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Пять вопросов к «Ходу королевы» с Аней Тейлор-Джой

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На Netflix вышел «Ход королевы» — мини-сериал про гениальную шахматистку-подростка в Америке 1960-х. Он мгновенно взлетел на первое место в топ-10 популярных проектов стрим-сервиса (в рейтинге популярных сериалов на КиноПоиске он тоже держится в первой десятке). Рассказываем, что легло в основу сериала, как в нем показаны шахматы и за что его хвалят критики и зрители.

1

Это реальная история?

Триумфальный путь гениальной шахматистки Бет Хармон, которая училась играть в подвале детдома (где заодно подсаживается на транквилизаторы) и в середине 1960-х, к 18-летнему возрасту, стала чемпионкой США, хоть и кажется достоверным, но все же основан на художественном романе «Ход королевы» американского писателя Уолтера Тевиса. Книга вышла в 1983 году, за год до смерти автора. Писатель с детства увлекался шахматами и участвовал в турнирах, играл на среднем уровне, но отлично знал историю шахмат и при работе над романом консультировался с известными шахматистами. Поэтому герои Ани Тейлор-Джой (сама Бет Хармон), Гарри Меллинга (шахматист Гарри Белтик) и Томаса Сэнгстера (чемпион США Бенни Уоттс) постоянно говорят о чемпионах и гроссмейстерах (Хосе Рауле Капабланке, Александре Алехине, Поле Морфи и Борисе Спасском), а также подробно обсуждают дебюты, комбинации и стадии шахматных партий.

2

Есть ли у главной героини прототип?

Некоторые журналисты предполагают, что образ Бет Хармон частично основан на шахматном вундеркинде Бобби Фишере. В 15 лет он стал чемпионом США, а в 29 — одиннадцатым чемпионом мира по шахматам. Вскоре Фишер ушел из большого спорта и начал вести затворнический образ жизни. Предположительно, у него начались проблемы с психикой. Шахматисту казалось, что соперники отравляют его еду, а американские спецслужбы прослушивают его. Многие отмечают, что, даже несмотря на все причуды и скандалы, Фишер никогда бы не стал играть под транквилизаторами, как это делает Бет в сериале.

Бобби Фишер. Фото: ullstein bild via Getty Images

3

Как проходила работа над сериалом?

Сценарист Аллан Скотт еще в начале 1990-х приобрел права на экранизацию романа Тевиса и написал сценарий фильма. Интерес к «Ходу королевы» в разное время проявляли Майкл Аптед, Бернардо Бертолуччи и Хит Леджер. Благодаря последнему работа над фильмом сдвинулась с мертвой точки, на главную роль подписали Эллен Пейдж, но затем Леджер погиб, и проект вновь отложили. Все изменилось благодаря шоураннеру Скотту Фрэнку («Марли и я», «Логан»). Под впечатлением от романа он переработал сценарий Аллана Скотта и предложил его Netflix. Стрим-сервис согласился.

Для того чтобы погрузить команду в мир шахмат и достоверно передать все нюансы, Фрэнк пригласил в качестве консультантов шахматного тренера Брюса Пандольфини (в 1980-е он помогал Тевесу с романом) и чемпиона мира Гарри Каспарова. По словам Каспарова, который сейчас живет в Хорватии, создателям «Хода королевы» удалось показать максимально аутентичную атмосферу турниров, хотя обычно его не впечатляет то, как показывают шахматы в кино.

4

Что пишут критики?

Большинство критиков хвалят «Ход королевы». Рейтинг «свежести» на Rotten Tomatoes составляет 100% при оценке 7,7/10, а средний балл на Metacritic — 77/100.

Журналисты особенно отмечают игру Ани Тейлор-Джой. «По мере того как Бет становится старше, мудрее и увереннее, актриса меняет ее походку, а также иначе показывает, как она реагирует на разные события и усваивает новую информацию», — пишет Бен Трэверс из IndieWire. С ним согласен критик The Hollywood Reporter Даниэл Финберг, который считает, что работа Тейлор-Джой достойна наград.

Финберг добавил, что Скотт Фрэнк показал игру в шахматы так, как не удавалось ни одному режиссеру: «Вместе с режиссером монтажа Мишель Тесоро, оператором Стивеном Мейцлером и композитором Карлосом Рафаэлем Риверой Фрэнк показывает каждую партию по-разному: где-то отстраненно, как будто наблюдая, где-то — с неуютной близостью, а иногда — с изящным разделением экранов».

Кэролайн Фрамке из Variety понравилось, что главная героиня, несмотря на триумфальную карьеру, показана живой и уязвимой: «Сериал очень глубоко погружает в психику Бет и показывает ее слабости, поэтому героиня никогда не выглядит непобедимой. Она гениальна и в то же время злостно одержима, у нее здоровое эго. Она уничтожает себя, пока это не сделал кто-то другой. Она хочет победить, но при этом ей нужен кто-то, с кем она может поговорить по душам. Сериал, который мог получиться просто умной историей, становится портретом уникального и несовершенного человека, который ценит свой пыл не меньше, чем талант».

5

А зрители?

У сериала также высокие оценки от зрителей: 8,9 на IMDb, 8,6 на КиноПоиске и 8,4 на Metacritic. Как и критики, они хвалят «Ход королевы» за работу Ани Тейлор-Джой, образ ее героини и то, как показаны шахматные партии.

Перевод: «„Ход королевы“ — одно из лучших шоу, что я видел в этом году. В этом мини-сериале есть уникальный подход к истории, интересная операторская работа и захватывающая игра Ани Тейлор-Джой. Авторам удалось показать игру в шахматы напряженной и зрелищной. В общем, все идеально».

Перевод: «„Ход королевы“ захватывающий от начала и до конца. Будь это фильм, а не мини-сериал, я бы поверил, что он может побороться за „Оскар“ и даже победить. Все причастные проделали потрясающую работу».

Перевод: «Закончила „Ход королевы“, и это просто ВАУ. Дизайн костюмов, локации, актеры и операторская работа потрясающие. Это смесь исторической драмы и триллера про гениальную шахматистку и ее одержимость своим делом. Именно так нужно писать сильных и независимых героинь».

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