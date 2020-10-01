Как сериал «Тед Лассо» о тренере-оптимисте рвет шаблон спортивных фильмов

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ПодкастКак сериал «Тед Лассо» о тренере-оптимисте рвет шаблон спортивных фильмов

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Почему «Тед Лассо» меняет правила игры и уходит и от спортивных драм о достижениях, и от ситкомов с шутками про разницу культур? Откуда возник Тед Лассо как персонаж и что в нем изменилось для сериала? И почему этот проект оказался так популярен у зрителей во всем мире?

Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и создатель канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов говорят о новом проекте Apple TV+ (со спойлерами!). А также обсуждают, насколько правдоподобно там показан футбол и почему это в целом не так важно, с редактором Sports.ru и ведущим подкаста «Извините, пирожки» Иваном Калашниковым. В выпуске упоминаются фильмы «Каждое воскресенье», «Победа», а также книга Джонатана Уилсона «Революция на газоне».

А в следующем эпизоде мы снова расскажем про несколько сериалов, которые смотрим прямо сейчас — в виде анонсов, то есть без спойлеров. Обсудим, стоит ли смотреть «Тегеран», «Призраки усадьбы Блай», «#трудовыебудни», «Голяк», «О всех созданиях — больших и малых» и «Правило Коми».

Подкаст можно послушать прямо здесь (пользователям Safari рекомендуем воспользоваться ссылками для прослушивания подкаста в других сервисах).

Также все выпуски доступны в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. А еще все наши подкасты можно слушать на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь и пишите свои впечатления от увиденных проектов и вопросы к ним.

Или пишите нам на почту: podcast@kinopoisk.ru.

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