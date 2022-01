Как Миядзаки создавал свои миры? Разбираем по эскизам

Автор: Кира Голубева

Иллюстрации: Hayao Miyazaki. Imageboard, Nausicaä of the Valley of the Wind, 1984 © 1984 Studio Ghibli, Hayao Miyazaki. Imageboard, Porco Rosso, 1992 © 1992 Studio Ghibli, Hayao Miyazaki. Imageboard, My Neighbour Totoro, 1988 © 1988 Studio Ghibli, Hayao Miyazaki. Background, The Wind Rises, 2013 © 2013 Studio Ghibli, Hayao Miyazaki. Imageboard, Princess Mononoke, 1997 © 1997 Studio Ghibli, Hayao Miyazaki. Background, Spirited Away, 2001 © 2001 Studio Ghibli, Hayao Miyazaki. Production Imageboard, Howl’s Moving Castle, 2004 © 2004 Studio Ghibli, Hayao Miyazaki. Background, The Wind Rises, 2013 © 2013 Studio Ghibli, Hayao Miyazaki. Production Imageboard, Ponyo, 2008 © 2008 Studio Ghibli