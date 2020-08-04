Какие аниме-сериалы смотреть в этом году? Рассказываем про ребут «Короля шаманов» и еще 15 новинок

Юри по мотивам «Пикника на обочине», хоррор про спирали, продолжение истории про офисного работника, превратившегося в слизь, и новый «Король шаманов» — выбрали главные аниме-сериалы года.
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Топ-3
«Король шаманов»
Турнир шаманов проходит каждые 500 лет. Его участники борются за звание короля духов, который после победы получает безграничную силу, способную как привести мир к процветанию, так и погрузить его в хаос. Один из претендентов — добрый, но ужасно ленивый Йо Асакура. Он обязан стать чемпионом, иначе всю мощь короля духов получит его злой брат-близнец Хао, решивший уничтожить мир.
Новая адаптация манги «Король шаманов» будет намного ближе к первоисточнику, чем популярный аниме-сериал 2001 года (у нас его показывали по СТС). Сценарий написал Сёдзи Ёнэмура, приложивший руку к не менее культовым «Берсерку» и «Ван-Пису». А снял это все Дзёдзи Фурута, режиссер «Семи смертных грехов». Премьера «Короля шаманов» на японском ТВ запланирована на 1 апреля.
«Для тебя, Бессмертный»
Новый сериал по манге Ёситоки Оимы, автора нашумевшей драмы «Форма голоса», легшей в основу одноименного фильма. В центре сюжета — бессмертное существо Фуси, способное принимать различные формы, от камня и мха до животных и человека. Фуси оказывается в тундре, где после нескольких трансформаций находит тушу волка. В этом обличье Фуси встречает одинокого мальчика и отправляется с ним в странствие. В пути бессмертная сущность узнает, как устроен мир людей и что такое жизнь и смерть.
За сериал отвечает опытная команда, которую возглавляет Масахико Мурата, работавший над самыми разными проектами — от «Наруто» до «Экспериментов Лэйн» и сериала «Гильгамеш». «Для тебя, Бессмертный» выйдет 12 апреля на Crunchyroll.
«Платиновый предел»
Старшеклассник Мирай решил покончить с собой и спрыгнул с крыши небоскреба, но в воздухе его подхватила крылатая девушка Нассе. Она представилась ангелом-хранителем юноши и пообещала ему безграничное счастье. Так Мирай обрел суперсилы и шанс стать новым богом — нужно лишь убить двенадцать других кандидатов на вакансию, которая освободится через 999 дней.
«Платиновый предел» — экранизация одноименной манги Цугуми Обы и Такэси Обаты, авторов легендарной «Тетради смерти». Режиссером назначен Хидэя Такахаси, работавший над четвертым сезоном «Невероятных приключений ДжоДжо». Премьера сериала запланирована на осень.
Остальные премьеры
«Пикник в Потусторонье»
Студентка Сорао Камикоси изучает порталы в Потусторонье — параллельные миры, где обитают монстры, но однажды один из них чуть ее не убивает. На помощь девушке пришла Торико Нисина, опытная путешественница по Потусторонью, которая разыскивает своего друга. Героини объединяются и вместе отправляются в путь, попутно сражаясь с чудовищами и собирая артефакты, как и полагается настоящим сталкерам.
В «Пикнике» удачно смешались сай-фай, исэкай и юри. Но занятнее тот факт, что сериал вдохновлен повестью «Пикник на обочине» братьев Стругацких. Правда, от оригинального произведения почти ничего не осталось, только концепция сталкерства и некоторые детали. Сериал идет с января, на данный момент вышло девять серий из двенадцати.
«Диназенон»
«Диназенон» — спин-офф «Гридмена», популярного аниме о подростках, которые управляют гигантскими роботами и сражаются с монстрами, терроризирующими их город. Подробностей пока немного, но, судя по трейлерам, концепт останется прежним: меха вновь будут драться с кайдзю, круша все вокруг. Вернутся ли знакомые герои — неизвестно.
Над шоу работает Trigger — студия с почти безупречной репутацией, выпустившая много хитовых аниме, от «Академии ведьмочек» до «Промара». Постановкой занимался режиссер «Гридмена» и арт-директор «Гуррен-Лаганна» Акира Амэмия, а сценарием — Кэйити Хасэгава, работавший над оригинальным аниме. Музыку написал композитор «Берсерка» и «Евангелиона» Сиро Сагису. Выйдет «Диназенон» в апреле.
«Мув-Лув: Альтернатива»
На Землю вторглась армия пришельцев Бета, пожирающая людей. Жители Евразии почти истреблены, остальные континенты погружены в хаос. Чтобы противостоять Бете, выжившие строят человекоподобных роботов. Конкурирующие страны — США, СССР и Япония — пытаются объединить силы против инопланетян и подружить своих пилотов.
Muv-Luv — популярный визуальный роман, легший в основу одноименной манги и аниме. Сюжет делится на три акта: романтическая комедия о школьниках «Muv-Luv Extra», драма о взрослении «Muv-Luv Unlimited» и собственно эпическая космоопера «Muv-Luv Alternative».
Анонс аниме оставил больше вопросов, чем ответов: о сериале и его создателях до сих пор почти ничего не известно. Но тем сильнее интрига: «Мув-Лув: Альтернатива» может стать как главным аниме года, так и главным провалом. Премьера запланирована на осень.
«Спираль»
Экранизация самой известной манги японского короля ужасов Дзюндзи Ито. Жители захолустного городка становятся одержимы спиралями, а вскоре и сами начинают закручиваться в кошмарные воронки. Главная героиня Кириэ и ее парень пытаются сбежать из города, пока спиральное проклятие не добралось и до них.
Прошлые попытки экранизировать работы Дзюндзи Ито были неудачными, но если у создателей сериала получится передать дух первоисточника, то зрителей ждет одно из лучших хоррор-аниме последних лет, настолько хорош исходный материал. Команду аниматоров студии Drive возглавил Хироси Нагахама, режиссер знаменитого аниме «Мастер Муси», а за музыку отвечает Колин Стетсон, написавший музыку для «Реинкарнации» Ари Астера.
«Путь домохозяина»
Тацу, бывший якудза по кличке Бессмертный Дракон, решает завязать с криминалом. Чем заняться скучающему гангстеру в отставке? Правильно, домохозяйством! Тем более его жене не помешает помощь. Тацу будет привыкать не только к уборке, стирке и готовке, но и к мирной жизни без преступных разборок.
У «Пути домохозяина» есть все шансы стать одним из лучших аниме в каталоге Netflix: студия J. C. Staff умеет работать с эксцентричными комедиями, а режиссер Тиаки Кон прославилась работой над одним из самых страшных аниме «Когда плачут цикады».
Продолжения
«Обещанный Неверленд», 2-й сезон
Новый сезон аниме по мотивам одноименной манги Каиу Сираи, посвященной сиротам, которые пытаются выжить в мире демонов. Подростки Эмма, Норман и Рей выяснили, что приют, в котором они жили, — ферма, где детей с высоким IQ выращивают на убой как пищу для монстров. Им удалось обхитрить свою надзирательницу и сбежать. Впрочем, опасности на этом не закончились, скорее наоборот, теперь героям предстоит лицом к лицу столкнуться с самими чудовищами-людоедами.
Второй сезон «Обещанного Неверленда» должен был выйти осенью 2020 года, но из-за пандемии коронавируса он стартовал в январе 2021-го.
«Хроники Горизонта», 3-й сезон
Десятки тысяч игроков оказались заперты в мире популярной «MMORPG». Нелюдимому заклинателю Сироэ так даже лучше: он играет в эту игру уже больше восьми лет и знает ее мир наизусть. В образовавшемся хаосе он находит себе верных друзей и создает гильдию, которой суждено объединить игроков и разгадать загадки этих земель.
В 2010-х видеоигры стали одним из самых популярных сеттингов аниме, но в большинстве шоу игровые правила использовались условно, а порой и вовсе были лишены всякого смысла. «Хроники Горизонта» раскрывают весь потенциал заданной темы: здесь все подчинено правилам «MMORPG», исход каждой схватки зависит от тактики и слаженности игроков. В январе после пятилетнего перерыва сериал вернулся с новым сезоном.
«Доктор Стоун», 2-й сезон
Второй сезон сериала о мальчике-гении по имени Сэнку, который решил спасти человечество, превратившееся в камень из-за загадочной катастрофы, и вернуть все на круги своя. В первом сезоне Сэнку соперничал с юношей по имени Цукаса (тот считал, что в новом мире нет места взрослым). В новых сериях между ними развернется полномасштабная война. На стороне героя продвинутые по первобытным меркам технологии, а на стороне его противника — численный перевес и грубая сила. Новый сезон «Доктора Стоуна» стартовал на Crunchyroll в январе.
«Лагерь на свежем воздухе», 2-й сезон
«Лагерь на свежем воздухе» — легкий сериал про кемпинг. Главные героини знакомятся по пути к горе Фудзи. По законам жанра в походе они беседуют о всяких глупостях, готовят рамен и любуются завораживающими пейзажами. А затем отправляются в другие живописные места.
Во время работы над аниме создатели сериала сами ходили в походы, чтобы максимально точно передать атмосферу кемпинга. А в каждом эпизоде оставили советы по выживанию в диких условиях (даже краткая инструкция по установке палатки есть!). Второй сезон стартовал на Crunchyroll в январе.
«О моем перерождении в слизь», 2-й сезон
Еще один необычный исэкай, в котором зрелищные сражения уравновешены абсурдным юмором. Одинокий офисный работник Сатору Миками попадает в фэнтезийный мир, где перерождается в слизь по имени Римуру Темпест. Она оказывается практически всемогущей — может поглощать других существ и копировать их способности. Герой исследует незнакомый ему мир, попутно помогая другим расам, и основывает собственную страну монстров, что настораживает соседние государства.
Во втором сезоне «О моем перерождении в слизь» угрозой для царства слизи становится церковь, решившая устроить крестовый поход против Римуру и его подданных. А сам герой вынужден принять титул князя тьмы, которым обладают лишь самые могущественные существа в мире. Второй сезон идет с января и завершится в конце марта.
«Восхождение героя щита», 2-й сезон
Наофуми — обычный студент, которого призвали в параллельный мир вместе с тремя другими подростками, чтобы спасти от уничтожения. Герой думал, что после его вмешательства все изменится в лучшую сторону, но вышло совсем наоборот. Напарница Наофуми ограбила его и публично обвинила в изнасиловании. Тут он перестал доверять людям и купил себе антропоморфных рабынь — тануки Рафталию и превращающуюся в исполинскую курицу Фило.
В первом сезоне Наофуми удалось очистить свое имя и даже завоевать доверие некоторых людей. Впереди его и остальных попаданцев ждут ожесточенные схватки с полчищами монстров и обитателями других миров.
В основу «Восхождения героя щита» легло одноименное ранобэ Юсаги Анэко. Адаптацией занимается Такао Або, ключевой аниматор «Ковбоя Бибопа». Премьера нового сезона запланирована на октябрь.
«Фруктовая корзина», 3-й сезон
После гибели родителей старшеклассница Тору Хонда лишилась дома и нашла прибежище у таинственной семьи Сома. Девушка живет у них в обмен на помощь по дому и тщательно оберегает секрет семейства — проклятье, из-за которого оно не может самостоятельно распоряжаться своей жизнью (а еще иногда превращается в животных). Тору решает им помочь.
Трогательная и атмосферная «Фруктовая корзина» — это ребут одноименного сериала, выходившего в начале нулевых. Первый сезон новой версии вышел в 2019 году. Третий сезон станет финальным, его выход запланирован на этот год.
«Клинок, рассекающий демонов», 2-й сезон
Тандзиро Камадо — старший сын, который берет на себя заботу о семье после смерти отца. Однажды он уходит в соседний город, а по возвращении обнаруживает, что всю его семью уничтожили. Выжила только младшая сестра Нэдзуко, но она превратилась в демона. Теперь цель Тандзиро — найти убийц и узнать, как исцелить сестру.
«Клинок, рассекающий демонов» — одна из самых популярных и успешных аниме-франшиз последних лет. Полнометражный фильм «Бесконечный поезд», вышедший в 2019 году, стал самым кассовым аниме в мире и обошел «Унесенных призраками» Хаяо Миядзаки и «Твое имя» Макото Синкая. Выход второго сезона захватывающего сёнэна намечен на этот год.
Также советуем обратить внимание на:
- «Приоритет чудо-яйца» (уже идет)
- «Выдающиеся звери» (второй сезон уже идет в Японии, позже появится на Netflix)
- «Реинкарнация безработного» (уже идет)
- «DOTA: Кровь дракона» (25 марта)
- «Годзилла: Сингулярность» (25 марта)
- «Моя геройская академия» (пятый сезон, 27 марта)
- «Этот чудесный мир» (8 апреля)
- «Мегалобокс» (второй сезон, апрель)
- «Кобаяси и ее горничная-дракон» (второй сезон, лето).
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Авторы: Дмитрий Кинский, Артемий Котов