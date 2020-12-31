Суд запретил показ «Тетради смерти» и других аниме. О чем эти сериалы и почему их запрещают?

20 января суд Санкт-Петербурга признал незаконной трансляцию «Тетради смерти», «Инуясики» и других проектов в жанре аниме на нескольких сайтах. Рассказываем подробнее про запрещенные сериалы, сам иск и претензии экспертов, выступавших на заседании.

Что произошло?

18 декабря прокуратура Санкт-Петербурга обратилась в суд с просьбой запретить распространение нескольких аниме-сериалов, включая «Тетрадь смерти», «Эхо террора», «Наруто» и «Эльфийскую песнь». Всего было зарегистрировано пять исков, в которых содержалось 49 ссылок. В пресс-службе городских судов «Тетрадь смерти» описали как сериал о том, «как богу смерти стало скучно», а «Эхо террора» раскритиковали за то, что по сюжету после взрыва в Токио «двое подростков начинают терроризировать нацию, выкладывая в интернет угрожающие видео, которые предрекают городу погружение во тьму». Среди других претензий — демонстрация насилия и «нетрадиционных сексуальных отношений».

С претензиями прокуратуры не согласились специалисты по аниме. Например, исследовательница манги и аниме Юлия Магера заявила, что «Тетрадь смерти» не содержит призывов к смерти: «„Тетрадь смерти“ представляет собой детективную историю, где поднимается вопрос, может ли человек повелевать судьбами других людей (вписывать имена людей в Тетрадь смерти, после чего те умирают спустя время). Главный герой, который обладает этой необычной тетрадью, показан как отрицательный персонаж, за которым устроена слежка».

20 января Колпинский районный суд Санкт-Петербурга запретил показ «Тетради смерти» и «Инуясики» на двух пиратских сайтах. Кроме того, «Токийский гуль» и «Эльфийскую песнь» теперь нельзя будет посмотреть на yummyanime.club.

При этом судья не успел рассмотреть иск о запрете «Наруто», «Межвидовых рецензентов», «Эха террора», «Аки Соры» и песни Моргенштерна «Я съел деда». Новое заседание состоится в феврале.

О чем эти сериалы и что про них сказали в суде?

«Тетрадь смерти»

Экранизация одноименной манги Цугуми Обы и Такэси Обаты рассказывает про школьника Лайта Ягами, который находит блокнот, известный как Тетрадь смерти. Любой человек, чье имя напишут на его страницах, умрет. Заинтригованный свойством тетрадки, главный герой решает с ее помощью избавить мир от преступников.

На заседании выступил кандидат психологических наук Олег Эрлих. По его мнению, сериал опасен для зрителей как минимум названием: «Подростковый возраст — это возраст повышенной впечатлительности. Возникает желание повторять яркие поведенческие паттерны, эпизоды у других людей. Поэтому самого названия „Тетрадь смерти“, когда уже существует проблема суицидального поведения подростков, достаточно для того, чтобы говорить, что есть косвенное, но мощное мотивирующее воздействие на несовершеннолетнего». Также суд выслушал доктора психологических наук Василия Белова. Он убежден, что «Тетрадь» прививает интерес к теме смерти, привлекающей детей с нестабильной психикой.

«Инуясики»

В центре сериала — пожилой офисный клерк Итиро Инуясики, который узнает, что болен раком. Однажды главного героя убивают инопланетяне, а затем создают киборга с внешностью и памятью покойного. Новый Инуясики обретает невероятную силу и начинает помогать людям. Также он должен остановить другого киборга, который хочет уничтожить жителей Японии.

Вот что сказал о сериале Эрлих: «За счет ярких образных воздействий на психику ребенка формируется разрушительный потенциал, потому что здесь демонстрируются акты агрессии. Агрессия вовне легко перейдет в агрессию в отношении себя. <...> Плюс фактически нивелируется инстинкт самосохранения. Жизнь — самое дорогое у человека, но здесь мы видим, что жизнь ничего не стоит вообще. Потому что убить человека, направив палец — убил и вообще никаких эмоций отрицательных не испытал. Фактически мы видим, что такими фильмами зарождается деструктивное начало, а у нас подростки в среднем в России завершают жизнь самоубийством порядка двух тысяч раз».

На заседании показали третий эпизод сериала. Белов отметил, что одна из сцен «побуждает к нетрадиционным сексуальным ориентациям, к агрессии». «Плюс здесь полоролевые отношения стерты: нельзя определить, к какому полу относятся тот же самый киборг и мальчик», — добавил доктор наук.

«Токийский гуль»

«Токийский гуль» — история простого студента Кэна Канэки, на которого нападает существо, питающееся человеческой плотью. В результате герой превращается в монстра и становится изгоем среди людей.

Белов убежден, что «Токийский гуль» побуждает зрителей к людоедству и травмирует психику детей. Другие претензии похожи на те, что прозвучали в адрес других сериалов: «Сцены агрессии, насилия, размытие полоролевых ориентаций, потому что здесь непонятно, кто мужчина, кто девочка, кто мальчик. Плюс, конечно же, расчлененка, а расчлененка — это максимальная агрессия, деструктив».

«Эльфийская песнь»

«Эльфийская песнь» рассказывает о мире, населенном генетически модифицированными существами — диклониусами. Они имеют специальные рога, «векторы» — телекинетическое оружие, которое позволяет носителю нападать или защищаться на расстоянии.

Эрлих заявил, что «Эльфийская песнь» негативно влияет на поведение подростков: «Когда ребенок встречает противоположную информацию — „здорово лишать жизни, здорово лишать здоровья“, — происходит мощнейшее воздействие».

Также в суде показали сцену, где главная героиня убивает отряд полицейских. После этого Белов напомнил о деле доцента Олега Соколова, который расчленил свою бывшую студентку, и добавил, что «Эльфийская песнь» «формирует будущее поколение садистов и убийц».

Что пишут в соцсетях?

За судебным слушанием следили СМИ и пользователи соцсетей. Так, Mash заметил, что судья смотрел фрагменты из сериалов на пиратском ресурсе.

Несколько человек обратили внимание, что запрещенные к показу аниме вдохновлены русской литературой, которая есть в школьной программе.

Кто-то пошутил, что прокуратура воспринимает аниме слишком буквально, когда утверждает, что поступки героев культивируют насилие.

Другой пользователь по-своему трактовал причины запрета «Тетради смерти».