Сериалы июля: «Шмигадун!», «Монстры за работой» и «Тед Лассо»

Кевин Смит («Клерки», «Догма») снял анимационное продолжение фэнтези-мультсериала 1980-х «Хи-Мэн и Властелины Вселенной». Франшиза основана на одноименной серии игрушек компании Mattel. Главный герой — принц Адам (Крис Вуд), который защищает свою планету от черного колдуна Скелетора (Марк Хэмилл), в планах которого — захватить власть во всей Вселенной. Адам противостоит ему с помощью магии: он может превращаться в нечеловечески сильного Хи-Мэна.

В фантастическом экшене расскажут историю не только Адама, но и его команды. Большое внимание уделят капитану Тиле (Сара Мишель Геллар), которая охраняет принца, не подозревая, что он Хи-Мэн, а также ее отцу, генералу Дункану (Лиам Каннингэм). Помощницу Скелетора, злодейку Ивил-Лин, озвучила Лина Хиди («Игра престолов»). Другой антагонист, Стинкор, говорит голосом Джейсона Мьюза, давнего друга и соратника Кевина Смита.