Аниме «Клинок, рассекающий демонов» попало в лонг-лист «Оскара». Это один из самых кассовых фильмов 2020 года

27 анимационных фильмов выдвинуто на соискание номинации на премию Американской киноакадемии. На «Оскар» за лучший анимационный фильм могут претендовать пиксаровкая «Душа», ирландская «Легенда о волках», российский «Нос, или Заговор „не таких“», а также «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный поезд» — самый кассовый фильм в прокате Японии и вторая по мировым сборам японская лента в истории (на первом месте — «Унесенные призраками»).

Члены академии, голосующие за номинантов в категории, смогут сделать свой выбор до 5 марта. Номинантов на «Оскар» объявят 15 марта.

Лонг-лист этого года:

93-я церемония вручения премий «Оскар» пройдет 25 апреля 2021 года.

Источник: Пресс-служба премии «Оскар»