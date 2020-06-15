Аниме «Клинок, рассекающий демонов» попало в лонг-лист «Оскара». Это один из самых кассовых фильмов 2020 года

27 анимационных фильмов выдвинуто на соискание номинации на премию Американской киноакадемии. На «Оскар» за лучший анимационный фильм могут претендовать пиксаровкая «Душа», ирландская «Легенда о волках», российский «Нос, или Заговор „не таких“», а также «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный поезд» — самый кассовый фильм в прокате Японии и вторая по мировым сборам японская лента в истории (на первом месте — «Унесенные призраками»).
Члены академии, голосующие за номинантов в категории, смогут сделать свой выбор до 5 марта. Номинантов на «Оскар» объявят 15 марта.
Лонг-лист этого года:
- «Ая и ведьма»
- «Барашек Шон: Фермагеддон»
- «Бомбейская роза»
- «Вишневый переулок, 7»
- «Вперед»
- «Губка Боб в бегах»
- «Детство бедовой Марты Джейн Каннери»
- «Душа»
- «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный поезд»
- «Красные туфельки и семь гномов»
- «Легенда о волках»
- «Люпен III: Первый»
- «Маугли дикой планеты»
- «Моя любимая война»
- «На твоей волне»
- «Нос, или Заговор „не таких“»
- «Онгаку»
- «Путешествие на Луну»
- «Семейка Крудс: Новоселье»
- «Семья Уиллоби»
- «Сквозь слезы я притворяюсь кошкой»
- «Скуби-ду»
- «Случайное сияние полупрозрачного водянистого ребуса»
- «Тайна Мосли»
- «Творцы снов»
- «Тролли. Мировой тур»
- «Убей это и покинь город»
93-я церемония вручения премий «Оскар» пройдет 25 апреля 2021 года.
Источник: Пресс-служба премии «Оскар»
КиноПоиск в Telegram
Мгновенные киноновости в нашем Telegram, быстрее только Флэш