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Аниме «Клинок, рассекающий демонов» попало в лонг-лист «Оскара». Это один из самых кассовых фильмов 2020 года

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27 анимационных фильмов выдвинуто на соискание номинации на премию Американской киноакадемии. На «Оскар» за лучший анимационный фильм могут претендовать пиксаровкая «Душа», ирландская «Легенда о волках», российский «Нос, или Заговор „не таких“», а также «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный поезд» — самый кассовый фильм в прокате Японии и вторая по мировым сборам японская лента в истории (на первом месте — «Унесенные призраками»).

Члены академии, голосующие за номинантов в категории, смогут сделать свой выбор до 5 марта. Номинантов на «Оскар» объявят 15 марта.

Лонг-лист этого года:

93-я церемония вручения премий «Оскар» пройдет 25 апреля 2021 года.

Источник: Пресс-служба премии «Оскар»

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