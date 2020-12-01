«Ход королевы», «Перевал Дятлова» и продолжение «Мандалорца»: 10 главных сериалов осени

Многодетная домохозяйка начинает сниматься в порно, Аня Тейлор-Джой обыгрывает всех в шахматы, Мандо и Малыш Йода продолжают путешествие по далекой-далекой Галактике — выбрали главные телевизионные шоу осени.

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«Мандалорец», 2-й сезон

Продолжение суперпопулярного сериала во вселенной «Звездных войн» про приключение наемника и Малыша Йоды.

Где смотреть: Disney+

Первый сезон «Мандалорца», вышедший год назад, свел с ума не только фанатов «Звездных войн», но и тех, кто уже махнул рукой на знаменитую космическую сагу. «Мандалорец» был придуман, написан и снят так, словно на дворе конец 70-х: бесконечные приключения на разных планетах, простые диалоги, одинаковые, но не надоедающие миссии, обаятельные главные герои, которые постоянно попадают в какие-то комичные или опасные ситуации. После номерных частей киносаги, в которых пытались угодить и нашим, и вашим, прямолинейный «Мандалорец» казался глотком свежего воздуха.

Во втором сезоне сериал не стали сильно менять. В центре сюжета — полюбившаяся парочка, наемник Мандалорец и его друг Малыш Йода. Основная цель приключений все та же: Мандо пытается найти родственников своего крошечного спутника.

Как и в первом сезоне, «Мандалорец» построен по принципу видеоигры. Мы вместе с главными героями знаем конечную цель, но, чтобы ее достичь, Мандалорцу и Малышу придется попутешествовать по Вселенной, познакомиться с новыми персонажами, выполнить всякие задания и только потом рассчитывать на успех. Кажется, что если рейтинги «Мандалорца» будут постоянно высокими, то эти приключения могут затянуться еще не на один сезон. С другой стороны, сейчас, когда новые выпуски «Звездных войн» даже не начали снимать, именно «Мандалорец» превращается в визитную карточку вселенной. И нескучные путешествия главных героев еще долго всем могут не надоедать.

«Перевал Дятлова»

Мистический и одновременно реалистичный сериал про гибель советских туристов в 1959 году.

Где смотреть: PREMIER

Зима 1959 года. В Свердловск из Москвы отправляется майор КГБ Олег Костин (Петр Федоров). У него важное задание — расследовать гибель студентов из Уральского политеха на склоне горы Холатчахль. Версий очень много: от нашествия инопланетян и природного катаклизма до убийства. В расследовании Костину вызываются помогать местный капитан КГБ Окунев (Андрей Добровольский) и патологоанатом Шуманова (Мария Луговая), отношения с которой из сугубо профессиональных начинают постепенно трансформироваться в личные.

Главная находка «Перевала Дятлова» — то, что он собран как будто из двух взаимоисключающих частей. Нечетные цветные серии — это жанровый бурлеск в духе «Секретных материалов»: нацисты-оккультисты, инопланетные огни на небе, бежавшие из лагерей бандиты в горах и многое другое. Создается впечатление, что авторы «Перевала Дятлова» в этой половине сериала решили собрать максимальное количество разных теорий о том, что же произошло на самом деле в феврале 1959 года с советскими туристами.

Вторая же половина, черно-белая, рассказывает реальную историю группы Дятлова, причем в стиле советского оттепельного кино 60-х. Цифровая камера умело притворяется пленочной, а за кадром звучит музыка из «Трех тополей на Плющихе». И, несмотря на стилистические и смысловые различия, обе части сериала как будто взаимодополняют друг друга. Примерно ближе к финалу седьмого эпизода наконец-то становится полностью понятен замысел «Перевала Дятлова»: это сериал одновременно и о fake news, и о настоящей правде, которую нельзя забывать.

«Отыграть назад»

Светская драма о том, как близкий человек может оказаться незнакомцем.

Где смотреть: HBO, Амедиатека, КиноПоиск HD

Жизнь семьи Фрейзер благополучна до скуки. Джонатан — детский онколог, хороший отец и муж. Грейс — психотерапевт со стальной выдержкой. Сын — ученик престижной частной школы. Все изменится, когда в школьном родительском комитете появится новая участница Елена Алвес. Вскоре после этого ее найдут убитой, а в причастности к ее смерти обвинят Джонатана.

«Отыграть назад» — новое детище шоураннера Дэвида Э. Келли и актрисы и продюсера Николь Кидман, работавших вместе на «Большой маленькой лжи». В режиссерском кресле — оскароносная Сюзанна Бир («Месть», «Птичий короб»), саундтрек — от братьев-композиторов Евгения и Саши Гальпериных («Нелюбовь», «Дылда»), а в партнерах Кидман — Дональд Сазерленд и Хью Грант.

Нельзя сказать, что «Отыграть назад» — это уникальная история: богатые тоже плачут, за фасадом внешнего счастья скрываются боль, страх и даже криминал, а доверие не купишь. Но на самом деле вопрос, который поднимает сериал, общечеловеческий: а достаточно ли хорошо ты знаешь родного человека, чтобы безоговорочно ему верить?

Подробнее о сериале Сериал «Отыграть назад»: Хью Грант превращается в американского психопата

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«Корона», 4-й сезон

Королевская версия «Брачной истории», самый токсичный сезон телехита Питера Моргана.

Где смотреть: Netflix

Великобритания, конец 1970-х. Премьер-министром впервые в истории становится женщина — либертарианка Маргарет Тэтчер (Джиллиан Андерсон), которая активно демонтирует социальное государство лейбористов. Наследник престола принц Чарльз (Джош О'Коннор) женится на 18-летней воспитательнице Диане Спенсер (Эмма Коррин), но продолжает в открытую встречаться со своей возлюбленной Камиллой Паркер-Боулз (Эмиральд Феннел). В спальню королевы Елизаветы (Оливия Колман) проникает маляр, чтобы нажаловаться на экономическую политику председательницы правительства. Принцесса Маргарет (Хелена Бонэм-Картер) продолжает страдать от депрессии и выясняет, что у нее есть родственники с тяжелыми психическими заболеваниями.

Неудивительно, что новые эпизоды «Короны» вызвали ярость у обитателей Букингемского дворца: это самый безжалостный по отношению к героям сезон. С появлением Дианы все персонажи, включая тех, кому мы прежде сочувствовали (прежде всего нелюбимый сын Чарльз), как будто открыли в себе новые отвратительные качества. Лицемерие, зависть, жестокость, эмоциональная и интеллектуальная ограниченность — могло показаться, что сейчас, в следующей сцене, авторы ставят вопрос ребром: почему нами правят люди, которые умеют разве что ухаживать за лошадьми, рыбачить и охотиться, и не пора ли перейти к эгалитарной модели, которая лишит привилегий, скажем, принца Эндрю?

Но «Корона» уже превратилась в настолько влиятельную институцию, что она сама способна визировать поп-культурные сюжеты (например, представление о Диане как жертве царящих в Букингемском дворце нравов) и создавать общественный консенсус по поводу британской истории. На четвертом сезоне стало окончательно понятно, что память будущих поколений о послевоенной британской монархии сейчас находится в руках шоураннера Питера Моргана, и то, как именно он распорядится грандиозным материалом 1990-х (развод, Тони Блэр, загадочная гибель в туннеле), может иметь огромные, даже пугающие последствия — куда там «Мегзиту».

«Ход королевы»

Гениальная сирота играет в шахматы и употребляет наркотики. Бенефис Ани Тейлор-Джой.

Где смотреть: Netflix

Середина XX века. Мать Бет Хармон кончает жизнь самоубийством, и девочка попадает в сиротский приют. Там подростка кормят транквилизаторами, а еще учат играть в шахматы — этим занимается уборщик, который обнаруживает, что у Бет настоящий талант. На пути к мировому чемпионству и финальной схватке с советским гроссмейстером ей придется столкнуться не только со скепсисом общества или с алкогольной и наркотической зависимостью, но прежде всего с собственным одиночеством и неспособностью поддерживать социальные связи.

Внезапный хит Netflix, побивший рекорды просмотров среди мини-сериалов, по всем параметрам практически идеален. По жанру «Ход королевы» — это в первую очередь крутая спортивная драма с преодолением себя, восхождением на олимп и финальной битвой с главным боссом. Сериалу при этом удалось снять шахматные бои так, что каждая партия выглядит по-разному и смотрится как захватывающее противостояние двух характеров. Создателям удалось почти невозможное — сохранить саспенс и одновременно детально выверить реалистичность игр. За это в том числе отвечал чемпион мира Гарри Каспаров, выступивший тут консультантом. Но главное конкурентное преимущество «Хода королевы» — Аня Тейлор-Джой, на чьем магнетизме строится половина обаяния сериала.

Критики чаще всего предъявляют претензии сериалу за образ главной героини (мол, женщина в мире шахмат против мужчин — слишком агрессивный феминистский образ) и исторические неточности (например, в местных 1960-х годах в Москве золотятся купола храма Христа Спасителя). Но первое только усиливает внутренний конфликт сериала, а на второе можно закрыть глаза как на типичные киноляпы. Главное другое: «Ход королевы» — отличный сериал, который сделал, казалось бы, невозможное — снова ввел моду на шахматы.

«Пацаны», 2-й сезон

Возвращение сатирической вампуки про супергероев-фашистов.

Где смотреть: Amazon Prime

Супергероиня-нацистка ломает азиатскому герою кисти рук. Яхта на полном ходу врезается в кита. Местный Супермен мастурбирует, стоя на крыше здания. У половины героев взрываются головы. «Пацаны» ко второму сезону не снизили градуса жесткого безумия: они все еще остаются главным шоу — деконструкцией тотального культа супергероев, «Хранителями» на максималках.

Сквозной темой второго сезона стал феминизм, точнее, критика того, как пафосно и гламурно он показан в марвеловской киновселенной. Помните сцену из «Мстители: Финал», в которой женщины-супергероини встают в героическую позу? Вот в «Пацанах» есть пародия на этот момент. Антикорпоративный пафос создатели сериала слегка притушили, но отсылок к реальности стало еще больше: в диалогах мелькают Лин-Мануэль Миранда и Джосс Уидон (он в который раз отлично переписал сценарий), а одна из второстепенных героинь списана с либерального политика Александрии Окасио-Кортес.

«Фарго», 4-й сезон

Возвращение телевизионного суперхита про Америку, на сей раз про гангстерские разборки в Канзас-Сити 1950-х.

Где смотреть: more.tv, КиноПоиск HD

События нового сезона сериала-антологии происходят в далеком прошлом, в Америке 1950-х. Но для американского ТВ прошлое — это маскарадный костюм, надев который удобнее говорить о настоящем. Вот и шоураннер «Фарго» Ноа Хоули примеряет мешковатый плащ, чтобы без стеснения произнести слова про «расовую войну», все лето крутившиеся в голове у американцев. Именно они и составляют коллизию нового сезона: Канзас-Сити делят между собой два национальных преступных клана. Во главе афроамериканцев — задумчивый Лой Кэннон (Крис Рок), мечтатель, прожектер, человек чести. Итальянцами руководит семья Фадда, импульсивные выходцы с Сардинии (Джейсон Шварцман и Сальваторе Эспозито из «Гоморры»). Интересная деталь: по обычаю, установленному еще прошлыми хозяевами (а их у этой щедрой земли сменилось немало: англосаксы, евреи, ирландцы), кланы обмениваются заложниками. Каждый крестный отец отдает в семью противника своего наследника, способствуя таким образом миру и взаимопониманию между двумя народами.

Герои оказываются персонажами типично коэновской трагикомедии: Хоули по-прежнему держится кинематографических корней «Фарго», здесь даже есть аллюзия на другой фильм братьев — «Подручного Хадсакера» (Лой Кэннон изобретает кредитную карточку и строит планы по покорению белой банковской системы — увы, безуспешно). Параллельная гангстерской сюжетная линия связана с семейством Сматни, похоронных дел мастеров, и их умной дочерью (Эмири Крачфилд). В первых эпизодах она ведет дневник, где на манер великого черного писателя и мыслителя Джеймса Болдуина задает важные вопросы самой американской цивилизации вроде такого: если вся Америка состоит из чужаков и меньшинств, как в этой культуре можно ассимилироваться?

Правда, потом вопросы социального устройства уходят на второй план, и Хоули оставляет чистую эксцентрику. Ее концентрат (и лучшая роль в этом многоликом ансамбле) — персонаж Джесси Бакли, хромая медсестра-убийца с кривой ухмылкой, любовью к французскому шансону и экстремальным сексуальным практикам. И, конечно, весь сезон нашпигован культурными аллюзиями и меташутками, самая трогательная из которых — неожиданное превращение младшего Кэннона в самого настоящего Холдена Колфилда в красной кепочке и пижонских кожаных перчатках, спасающего самого себя среди заснеженных полей озимой ржи.

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«Мы те, кто мы есть»

Фантазии Луки Гуаданьино о юности на итальянской военной базе.

Где смотреть: HBO, more.tv, КиноПоиск HD

Фрейзер Уилсон (Джек Дилан Грейзер), нью-йоркский подросток-хайпбист, переезжает со своими мамами на итальянскую военную базу НАТО. Мальчик умен не по годам, но истеричен и с причудами. Травмироваться было обо что: одна мать, полковник Сара (Хлоя Севиньи), деспотична и бесцеремонна, другая, медсестра Мэгги (Алиси Брага), наоборот, мягка и заботлива, но ходит налево. На фоне вояк и однотипных зданий Фрейзер в модных дорогущих шмотках выглядит слишком экзотично, чтобы сразу вписаться в местную компанию. Дружить с ним соглашаются только соседка Кейт, сомневающаяся в своей гендерной идентичности, и майор-интеллектуал, помощник матери. Фрейзеру, Кейт, а также их знакомым и родителям придется не раз потерять и найти себя на этой серой базе и пляже, огороженном забором-рабицей, а заодно смириться с тем, что чаще всего все складывается иначе, чем мечталось.

В «Мы те, кто мы есть» Лука Гуаданьино продолжает то, что начал в «Назови меня своим именем», — исследование хрупкой юности. Но если в фильме с Тимоти Шаламе и Арми Хаммером была вполне вневременная история, то в сериале режиссер берется за современность. Отсюда вытекают и сеттинг в виде не туристической и моментами даже отталкивающей Италии (никаких красот, только серые заборы и пластиковые стулья в подворотнях), и гардероб Фрейзера (Раф Симонс, Comme des Garçons, цветочки Такаси Мураками и прочие фешен-артефакты), и саундтрек (в наушниках главного героя, которые он не снимает, играют Blood Orange, Кендрик Ламар, Drake, Post Malone, Канье Уэст с редкими вкраплениями Клауса Номи и The Smiths).

«Мы те, кто мы есть» вообще хорошо показывает, как Гуаданьино умеет работать с музыкой и выбирать у инди-музыкантов тот-самый-трек (например, ставшую хитом «Mystery of Love» Суфьяна Стивенса из «Назови меня своим именем»). Здесь это «Time Will Tell» британского R’n’B-меланхолика Blood Orange. Все шесть восемь серий песня работает как лейтмотив, а в одном из эпизодов режиссер даже воспроизвел клип на нее.

От Джека Дилана Грейзера (того самого мальчика из «Оно») невозможно оторвать взгляд — настолько он харизматичен и органичен в роли дерганого Фрейзера. Также среди каста выделяются Франческа Скорсезе (да, дочка Мартина) — она исполнила роль оторвы Бритни. И, конечно, Хлоя Севиньи и Том Мерсье из «Синонимов», тот самый майор-помощник, обсуждающий с Грейзером «Благоволительниц» Джонатана Литтелла.



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«Только для взрослых»

Короткая драма о звезде порно, пытающейся совмещать карьеру, семейную жизнь и борьбу за права женщин.

Где смотреть: Channel 4, КиноПоиcк HD

35-летняя Хейли совмещает воспитание троих детей с успешной карьерой. Не совсем конвенциональной — она звезда британского порно, известная публике под псевдонимом Джолин Доллар. В жизни Хейли, казалось бы, все хорошо: уютный дом, дорогая машина, любящий и понимающий муж, который помогает ей в работе (например, ведет за нее социальные сети и переписку с фанатами). Но однажды в порностудию, где она работает, приходит новая девушка. Она попадает в сложную ситуацию на съемках, и Хейли решает за нее вступиться. В итоге она поставит под угрозу свою благополучную жизнь и будет вынуждена разбираться с травмами из прошлого.

Британская драма «Только для взрослых» представляет еще один взгляд на тему #MeToo — теперь со стороны работниц секс-индустрии. Вопросы, которые ставятся в сериале, очень непростые. Как защищать свои права людям, которых общественность осуждает за то, что они добровольно идут сниматься в порно или предоставляют секс-услуги? Что считать насилием и почему насилие психологическое может оказаться страшнее, чем физическое? Может ли женщина действительно стать успешной и независимой в бизнесе, которым традиционно управляют мужчины? Где граница между помощью человеку и желанием изменить за него его жизнь? И как строить карьеру порнозвезды и при этом не испортить жизнь своим детям?

Создателям «Только для взрослых» удается не только успешно уместить все это многообразие сложных тем всего в четыре серии, но и сделать это с юмором, что особенно сложно при таком разговоре. А у исполнительницы главной роли Хейли Сквайрс (прославившейся после социальной драмы Кена Лоуча «Я, Дэниэл Блейк») отлично получилось создать образ женщины одновременно вульгарной и хрупкой, вызывающей попеременно то раздражение, то сочувствие, то восхищение.

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«Псих»

Ироничная драма о психологе, которому надо к специалисту.

Где смотреть: more.tv, КиноПоиск HD

Олег (Константин Богомолов) — успешный столичный психолог, но ему самому нужна помощь. Его мать Кира (Роза Хайруллина) — сексолог, всю жизнь проверяющая научные теории на семье, но так и не сумевшая дать сыну тепло и любовь. Его жена (Евгения Громова) пропала год назад, и Олег никак не может справиться с этим ударом. Он навязчиво моет руки, хамит пациентам и близким, слушает на повторе песню из фильма «31 июня», пьет и употребляет наркотики. А еще хочет стать отцом и уже подыскал суррогатную мать для своего ребенка. Дома его ждет резиновая кукла, с которой Олег то танцует, то спит, то просто разговаривает.

Сценарий «Психа» вырос из диалога Федора Бондарчука и Паулины Андреевой. «Представь, платформа — свобода, психолог с зависимостями, Богомолов», — сказал Федор Сергеевич, Паулина в ответ написала три сцены, затем пилот, а потом и весь проект. Конечно же, ее «Псих» не детальная реконструкция проблем и быта московского бомонда или зарисовка из жизни психологов, а гротескная история безумия и одиночества. Перед нами парад ущербных, от холодной и безжалостной матери до любого из клиентов Олега, и создатели сериала, заставляя нас с главным героем бесконечно слушать «Мир без любимого», вполне прямолинейно намекают, что именно всех если не вылечит, то сделает чуточку человечнее и лучше.

Такое послание — тонкий лед, и «Псих» мог бы получиться унылым морализаторством, но вместо этого вышел по-хорошему злым, ироничным и невероятно напряженным. Главная удача тут, бесспорно, Константин Богомолов, который, хоть и настаивает, что играть не любит и вообще никакой не актер, оказывается прекрасен в образе летящего с катушек эксперта по человеческим душам. Он бесстрастно рассекает по террариуму своей жизни на красном самокате, смотрит на нее через красные (не розовые) очки, а мы сидим и ждем, когда же рванет. Из этого коктейля с бомбой получается «Псих» — внезапно один из самых дерзких и вызывающих сериалов осени о нелюбви и ненужности.