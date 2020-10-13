Пять вопросов к «Ходу королевы» с Аней Тейлор-Джой

Что пишут критики?

Большинство критиков хвалят «Ход королевы». Рейтинг «свежести» на Rotten Tomatoes составляет 100% при оценке 7,7/10, а средний балл на Metacritic — 77/100.

Журналисты особенно отмечают игру Ани Тейлор-Джой. «По мере того как Бет становится старше, мудрее и увереннее, актриса меняет ее походку, а также иначе показывает, как она реагирует на разные события и усваивает новую информацию», — пишет Бен Трэверс из IndieWire. С ним согласен критик The Hollywood Reporter Даниэл Финберг, который считает, что работа Тейлор-Джой достойна наград.

Финберг добавил, что Скотт Фрэнк показал игру в шахматы так, как не удавалось ни одному режиссеру: «Вместе с режиссером монтажа Мишель Тесоро, оператором Стивеном Мейцлером и композитором Карлосом Рафаэлем Риверой Фрэнк показывает каждую партию по-разному: где-то отстраненно, как будто наблюдая, где-то — с неуютной близостью, а иногда — с изящным разделением экранов».

Кэролайн Фрамке из Variety понравилось, что главная героиня, несмотря на триумфальную карьеру, показана живой и уязвимой: «Сериал очень глубоко погружает в психику Бет и показывает ее слабости, поэтому героиня никогда не выглядит непобедимой. Она гениальна и в то же время злостно одержима, у нее здоровое эго. Она уничтожает себя, пока это не сделал кто-то другой. Она хочет победить, но при этом ей нужен кто-то, с кем она может поговорить по душам. Сериал, который мог получиться просто умной историей, становится портретом уникального и несовершенного человека, который ценит свой пыл не меньше, чем талант».