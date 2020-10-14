Сериалы июля: «Шмигадун!», «Монстры за работой» и «Тед Лассо»

В июле футбольный тренер Тед Лассо попытается вернуть свою команду в Высшую лигу, герои «Шмигадуна!» застрянут в сказочном городке, где все поют и танцуют, а Майк Вазовски и Салли будут самоотверженно смешить детей.
Если карточка сериала черная, значит, его можно посмотреть на КиноПоиск HD. Обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде.
Главные сериалы
«Пробуждение», 1-й сезон
Где смотреть: ivi — с 1 июля
Детективный триллер о следователе Павле Фролове, который вместе с семьей попадает в аварию, после чего его жизнь делится на две реальности. В одной в живых остается жена Света (Наталия Вдовина), в другой — сын Кирилл (Михаил Шведов). Павел должен понять, как связаны эти реальности и можно ли их объединить в одну. Герой, который всегда выбирал работу вместо родных, будет пытаться исправить ошибки прошлого и наладить контакт с сыном.
«Пробуждение» вдохновлено одноименным американским шоу с Джейсоном Айзексом в главной роли. Героя в российском сериале сыграл Евгений Миронов, который впервые в своей карьере исполнил роль сотрудника полиции. Для этого актер общался со специалистом из Следственного комитета, участвовал в следственном эксперименте, научился стрелять и освоил навыки подводного плавания. Над сериалом в качестве консультантов работали судмедэксперты, криминалисты, спасатели МЧС и психиатры. «Пробуждение» поставил Эдуард Парри («Жили-были», «Шулер»). В сериале снялись Яна Сексте («Оттепель»), Агриппина Стеклова («Жила-была одна баба»), Александр Робак («Домашний арест») и Владимир Ильин («Палата № 6»).
«Монстры за работой», 1-й сезон
Где смотреть: Disney+ — с 7 июля
Продолжение всеми любимой «Корпорации монстров» студии Pixar. В мультсериале город Монстрополис также получает энергию не из детских страхов, а из смеха. Герои оригинального мультфильма — Салли и его одноглазый друг Майк Вазовски — появятся и здесь (к их озвучке вернутся Джон Гудман и Билли Кристал), но главный герой будет все-таки новый — Тайлер Таскмон, молодой амбициозный выпускник Университета монстров. Его мечта стать профессиональным страшилой рушится, и теперь он должен срочно переквалифицироваться из пугателя в шутника.
Над сценарием сериала работал один из режиссеров «Корпорации монстров», трехкратный обладатель «Оскара» Пит Доктер («Душа», «Головоломка», «Вверх»). Поставили шоу Роб Гиббс и Стивен Дж. Андерсон — сценаристы мультфильмов «Покахонтас» и «Похождения императора».
«Сплетница», 1-й сезон
Где смотреть: HBO Max — с 8 июля
Перезапуск одноименного сериала нулевых. Автор анонимного блога «Сплетница» раскроет тайны нового поколения безумно богатых учеников нью-йоркской частной школы. К закадровой роли рассказчицы вернется Кристен Белл («Вероника Марс»), остальной актерский состав полностью обновится. В перезагрузке, в отличие от оригинала, будет больше расового разнообразия и ЛГБТК+-персонажей, а некоторые герои станут скорее стесняться своего привилегированного статуса, чем наслаждаться им. Главную роль исполнила канадская певица Джордан Александр, также в сериале снялись Томас Доэрти («Меломанка»), Уитни Пик («Леденящие душу приключения Сабрины»), Илай Браун («Гнев человеческий») и модель Эван Мокк.
Над новым сериалом работали создатели оригинальной «Сплетницы» Джошуа Сафран («База Куантико»), Стефани Сэвадж («О.С. — Одинокие сердца») и Джош Шварц («В поисках Аляски»). Сериал нулевых запомнился культовыми образами, которые создал художник по костюмам Эрик Даман, он же подобрал наряды для новых героев, пригласив люксовые бренды Ferragamo, Chanel, Balenciaga и Staud.
«Белый лотос», мини-сериал
Где смотреть: HBO, Амедиатека, КиноПоиск HD — с 12 июля
Драмеди об одной неделе из жизни сотрудников и гостей гавайского отеля, чей отдых кажется идиллией, но только на первый взгляд. Обеспеченная и одинокая Таня (Дженнифер Кулидж) собирается развеять прах матери над океаном, топ-менеджер Николь (Конни Бриттон) воспринимает свою семью как непослушных подчиненных, а счастливые молодожены (Александра Даддарио и Джейк Лэси) неожиданно встречают навязчивую мать мужа (Молли Шеннон). В сериале также снялись Стив Зан («Далласский клуб покупателей»), Джон Грайз («Притворщик») и Сидни Свини с Лукасом Гейджем, которые вместе играли в «Эйфории».
Сатирическое шоу придумал и снял Майк Уайт — сценарист «Школы рока», «Эмоджи фильма» и сериала «Хулиганы и ботаны». Десять лет назад он уже работал с HBO над драмеди «Просветленная», которая была номинирована на «Золотой глобус».
«Шмигадун!» , 1-й сезон
Где смотреть: Apple TV+ — с 16 июля
Мелисса (Сесили Стронг) и Джош (Кигэн-Майкл Ки) отправляются в поход в надежде, что совместный отдых оживит угасающую страсть. Заблудившись, они неожиданно набредают на волшебный городок, в котором все жители ведут себя так, словно находятся в голливудском мюзикле 1940-х годов. Постепенно Мелисса и Джош понимают, что не смогут покинуть до ужаса жизнерадостный Шмигадун, пока не узнают, что такое настоящая любовь.
Название и сюжет сериала отсылают к классическому мюзиклу 1950-х «Бригадун» Винсента Миннелли. Спродюсировал проект Лорн Майклз — создатель культового телевизионного шоу «Субботним вечером в прямом эфире». Все серии музыкальной комедии поставил Барри Зонненфельд, режиссер «Семейки Аддамс», «Людей в черном» и сериала «Лемони Сникет: 33 несчастья». Мэра города сыграл Алан Камминг («Дети шпионов»), а сценарий написали авторы мультфильма «Гадкий я» Кен Даурио и Синко Пол. Они называют «Шмигадун!» признанием в любви мюзиклам золотой эры Голливуда.
«Тед Лассо», 2-й сезон
Где смотреть: Apple TV+ — с 23 июля
Во втором сезоне хитовой комедии футбольная команда «Ричмонд» под руководством тренера-оптимиста Теда Лассо (Джейсон Судейкис) тяжело переживает вылет из английской Премьер-лиги. Чтобы прервать безвыигрышную серию, спортсмены начнут работать с психологом Шэрон (Сара Нилс, «Я могу уничтожить тебя»), а Тед будет искать новые способы мотивировать игроков. Звезда команды Рой Кент (Бретт Голдстин), получивший травму в финальном матче, выйдет на пенсию и начнет привыкать к новому статусу. Ну и Джейми Тартт (Фил Данстер) из «Манчестер-Сити», возможно, вернется в «Ричмонд», чтобы помочь клубу снова попасть в Высшую лигу.
«Властелины вселенной: Откровение», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 23 июля (премьера всех серий)
Кевин Смит («Клерки», «Догма») снял анимационное продолжение фэнтези-мультсериала 1980-х «Хи-Мэн и Властелины Вселенной». Франшиза основана на одноименной серии игрушек компании Mattel. Главный герой — принц Адам (Крис Вуд), который защищает свою планету от черного колдуна Скелетора (Марк Хэмилл), в планах которого — захватить власть во всей Вселенной. Адам противостоит ему с помощью магии: он может превращаться в нечеловечески сильного Хи-Мэна.
В фантастическом экшене расскажут историю не только Адама, но и его команды. Большое внимание уделят капитану Тиле (Сара Мишель Геллар), которая охраняет принца, не подозревая, что он Хи-Мэн, а также ее отцу, генералу Дункану (Лиам Каннингэм). Помощницу Скелетора, злодейку Ивил-Лин, озвучила Лина Хиди («Игра престолов»). Другой антагонист, Стинкор, говорит голосом Джейсона Мьюза, давнего друга и соратника Кевина Смита.
Что еще посмотреть
«Молодые монархи», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 1 июля (премьера всех серий)
Подростковая мелодрама о вымышленном шведском принце Вильгельме (Эдвин Рюдинг), которого семья отправляет в престижную школу-интернат. Там молодой человек спасается от внимания СМИ, находит друзей и исследует свою сексуальность, сблизившись с другим учеником. Когда Вильгельм узнает, что стал следующим в очереди на престол, он вынужден выбирать между долгом и любовью. Действие сериала, который снимали в нескольких шведских замках, происходит в наши дни. Критики уже успели сравнить сюжет Young Royals с романом-бестселлером «Красный, белый и королевский синий» Кейси Маккуистон о том, как юный сын президента США влюбился в принца Великобритании.
«Поколение 56», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 1 июля (премьера всех серий)
Конец 1990-х. Подростки Матильда и Даниэль живут на тихом итальянском острове. Их размеренные будни преображаются, когда в городке наконец появляется интернет. Спустя 20 лет герои неожиданно встречаются и пытаются разобраться в своих отношениях. Мелодрама о том, как меняются технологии, но чувства остаются неизменными, основана на идее Франческо Эббасты — основателя итальянского комедийного коллектива The Jackal. Сериал снимали на острове Прочида, в Риме и Неаполе. Название отсылает к первым модемам, чья предельная скорость могла достигать 56 килобит в секунду.
«Спорт XX века», 1-й сезон
Где смотреть: KION — с 1 июля
Документальный сериал с Дмитрием Губерниевым об истории отечественного спорта 1920—1990-х годов. Проект основан на архивных материалах и интервью с экспертами и самими спортсменами, среди которых экс-тренер сборной России по футболу Анатолий Бышовец, бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин и комментаторы Василий Уткин, Виктор Гусев и Виктор Набутов. Также в сериале принял участие Владимир Познер. Каждый эпизод посвящен одному десятилетию и рассказывает о главных звездах эпохи, о знаковых спортивных площадках страны и о том, как в разное время выглядел спортинвентарь. Сериал затрагивает и тему кино, вспоминая, какие фильмы о спорте выходили в XX веке. Одной из тем шоу станет спортивное противостояние СССР и США.
«Дьявольский судья», 1-й сезон
Где смотреть: tvN — с 3 июля
Действие криминальной экшен-драмы происходит в альтернативной Южной Корее, где судебные процессы транслируются в прямом эфире. В центре этого реалити-шоу — судья Кан (Чи Сон), чьи тайны пытается раскрыть девушка-детектив Юн (Пак Кю-ён). Сериал снял Чхве Джон-гю — режиссер южнокорейских драм «Две недели» и «Треугольник».
«Обитель зла: Бесконечная тьма», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 8 июля (премьера всех серий)
Аниме-сериал, снятый по серии компьютерных игр «Resident Evil». Спецагент Леон Кеннеди расследует хакерскую атаку на секретные файлы Белого дома и отбивается от живых мертвецов. Тем временем Клэр Рэдфилд, активистка правозащитной организации, пытается предать огласке информацию о новой вспышке зомби-вируса. Действие разворачивается в 2006 году, после событий, произошедших в игре «Resident Evil 4».
«Грабь награбленное: Искупление», 1-й сезон
Где смотреть: IMDb TV — с 9 июля
Продолжение сериала «Грабь награбленное», которое выходит спустя девять лет после финала детективной саги. Харизматичная группа мошенников вновь будет помогать людям, ставшим жертвами других воров. В оригинальном шоу команду возглавлял Нейт Форд в исполнении оскароносного Тимоти Хаттона. Его сменит Ноа Уайли («Скорая помощь»), чей герой, корпоративный юрист Гарри Уилсон, станет новым лидером команды. Остальные актеры вернутся к своим ролям. Над сиквелом работали создатели «Грабь награбленное» — продюсер «Дня независимости» Дин Девлин, сценарист «Форс-мажоров» Крис Дауни и сценарист «Женщины-кошки» Джон Роджерс.
«Чудотворцы: Дикий Запад», 3-й сезон
Где смотреть: TBS — с 13 июля, КиноПоиск HD — июль
Комедийный сериал-антология, который каждый сезон меняет место и время действия. Первый был посвящен работе небесной канцелярии Бога, второй рассказывал о жизни в Средневековье, а события третьего развернутся на Диком Западе в 1844 году. На этот раз Дэниэл Рэдклифф играет проповедника-идеалиста, который объединяется с преступником (Стив Бушеми) и эмансипированной девушкой (Джеральдин Вишванатан), чтобы возглавить караван, идущий на запад по Орегонской тропе. Шоураннерами нового вестерн-сезона стали Дэн Мирк и Роберт Падник — сценаристы фэнтези-комедии «Мужчина ищет женщину».
«Поймай и убей: Запись подкаста», мини-сериал
Где смотреть: HBO, Амедиатека, КиноПоиск HD — с 13 июля
Документальный сериал, в котором журналист Ронан Фэрроу (сын Вуди Аллена и Мии Фэрроу) берет интервью у женщин, пострадавших от сексуальных домогательств Харви Вайнштейна, и беседует с репортерами и частными детективами, которые занимались этим делом. В 2017 году в издании The New Yorker вышла статья Фэрроу о преступлениях продюсера, за которую журналист получил Пулитцеровскую премию. Позже он написал книгу «Поймай и убей» и записал серию подкастов о деле Вайнштейна — на них и основан сериал. Проект сняли Фентон Бэйли и Рэнди Барбато, режиссеры документальных фильмов «Клубная мафия», «В глубокой глотке» и «Vogue: Глазами редактора».
«Американские истории ужасов», 1-й сезон
Где смотреть: FX — с 15 июля
Спин-офф хоррор-сериала Райана Мёрфи «Американская история ужасов», вдохновленный пугающими легендами. Что именно в нем будет — неизвестно. Но создатели говорят, что каждый часовой эпизод шоу будет самостоятельной историей. Продюсирует сериал Райан Мёрфи, за режиссуру отвечает актриса Сара Полсон — звезда оригинального сериала. В новой антологии играют Дэнни Трехо («От заката до рассвета»), Диллон Бернсайд («Поза») и Чарльз Мелтон («Ривердэйл»).
«Тёрнер и Хуч», 1-й сезон
Где смотреть: Disney+ — с 16 июля
Семейная комедия, основанная на фильме «Тёрнер и Хуч», в которой роль детектива Скотта Тёрнера играл Том Хэнкс. Спустя несколько десятилетий после событий фильма сын Тёрнера (его тоже зовут Скотт) повторяет судьбу отца — ловит преступников и пытается ужиться с очаровательной, но непослушной собакой. Главную роль исполнил Джош Пек, звезда семейного шоу нулевых «Дрейк и Джош». Шанс, что в шоу появится Том Хэнкс, призрачный: по сюжету его герой погиб. Сериал поставили опытные режиссеры Роберт Данкан МакНил («Засланец из космоса»), Джеймс Дженн («Хороший доктор») и Джей Карас («Парки и зоны отдыха»). Последний снимал сольные концерты стендап-комиков Джима Джеффериса, Билла Бёрра и Али Вонг.
«Конец», 1-й сезон
Где смотреть: Showtime — с 18 июля
Австралийско-британская черная драмеди о трех поколениях одной семьи. Пожилая Эди (Харриет Уолтер) пытается покончить с собой. А ее дочь Кейт (Фрэнсис О’Коннор), которая работает врачом и специализируется на паллиативной медицине, резко против эвтаназии, о которой мечтает Эди. Вместо того чтобы привезти мать из Англии в Австралию, где та намерена умереть, Кейт помещает Эди в пансионат в соседней деревушке. Пока пожилая женщина осваивается в новом обществе, Кейт в одиночку воспитывает двух детей-подростков, один из которых пытается разобраться со своей гендерной идентичностью. Трогательную и жизнеутверждающую историю о принятии старения и смерти придумала Саманта Штраусс — сценаристка предстоящего мини-сериала «Девять совсем незнакомых людей» с Николь Кидман.
«Власть в ночном городе. Книга третья: Воспитание Кэнана», 1-й сезон
Где смотреть: Starz, Амедиатека, КиноПоиск HD — с 19 июля
Спин-офф криминальной драмы «Власть в ночном городе». Оригинальный сериал посвящен Джеймсу Сент-Патрику — владельцу ночного клуба, занимающемуся наркоторговлей. Новый сериал рассказывает о юности его конкурента Кэнана Старка, которого играл Фифти Сент. В спин-оффе роль Старка исполнил Мекай Кертис — это его первая главная роль. Также в проекте задействованы Омар Эппс («Доктор Хаус»), Шэнли Касвелл («Заклятие») и Малкольм М. Мейс («Левша»). Фифти Сент стал продюсером сериала.
«100-футовая волна», мини-сериал
Где смотреть: HBO, Амедиатека, КиноПоиск HD — с 19 июля
Документальный проект о легендарном американском серфере Гарретте МакНамаре. Шоу посвящено десяти годам из жизни спортсмена, который, приехав в Португалию, пытается покорить волну высотой в 10 этажей и превращает рыбацкий городок в знаковое для серфингистов место. В отличие от многих других шоу о серфинге, которые снимают волны с дрона или вертолета, в «100-футовой волне» операторы находились непосредственно в воде. Исполнительный продюсер проекта — Джо Льюис, работавший над сериалом «Дрянь».
«Смиты из Ультра-Сити», 1-й сезон
Где смотреть: AMC — с 22 июля
В вымышленном мегаполисе пропадает известный магнат. Два детектива расследуют это дело и попутно борются с коррупцией в городе. Анимационный ироничный нуар снял Стив Конрад — режиссер сериалов «Патриот» и «Предприятие „Божий дар“». Мультсериал создан в технике стоп-моушен, а все герои — детские куклы. Персонажей озвучили Джон Си Райли («Резня»), Джимми Симпсон («Мир Дикого Запада») и Терри О’Куинн («Остаться в живых»). В роли рассказчика — Том Уэйтс.
«Королевство зомби: История Ашинь», специальный эпизод
Где смотреть: Netflix — 23 июля
Спецэпизод сериала «Королевство зомби» — южнокорейского микса зомби-хоррора с классической костюмной драмой о дворцовых переворотах. Действие шоу происходит в конце XVI века в королевстве Чосон, где начинается эпидемия, превращающая людей в живых мертвецов. Спецэпизод посвящен загадочной китаянке Ашинь, появившейся во втором сезоне. История начнется с ее детства, в котором девочка находит в лесу цветок, оживляющий мертвых. Ашинь в разных возрастах сыграли Чон Джи-хён («Легенда синего моря») и Ким Щи-а («Шкаф»).
Остальное
«Том и Джерри в Нью-Йорке», 1-й сезон
Где смотреть: HBO Max — с 1 июля
Заклятые друзья возвращаются. На этот раз Том поселится в шикарном отеле, но Джерри, как всегда, обитает поблизости. Герои вновь будут использовать все виды мультяшного насилия, чтобы насолить друг другу.
«Смертоносный», 2-й сезон
Где смотреть: Netflix — 2 июля (премьера всех серий)
Французский сериал, объединяющий научную фантастику, хоррор и подростковую мелодраму. Чтобы найти пропавшего брата, Софьян и его друг Виктор заключают сделку с божеством вуду Обе и становятся обладателями суперсил. Теперь один из подростков может читать мысли, а второй — манипулировать поведением людей. Во втором сезоне Обе вселится в тело одного из школьников. Софьян, Виктор и их друзья объединятся, чтобы изгнать зловещее божество из нашего мира.
«Мы, люди», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 4 июля (премьера всех серий)
Музыкальный мультсериал для детей, спродюсированный Бараком и Мишель Обама. Его создатели в коротких трехминутных сериях рассказывают о гражданских правах, все эпизоды сняты в разных анимационных техниках. Шоу поставили оскароносный Питер Рэмзи («Человек-паук: Через вселенные»), Хорхе Р. Гутьеррес («Книга жизни») и другие.
«О моем перерождении в слизь», 2-я часть 2-го сезона
Где смотреть: Tokyo MX — с 6 июля
Аниме о клерке, который после смерти попадает в фэнтезийный мир в виде комка слизи по имени Римуру. Там он решает основать государство, в котором будут уважать существ всех форм и размеров. В заключительной части сезона Римуру и его команда начнут подготовку к битве с владыкой демонов.
«Кобаяси и ее горничная-дракон», 2-й сезон
Где смотреть: ABC, Tokyo MX — с 7 июля
Аниме-комедия об одинокой Кобаяси, которая спасает дракониху Тору, умеющую принимать облик человека. Чтобы отблагодарить Кобаяси, она остается у нее дома в качестве горничной. Позже у девушки селится еще и девочка-дракон Канна. Во втором сезоне хаос в жизни Кобаяси только усилится: в сериале появится еще больше драконов.
«Повзрослевшие», 4-й сезон
Где смотреть: Freeform — с 8 июля
Спин-офф ситкома «Черная комедия» о жизни большой афроамериканской семьи. В «Повзрослевших» рассказывается история старшей дочери, Зоуи (Яра Шахиди), которая уезжает от родителей и поступает в колледж. Четвертый сезон драмеди будет сосредоточен на новом этапе отношений Зоуи и ее друга Аарона (Тревор Джексон).
«Нетипичный», 4-й сезон
Где смотреть: Netflix — 9 июля (премьера всех серий)
Драмеди о взрослении 20-летнего Сэма (Кейр Гилкрист) — парня с расстройством аутистического спектра, который пытается построить первые отношения и обрести независимость от родителей. В финальном сезоне Сэм учится в колледже и снимает квартиру, а его сестра Кейси (Бригитт Ланди-Пейн) пытается сохранить отношения на расстоянии со своей девушкой Иззи (Файвел Стюарт).
«Виргин Ривер», 3-й сезон
Где смотреть: Netflix — 9 июля (премьера всех серий)
Мелодрама, снятая по серии романов-бестселлеров современной американской писательницы Робин Карр. Главная героиня — медсестра Мелинда (Александра Брекенридж), которая переезжает в маленький калифорнийский городок и влюбляется в бывшего морпеха Джека (Мартин Хендерсон). В новом сезоне Мелинда готова завести ребенка, но Джек, у которого уже есть двое детей, сомневается. К тому же он боится, что неизвестный стрелок, который покушался на его жизнь, снова вернется.
«Биохакеры», 2-й сезон
Где смотреть: Netflix — 9 июля (премьера всех серий)
Студентка биофака Миа (Луна Ведлер) пытается завоевать доверие своей преподавательницы Лоренц (Джессика Шварц), которую подозревает в смерти брата. Вместе с Лоренц девушка проводит незаконные генетические опыты. Второй сезон, как и первый, будет посвящен этическим вопросам, с которыми сталкиваются ученые. Немецкий научно-фантастический триллер сняли Кристиан Диттер («С любовью, Рози») и Тим Трахте («Так близко к горизонту»).
«По волчьим законам», 5-й сезон
Где смотреть: TNT — с 11 июля
Криминальная драма, основанная на одноименном австралийском фильме с Гаем Пирсом. В первом сезоне 17-летний Джошуа Коди (Финн Коул) переезжает к бабушке Джанин (Эллен Баркин) в пляжный городок. Постепенно он узнает, что бизнес его семьи тесно связан с криминалом. В пятом сезоне Джошуа, его братья и дяди будут переживать трагедию, которая произошла в их семье в финале четвертого сезона. Также покажут множество флешбэков о молодости Джанин. Эту роль исполнила австралийская актриса Лейла Джордж («Малыш Кид»).
«Наоми Осака», мини-сериал
Где смотреть: Netflix — 13 июля (премьера всех серий)
Документальный трехсерийный проект о Наоми Осаке — японской теннисистке, первой ракетке мира в прошлом. В проекте рассказывается о двух годах из жизни спортсменки: как Осака выступала на открытом чемпионате США 2019 года и готовилась к Олимпийским играм 2020 года в Токио, которые в итоге были перенесены из-за пандемии. Сериал сняла Гаррет Брэдли, номинантка на «Оскар» за документальный фильм «Время». Спродюсировал шоу легендарный баскетболист Леброн Джеймс.
«Я никогда не…», 2-й сезон
Где смотреть: Netflix — 15 июля (премьера всех серий)
Комедия в духе «Сексуального просвещения» и «Конца ***го мира». Во втором сезоне Деви (Майтреи Рамакришнан), школьница индийского происхождения, решит тайно встречаться сразу с двумя парнями: очень красивым Пакстоном (Даррен Барнет) и очень умным Беном (Джарен Льюисон). От насыщенной личной жизни героиню отвлечет появление новенькой — еще одной девушки индийского происхождения (Меган Сури), которая «круче и красивее», чем Деви. Сценаристка и продюсер шоу — Минди Кейлинг («Офис»).
«Аванпост», 4-й сезон
Где смотреть: CW — с 15 июля
Приключенческий фэнтези-экшен о девушке Тэлон (Джессика Грин) со сверхспособностями, которая хочет отомстить за гибель своей семьи. В третьем сезоне Тэлон и ее команда победили жрицу Яваллу, но в четвертом у них появятся еще более сильные враги — ими, вероятно, станут ожившие статуи местных богов.
«Красный дерматин», 2-й сезон
Где смотреть: Netflix — 23 июля (премьера всех серий)
Спустя всего три месяца после выхода первого сезона Netflix выпускает продолжение испанского приключенческого экшена о трех секс-работницах, которые сбегают от сутенера и пытаются начать новую жизнь. В главных ролях — Вероника Санчес («Причал»), Лали Эспосито («Изменой не считается») и Яни Прадо («Королева — это я»).
«Медиатор», 2-й сезон
Где смотреть: START — 23 июля
Психологический триллер о профессиональном переговорщике Андрее (Андрей Бурковский), который зарабатывает тем, что помогает обеспеченным клиентам решить личные и карьерные проблемы. Во втором сезоне герой неожиданно попадает в психиатрическую больницу.
«Розуэлл, Нью-Мексико», 3-й сезон
Где смотреть: CW — с 26 июля
Фантастическая мелодрама по серии романов Мелинды Метц о подростках-инопланетянах. Главная героиня, Лиз (Джанин Мэйсон), возвращается в родной город, где встречает друга детства Макса (Нэйтан Парсонс) и узнает, что он потомок пришельцев, обладающий сверхспособностями. В новом сезоне Макс и его сестра Изабель (Лили Коулес) погрузятся в подробности своей семейной истории и узнают о том, какую роль они должны сыграть в будущем Земли и других планет.
«Чип и Дейл», 1-й сезон
Где смотреть: Disney+ — с 28 июля
Мультсериал о приключениях классических персонажей Disney. В отличие от героев «Чип и Дейл спешат на помощь», эти друзья-бурундуки не отважные спасатели, а обыкновенные обитатели городского парка, которые заняты поиском желудей и нарушением всеобщего спокойствия. В шоу появятся другие популярные диснеевские персонажи, например пес Плуто и бульдог Бутч.
«Трансформеры. Трилогия о войне за Кибертрон», 3-й сезон
Где смотреть: Netflix — 29 июля (премьера всех серий)
Финал экшен-мультсериала о гражданской войне между автоботами и десептиконами. Во втором сезоне враждующие коалиции трансформеров оказались на Земле, а в третьем на планете людей произойдет эпическая битва одушевленных роботов.
«Миллионер из Балашихи», 2-й сезон
Где смотреть: КиноПоиск HD — с 29 июля
Продолжение мокьюментари-комедии о застенчивом парне Богдане Кандаурове (Владимир Канухин), который под впечатлением от вдохновляющих речей бизнес-коучей решает открыть свое дело, но вместо пекарни покупает секс-шоп.
«Мир кентавров», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 30 июля (премьера всех серий)
Оптимистичный музыкальный мультсериал о боевом коне, который неожиданно попадает в мир, населенный поющими кентаврами причудливых форм и размеров. Отчаявшись вернуться домой, герой начинает знакомиться с обитателями этой странной вселенной и находит настоящих друзей. Режиссер Кирк де Микко был одним из постановщиков «Семейки Крудс», которая получила номинацию на «Оскар». Одного из кентавров озвучил Джош Рэднор («Как я встретил вашу маму»).
«Внешние отмели», 2-й сезон
Где смотреть: Netflix — 30 июля (премьера всех серий)
Подростковая детективная драма о молодых людях, которые отправляются на поиски огромной партии золота. Главный герой Джон Би верит, что это путешествие поможет ему раскрыть причину исчезновения отца. Во втором сезоне Джон и его девушка Сара, едва не утонувшие в море во время шторма, вернутся к друзьям, которые считают их погибшими.
Автор: Сабрина Карабаева