выставке, посвященной Миядзаки, показывают, как шла работа над каждым фильмом студии Ghibli. Здесь представлено более 400 различных артефактов, начиная с эскизов и набросков персонажей и заканчивая памятными вещами, принадлежавшими аниматорам.
Вместо хронологического повествования о творческой жизни анимационный мир режиссера представляют через его главные темы — природу, промышленность и современные технологии. Отвечая на вопрос о концепции выставки, ее автор Джессика Нибель — штатный куратор Музея киноакадемии и эксперт по японской анимации — говорит, что самой простой идеей было бы показывать все аниме Миядзаки подряд, но в таком случае «мы упустим то, что действительно важно для сегодняшней аудитории — повторяющиеся темы, которые встречаются в его фильмах».
Авиация, например, особая тема, причем у этого есть и личный смысл: во время войны отец Миядзаки управлял Miyazaki Airplane, фабрикой по изготовлению деталей к самолетам. Поэтому в фильмах режиссера фигурируют самые разные летательные аппараты: воздушные шары, планеры, космические корабли, похожие на тарелки, летающие замки, военные машины, метлы и так далее. Многие аниматоры, с которыми Нибель встречалась во время нескольких лет работы над проектом, говорили, что «никто не может нарисовать летающие предметы так, как Миядзаки». Однако под жужжанием механизмов скрывается другой взгляд на то, что представляют собой эти машины для режиссера. «Прежде всего авиация означает изменение перспективы, — рассказывали художники студии. — Это видение мира под другим углом».
Например, в «Мой сосед Тоторо» мир рассматривается с точки зрения человека или животного на земле, а в «Ветер крепчает» — с точки зрения пилота, который смотрит на природу с воздуха. Нибель объясняет: «Когда вы находитесь на земле, проблемы вокруг вас могут быть непреодолимыми, но когда вы летите, то они уменьшаются и начинают казаться незначительными. Полет может быть освобождающим, а может быть губительным». Это наглядно показано в фильме «Ветер крепчает», где Миядзаки исследует, как нечто такое технологически прекрасное, как самолет, может быть превращено в оружие, инструмент смерти и разрушения.
На выставке посетители узнают, что Миядзаки создал индивидуальный детский сад для детей своих сотрудников в штаб-квартире Ghibli и что он пишет стихи о своих персонажах, чтобы другие аниматоры могли лучше понять их характеры. А еще о том, что «Мой сосед Тоторо» (здесь представлен рисунок персонажей Миядзаки и готовый кадр) и «Могила светлячков» Исао Такахаты были выпущены одновременно и между ними существует связь. Первый фильм полон радости и надежды, а второй посвящен смерти и отчаянию. Команда кураторов получила оригинальные плакаты для выставки и была поражена, обнаружив, что для рекламы обеих картин в 1988 году использован один и тот же слоган, который можно интерпретировать по-разному в зависимости от фильма: «Мы приносим вам то, что осталось позади». Например, в случае со «Светлячками» это может быть незаживающая рана в памяти о войне, а в «Тоторо» — надежда на счастливый исход (выздоровление мамы), которую в безвыходных ситуациях люди часто в себе хоронят.
Есть и карандашный набросок молодой ведьмы Кики из «Ведьминой службы доставки», который попал в фильм с точностью до травинки. Во время производства фильма Миядзаки и актеры озвучивания путешествовали в Швецию для исследования пейзажей. Фотографии, которые они сделали в Стокгольме и Висбю, формируют основной фон вымышленного города Корико. Также художников вдохновляли Лиссабон, Париж, Сан-Франциско и Милан.
В 1980-х «Принцесса Мононоке» задумывалась как сказка о принцессе Сан, которая должна стать женой лесного духа-рыси. Ее отец таким образом расплатился с устрашающим котом за то, что тот сохранил ему жизнь. Но этой задумке не суждено было осуществиться. Через пятнадцать с лишним лет Тосио Судзуки, продюсер Ghibli, подтолкнул Миядзаки вернуться к изначальным идеям, однако частично они уже были реализованы в остальных мультфильмах студии, да и самурайские боевики остались в другой эпохе. Так сюжет был переработан и сосредоточился на молодом принце Аситаке, который стал жертвой проклятия, и Сан, принцессе Мононоке, оставленной родителями и выращенной волками.
Купальня из «Унесенных призраками» — традиционное для Японии место общественного отдыха, которое называется онсэн (горячие источники с прилегающей к ним территорией для отдыха), куда часто приезжают семьями на выходные. Миядзаки выбрал это место не случайно. В одном из интервью режиссер поделился, что когда он увидел похожую дверцу в главном зале бани, то несколько ночей его одолевала мысль о том, что может за ней находиться.
Огромные сказочные здания — один из сквозных мотивов Миядзаки. Этот — из «Ходячего замка», премьера которого состоялась в Венеции в октябре 2004-го. Тогда он стал первым аниме, открывающим международный кинофестиваль такого уровня. Обычно фильмы Миядзаки посвящены культурным особенностям Японии, ее истории или основаны на манге. «Ходячий замок» же снят по мотивам одноименного сказочного романа английской писательницы Дианы Уинн Джонс.
Отрисовка пейзажа из «Ветер крепчает». Куратор экспозиции Джессика Нибель рассказывает, что после первого показа фильма Миядзаки расплакался. Да, увидев свой собственный фильм.
Подводный мир «Рыбки Поньо на утесе» на бумаге и на экране. Фильм, в котором Миядзаки изменил своей любимой стихии — воздуху. Режиссер сам нарисовал большую часть морских образов и стремился сделать их более экспрессионистскими, а открывающая сцена с огромными косяками рыб и подводных существ потребовала 1 613 страниц концептуальных эскизов для разработки.
Многие экспонаты выставки никогда ранее не покидали пределов Японии. Большинство из них хранились в музее Ghibli (Mitaka no Mori Ghibli Bijutsukan), открытом в 2001 году в Токио. Его цель — не только познакомить посетителей с творчеством студии, но также рассказать о 2D-анимации и технологиях ее производства в целом. На его территории, например, можно встретить Тоторо, наблюдающего из будки билетной кассы, или робота из фильма «Небесный замок Лапута». Одной из таких вещиц, привезенных из Японии, стал деревянный стол, за которым аниматоры работали над рисунками к фильмам. Здесь даже воссоздали в натуральную величину волшебное дерево, в котором живет Тоторо. Есть и травянистый холм, куда можно прилечь и почувствовать себя героем «Ведьминой службы доставки», посмотрев вверх на круглый экран, где транслируется видео плывущих облаков, а ближе к выходу караулит «двуликий каменный дух» из «Унесенных призраками». Прощаясь, он желает вам удачи и новых приключений.
Наш путеводитель по студии Ghibli можно найти тут.
Автор: Кира Голубева
Иллюстрации: Hayao Miyazaki. Imageboard, Nausicaä of the Valley of the Wind, 1984 © 1984 Studio Ghibli, Hayao Miyazaki. Imageboard, Porco Rosso, 1992 © 1992 Studio Ghibli, Hayao Miyazaki. Imageboard, My Neighbour Totoro, 1988 © 1988 Studio Ghibli, Hayao Miyazaki. Background, The Wind Rises, 2013 © 2013 Studio Ghibli, Hayao Miyazaki. Imageboard, Princess Mononoke, 1997 © 1997 Studio Ghibli, Hayao Miyazaki. Background, Spirited Away, 2001 © 2001 Studio Ghibli, Hayao Miyazaki. Production Imageboard, Howl’s Moving Castle, 2004 © 2004 Studio Ghibli, Hayao Miyazaki. Background, The Wind Rises, 2013 © 2013 Studio Ghibli, Hayao Miyazaki. Production Imageboard, Ponyo, 2008 © 2008 Studio Ghibli