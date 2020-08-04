Какие аниме-сериалы смотреть в этом году? Рассказываем про ребут «Короля шаманов» и еще 15 новинок

Турнир шаманов проходит каждые 500 лет. Его участники борются за звание короля духов, который после победы получает безграничную силу, способную как привести мир к процветанию, так и погрузить его в хаос. Один из претендентов — добрый, но ужасно ленивый Йо Асакура. Он обязан стать чемпионом, иначе всю мощь короля духов получит его злой брат-близнец Хао, решивший уничтожить мир.

Новая адаптация манги «Король шаманов» будет намного ближе к первоисточнику, чем популярный аниме-сериал 2001 года (у нас его показывали по СТС). Сценарий написал Сёдзи Ёнэмура, приложивший руку к не менее культовым «Берсерку» и «Ван-Пису». А снял это все Дзёдзи Фурута, режиссер «Семи смертных грехов». Премьера «Короля шаманов» на японском ТВ запланирована на 1 апреля.